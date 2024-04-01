Опубликованы кадры авиаударов по укреплениям ВСУ в районе Угледара
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент нанесения авиаударв по расположению боевиков киевского режима на территории шахты "Южнодонбасская-1" в Угледаре.
На кадрах можно увидеть, как по занятым подразделениями украинской армии строениям инфраструктурным строениям шахты наносятся удары российской авиации. На Угледарском направлении продолжается наступление подразделений российской армии. В настоящее время ожесточенные бои продолжаются в населенном пункте Новомихайловка. Значительная часть поселка уже находится под контролем ВС РФ.
Контроль над Новомихайловкой позволит срезать выступ на линии боевого соприкосновения, а также отрезать один из основных путей поставки боеприпасов угледарской группировке украинской армии.
При этом, как предполагают украинские источники, командование ВСУ опасается, что российские планирующие авиабомбы могут сыграть решающее значение в вооруженном конфликте на Украине, тогда как ранее роль оружия, которое способно коренным образом изменить ситуацию на поле боя, отводилась беспилотникам.
В частности, в Киеве опасаются, что массовое применение ВС РФ ФАБ с УМПК может полностью нивелировать эффективность линий обороны, обустраиваемых ВСУ в ключевых точках возможного широкомасштабного российского наступления. В случае, если линия обороны будет прорвана на одном участке, все остальные фортификации в значительной степени утратят актуальность.
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