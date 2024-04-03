А был ли хлопок? Тяжёлое советское наследие российского легпрома

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А был ли хлопок? Тяжёлое советское наследие российского легпрома

Россия никогда не была хлопковой державой. Лён, конопля, даже шёлковая нить – это ещё куда ни шло, но «наш» хлопок был только в Средней Азии. И если в СССР проблема сырьевого обеспечения текстильных производств так или иначе решалась, то за прошедшие десятилетия она только нарастала.

В ходе завершившейся на днях в Москве международной выставки «Интерткань-2024. Весна», президент российского Союзлегпрома Андрей Разбродин заявил, что «Россия по-прежнему на 100 % зависит от импорта хлопка. После распада СССР Россия осталась просто без хлопко-сырьевой базы».



На отраслевом форуме на то же сетовали многие чиновники, напоминая, что ещё с середины XIX века российский текстиль сориентирован в основном на использование среднеазиатского сырца.

Посевы хлопчатника в Южной России


Однако мало кто вспомнил, что «в Южной России, включая Крым и Нижнее Поволжье, в Молдавии, на юго-западе Украины и Армении в 1930–1950-х годах существовали значительные посевы хлопчатника; были созданы сорта, пригодные для возделывания и переработки в этой обширной зоне».

Это строки из исследования 2015–2016 гг. ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства (Астраханская область). Урожайность была нередко на 20-30 % ниже, чем в Средней Азии, но этот сырец использовался в целом на трети мощностей легпрома Европейского региона СССР и Закавказья.

Оказывается, в «нелёгкие» советские годы столь обширный регион в меньшей степени, чем в последующий и постсоветский периоды, зависел от среднеазиатских поставок. Одновременно всё активнее использовался азербайджанский хлопок.

Но, как указывают астраханские учёные, «примерно к середине 60-х хлопководство в этих регионах, кроме Азербайджана, было директивно признано нерентабельным. Селекционные учреждения были перепрофилированы, хлопкоочистительные и смежные заводы демонтированы и перевезены в Среднюю Азию.

Хотя в тех же регионах РСФСР-РФ по-прежнему имеются природные условия для восстановления и развития хлопководства. Это показывают научные разработки и опытные хлопкохозяйства, созданные в конце 90-х – начале 2000-х годов на Нижней Волге, в Ставрополье, Дагестане, Калмыкии».

Однако это направление поныне остаётся экспериментальным. Едва ли не главной причиной сложившейся ситуации стало, опять же, директивное, зато повсеместное возделывание кукурузы, в том числе в упомянутых регионах. Из-за этого более чем на две трети сократилась в СССР также площадь льна и технической конопли.

Именно лён и конопля многими десятилетиями составляли в целом до 40 % в объёме сырьевого обеспечения советского текстильпрома и легпрома. В том числе в РСФСР – не менее 60 %. Повсеместное возделывание кукурузы прекратилось к концу 60-х, но восстановление площадей под хлопком, льном и техконоплёй так и не состоялось.


Из-за деградации – ввиду максимальной химической подпитки – и природного истощения бывших «кукурузных» почв, старения профильного оборудования, растущей нехватки кадров, семенного фонда. Те же факторы поныне влияют на льноконоплеводство в РФ: нынешние площади под этими культурами и их урожайность в 4–5 раз меньше, чем во второй половине 60-х.

Хлопковая политика Москвы


В 50-х – начале 60-х годов СССР ввозил хлопок и хлопковую пряжу в основном из КНР по низким ценам и по товарному бартеру. Но последующее ухудшение советско-китайских отношений прекратило столь выгодные СССР поставки. А закупки за рубежом, включая КНР, проводились, как правило, уже за инвалюту.

При этом – дороже с каждым годом. К тому же директивно – синхронно с СССР – прекратилось возделывание хлопка в Венгрии, Румынии и почти полностью в Болгарии. Где, заметим, небезуспешно в конце 40-х – начале 60-х годов возделывались в том числе сорта Европейского региона СССР и Азербайджана.

Соответственно, с середины 60-х годов была сделана ставка на рекордное развитие хлопководства в Средней Азии. Но с массовым использованием химикатов; ущербных, зато дешёвых почвотехнологий; с истощением и загрязнением местных водных ресурсов; с ежегодным сокращением там площадей под другими сельхозкультурами и пастбищ в пользу хлопка.

