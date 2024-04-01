Очередной украинский теракт: в ЛНР погиб замглавы Центра обслуживания образовательных организаций

20
Очередной украинский теракт: в ЛНР погиб замглавы Центра обслуживания образовательных организаций

В Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате очередного террористического акта киевского режима погиб представитель госучреждения.

Как пишет глава Старобельского района ЛНР Владимир Чернев в своем телеграм-канале, инцидент произошёл сегодня в райцентре - городе Старобельск.

По словам чиновника, в 13.30 автомобиль, в котором находился замруководителя ГУ ЛНР «Центр по обслуживанию образовательных организаций» Валерий Чайка, был подорван у Старобельского филиала Луганского педагогического университета. В результате взрыва Чайка скончался.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, силовых ведомств и Следственного комитета.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый случай, когда представители тех или иных государственных структур становятся жертвами терактов в новых российских регионах.

Напомним, что ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) подтвердил причастность киевских властей к ряду терактов, включая и убийство в сентябре 2022 года генпрокурора ЛНР Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко.

В Москве требуют ареста и выдачи Василия Малюка, объявленного в федеральный и межгосударственный розыск.
  • Телеграм-канал/Владимир Чернев
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Марвелл Ранг пользователя
    Марвелл
    -3
    Сегодня, 16:57
    Ну до коли терпеть будем все ? Они наглеют и наглеют Может по Банковой пора ФАБ-ом ,чтобы Воронка глубокая была ?
    А то там сидят в кафе и блюда заказывают "сепар заливной" ,"Дугина в своем соку " ..Сейчас и "Крокус жаренный" Это реально мужики и оно очень популярно там ..Я в шоке от всего этого ..
    Когда начнем реально мстить ?
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 17:02
      Может по Банковой пора ФАБ-ом

      Доставлять его как планируете, Фаб???
      А если по теме. Надо при задержании стараться ликвидировать исполнителей. Показывать по телевизору потом трупы ликвилированных. Но и воздействие в отношении семей террористов.
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        +2
        Сегодня, 17:07
        воздействие в отношении семей террористов.
        Вот это наверняка сработает- они же думают что их выводок в безопасности в Польше и Италии.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +3
          Сегодня, 17:11
          Вот это наверняка сработает- они же думают что их выводок в безопасности в Польше и Италии

          Их выводок в безопасности и у нас в России. Это часто и наши граждане. У нас никаких наказаний для членов семей не предусмотренно.
          1. Болторез Ранг пользователя
            Болторез
            +1
            Сегодня, 17:15
            У нас никаких наказаний для членов семей не предусмотренно.
            Ваш противник- селючье и быдлo, которое, если бы не майдан, барыжило запчастями на базаре в лучшем случае. Доброту и великодушие они воспринимают как слабость терпилы.
            1. Msi Ранг пользователя
              Msi
              +3
              Сегодня, 17:18
              Ваш противник- селючье и быдлo

              У нас теракты совершают по всей России. Не знаю, думаю там и жители городов имеются.
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +3
      Сегодня, 17:07
      Думаю, что настала пора руководству страны обратить более пристальное внимание на органы МВД, ФСБ и Росгвардии и увеличить их штат, с одновременным увеличением размера довольствия и возвратом части отменённых льгот.
      На "земле" нужно работать людям, а не уповать на то, что скрытые нацисты и им сочувствующие перекуются сами собой, если мы им построит жильё и облагодетельствуем их всякими льготами и привилегиями.
      Опыт борьбы с бандеровцами, белорусскими и прибалтийскими бандформированиями в послевоенные годы нужно использовать, а не уповать на благоразумие ненавидящих Россию. angry
      1. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        0
        Сегодня, 18:45
        Думаю, что настала пора руководству страны обратить более пристальное внимание на органы МВД, ФСБ и Росгвардии и увеличить их штат, с одновременным увеличением размера довольствия и возвратом части отменённых льгот.
        Вы серьёзно ?! Кум свата не уволит иначе закатки не по рецепту и список для магазина будет не Фень Шую не говоря про ретроградное движение Юпитера которое зависит от карт Таро под кофейную гущу в лунную ночь после поедания имбиря.
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          +1
          Сегодня, 18:50
          Вы серьёзно ?!...

