Опубликованы кадры уничтожения «Краснополями» склада боеприпасов и укреплённого пункта ВСУ
Минобороны опубликовало кадры объективного контроля уничтожения при помощи корректируемых высокоточных артиллерийских боеприпасов "Краснополь" склада боеприпасов и укрепленного пункта боевиков киевского режима на Южно-Донецком направлении.
На кадрах можно увидеть, как "Краснополями", выпущенными из САУ "Мста-С" артиллерийской бригады 36 общевойсковой армии ВВО, были поражены укрытые в лесополосе укрепления противника. При попадании в склад боеприпасов произошла вторичная детонация артиллерийских снарядов.
При помощи корректируемых артиллерийских снарядов "Краснополь" все чаще поражаются блиндажи и опорные пункты противника. Как правило, их применяют на участках, до которых не долетают fpv-дроны, либо противник использует средства РЭБ.
Корректируемый боеприпас наводится при помощи переносной системы управления огнем "Малахит", при этом объекты подсвечиваются лазерным целеуказателем. Небольшие цели, такие как танки или САУ противника, могут подсвечиваться на расстоянии до 7 километров в дневное и 4 километров в ночное время суток, более крупные – до 15 километров. При подлете к цели лазерный подсвет переводит снаряд в режим самонаведения.
При этом производится постоянное совершенствование "Краснополя". В частности, за счет замены разгонного двигателя на донный газогенератор, "Краснополь" в версии 2К25 способен поражать цели на расстоянии до 30 километров.
- Минобороны России
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