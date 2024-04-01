Российская журналистка: Боевики запрещённого РДК общаются между собой на украинском языке, потому что это – кадровые военнослужащие ВСУ
На территории Украины с целью проведения диверсий и провокаций против российских регионов действует так называемый «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещен в России как террористическая и экстремистская организация). На интересную особенность коммуникации людей, выдающих себя за боевиков этого формирования обратила внимание российская журналистка Маргарита Симоньян.
Как отмечает в своем Telegram-канале Симоньян, предатели из этой группировки общаются между собой исключительно на украинском языке. Это объясняется тем, что под видом боевиков запрещенной группировки действуют кадровые военнослужащие ВСУ – вероятно, из числа солдат и офицеров спецназа Главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны.
Кстати, сами украинские военнослужащие в быту общаются часто на русском языке, поскольку многие из них набраны из русскоязычных регионов Украины. По этому поводу в украинском медийном пространстве неоднократно вспыхивали скандалы. Но к «идейным» нацистам и западенцам это, разумеется, не относится.
В запрещенной в России террористической группировке «РДК» преобладают неонацисты и уголовники, которые встали на путь предательства собственной страны и решили повернуть оружие против своих бывших соотечественников. Однако предателей в составе «РДК» не так много, ради численности и с целью продемонстрировать наличие якобы многочисленной «вооруженной оппозиции», украинская военная разведка включила в состав этого формирования собственных военнослужащих и иностранных наемников.
Что касается самих предателей из России, то для киевского режима такие боевики – расходный материал, который пока удобно использовать для проведения различных диверсий и провокаций. Нет сомнений, что в случае попадания в плен к нашим войскам этих нелюдей должно ждать самое суровое наказание.
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