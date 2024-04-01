Глава киевского режима сообщил о большом заседании военных и чиновников по производству Украиной дронов

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Глава киевского режима сообщил о большом заседании военных и чиновников по производству Украиной дронов

На Украине состоялось большое заседание военных и чиновников, посвященное производству и своевременному обеспечении ВСУ дронами различного класса. Об этом у себя в ТГ-канале сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Со слов украинского лидера, который с сегодняшнего дня, по сути, является и.о. президента, в ходе обсуждений были обновлены и детализованы планы производства БПЛА разных типов для ВСУ, начиная от FPV-дронов и заканчивая разведчиками, а также беспилотниками дальнего радиуса действия.



Кроме того, как пишет Зеленский, были приняты решения касательно упрощения поставок необходимых комплектующих для создания дронов, которые закупаются за рубежом, а также обсуждались варианты обеспечения гибкости производства, чтобы продукция ВПК могла соответствовать текущим запросам военных.

Напоследок глава киевского режима отметил, что помимо производства и поставок БПЛА в ВСУ также обсуждался проект построения комплексной системы управления средствами РЭБ, которая призвана защитить личный состава и технику от дорнов ВС РФ. С его слов, данная система уже тестируется на отдельных направлениях.

Напомним, что в российской армии также уделяют важное внимание борьбе с беспилотниками ВСУ. Для этого созданы специальные мобильные подразделения, оснащенные средствами поражения и постановки помех.

Стоит добавить, что сообщение Зеленского о большом заседании по поводу дронов для ВСУ появилось после того, как украинский журналист Бутусов обвинил главу киевского режима во лжи касательно полного обеспечения армии беспилотниками.
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    4 комментария
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    1. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +2
      Сегодня, 16:17
      Жаль ничего не прилетело по этому большому заседанию...
    2. Oldi Ранг пользователя
      Oldi
      +2
      Сегодня, 16:17
      В таких заседаниях должен участвовать "Циркон"! wink
    3. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +2
      Сегодня, 16:19
      Может статься так, что производство дронов на территории Украины будет скоро не возможным по причине отсутствия электроэнергии.
      Похоже в руководстве нашей страны наконец пришли к пониманию что некоторые аксиомы жизни нужно вбивать буквально а не фигурально и не словами а куда более весомыми и тяжеловесными аргументами. bully
    4. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 16:22
      Глава киевского режима сообщил о большом заседании военных и чиновников

      Опечатка - не глава киевского режима, а главарь, так правильней будет. Тем более, что президентские выборы, которые должны были состояться 31 марта, он отменил.

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