          Поступило предложение предлагать предложения по предложенным позициям.
          Посему предлагается предложение. bully
          1. oppozite28 Ранг пользователя
            oppozite28
            +1
            Сегодня, 18:53
            Поступило предложение предлагать предложения по предложенным позициям.
            Посему предлагается предложение. bully
            За позиции не чокаясь, как всегда до дна. good drinks
    3. ASAD Ранг пользователя
      ASAD
      +4
      Сегодня, 17:07
      Виталий, ну сколько лет вы на ВО ? Ну какой ФАБ? Какое никакое а ПВО у краины ещё есть. Существуют ракеты для такой цели, хотя вряд-ли упыри на рабочем месте удара ждут.
    4. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      0
      Сегодня, 17:11
      Ну до коли терпеть будем все ? Они наглеют и наглеют Может по Банковой пора ФАБ-ом ,чтобы Воронка глубокая ?

      Давно пора статус СВО на контртеррористическую менять и действовать соответственно!!! Доколе этот бандеровский беспредел терпеть и видеть, как Малюки и Будановы, с огромным самолюбованием, заявляют, что это они "поработали"? am Закопать их в их бункерах!!! am
  2. Alex 22 22 Ранг пользователя
    Alex 22 22
    +3
    Сегодня, 16:57
    В Москве требуют ареста и выдачи Василия Малюка, объявленного в федеральный и межгосударственный розыск.
    Забавно. Наверно от Малюка и потребовали выдать Малюка.
  3. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 17:04
    А не боятся они, вот и продолжают, и не остановятся, можно сколько угодно писать что они террористы и прочие, писать ноты и протесты, кричать с высоких трибун, это их не остановит. А вот подобное в ответ запросто.
    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +4
      Сегодня, 17:07
      Всё от безнаказонасти верхушки укрорейха. Там ещё в 2014 году надо было выносить всякое сатанистское отребье. Кровавые пастыри, гоначренки и аваковы до сих пор живы....
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        0
        Сегодня, 18:25
        Цитата: Чёрный
        Всё от безнаказонасти верхушки укрорейха. Там ещё в 2014 году надо было выносить всякое сатанистское отребье. Кровавые пастыри, гоначренки и аваковы до сих пор живы....

        Именно так Черный ! Россия все надеялась авось пронесет и само рассосется ,и готовились к худшему и худшее наступило ...
        Теперь только мочить и никакой пощады ,иначе Опять ,кто не скачэ,тот ..Насмотрелись этого дичья
  4. TOS-NN Ранг пользователя
    TOS-NN
    +1
    Сегодня, 17:07
    Гадючьи дети. Находить и убивать. Исполнителей, организаторов, заказчиков и помощников.
    1. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      +2
      Сегодня, 17:18
      Если есть видео момента установки взрывного устройства, то вероятность поимки преступника сильно возрастает. Вывод, видеокамеры на новых территориях надо ставить везде, где только можно. Это сильно облегчит работу правоохранительным органам.
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        0
        Сегодня, 18:37
        Цитата: СергейАлександрович
        Если есть видео момента установки взрывного устройства, то вероятность поимки преступника сильно возрастает. Вывод, видеокамеры на новых территориях надо ставить везде, где только можно. Это сильно облегчит работу правоохранительным органам.

        Видеокамеры и т.д. не помогут ..Эти упыри подрывают и уходят все рядом ...
        Мочить нужно заказчиков и жестко ! У нас желающих очень много ,особенно на Донбассе ..Дайте им снайперскую винтовку и прикрытие И ВСЕ!
        1. СергейАлександрович Ранг пользователя
          СергейАлександрович
          +1
          Сегодня, 18:45
          Странно вы рассуждаете. Последнего пойманного отследили по записи с видеокамеры. Без видеозаписи поймать кратно сложнее.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»