Вдобавок в этой сфере использовался де-факто рабский – крепостной труд десятков тысяч местных жителей: от школьников до докторов наук. Это ещё более удешевляло затраты на местное хлопководство. И отнюдь не факт, что такой труд в хлопководстве полностью устранён в постсоветской Средней Азии.

Во всяком случае, США только в начале 2020-х годов отменили ограничения на импорт хлопка и хлопковой продукции из Туркменистана и Узбекистана, введенный в начале 2000-х из-за использования детского труда в хлопководстве этих стран.

Такая хлопковая политика Москвы стимулировала антисоветские, а также русофобские настроения в огромном регионе. А катастрофа Арала с очевидными экологическими, социальными, а затем и политическими последствиями была прямо обусловлена быстрорастущим водопотреблением в хлопководстве.


Хлопок вывозился в РСФСР сырым, а местная база переработки хирела. Неслучайно к концу СССР уже и в руководстве республик Средней Азии возобладали антисоветские и русофобские устремления и соответствующие кадры. Попутно в регионе, особенно в Узбекистане, разрасталась целая система «хлопковых» фальсификаций и «хлопковой» коррупции.

За валюту


С начала 90-х годов среднеазиатский хлопок стал поставляться в РФ сугубо за инвалюту. И через 10–15 лет все «хлопковые» страны региона объявили о прекращении экспорта хлопка и сокращении хлопковых площадей – в пользу других сельхозкультур.

Теперь России приходится закупать это сырье в других странах, включая Китай, за инвалюту (многократно в меньшем объёме оно за инвалюту пока поставляется из Средней Азии).

Были возможности и проекты бартерного развития хлопководства в дружественных СССР Афганистане (до начала 80-х), Египте (до середины 70-х), Сомали (до 1978), на Кубе, в Болгарии, Алжире, Сирии, Ливии, Эфиопии, Ираке, Северном и Южном Йемене.

Тем более что в основном по товарному бартеру это сырье, хотя в небольших объемах, ранее поставлялось оттуда в СССР. Но расходы по советскому содействию этой отрасли в данных странах, по морскому фрахту и последующей доставке крупных объемов из этих государств на российские предприятия были несоизмеримо выше затрат на поставки из Средней Азии.
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12 комментариев
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  1. Uncle Lee Ранг пользователя
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 04:44
    Всплыло в памяти из далекого детства:
    Сшили Тане сарафанчик,
    Нет такого у подруг –
    Ярко-желтый одуванчик,
    Колокольчики вокруг.

    Чтобы ситец сделать Тане,
    Много было с ним хлопот.
    Далеко, в Узбекистане,
    Хлопок на поле растёт.

    Там жара, как будто в печке,
    Спит на солнышке верблюд,
    Загорелые узбечки
    Хлопок с поля уберут…
    1. Reptiloid Ранг пользователя
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 05:27
      Или я ,уважаемый Владимир Владимирович hi невнимательно читал и пропустил? recourse Что хлопок позже стали заменять льном? Как стратегическое сырьё? И преодолели проблему?
      Странное впечатление recourse Как будто цель статьи объяснить русофобию бывших request Нет восстановления исследований и производства в РФ? Но нет и в других бывших социалистических. Наверное, это полностью вписывается в принципы капитаклизьма, против долговременных и программ....??
      Если, например, сегодняшняя добыча полезных ископаемых целиком опирается не на современные исследования, а на советские долговременные программы. Когда были картированы запасы с прогнозом разработки и через 50-80 лет. И заметьте, не только в РФ, но и в тех же бывших советских
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 05:45
        Цитата: Reptiloid
        это полностью вписывается в принципы капитаклизьма,

        Весь хлопок из СА забирает Китай... Валентина Гаганова осталась бы без работы.
        Дима hi
        1. Reptiloid Ранг пользователя
          Reptiloid
          +2
          Сегодня, 05:50
          забирает Китай

          Да, использует в производстве пороха, Владимир Владимирович.
          То ,что у них женщины и дети в производстве хлопка были, так это не наследие тоталитарного советского прошлого, а их менталитет местный. Мужчины не должны в огороде.
  2. Andy_nsk Ранг пользователя
    Andy_nsk
    +2
    Сегодня, 05:17
    Но расходы по советскому содействию этой отрасли в данных странах, по морскому фрахту и последующей доставке крупных объемов из этих государств на российские предприятия были несоизмеримо выше затрат на поставки из Средней Азии.

