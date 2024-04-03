А был ли хлопок? Тяжёлое советское наследие российского легпрома
Россия никогда не была хлопковой державой. Лён, конопля, даже шёлковая нить – это ещё куда ни шло, но «наш» хлопок был только в Средней Азии. И если в СССР проблема сырьевого обеспечения текстильных производств так или иначе решалась, то за прошедшие десятилетия она только нарастала.
В ходе завершившейся на днях в Москве международной выставки «Интерткань-2024. Весна», президент российского Союзлегпрома Андрей Разбродин заявил, что «Россия по-прежнему на 100 % зависит от импорта хлопка. После распада СССР Россия осталась просто без хлопко-сырьевой базы».
На отраслевом форуме на то же сетовали многие чиновники, напоминая, что ещё с середины XIX века российский текстиль сориентирован в основном на использование среднеазиатского сырца.
Посевы хлопчатника в Южной России
Однако мало кто вспомнил, что «в Южной России, включая Крым и Нижнее Поволжье, в Молдавии, на юго-западе Украины и Армении в 1930–1950-х годах существовали значительные посевы хлопчатника; были созданы сорта, пригодные для возделывания и переработки в этой обширной зоне».
Это строки из исследования 2015–2016 гг. ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства (Астраханская область). Урожайность была нередко на 20-30 % ниже, чем в Средней Азии, но этот сырец использовался в целом на трети мощностей легпрома Европейского региона СССР и Закавказья.
Оказывается, в «нелёгкие» советские годы столь обширный регион в меньшей степени, чем в последующий и постсоветский периоды, зависел от среднеазиатских поставок. Одновременно всё активнее использовался азербайджанский хлопок.
Но, как указывают астраханские учёные, «примерно к середине 60-х хлопководство в этих регионах, кроме Азербайджана, было директивно признано нерентабельным. Селекционные учреждения были перепрофилированы, хлопкоочистительные и смежные заводы демонтированы и перевезены в Среднюю Азию.
Хотя в тех же регионах РСФСР-РФ по-прежнему имеются природные условия для восстановления и развития хлопководства. Это показывают научные разработки и опытные хлопкохозяйства, созданные в конце 90-х – начале 2000-х годов на Нижней Волге, в Ставрополье, Дагестане, Калмыкии».
Однако это направление поныне остаётся экспериментальным. Едва ли не главной причиной сложившейся ситуации стало, опять же, директивное, зато повсеместное возделывание кукурузы, в том числе в упомянутых регионах. Из-за этого более чем на две трети сократилась в СССР также площадь льна и технической конопли.
Именно лён и конопля многими десятилетиями составляли в целом до 40 % в объёме сырьевого обеспечения советского текстильпрома и легпрома. В том числе в РСФСР – не менее 60 %. Повсеместное возделывание кукурузы прекратилось к концу 60-х, но восстановление площадей под хлопком, льном и техконоплёй так и не состоялось.
Из-за деградации – ввиду максимальной химической подпитки – и природного истощения бывших «кукурузных» почв, старения профильного оборудования, растущей нехватки кадров, семенного фонда. Те же факторы поныне влияют на льноконоплеводство в РФ: нынешние площади под этими культурами и их урожайность в 4–5 раз меньше, чем во второй половине 60-х.
Хлопковая политика Москвы
В 50-х – начале 60-х годов СССР ввозил хлопок и хлопковую пряжу в основном из КНР по низким ценам и по товарному бартеру. Но последующее ухудшение советско-китайских отношений прекратило столь выгодные СССР поставки. А закупки за рубежом, включая КНР, проводились, как правило, уже за инвалюту.
При этом – дороже с каждым годом. К тому же директивно – синхронно с СССР – прекратилось возделывание хлопка в Венгрии, Румынии и почти полностью в Болгарии. Где, заметим, небезуспешно в конце 40-х – начале 60-х годов возделывались в том числе сорта Европейского региона СССР и Азербайджана.
Соответственно, с середины 60-х годов была сделана ставка на рекордное развитие хлопководства в Средней Азии. Но с массовым использованием химикатов; ущербных, зато дешёвых почвотехнологий; с истощением и загрязнением местных водных ресурсов; с ежегодным сокращением там площадей под другими сельхозкультурами и пастбищ в пользу хлопка.
Вдобавок в этой сфере использовался де-факто рабский – крепостной труд десятков тысяч местных жителей: от школьников до докторов наук. Это ещё более удешевляло затраты на местное хлопководство. И отнюдь не факт, что такой труд в хлопководстве полностью устранён в постсоветской Средней Азии.
Во всяком случае, США только в начале 2020-х годов отменили ограничения на импорт хлопка и хлопковой продукции из Туркменистана и Узбекистана, введенный в начале 2000-х из-за использования детского труда в хлопководстве этих стран.
Такая хлопковая политика Москвы стимулировала антисоветские, а также русофобские настроения в огромном регионе. А катастрофа Арала с очевидными экологическими, социальными, а затем и политическими последствиями была прямо обусловлена быстрорастущим водопотреблением в хлопководстве.
Хлопок вывозился в РСФСР сырым, а местная база переработки хирела. Неслучайно к концу СССР уже и в руководстве республик Средней Азии возобладали антисоветские и русофобские устремления и соответствующие кадры. Попутно в регионе, особенно в Узбекистане, разрасталась целая система «хлопковых» фальсификаций и «хлопковой» коррупции.
За валюту
С начала 90-х годов среднеазиатский хлопок стал поставляться в РФ сугубо за инвалюту. И через 10–15 лет все «хлопковые» страны региона объявили о прекращении экспорта хлопка и сокращении хлопковых площадей – в пользу других сельхозкультур.
Теперь России приходится закупать это сырье в других странах, включая Китай, за инвалюту (многократно в меньшем объёме оно за инвалюту пока поставляется из Средней Азии).
Были возможности и проекты бартерного развития хлопководства в дружественных СССР Афганистане (до начала 80-х), Египте (до середины 70-х), Сомали (до 1978), на Кубе, в Болгарии, Алжире, Сирии, Ливии, Эфиопии, Ираке, Северном и Южном Йемене.
Тем более что в основном по товарному бартеру это сырье, хотя в небольших объемах, ранее поставлялось оттуда в СССР. Но расходы по советскому содействию этой отрасли в данных странах, по морскому фрахту и последующей доставке крупных объемов из этих государств на российские предприятия были несоизмеримо выше затрат на поставки из Средней Азии.
- Алексей Чичкин, Артём Багиров
- dzeninfra.ru, canaan.travel, pim.cgiar.org
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