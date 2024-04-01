Французские спецслужбы задержали планировавшего нападение на собор Нотр-Дам гражданина Египта
Во Франции продолжается кампания по борьбе с терроризмом. После нападения террористов на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в России, французские власти заявили о высоком риске терактов в стране.
Так, национальные медиа сообщили о задержании планировавшего нападение на собор Нотр-Дам гражданина Египта. По утверждению французских силовиков, мужчина был сторонником ИГИЛ (запрещенная в Российской Федерации террористическая организация). Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.
По информации прессы, террориста задержали еще 5 марта. Однако об аресте египтянина стало известно лишь сейчас. До последнего момента спецслужбы не афишировали эту информацию. В министерстве внутренних дел Франции сообщили, что за последние недели полиция арестовала пять человек, которых подозревают в принадлежности к террористическим группировкам.
Отметим, что повышенное внимание к радикалам сейчас выгодно французским властям. Франция, как и ряд других западных стран, пытаются показать, что и они подвергаются риску террористических актов, чтобы снять с Украины подозрения в причастности к нападению на ТРЦ «Крокус Сити Холл».
В этом контексте не исключено, что западные спецслужбы даже могут подтолкнуть боевиков какой-либо из запрещенных организаций устроить теракт в одном из европейских городов, чтобы продемонстрировать, что не только Россия страдает от терактов со стороны подобных группировок.
- Wikipedia / Domenjod — Travail personnel
Информация