Украинский депутат: Если бы на президентских выборах победил Порошенко, конфликта бы не было

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Украинский депутат: Если бы на президентских выборах победил Порошенко, конфликта бы не было

На Украине продолжаются политические разборки между сторонниками и противниками действующего президента Владимира Зеленского. С интересным заявлением выступила депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

По мнению депутата, если бы на президентских выборах пять лет назад победил бы не Владимир Зеленский, а Петр Порошенко, то масштабного конфликта с Россией бы не было. Но далее депутат заявляет, что далее развивались бы идеи особого статуса для Донбасса, Крым так и считался бы российским, укреплялась бы бизнес-империя Виктора Медведчука.

То есть, депутат дает понять, что конфликт – это лучшее, что могло бы быть. Ведь в противном случае не происходило бы, к примеру, атак на Черноморский флот России в Крыму. Но озвучивание такого тезиса в текущей ситуации вряд ли играет на руку Зеленскому. Непонятно, для чего его сторонница решила выступить с таким заявлением – то ли это просто по глупости, то ли это такой «удар в спину» действующему президенту.

Ведь раньше именно противники Зеленского и сторонники Порошенко утверждали, что последний не довел бы дело до войны, а решал бы все вопросы с Россией мирным путем. На этом они делали акцент, подчеркивая разницу между двумя политическими деятелями. Теперь, получается, депутат от пропрезидентской фракции пытается убедить украинский электорат в том, что боевые действия, унесшие жизни сотен тысяч военнослужащих ВСУ и заставившие миллионы украинцев покинуть страну, оказывается являются для нее чуть ли не благом.
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    20 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
    2. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +8
      Сегодня, 17:12
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Украинский депутат: Если бы на президентских выборах победил Порошенко, конфликта бы не было

      все вы там одним де..мом мазаны , американским
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +7
        Сегодня, 17:27
        Какой бы породы свинья ни была , она остаётся свиньёй....так что что зе-фюрер, что алкаш шоколадный , разницы нет. Будут делать то, что им прикажут хозяева
        1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
          oleg-nekrasov-19
          +3
          Сегодня, 17:29
          Совершенно точно , они за бабло не то что Родину готовы продать , но и мать родную , эта натура такая у них на генном уровне.
          1. guest Ранг пользователя
            guest
            +2
            Сегодня, 18:07
            Цитата: oleg-nekrasov-19
            они за бабло не то что Родину готовы продать , но и мать родную

            Сырский тому лучший пример.
        2. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 19:21
          Цитата: Чёрный
          .так что что зе-фюрер, что алкаш шоколадный , разницы нет.

          Один на "коксе" сидит, второй на "стакане". Наркодиспансер по обоим плачет.
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +3
        Сегодня, 17:32
        Небритый, с помятым лицом, то ли от недосыпа то ли от постоянного употребления сильнодействующего средства, он сидел уставившись на пустой стакан и опорожненную наполовину бутылку и пытался вспомнить фамилию депутата его фракции, что постоянно несла какую то околесицу и при этом делала это с умным видом - "Бездомная, Безродная, Безлюдная, Беззубая, Безумная, да как же её там" - мучительно вспоминал он.

        Налил в стакан остатки из бутылки, залпом выпил и от злости на свою память метнул стакан в противоположный угол кабинета. Стакан попал в плотную ткань портьеры и запутавшись в ней скользнул вниз, упал на пол, не разбился и прокатившись по полу завалился в угол.

        "О, Безуглая" - вспомнил он наконец, и глядя на не разбившийся стакан, решив что восстановление памяти и удачное приземление стакана нужно отметить, встал и направился к потайному шкафу за новой бутылкой и дозой любимого средства. bully
    3. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 17:13
      Еслиб да кабы, имеем что имеем, и с этим придётся разбираться.
    4. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +4
      Сегодня, 17:14
      Петю начинают отбеливать , значит Зелю уже приговорили.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 17:17
        Ирек hi, не факт, США выгодно именно такое развитие а по сему конфликт продлится до последнего.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 18:37
        Петю начинают отбеливать , значит Зелю уже приговорили
        Шоколадный Петя такой же бандерлог, как и Клоун
    5. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +2
      Сегодня, 17:18
      Не факт. Готовились то к захвату донецка серьезно. Да и никто не дал бы порошенко заднюю включить.
    6. Eug Ранг пользователя
      Eug
      +1
      Сегодня, 17:18
      Погуглите, на ком женат старший сын Порошенко - сильно удивитесь.
    7. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 17:20
      Напрасно они надеются, что можно будет Зелю на Петю поменять. Последний уже настолько замазан АТО, что его не поддержат.
      1. Eug Ранг пользователя
        Eug
        0
        Сегодня, 18:29
        Как по мне, так сильнее, чем украинцы, на это надеются в Кремле.
    8. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 17:20
      «Если бы на президентских выборах победил Порошенко, конфликта бы не было» —

      — Ни Порошенко,ни Зеленский ни даже Украина субъекты данного "конфликта" ...
    9. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +1
      Сегодня, 17:47
      Непонятно, для чего его сторонница решила выступить с таким заявлением
      Вовремя предать, это не предать, это ПРЕДВИДЕТЬ... Уж украинские политики эту науку изучили досканально
    10. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 17:59
      .если бы на президентских выборах пять лет назад победил бы не Владимир Зеленский, а Петр Порошенко, то масштабного конфликта с Россией бы не было.

      Ой... даладно,точно так же звезднополсатые Пороху на горло бы наступили... и имели бы тоже самое... сценарий написан давно....
    11. Дед-дилетант Ранг пользователя
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 18:02
      Не важно, Зеленский, Порошенко, или какая-нибудь Тимошенко. Суть укрорежима от перемены мест пешек не изменилась бы.
    12. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 18:16
      Да кто его знает. С одной стороны Порошенко олигарх и ему нафиг не сдалось бегать с автоматом в хаки. Да и деньги он потерял. При всех своих ораниях, что он воюет с Россией, реальную войну с Россией он так и не начал. Может поэтому его и поменяли с Зеленским. С другой стороны, приказ Запада, есть приказ
    13. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 18:30
      А если бы Януковича не свергали-остались бы украинцы-людьми

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