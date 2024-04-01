Над Чёрным морем вновь замечены самолёт, вертолет и БПЛА армий НАТО, что может говорить о подготовке удара ВСУ по Крыму
Сегодня над акваторией Черного моря были замечены сразу несколько единиц авиации стран Североатлантического альянса. Об этом свидетельствуют данные сервисов, отслеживающих движение воздушных судов в разных концах планеты.
Так, над морем появился беспилотный летательный аппарат Global Hawk с позывным FORTE11. Он осуществляет полет преимущественно с выключенным транспондером. Уже установлено, что БПЛА производит мониторинг побережья Черного моря в районе Сочи.
Кроме того, над побережьем Румынии был замечен P-8 Poseidon. Это патрульный противолодочный самолет, также используемый для ведения разведывательной деятельности. Такие самолеты регулярно появляются над Черным морем. Там же, в районе румынского порта Констанца, заметили и вертолет вооруженных сил Италии.
Как уже не раз бывало, после чрезмерной активности авиации стран НАТО в районе акватории Черного моря, украинские формирования предпринимают удары по Крымскому полуострову. То есть, авиация Североатлантического альянса снабжает ВСУ разведывательными данными о российских объектах, поскольку у Киева нет собственных возможностей для получения информации такого рода.
После передачи данных украинские формирования могут наносить удары по территории Крыма ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Также украинские БПЛА периодически совершают попытки атак побережья Краснодарского края.
- Wikipedia / U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka
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