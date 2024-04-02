Пушки, пулеметы и дымы: мобильные зенитно-пушечные группы борьбы с БПЛА
Грузовик с установкой ЗУ-23-2 в кузове
Беспилотная авиация представляет известную угрозу, и для борьбы с ней предлагаются разные решения. Недавно стало известно, что специально для противодействия БПЛА противника в российской армии создаются специальные мобильные зенитно-пушечные группы защиты. При помощи ствольного вооружения и дополнительных средств защиты они должны прикрывать важные объекты и уничтожать подлетающие беспилотники.
Последние новости
О формировании новых специализированных подразделений 29 марта сообщило издание «Известия». От своих источников в министерстве обороны оно узнало о создании мобильных зенитных групп, особенности их формирования, примерный состав и т.д. В свою очередь, Минобороны пока официально не комментировало такие новости и не рассказывало о планах по созданию мобильных групп ПВО.
По данным «Известий», процесс формирования зенитно-пушечных групп уже запущен. Такие подразделения появятся в составе общевойсковых армий, а также в армиях ВВС и ПВО. Какое количество групп будет создано и в каких именно соединениях они появятся, по понятным причинам, не уточняется.
Раскрыт примерный состав и возможности группы. В качестве мобильных средств поражения такое подразделение должно использовать зенитные установки ЗУ-23-2, размещенные на грузовиках, а также крупнокалиберные пулеметы на автомобилях-пикапах. Кроме того, группы получат дополнительные средства защиты в виде дымовых машин и станций радиоэлектронной борьбы.
Модернизированный вариант ЗУ-23-2 с электронной системой управления
Количество различных средств в составе группы, а также типы дымовых машин и станций РЭБ не сообщаются. Кроме того, источники «Известий» не указали, как и с помощью каких средств подразделение будет следить за воздушной обстановкой, искать цели и наводить на них огонь. Впрочем, из самого факта формирования таких групп следует, что эти вопросы уже решены – но информацию пока раскрыть не могут.
«Известия» не сообщают, когда новые мобильные группы ПВО дойдут до боевого дежурства. Их состав указывает на определенную простоту формирования, которая поспособствует скорейшему началу работы. Можно ожидать, что новости такого рода появятся в самое ближайшее время.
Средства и изделия
Источники «Известий» рассказали, чем вооружаются и оснащаются новые мобильные зенитно-пушечные группы. Следует отдельно рассмотреть упомянутые образцы и определить их возможности и преимущества. Затем можно будет представить, какие результаты даст совместное использование всех этих изделий.
В качестве основного огневого средства с требуемым уровнем боевых и эксплуатационных характеристик упоминается зенитная установка ЗУ-23-2, размещенная на грузовом автомобиле. Самоходная платформа в виде грузовика должна обеспечить высокую подвижность и мобильность, вынесенную в название подразделения. При этом грузовики основных моделей, имеющихся у российской армии, смогут перевозить установку, ее расчет и значительный боекомплект.
Пулемет "Корд" на танке
Изделие ЗУ-23-2 представляет собой спаренную 23-мм зенитную артиллерийскую установку, предназначенную для борьбы с маловысотными воздушными целями или наземными объектами. Две пушки на установке показывают суммарную скорострельность 2 тыс. выстр./мин. и способны поражать самолеты и вертолеты на дальностях до 2,5 км и высотах до 1,5 км. В базовой версии ЗУ-23-2 имеет ручные приводы, дающие круговую наводку по горизонтали и вертикальную от -10° до +90°.
По ряду причин, установка ЗУ-23-2 считается морально устаревшей. В то же время, предлагаются разные способы ее модернизации и улучшения тактико-технических характеристик. Так, отечественные предприятия уже представили несколько вариантов оснащения установки полноценной цифровой системой управления огнем, включающей оптико-электронный прицел и электрические приводы наведения. Кроме того, пушки могут дополняться пусковой установкой для ракет ПЗРК. Все эти нововведения повышают точность и эффективность огня, а также максимальную дальность и высоту поражения.
