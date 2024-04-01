Министр обороны Казахстана отчитался президенту страны о боеготовности национальной армии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, являющийся по должности и верховным главнокомандующим вооруженными силами страны, заслушал доклад министра обороны Руслана Жаксылыкова о состоянии национальной армии. Об этом сообщает казахстанская пресса.Глава военного ведомства республики отчитался о боевой подготовке армейских подразделений, об обучении личного состава. Кроме того, он рассказал, как армия взаимодействует с местными органами власти по вопросу предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.Отдельно был поднят вопрос о мероприятиях, которые планируются в 2024 году. В частности, речь идет о взаимодействии с союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В этом году именно Казахстан председательствует в данном блоке.Токаев, в свою очередь, поручил министру решить ряд задач по укреплению боевого потенциала национальной армии. Так, в вооруженных силах страны вводится новый вид службы – служба в резерве. В январе 2024 года было подписано постановление о призыве на военную службу годных к ней офицеров запаса, которые ее не проходили. Их призовут сроком на 24 месяца.Одной из серьезных проблем, стоящих перед армией Казахстана, является масштабный отток военнослужащих из рядов вооруженных сил. Он связан, в том числе, с финансовыми проблемами и неудовлетворительными условиями службы в ряде частей. Кадровые военные в итоге решают, что «на гражданке» смогут реализовать себя в большей степени и зарабатывать более солидные деньги.

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