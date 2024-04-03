А был ли хлопок? Тяжёлое советское наследие российского легпрома

Посевы хлопчатника в Южной России

Хлопковая политика Москвы

За валюту

Россия никогда не была хлопковой державой. Лён, конопля, даже шёлковая нить – это ещё куда ни шло, но «наш» хлопок был только в Средней Азии. И если в СССР проблема сырьевого обеспечения текстильных производств так или иначе решалась, то за прошедшие десятилетия она только нарастала.В ходе завершившейся на днях в Москве международной выставки «Интерткань-2024. Весна», президент российского Союзлегпрома Андрей Разбродин заявил, чтоНа отраслевом форуме на то же сетовали многие чиновники, напоминая, что ещё с середины XIX века российский текстиль сориентирован в основном на использование среднеазиатского сырца.Однако мало кто вспомнил, чтоЭто строки из исследования 2015–2016 гг. ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства (Астраханская область). Урожайность была нередко на 20-30 % ниже, чем в Средней Азии, но этот сырец использовался в целом на трети мощностей легпрома Европейского региона СССР и Закавказья.Оказывается, в «нелёгкие» советские годы столь обширный регион в меньшей степени, чем в последующий и постсоветский периоды, зависел от среднеазиатских поставок. Одновременно всё активнее использовался азербайджанский хлопок.Но, как указывают астраханские учёные,Однако это направление поныне остаётся экспериментальным. Едва ли не главной причиной сложившейся ситуации стало, опять же, директивное, зато повсеместное возделывание кукурузы, в том числе в упомянутых регионах. Из-за этого более чем на две трети сократилась в СССР также площадь льна и технической конопли.Именно лён и конопля многими десятилетиями составляли в целом до 40 % в объёме сырьевого обеспечения советского текстильпрома и легпрома. В том числе в РСФСР – не менее 60 %. Повсеместное возделывание кукурузы прекратилось к концу 60-х, но восстановление площадей под хлопком, льном и техконоплёй так и не состоялось.Из-за деградации – ввиду максимальной химической подпитки – и природного истощения бывших «кукурузных» почв, старения профильного оборудования, растущей нехватки кадров, семенного фонда. Те же факторы поныне влияют на льноконоплеводство в РФ: нынешние площади под этими культурами и их урожайность в 4–5 раз меньше, чем во второй половине 60-х.В 50-х – начале 60-х годов СССР ввозил хлопок и хлопковую пряжу в основном из КНР по низким ценам и по товарному бартеру. Но последующее ухудшение советско-китайских отношений прекратило столь выгодные СССР поставки. А закупки за рубежом, включая КНР, проводились, как правило, уже за инвалюту.При этом – дороже с каждым годом. К тому же директивно – синхронно с СССР – прекратилось возделывание хлопка в Венгрии, Румынии и почти полностью в Болгарии. Где, заметим, небезуспешно в конце 40-х – начале 60-х годов возделывались в том числе сорта Европейского региона СССР и Азербайджана.Соответственно, с середины 60-х годов была сделана ставка на рекордное развитие хлопководства в Средней Азии. Но с массовым использованием химикатов; ущербных, зато дешёвых почвотехнологий; с истощением и загрязнением местных водных ресурсов; с ежегодным сокращением там площадей под другими сельхозкультурами и пастбищ в пользу хлопка.Вдобавок в этой сфере использовался де-факто рабский – крепостной труд десятков тысяч местных жителей: от школьников до докторов наук. Это ещё более удешевляло затраты на местное хлопководство. И отнюдь не факт, что такой труд в хлопководстве полностью устранён в постсоветской Средней Азии.Во всяком случае, США только в начале 2020-х годов отменили ограничения на импорт хлопка и хлопковой продукции из Туркменистана и Узбекистана, введенный в начале 2000-х из-за использования детского труда в хлопководстве этих стран.Такая хлопковая политика Москвы стимулировала антисоветские, а также русофобские настроения в огромном регионе. А катастрофа Арала с очевидными экологическими, социальными, а затем и политическими последствиями была прямо обусловлена быстрорастущим водопотреблением в хлопководстве.Хлопок вывозился в РСФСР сырым, а местная база переработки хирела. Неслучайно к концу СССР уже и в руководстве республик Средней Азии возобладали антисоветские и русофобские устремления и соответствующие кадры. Попутно в регионе, особенно в Узбекистане, разрасталась целая система «хлопковых» фальсификаций и «хлопковой» коррупции.С начала 90-х годов среднеазиатский хлопок стал поставляться в РФ сугубо за инвалюту. И через 10–15 лет все «хлопковые» страны региона объявили о прекращении экспорта хлопка и сокращении хлопковых площадей – в пользу других сельхозкультур.Теперь России приходится закупать это сырье в других странах, включая Китай, за инвалюту (многократно в меньшем объёме оно за инвалюту пока поставляется из Средней Азии).Были возможности и проекты бартерного развития хлопководства в дружественных СССР Афганистане (до начала 80-х), Египте (до середины 70-х), Сомали (до 1978), на Кубе, в Болгарии, Алжире, Сирии, Ливии, Эфиопии, Ираке, Северном и Южном Йемене.Тем более что в основном по товарному бартеру это сырье, хотя в небольших объемах, ранее поставлялось оттуда в СССР. Но расходы по советскому содействию этой отрасли в данных странах, по морскому фрахту и последующей доставке крупных объемов из этих государств на российские предприятия были несоизмеримо выше затрат на поставки из Средней Азии.