    Спорный тезис. Морские перевозки намного дешевле, чем по ж-д, хоть расстояние до Кубы побольше, чем до Ташкента. Надо считать хорошему экономисту. Тут скорее сыграло роль другое толстое обстоятельство: попробуйте заставит кубинца работать в поле: сразу увидите его свободолюбие и революционный пыл! Они мастера стрелять из калаша и танцевать. А работать в поле - не..не...
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 06:04
      Цитата: Andy_nsk
      попробуйте заставит кубинца работать в поле: сразу увидите его свободолюбие и революционный пыл!

      Как то такого на Кубе не заметил. Сахарного тростника выращивают в больших количествах, овощи и фрукты также.
  3. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    +1
    Сегодня, 05:19
    Сильно сомневаюсь что из за хлопка русофобию ВЗРАСТИЛИ. Скорее РАДИ хлопка.

    «в Южной России, включая Крым и Нижнее Поволжье, в Молдавии, на юго-западе Украины и Армении в 1930–1950-х годах существовали значительные посевы хлопчатника

    Нынешнее зерновое изобилие - это во многом следствие "освобождения" площадей юга России от технических культур.
  4. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    +1
    Сегодня, 05:29
    Пытались выращивать хлопок и в Ростовской области,но опыт оказался не удачным.Иными словами,тяжелое наследие оставил СССР,современной России,по мнению авторов.Кто же теперь станет выращивать в промышленных масштабах,лен,коноплю?Крестьян,освободили от колхозного крепостного права с землёй,десятки миллионов свободных фермеров,работают на своих земельных участках,обеспечивают продовольственную безопасность страны.Как их убедить хлопок ,лен,промышленную коноплю выращивать? За коноплю,можно и срок получить.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 06:02
      За коноплю,можно и срок получить
      Сейчас выращивают сорта конопли "без дури". В советское время рассаду такой конопли закупали в Венгрии, сейчас не знаю
      1. parusnik Ранг пользователя
        parusnik
        0
        Сегодня, 06:11
        В советское время рассаду такой конопли закупали в Венгрии, сейчас не знаю
         Сейчас своими в основном пользуются,но около 24% продолжают закупать.Наверное в той же Венгрии
  5. Николай Малюгин Ранг пользователя
    Николай Малюгин
    +1
    Сегодня, 05:41
    У нас постоянно шла борьба настоящих ученых с учеными,которые присвоили себе это имя.А в 60-годы таких "ученых" развелось,хоть пруд пруди.Это уже были не те новаторы,которые осушали Колхиду. В то время ученые работали от науки ни на шаг. Когда Каспийское море стало мелеть,каких только чудовищных проектов не было.Хромота в деле мелиорации продолжается до сих пор.Как шутят в народе-Водопользованием надо уметь пользоваться.
  6. север 2 Ранг пользователя
    север 2
    0
    Сегодня, 06:11
    насчёт связанности показателей по выращиванию хлопка с развалом СССР , следует отметить что в начале горбачёвской "перестройки" республики Средней Азии и особенно Узбекистан были меньше всего подвержены бациллами выхода из состава СССР. Не сравнить с Прибалтикой или той же Украиной. Тут надо ещё вспомнить сколько миллионов детей и женщин при эвакуации во время ВОВ из Москвы да Ленинграда спасла тогдашняя Узбекская СССР , в то время как пособники немцев в Прибалтике и на Западной Украине таких же женщин и детей гнали в концлагеря в Германию или просто убивали тысячами . Так Горбачёв видя что власти Узбекской ССР не собирается участвовать в процессе развала СССР выходя из состава СССР , Горбачёв изобрёл Узбекское хлопковое дело и туда в Узбекскую ССР направил ему верных Гдляна с Ивановым . Ну Вы результат дальше сами знаете ...

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