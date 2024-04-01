Опубликованы кадры уничтожения «Краснополями» склада боеприпасов и укреплённого пункта ВСУ

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Опубликованы кадры уничтожения «Краснополями» склада боеприпасов и укреплённого пункта ВСУ

Минобороны опубликовало кадры объективного контроля уничтожения при помощи корректируемых высокоточных артиллерийских боеприпасов "Краснополь" склада боеприпасов и укрепленного пункта боевиков киевского режима на Южно-Донецком направлении.

На кадрах можно увидеть, как "Краснополями", выпущенными из САУ "Мста-С" артиллерийской бригады 36 общевойсковой армии ВВО, были поражены укрытые в лесополосе укрепления противника. При попадании в склад боеприпасов произошла вторичная детонация артиллерийских снарядов.






При помощи корректируемых артиллерийских снарядов "Краснополь" все чаще поражаются блиндажи и опорные пункты противника. Как правило, их применяют на участках, до которых не долетают fpv-дроны, либо противник использует средства РЭБ.

Корректируемый боеприпас наводится при помощи переносной системы управления огнем "Малахит", при этом объекты подсвечиваются лазерным целеуказателем. Небольшие цели, такие как танки или САУ противника, могут подсвечиваться на расстоянии до 7 километров в дневное и 4 километров в ночное время суток, более крупные – до 15 километров. При подлете к цели лазерный подсвет переводит снаряд в режим самонаведения.

При этом производится постоянное совершенствование "Краснополя". В частности, за счет замены разгонного двигателя на донный газогенератор, "Краснополь" в версии 2К25 способен поражать цели на расстоянии до 30 километров.

  • Минобороны России
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4 комментария
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  1. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 16:50
    От это хорошо, главное не останавливаться, наращивать и количество и качество.
    1. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 17:15
      По контрбатарейке хорошие новости.Британская The Sunday Times отмечает, что за несколько последних дней ВС России применили ФАБы различной мощности более 700 раз.

      По информации Министерства обороны, расчет САУ 2С7М «Малка» на Южно-Донецком направлении уничтожил две самоходки противника: американскую Paladin и польскую Krab.

      «Уникальность САУ "Малка" в том, — рассказывают офицеры-артиллеристы, — что это одно из самых мощных орудий в российской армии. Его калибр 203-мм, а активно-реактивный снаряд может уничтожить цель на дальности более 45 км. Во время сегодняшнего боя мы получили координаты о нахождении самоходок противника: вначале одной, затем другой. Навелись и отработали по ним. Один снаряд — одна САУ. Наши операторы БПЛА подтвердили поражение целей первыми выстрелами».

      Самоходная артиллерийская установка «Малка» ведет не только контрбатарейную борьбу с противником на дальних дистанциях, она способна своим тяжелым снарядом разносить на куски железобетонные бункеры противника и пункты управления с высокой точностью и гарантией полного уничтожения.«Самоходка "Малка" получила свое название от инженерного и чертежного инструмента, вымеряющего углы. Траектории смертельных ударов она вычерчивает четко», — похвалился артиллерист.


      https://dzen.ru/a/ZgpGLC0mig0npSX8
  2. Марвелл Ранг пользователя
    Марвелл
    +1
    Сегодня, 16:51
    Разведка в последние полгода стала работать на пять ..Долбят точно по целям !! Научились и связь видать спутниковская (запускали наши что то секретное ) Ну и БПЛА разведчики четко днем и ночью работают ..
    У укросаксов судьба одна только капитуляция на наших условияхРоссия разозлилась
  3. Фразах Ранг пользователя
    Фразах
    0
    Сегодня, 18:57
    Очень полезная информация для диванных экспертов. Вот к кому применимо слово перемалывать. Целыми днями и ночами трудятся в холостом режиме. Как на федеральных тв шоу. Мы уже победили? Нет! Мы уже победили? Да! Правда? Нет!

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