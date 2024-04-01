Над Чёрным морем вновь замечены самолёт, вертолет и БПЛА армий НАТО, что может говорить о подготовке удара ВСУ по Крыму

26
Над Чёрным морем вновь замечены самолёт, вертолет и БПЛА армий НАТО, что может говорить о подготовке удара ВСУ по Крыму

Сегодня над акваторией Черного моря были замечены сразу несколько единиц авиации стран Североатлантического альянса. Об этом свидетельствуют данные сервисов, отслеживающих движение воздушных судов в разных концах планеты.

Так, над морем появился беспилотный летательный аппарат Global Hawk с позывным FORTE11. Он осуществляет полет преимущественно с выключенным транспондером. Уже установлено, что БПЛА производит мониторинг побережья Черного моря в районе Сочи.



Кроме того, над побережьем Румынии был замечен P-8 Poseidon. Это патрульный противолодочный самолет, также используемый для ведения разведывательной деятельности. Такие самолеты регулярно появляются над Черным морем. Там же, в районе румынского порта Констанца, заметили и вертолет вооруженных сил Италии.

Как уже не раз бывало, после чрезмерной активности авиации стран НАТО в районе акватории Черного моря, украинские формирования предпринимают удары по Крымскому полуострову. То есть, авиация Североатлантического альянса снабжает ВСУ разведывательными данными о российских объектах, поскольку у Киева нет собственных возможностей для получения информации такого рода.

После передачи данных украинские формирования могут наносить удары по территории Крыма ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Также украинские БПЛА периодически совершают попытки атак побережья Краснодарского края.
  • Wikipedia / U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 17:01
    Да уж, и ведь роняли один, почему-то перестали.
    1. Mitos Ранг пользователя
      Mitos
      +6
      Сегодня, 17:09
      Давно пора уронить и 2ой. Тем более без транспондера неизвестно что это и чей. Может его в 404 передали...
      Испытать старые лазерные установки.
      1. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        -6
        Сегодня, 17:16
        второй недавно уронили, такими темпами третий скоро уронят . но я про А-50, а Вы про что?
        потому как если Вы про разведывательные БПЛА НАТО то я вообще не понимаю как Вам в голову может прийти мысль что наши как то могут постараться хотя бы навредить им. а то был момент когда наши топливо на глобал хоуки сливали, но потом видно их начальник позвонил кому то из нашего начальства и сказал что сделает им ата та, бо бо бо, и уху ху и наши большие начальки испугались что матрасы сделают им это самое ата та, иначе я не могу понять почему наши спокойно смотрят как руками кастрюль натовцы спокойно выносят все в Крыму
        1. Mitos Ранг пользователя
          Mitos
          +2
          Сегодня, 17:18
          Они не просто смотрят, а руководят и указывают куда бить. И типо не при делах.
          Каждый раз после таких полетов наносят удары, за частую по мирным городам.
          1. LuckyBlog Ранг пользователя
            LuckyBlog
            +1
            Сегодня, 17:20
            я в курсе что там да как, а вот почему наши сидят и теряют и технику и людей и ничего не делают что бы помешать им для меня тайна за 7 печатями, правда есть мнение что шойгу работает на мериканцеф, поэтому и гадит как может. но официально не подтверждено поэтому ......
  2. ASAD Ранг пользователя
    ASAD
    +4
    Сегодня, 17:02
    Если не сбивать ,то шугануть то можно? Думаю что при приближении наших ВВС сразу слиняет. Керосин бережем?
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 17:06
      ASAD hi, кто-же нам скажет, чего берегут и почему.
      1. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        0
        Сегодня, 17:21
        счета в банках запада. их берегут в отличие от нашей техники и жизней простых солдат.
    2. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      0
      Сегодня, 17:12
      Если не сбивать ,то шугануть то можно?

      Нейтральные воды они на то нейтральные что в них летают все ,и наши не пойдут на открытый конфликт что бы не писали и говорили. Вот если бы он на чуток в наши воды заглянул то там же и остался опять же бы.
      1. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        +6
        Сегодня, 17:22
        там достаточно самолета с комплексом РЭБ , что бы летел паралельно глобал хоуку и гасил сигналы по всем диапазоном и собой перекрывал полуостров (если лететь на близком расстоянии то затенить можно пол полуострова.)
        1. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          0
          Сегодня, 17:55
          там достаточно самолета с комплексом РЭБ , что бы летел паралельно

          А как другие участники полётов отнесутся к тому что у них в один миг перестанут работать все приборы навигации ? И много ли у нас таких самолётов чтобы круглосуточно находится в воздухе и пасти один БПЛА ?
          1. VicVic Ранг пользователя
            VicVic
            0
            Сегодня, 18:37
            Почему же, круглосуточно. Появился амерский разведчик, наша глушилка подлетает. Там же часами идёт мониторинг с этого Global Hawk.
            Как остальные отнесутся, это дело не первостепенное, они и так жалуются, что связь то там то тут пропадает.
            Да в конце концов, мы не можем пока сделать, именно разведчик аналогичный Global Hawk (электроника, оптика), но можно же, наверное, сделать БПЛА глушилку. Вывели на цель, "приклеился" к цели и глушит. Даже с учётом того, что Global Hawk достаточно скоростной, но он же не по прямой там летает, а нарезает круги и прочие фигуры, т.е гнаться за ним необязательно, главное, чтобы мощности глушилки хватало.
  3. isv000 Ранг пользователя
    isv000
    +7
    Сегодня, 17:09
    А что у нас с РЭБ?! Или это не дипломатично против западных "партнёров"?!! Василий Цимбал не шибко церемонился, керосинил не стеснялся. Вечная ему память... hi
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 17:11
      isv000 hi, дело не РЭБ и не истребительной авиации, и даже не в ПВО дело в другом.
  4. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 17:09
    Над Чёрным морем вновь замечены самолёт, вертолет и БПЛА армий НАТО, что может говорить о подготовке удара ВСУ по Крыму

