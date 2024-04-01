«В рамках сотрудничества в сфере обороны»: в Армению прибыли американские военные инструкторы

17
«В рамках сотрудничества в сфере обороны»: в Армению прибыли американские военные инструкторы

В Армению сегодня прибыли американские военные инструкторы. До 5 апреля они будут проводить учения с представителями управления по связям с общественностью армянского оборонного ведомства и сотрудниками государственного СМИ «Зинуж медиа».

Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба оборонного ведомства Армении.



Там заявили, что комплекс совместных мероприятий направлен на обмен опытом в сфере коммуникаций и связей с общественностью.

В сообщении сказано, что целью визита является укрепление партнерства между военными двух государств.

В рамках сотрудничества в сфере обороны группа мобильных инструкторов США посетила Республику Армения

- говорится в релизе армянского Минобороны.

Местом проведения данных мероприятий станет административный комплекс оборонного ведомства Армении.

Открывая проведение учений, со вступительным словом обратился глава генерального штаба ВС Армении Эдвард Асрян.

Ранее армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян назвал Европейский союз и Соединенные Штаты главными партнерами Еревана. При этом он особо подчеркнул отсутствие у армянского руководства планов вступления в Североатлантический альянс. Также он повторил тезис премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что Ереван намерен идти на сближение с ЕС до такой степени, до которой ему позволит Брюссель.

В МИД РФ считают, что Запад пытается включить Армению в антироссийскую орбиту. Его усилия направлены на разрыв многовековых российско-армянских экономических и культурных связей.
  • Минобороны Армении
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +4
    Сегодня, 15:59
    «В рамках сотрудничества в сфере обороны»: в Армению прибыли американские военные инструкторы
    . Очередные следующие дурни, которые надеятся, что заграница им поможет fool
    1. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 16:01
      А выйдет всё наоборот.Заграница заставит Армению воевать за чужого дядю,а не за себя.
      1. Yujanin Ранг пользователя
        Yujanin
        0
        Сегодня, 16:12
        Заграница заставит Армению воевать за чужого дядю,а не за себя.

        Потом будет орать что не в ту дверь вошёл.
      2. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +1
        Сегодня, 16:13
        Цитата: OrangeBigg
        А выйдет всё наоборот.Заграница заставит Армению воевать за чужого дядю,а не за себя.

        Я так хохотался, так хохотался что чуть с кровати не упал! Армения и воевать - не совместимые слова. Грузины и те посерьёзнее были а эти... Будут потом в кафешках своих скулить про Армению, как сейчас про Арарат воют... А Крым - наш!
    2. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 16:08
      Они больше надеятся на то чтобы дороже продать свою страну и народ и вовремя свалить за бугор на купленные за американские доллары , виллы и дворовые поместья. Это вид бизнеса сейчас такой видимо в странах бывшего СССР. Причем они знают , что ничего кроми крови и разрухи своему народу партнерство с американцами не принесет, знают, что обречены в итоге потерпеть крах, но они так же знают , что просто смогут вовремя свалить из разрушенного государства. Это нелюди без рода и национальной принадлежности.
    3. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      +1
      Сегодня, 16:11
      Цитата: rocket757
      Очередные следующие дурни

      Власти - не дурни, они получат по максимуму: деньги на счета, гражданство, недвижимость за границей - пример Яценюка и подобных греет их души. Ну а народ - как-нибудь выживет, а если нет - сами виноваты.
    4. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 16:15
      Жа уж... Чубатенькие уже давно " сотрудничают". Даже свет пропал..)
  2. vasyliy1 Ранг пользователя
    vasyliy1
    +1
    Сегодня, 15:59
    Армянские политические проститутки пустились во все тяжкие! Французов им мало решили отдаться и янки!
    1. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 16:19
      Цитата: vasyliy1
      Армянские политические проститутки пустились во все тяжкие! Французов им мало решили отдаться и янки!

      Проституткам паспорта не показывают, им наличкой дают, иногда, а тут сразу с субботника решили начать, в воспитательных, так сказать, целях...
  3. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 15:59
    В рамках сотрудничества в сфере обороны группа мобильных инструкторов США посетила Республику Армения

    - говорится в релизе армянского Минобороны.
    Кого охраняют российские пограничники в Армении ?! Американских советников ?! Кстати "жест" от Пашиняна в виде признания Нагорного Карабаха в составе Азербайджана мало как отказ от территории мало о чем говорит ...
  4. кредо Ранг пользователя
    кредо
    +1
    Сегодня, 16:00
    Да, быстро янки взяли быка за рога или за что там ещё можно ухватиться.
    Оперативно англосаксы залезли к армянам.
    Значит жди беды. soldier
    1. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 16:16
      Цитата: кредо
      Да, быстро янки взяли быка за рога или за что там ещё можно ухватиться.
      Оперативно англосаксы залезли к армянам.
      Значит жди беды. soldier

      Ну, значит, пора Алиеву голубей посылать, с СМС-кой...
  5. isv000 Ранг пользователя
    isv000
    +1
    Сегодня, 16:02
    Ну что тут скажешь, коли армянам так приспичило на тот свет! Мы их из петли - они в окно, с подоконника сняли - с обрыва норовят... И ведь есть же рецепт, работает на 100% - обрубить энергоснабжение и миграционные службы подстегнуть, так нет же, фломастеры в карманах шарим...
    1. taiga2018 Ранг пользователя
      taiga2018
      0
      Сегодня, 16:11
      Цитата: isv000
      обрубить энергоснабжение и миграционные службы подстегнуть,

      Мартиросянов и Галустянов обидэт боимся,панымаешь...
  6. seamen2 Ранг пользователя
    seamen2
    0
    Сегодня, 16:12
    *тезис премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что Ереван намерен идти на сближение с ЕС до такой степени, до которой ему позволит Брюссель*.
    истинные европейцы Арарат Мирзоян со товарищи в зеркало давно смотрели наверное.
  7. Южноукраинец Ранг пользователя
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 16:19
    . Открывая проведение учений,

    В последний раз армяне проводили учения с америкосам, как раз перед анексией Нагорного Карабаха Азербайджаном.
  8. Cartograf Ранг пользователя
    Cartograf
    0
    Сегодня, 16:24
    Пора наших погранцов выводить из Армении. Пусть сами себя защищают

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»