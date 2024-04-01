СК РФ начал проверку по поводу террористической деятельности против России со стороны Украины и её западных спонсоров

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СК РФ начал проверку по поводу террористической деятельности против России со стороны Украины и её западных спонсоров

После кровавого теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» остаётся открытым вопрос относительно того, кто всё же является заказчиком и организатором этого преступления и как привлечь к ответственности тех, кто стоял за этим терактом.

В связи с этим несколько российских депутатов и общественных деятелей обратились в Следственный комитет России по поводу проведения расследования террористической деятельности Украины, Соединённых Штатов и ряда других западных стран против России.



Как сообщается на телеграм-канале СК РФ, ведомство начало процессуальную проверку по депутатскому запросу. Авторами запроса являются депутаты Госдумы Харитонов Н.М., Лантратова Я.В. и Красов А.Л., а также философ и политолог Дугин А.Г. и экс-депутат Верховной Рады Украины Деркач А.Л.

В СК отметили, что в рамках проверки следствие тщательно изучит вопрос финансирования и проведения терактов со стороны некоторых недружественных государств и примет процессуальное решение.

22 марта в ходе террористической атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» в городе Красногорске погибло более 140 человек и свыше 550 получили ранения. Непосредственные исполнители теракта были задержаны, но относительно того, кто стоял за ним, пока официальные данные не озвучиваются - следствие продолжается . При этом на Западе пытаются всё свалить на небезызвестную террористическую группировку, несколько забывая о том, что она фактически и была изначально создана в результате деятельности США.
  • Телеграм-канал СК РФ/скриншот видео
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11 комментариев
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  1. OrangeBigg Ранг пользователя
    OrangeBigg
    +7
    Сегодня, 15:44
    .СК РФ начал проверку по поводу террористической деятельности против России со стороны Украины и её западных спонсоров


    С добрым утром.То есть про Дарью Дугину,Владлена Татарского,покушение на Захара Прилепина и публичное признание Буданова о причастности ко всему выше перечисленному не слыхали?
    1. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      +4
      Сегодня, 15:48
      OrangeBigg(Александр)
      Это Вы ещё не всё указали в своём списке. В него следует также добавить обстрелы гражданских объектов с гражданским населением на территории РФ(в том числе и новых регионов). hi
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 15:48
        Ну так всё разве упомнишь.
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      0
      Сегодня, 15:52
      С добрым утром.То есть про Дарью Дугину,Владлена Татарского,покушение на Захара Прилепина и публичное признание Буданова о причастности ко всему выше перечисленному не слыхали?

      СК всё делает по уставу, а вопрос наказания спонсоров терроризма будут претворять в жизнь другие органы и организации. hi
  2. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    0
    Сегодня, 15:51
    Понятна и предсказуема террористическая деятельность США, Британии, Украины... Но ведь не мене важно найти "организации" и "сообщества", которые стоят за терактом на территории самой России. Ну нельзя организовать такой теракт без содействия этих "организаций" и "сообществ".
  3. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 15:54
    Как сообщается на телеграм-канале СК РФ, ведомство начало процессуальную проверку по депутатскому запросу.
    И снова телеграм канал. request
  4. 16112014nk Ранг пользователя
    16112014nk
    +3
    Сегодня, 15:56
    по поводу террористической деятельности против России

    А проверить тех, по чьей прихоти в Россию завезено несколько миллионов потенциальных диверсантов, СК РФ не желает начать проверку ?
    Вот сейчас на Уралмаше горит цех в 4000 кв.м. Случайность или диверсанты отработали ?
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 16:00
      Один французский монарх однажды сказал-после меня,хоть потоп!.Видимо и нынешние следуют так же..Над ними же ничего не каплет..
  5. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    0
    Сегодня, 16:03
    Есть черная кошка, нет черной кошки - найти надо в любом случае.
  6. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    +1
    Сегодня, 16:03
    В связи с этим несколько российских депутатов и общественных деятелей обратились в Следственный комитет России по поводу проведения расследования террористической деятельности Украины, Соединённых Штатов и ряда других западных стран против России.
    Вы меня простите, но почему сейчас? Что до этого у нас люди не гибли и явно от рук террористов из этих стран?
  7. 16112014nk Ранг пользователя
    16112014nk
    0
    Сегодня, 16:23
    Гнилая антинародная власть доморощенных буржуев сейчас будет силится изображать кипучую деятельность по борьбе с терроризмом и проявлять заботу о людях.
    Кстати, никто не знает зачем Путин приехал ночью в Кремль ? Песков несёт опять какую то пургу по этому поводу.

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