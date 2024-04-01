Украинский депутат: Если бы на президентских выборах победил Порошенко, конфликта бы не было

На Украине продолжаются политические разборки между сторонниками и противниками действующего президента Владимира Зеленского. С интересным заявлением выступила депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая.По мнению депутата, если бы на президентских выборах пять лет назад победил бы не Владимир Зеленский, а Петр Порошенко, то масштабного конфликта с Россией бы не было. Но далее депутат заявляет, что далее развивались бы идеи особого статуса для Донбасса, Крым так и считался бы российским, укреплялась бы бизнес-империя Виктора Медведчука.То есть, депутат дает понять, что конфликт – это лучшее, что могло бы быть. Ведь в противном случае не происходило бы, к примеру, атак на Черноморский флот России в Крыму. Но озвучивание такого тезиса в текущей ситуации вряд ли играет на руку Зеленскому. Непонятно, для чего его сторонница решила выступить с таким заявлением – то ли это просто по глупости, то ли это такой «удар в спину» действующему президенту.Ведь раньше именно противники Зеленского и сторонники Порошенко утверждали, что последний не довел бы дело до войны, а решал бы все вопросы с Россией мирным путем. На этом они делали акцент, подчеркивая разницу между двумя политическими деятелями. Теперь, получается, депутат от пропрезидентской фракции пытается убедить украинский электорат в том, что боевые действия, унесшие жизни сотен тысяч военнослужащих ВСУ и заставившие миллионы украинцев покинуть страну, оказывается являются для нее чуть ли не благом.