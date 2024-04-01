Министр обороны Казахстана отчитался президенту страны о боеготовности национальной армии

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Министр обороны Казахстана отчитался президенту страны о боеготовности национальной армии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, являющийся по должности и верховным главнокомандующим вооруженными силами страны, заслушал доклад министра обороны Руслана Жаксылыкова о состоянии национальной армии. Об этом сообщает казахстанская пресса.

Глава военного ведомства республики отчитался о боевой подготовке армейских подразделений, об обучении личного состава. Кроме того, он рассказал, как армия взаимодействует с местными органами власти по вопросу предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Отдельно был поднят вопрос о мероприятиях, которые планируются в 2024 году. В частности, речь идет о взаимодействии с союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В этом году именно Казахстан председательствует в данном блоке.

Токаев, в свою очередь, поручил министру решить ряд задач по укреплению боевого потенциала национальной армии. Так, в вооруженных силах страны вводится новый вид службы – служба в резерве. В январе 2024 года было подписано постановление о призыве на военную службу годных к ней офицеров запаса, которые ее не проходили. Их призовут сроком на 24 месяца.

Одной из серьезных проблем, стоящих перед армией Казахстана, является масштабный отток военнослужащих из рядов вооруженных сил. Он связан, в том числе, с финансовыми проблемами и неудовлетворительными условиями службы в ряде частей. Кадровые военные в итоге решают, что «на гражданке» смогут реализовать себя в большей степени и зарабатывать более солидные деньги.
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    9 комментариев
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    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +1
      Сегодня, 16:54
      Одной из серьезных проблем, стоящих перед армией Казахстана, является масштабный отток военнослужащих из рядов вооруженных сил. Он связан, в том числе, с финансовыми проблемами и неудовлетворительными условиями службы в ряде частей. Кадровые военные в итоге решают, что «на гражданке» смогут реализовать себя в большей степени и зарабатывать более солидные деньги.

      Судя по январским событиям 2022 года ВС Казахстана и по ныне оставляет желать лучшего.
      Наследие предыдущего руководителя даёт о себе знать. hi
    2. Alex 22 22 Ранг пользователя
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 17:00
      А у них есть интересно военные училища? А если есть, то по каким ВУСам?
      1. akropin Ранг пользователя
        akropin
        0
        Сегодня, 17:04
        https://www.gov.kz/memleket/entities/mod/press/article/details/593?lang=ru
        1. Alex 22 22 Ранг пользователя
          Alex 22 22
          0
          Сегодня, 17:33
          Спасибо. Список довольно внушительный.
      2. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 17:17
        https://www.gov.kz/memleket/entities/mod/press/article/details/593?lang=kk

        Национальный университет обороны Республики Казахстан
        Военный институт Сухопутных войск
        Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи
        Военный институт Войск ПВО имени Т. Я. Бегельдинова
        Военное училище имени Ш. Уалиханова
        Военное училище имени Генерала С.К. Нурмагамбетова

        Алматинская республиканская школа «Юноша» имени Бауржана Момышулы.
        Карагандинская республиканская школа «Юноша» имени Т. Я. Бегельдинова, дважды Героя Советского Союза
        Шымкентская республиканская школа «Юноша» имени Героя Советского Союза Сабыра Рахимова
    3. Vita VKO Ранг пользователя
      Vita VKO
      +1
      Сегодня, 17:06
      В Казахстане просто кончаются дураки готовые десятки лет служить за копейки,что бы в конце службы их начали шантажировать увольнениями по статье с лишением пенсии всех льгот. Это не говоря сотнях, а может уже тысячах сфабрикованных уголовных дел, в которых тупо назначают виновных или устраивают провокации коррумпированные органы КНБ и военной полиции. Причем взятки стали официальные в виде премий, повышения должностей, званий и наград.
      Естественно в такой клоаке служить нормальные люди не будут.
    4. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 17:16
      Готовятся к наступлению басмачей с Юга?
    5. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 17:53
      Зачем казахам армия-с кем им воевать то?
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        -3
        Сегодня, 18:08
        Зачем казахам армия-с кем им воевать то?

        Во-первых, рядом Афганистан, Пакистан и Ирак, где радикалов как блох на собаке.
        А во-вторых, вспомните январь 2022 года и информацию о том, что из Киргизии (если не ошибаюсь) бунтовщикам в Казахстане планировалась "группа товарищей" выдвинуться на помощь и не с рогатками.
        Так что есть кого опасаться и от кого защищаться. hi

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