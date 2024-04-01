После кровавого теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» остаётся открытым вопрос относительно того, кто всё же является заказчиком и организатором этого преступления и как привлечь к ответственности тех, кто стоял за этим терактом.В связи с этим несколько российских депутатов и общественных деятелей обратились в Следственный комитет России по поводу проведения расследования террористической деятельности Украины, Соединённых Штатов и ряда других западных стран против России.Как сообщается на телеграм-канале СК РФ, ведомство начало процессуальную проверку по депутатскому запросу. Авторами запроса являются депутаты Госдумы Харитонов Н.М., Лантратова Я.В. и Красов А.Л., а также философ и политолог Дугин А.Г. и экс-депутат Верховной Рады Украины Деркач А.Л.В СК отметили, что в рамках проверки следствие тщательно изучит вопрос финансирования и проведения терактов со стороны некоторых недружественных государств и примет процессуальное решение.22 марта в ходе террористической атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» в городе Красногорске погибло более 140 человек и свыше 550 получили ранения. Непосредственные исполнители теракта были задержаны, но относительно того, кто стоял за ним, пока официальные данные не озвучиваются - следствие продолжается . При этом на Западе пытаются всё свалить на небезызвестную террористическую группировку, несколько забывая о том, что она фактически и была изначально создана в результате деятельности США.

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