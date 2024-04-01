На фоне бравурных заявлений главы киевского режима Владимира Зеленского о сплоченности украинцев, которая якобы достигла невероятных показателей в ходе военного противостояния с Россией, факты говорят об обратном.В частности, недавний опрос на весьма болезненную тему о мобилизации показал, что украинское общество практически разделилось на два лагеря.Так, согласно данным от Института социальной и политической психологии НАПН Украины, который и проводил опрос, 53,9 процентов респондентов понимают уклонистов, которые прячутся от мобилизации. При этом 43% опрошенных заявили, что им стыдно за своих сограждан, которые не хотят защищать родину.Авторы опроса подчеркивают, что поддержка военнообязанных, уклоняющихся от призыва, более чем половиной респондентов является серьезным вызовом для киевских властей. По их мнению, на фоне и без того нелегкого процесса мобилизации, военно-политическому руководству страны теперь придется искать психологически обоснованные доводы, чтобы получить поддержку населения.Стоит добавить, что, согласно опубликованным данным, солидарность с уклонистами выразили более 70% жителей южных областей Украины, которые приняли участие в вышеупомянутом опросе. Вероятно, данный результат во многом обусловлен теми бесчинствами, которые представители украинского ТЦК уже два года устраивают в Одесской области.

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