    Это говорит только о том, что выбранная ВГК стратегия предполагает военные действия с Западом руками Украины очень-очень-очень долго...Пока фломастеры не испишутся.
  5. andr327 Ранг пользователя
    andr327
    +4
    Сегодня, 17:13
    И кто это пишет? Пять дней в неделю они постоянно летают в таком составе. Это не новость.Еще CL600 вдоль границы летает. Скорее нужно отмечать, что сегодня не не было самолетов разведчиков.
  6. Alien From Ранг пользователя
    Alien From
    0
    Сегодня, 17:33
    Пока ГЛАЗА закрыты..........кот спит.
  7. fiv Ранг пользователя
    fiv
    0
    Сегодня, 17:36
    Бесполетная зона над воздушным пространством нейтральных вод и терр водами урины. Кому надо - воздух турции, грузии, болгарии и румынии.
  8. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Сегодня, 17:52
    А чего бы не сбить-чтоб больше не летали?
  9. sdivt Ранг пользователя
    sdivt
    +1
    Сегодня, 18:16
    Отвечаю многим комментаторам, почему не сбиваем.
    Потому, что международное право не запрещает ему находиться в нейтральном воздушном пространстве. Зашел бы хоть на один километр, или даже просто чиркнул бы по границе воздушного пространства - уже лежал бы в море, гарантированно. Это не пассажирский лайнер, с беспилотником никто церемонится не станет
    Почему не сбиваем в нейтральных зонах?
    Да очень просто. И у нас много военных кораблей, самолётов осуществляют походы, переходы по нейтральным маршрутам. И к берегам Аляски, например, летаем, и у берегов Мексиканского залива наши АПЛ ходят... Если собьем - это будет отмашкой на альтернативный ответ.
    Грамотные действия, в нашем случае - хорошая работа РЭБ
    1. Павел_Свешников Ранг пользователя
      Павел_Свешников
      +2
      Сегодня, 18:30
      А если из нейтральных вод самолет НАТО запустит ракету по Крыму, то мы его тоже не имеем права сбивать, потому, что он в нейтральных водах?
      По моему видению, если самолет шпион ведет разведовательную действия в интересах одной из воюющих сторон. А в нашем случае это очевидный факт. То он является комбатантом, то есть участником этих военных действий. А посему его уничтожение является необходимым и допустимым с точки зрения законов ведения войны.
      А если кому-то просто хочется заниматься разведовательной деятельностью, то пусть занимается ей в других районах земного шара. Например путь детает рядом с Архангельском или Владивостоком, там где нет войны. Естественно его там, в нейтаральных водах, никто сбивать не будет.
    2. Andrey Victorovich Ранг пользователя
      Andrey Victorovich
      0
      Сегодня, 19:03
      Укробайрактар разведывательный мы что тоже не можем сбить?
      Вообще никаких проблем со сбитием беспилотников. Объяви 200-км бесполетную зону вокруг Крыма и мочи всё, что пролетает мимо.
  10. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 18:27
    После передачи данных украинские формирования могут наносить удары по территории Крыма ракетами и беспилотными летательными аппаратами
    Передача данных юридически считается участием в военных действиях?
  11. sdivt Ранг пользователя
    sdivt
    0
    Сегодня, 19:16
    Цитата: Павел_Свешников
    если из нейтральных вод самолет НАТО запустит ракету по Крыму, то мы его тоже не имеем права сбивать, потому, что он в нейтральных водах?

    Вы действительно не видите разницы между БПЛА-разведчиком, осуществляющем наблюдение и сбор данных из нейтрального пространства, и непосредственно атакующим самолётом, где бы он не находился?
    Это троллинг?
    самолет шпион ведет разведовательную действия в интересах одной из воюющих сторон ... он является комбатантом

    Почитайте на досуге, где летаем мы, и что там делаем
    Возможно, ваше мнение изменится
    Если, конечно, вам не наплевать на наши ВКС
  12. Олег Апушкин Ранг пользователя
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 19:22
    Нужна постоянная практика воздействия на эти дроны от керосина до воздействия подавлением сигнала, мы же можем летать в нейтральных зонах. Возможно это доступно нашим ВВС, Иранцы не стесняются сажать ( подавлять) этот аппарат.
  13. Neo-9947 Ранг пользователя
    Neo-9947
    0
    Сегодня, 19:24
    МИДу надо выпустить предупреждение нашим гражданам, по возможности не находиться в нейтральных водах Черного моря из-за возросшей вероятности атак на беспилотники глобал хоук и посейдоны. А Вашингтону предупреждение об имеющихся сведениях об охоте товарищей хуситов на всякие бпла и особенно посейдоны в акватории Черного моря. yes

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»