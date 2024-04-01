Французские спецслужбы задержали планировавшего нападение на собор Нотр-Дам гражданина Египта

Во Франции продолжается кампания по борьбе с терроризмом. После нападения террористов на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в России, французские власти заявили о высоком риске терактов в стране.Так, национальные медиа сообщили о задержании планировавшего нападение на собор Нотр-Дам гражданина Египта. По утверждению французских силовиков, мужчина был сторонником ИГИЛ (запрещенная в Российской Федерации террористическая организация). Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.По информации прессы, террориста задержали еще 5 марта. Однако об аресте египтянина стало известно лишь сейчас. До последнего момента спецслужбы не афишировали эту информацию. В министерстве внутренних дел Франции сообщили, что за последние недели полиция арестовала пять человек, которых подозревают в принадлежности к террористическим группировкам.Отметим, что повышенное внимание к радикалам сейчас выгодно французским властям. Франция, как и ряд других западных стран, пытаются показать, что и они подвергаются риску террористических актов, чтобы снять с Украины подозрения в причастности к нападению на ТРЦ «Крокус Сити Холл».В этом контексте не исключено, что западные спецслужбы даже могут подтолкнуть боевиков какой-либо из запрещенных организаций устроить теракт в одном из европейских городов, чтобы продемонстрировать, что не только Россия страдает от терактов со стороны подобных группировок.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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