Заявлено оснащение подразделений крупнокалиберными пулеметами. Вероятно, это будут пулеметы «Корд», получившие самое широкое распространение в армии. Такие пулеметы могут использоваться с разными станками и на различных платформах. В частности, с применением незначительно доработанных штатных средств их монтируют на автомобилях. При этом решается вопрос мобильности, а также появляется возможность защитить стрелка.
«Корд» в пехотной версии имеет длину ок. 2 м и массу 25,5 кг. Пулемет использует стандартный отечественный патрон 12,7 х 108 мм с ленточной подачей. Скорострельность – до 650 выстр./мин. Прицельная дальность определена в 2 км. Возможно использование открытого, оптического или ночного прицелов.
Дымовая машина ТДА-3 за работой
В состав групп ПВО включают дымовые машины. Такая техника уже состоит на вооружении инженерных войск и используется для маскировки войск или различных объектов. Теперь ее предлагается передать из инженерных войск в распоряжение других подразделений, но сохранить круг решаемых задач и использовать все имеющиеся функции и преимущества.
На вооружении инженерных войск состоят дымовые машины нескольких моделей, и последней является ТДА-3, поступившая в войска в середине десятых годов. В целом все машины-дымопостановщики похожи друг на друга: они строятся на основе грузовиков и получают термодымовую аппаратуру. При помощи штатных приборов машина генерирует и выпускает плотный дым. Используются разные дымовые смеси, позволяющие сделать завесу непрозрачной в видимом и инфракрасном диапазонах. Кроме того, машина с соответствующим дымовым составом может осуществлять дезактивацию или дезинсекцию местности.
В последних новостях также упоминается использование станций РЭБ, но без указания точного типа таких изделий. Следует отметить, что в войсках уже имеется значительное количество систем такого класса, и все они работают по одному принципу. Задачей таких станций является выявление каналов управления БПЛА с последующим их подавлением. Также подавляются сигналы навигационных спутников.
Новая концепция
Новые мобильные зенитно-пушечные группы для борьбы с БПЛА строятся на основе любопытной новой концепции. В целом она выглядит интересной и полезной, и правильная ее реализация действительно позволит улучшить защиту войск, районов и объектов от беспилотников или иных средств воздушного нападения. Кроме того, концепция сразу имеет определенный потенциал для модернизации.
Новая концепция предусматривает несколько эшелонов защиты объекта, причем работающих по разным принципам. Так, машина-дымопостановщик должна ставить аэрозольную завесу и скрывать защищаемый объект от наблюдения противником. При этом БПЛА с оптическими средствами поиска и наведения не сможет решить свою задачу. Станция РЭБ из состава группы ПВО должна будет подавлять навигационные сигналы и каналы связи, в результате чего БПЛА останется без управления и правильной ориентации в пространстве.
Подобные «нелетальные» способы противодействия дополняются огневыми средствами. Группа ПВО сможет поражать беспилотники на дальностях до 2-2,5 км или дальше, в зависимости от имеющейся матчасти. Так, на большей дальности воздушные цели будут обстреливать из спаренных 23-мм пушек. При использовании современных средств управления огнем, эффективность такой стрельбы будет достаточно высокой. На меньшей дальности, в радиусе сотен метров, пушки будет дополнять крупнокалиберный пулемет.
Важной особенностью мобильной группы является использование только имеющихся в войсках систем и средств. Зенитные установки и крупнокалиберные пулеметы, станции РЭБ и дымопостановшики уже имеются в войсках в достаточном количестве, и их производство с нуля не требуется. Это упрощает процесс создания новых подразделений и их комплектацию требуемой матчастью.
Где и как планируется использовать новые подразделения ПВО, пока не сообщалось. Но можно предполагать, что выбранный состав их средств и систем позволит получить максимальную эффективность в любых условиях. Соответственно, в распоряжении армии появляется еще один удобный и удачный инструмент для решения актуальных боевых задач. И первые сведения о его применении могут поступить в самое ближайшее время.
- Рябов Кирилл
- Минобороны РФ, Подольский электромеханический завод
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