Опубликованы кадры авиаударов по укреплениям ВСУ в районе Угледара

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Опубликованы кадры авиаударов по укреплениям ВСУ в районе Угледара

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент нанесения авиаударв по расположению боевиков киевского режима на территории шахты "Южнодонбасская-1" в Угледаре.

На кадрах можно увидеть, как по занятым подразделениями украинской армии строениям инфраструктурным строениям шахты наносятся удары российской авиации. На Угледарском направлении продолжается наступление подразделений российской армии. В настоящее время ожесточенные бои продолжаются в населенном пункте Новомихайловка. Значительная часть поселка уже находится под контролем ВС РФ.







Контроль над Новомихайловкой позволит срезать выступ на линии боевого соприкосновения, а также отрезать один из основных путей поставки боеприпасов угледарской группировке украинской армии.

При этом, как предполагают украинские источники, командование ВСУ опасается, что российские планирующие авиабомбы могут сыграть решающее значение в вооруженном конфликте на Украине, тогда как ранее роль оружия, которое способно коренным образом изменить ситуацию на поле боя, отводилась беспилотникам.

В частности, в Киеве опасаются, что массовое применение ВС РФ ФАБ с УМПК может полностью нивелировать эффективность линий обороны, обустраиваемых ВСУ в ключевых точках возможного широкомасштабного российского наступления. В случае, если линия обороны будет прорвана на одном участке, все остальные фортификации в значительной степени утратят актуальность.

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6 комментариев
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  1. кредо Ранг пользователя
    кредо
    +1
    Сегодня, 15:48
    Лишний раз убеждаешься - глядя на то как попавшая в основание здание авиабомба даже не шелохнула его и не заставила сложиться - что удары самолётами в верхние части башен-близнецов в Нью-Йорке вообще не могли их обрушить никак.
    Стояли бы они сейчас с обгоревшем остовом на верхних этажах и не более. hi
    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +1
      Сегодня, 15:53
      Смотря какая мощность у бомбы , если 1500 или 3000 , то сложит вполне здание. Вообще радует, что наша авиация перестала сильно рисковать и сбрасывает бомбы с умпк теперь за 50- 70 км от линии фронта.
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        0
        Сегодня, 15:57
        Смотря какая мощность у бомбы , если 1500 или 3000 , то сложит вполне здание...

        Может быть, но факт что здание устояло говорит о многом, ведь авиабомба не граната.
    2. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 16:18
      [командование ВСУ опасается, что российские планирующие авиабомбы могут сыграть решающее значение в вооруженном конфликте на Украине, ]

      Дождались гниды укропские?
      Бегите пока не поздно! am
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:57
    Россия вышла на "тропу войны"... а что, не ожидали, не подготовились к такому поворот событий?
  3. мазута Ранг пользователя
    мазута
    0
    Сегодня, 16:18
    Жаль сложить не удалось нп в этот раз на этом видео...Но вода камень точит,доделают ребята начатое.Успеха вам воины России и берегите себя.

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