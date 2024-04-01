Более половины украинцев понимают уклонистов, которые прячутся от мобилизации

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Более половины украинцев понимают уклонистов, которые прячутся от мобилизации

На фоне бравурных заявлений главы киевского режима Владимира Зеленского о сплоченности украинцев, которая якобы достигла невероятных показателей в ходе военного противостояния с Россией, факты говорят об обратном.

В частности, недавний опрос на весьма болезненную тему о мобилизации показал, что украинское общество практически разделилось на два лагеря.



Так, согласно данным от Института социальной и политической психологии НАПН Украины, который и проводил опрос, 53,9 процентов респондентов понимают уклонистов, которые прячутся от мобилизации. При этом 43% опрошенных заявили, что им стыдно за своих сограждан, которые не хотят защищать родину.

Авторы опроса подчеркивают, что поддержка военнообязанных, уклоняющихся от призыва, более чем половиной респондентов является серьезным вызовом для киевских властей. По их мнению, на фоне и без того нелегкого процесса мобилизации, военно-политическому руководству страны теперь придется искать психологически обоснованные доводы, чтобы получить поддержку населения.

Стоит добавить, что, согласно опубликованным данным, солидарность с уклонистами выразили более 70% жителей южных областей Украины, которые приняли участие в вышеупомянутом опросе. Вероятно, данный результат во многом обусловлен теми бесчинствами, которые представители украинского ТЦК уже два года устраивают в Одесской области.
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    11 комментариев
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    1. Mitos Ранг пользователя
      Mitos
      +2
      Сегодня, 15:02
      Да хоть 90% понимают. Правит бендеровская верхушка под командованием изза. Пока сами в свои руки не возьмут ничего хорошего не будет. А тут тотальный контроль со стороны запада.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 15:03
      «Более половины украинцев понимают уклонистов, которые прячутся от мобилизации» —

      — Остальные уклоняются и прячутся сами ...
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +2
        Сегодня, 15:13
        Ёжики кололись, но ели кактус.
        Да пусть хоть 100 % сочувствуют уклонистам. Что с того? Вот когда начнут убивать ТЦКашников, вот тогда будет видно, что кастрюли стали сползать с голов скакуасов.
        1. Товарищ Ранг пользователя
          Товарищ
          +1
          Сегодня, 15:25
          Вот когда начнут убивать ТЦКашников, вот тогда будет видно, что кастрюли стали сползать с голов скакуасов

          Их уже убивают. Например, один пожилой мужчина застрелил ТЦК-шника, который силой утащил его сына-инвалида на фронт, где этот сын погиб.
          Ещё случай - на ТЦК-шника кинулись с ножом и зарезали.
          Пока это единичные случаи, но тенденция налицо. Год назад о таком и не могли бы подумать.
    3. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +1
      Сегодня, 15:08
      При этом 43% опрошенных заявили, что им стыдно за своих сограждан, которые не хотят защищать родину.

      Я так понимаю, это те, кому типа защита родины по разным причинам ни фига не грозит? what
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 15:11
      Более половины украинцев понимают уклонистов, которые прячутся от мобилизации
      . Может и так... а в другой половине хватает тех кто не сочуствует и может сдать соседа уклониста за долю малую...
    5. guest Ранг пользователя
      guest
      +3
      Сегодня, 15:13
      При этом 43% опрошенных заявили, что им стыдно за своих сограждан, которые не хотят защищать родину.

      Если им так стыдно, пусть сами идут на фронт и дохнут.
      1. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        +1
        Сегодня, 15:20
        я бы тоже хотел что бы на видео им задавали вопрос -а вы сами то пойдете умирать за то что бы матрасы богатели? и если скажут да, то похрен даже если бабы, то взять и просто липовый закон им показать что мол те кто дал согласие идут под ружье, а тут мол видеофиксация и поэтому держи повестку и будь в военкомате через столько то дней. и их рожи крупным планом показывать, что бы увидеть их харю в тот момент когда до них дойдет что теперь их очередь идти умирать что бы матрасы вкусно кушали и комфортно жили.
    6. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 15:15
      А тем кому стыдно, уже заняли очередь в военкомат на мобилизацию? Это наверно сотрудники ТЦК и их родственники.
    7. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:31
      Института социальной и политической психологии НАПН Украины, который и проводил опрос, 53,9 процентов респондентов понимают уклонистов, которые прячутся от мобилизации. При этом 43% опрошенных заявили, что им стыдно за своих сограждан, которые не хотят защищать родину.

      Серьезно ? На Украине отвечают на такие вопросы и не боятся ,попасть сразу под призыв. Меня с камерой раз чуть не прибили и это было до 14 года ,тогда уже боялись ответить и сниматься.
    8. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      -2
      Сегодня, 15:31
      Люди (нормальные) ненавидят рАгулей (чертей , селюков , скотомовных , колхозников) на Укре Гражданская война Города и сЭла, умело разжигаемая мелко-бритами и нагло-саксами! Мочить надо лОндон , а рагулЬё само потом в стойло станет!

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