Французские спецслужбы задержали планировавшего нападение на собор Нотр-Дам гражданина Египта

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Французские спецслужбы задержали планировавшего нападение на собор Нотр-Дам гражданина Египта

Во Франции продолжается кампания по борьбе с терроризмом. После нападения террористов на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в России, французские власти заявили о высоком риске терактов в стране.

Так, национальные медиа сообщили о задержании планировавшего нападение на собор Нотр-Дам гражданина Египта. По утверждению французских силовиков, мужчина был сторонником ИГИЛ (запрещенная в Российской Федерации террористическая организация). Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

По информации прессы, террориста задержали еще 5 марта. Однако об аресте египтянина стало известно лишь сейчас. До последнего момента спецслужбы не афишировали эту информацию. В министерстве внутренних дел Франции сообщили, что за последние недели полиция арестовала пять человек, которых подозревают в принадлежности к террористическим группировкам.

Отметим, что повышенное внимание к радикалам сейчас выгодно французским властям. Франция, как и ряд других западных стран, пытаются показать, что и они подвергаются риску террористических актов, чтобы снять с Украины подозрения в причастности к нападению на ТРЦ «Крокус Сити Холл».

В этом контексте не исключено, что западные спецслужбы даже могут подтолкнуть боевиков какой-либо из запрещенных организаций устроить теракт в одном из европейских городов, чтобы продемонстрировать, что не только Россия страдает от терактов со стороны подобных группировок.
  • Wikipedia / Domenjod — Travail personnel
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6 комментариев
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  1. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 15:10
    Дадада. Оказывается ИГИЛ во Франции хотели еще раньше теракт устроить. Охотно верится.
  2. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    -1
    Сегодня, 15:16
    Французские спецслужбы задержали планировавшего нападение на собор Нотр-Дам гражданина Египта
    В сообщении странно все. А в каком состоянии сейчас находится сам собор? Там есть на что нападать то после пожара? И удивлен, что пойман не гражданин России...
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 15:36
      Цитата: svp67
      А в каком состоянии сейчас находится сам собор? Там есть на что нападать то после пожара?
      1. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        0
        Сегодня, 16:11
        То есть он не действующий. И на что там нападать? Матерное слово на стене балончиком написать?
  3. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:21
    Французские спецслужбы задержали планировавшего нападение на собор Нотр-Дам гражданина Египта

    Что это за хрень такая ? На кого он там собрался нападать ,на строителей ..............
    . Собор Парижской Богоматери должен открыться для посетителей и богослужений в декабре 2024 года. Об этом сообщил генерал Жан-Луи Жоржлен, ответственный за восстановление здания.
  4. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 15:38
    судя по сему макарон решил зажать бабки на открытие теперь ищет реальный предлог

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