Иран требует проведения международного расследования преступлений Израиля в больнице «Аль-Шифа»

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Иран требует проведения международного расследования преступлений Израиля в больнице «Аль-Шифа»

Исламская Республика Иран требует проведения срочного международного расследования военных преступлений Израиля в больнице «Аль-Шифа», расположенной в секторе Газа. Недавно израильские войска, завершив двухнедельный рейд, были выведены оттуда.

О требованиях Тегерана заявил на своей странице в соцсети официальный представитель иранского министерства иностранных дел Насер Канаани.

Он заявил, что после ухода подразделений ЦАХАЛ с территории лечебного учреждения оттуда поступают ужасные сообщения. Иранский дипломат утверждает, что там зафиксировано множество свидетельств очевидцев и сообщений СМИ о массовых разрушениях, пытках, убийствах и большом количестве задержанных палестинцев. Все эти действия, сообщает Канаани, предпринимались израильскими военными на территории больницы.

Будут ли международные ассамблеи и институты выполнять свои обязанности?

- со скептицизмом отметил иранский чиновник.

Он выразил сомнения по поводу того, что известные правозащитные организации станут оказывать помощь в расследовании военных преступлений армии обороны Израиля. Он считает, что в мире соблюдение прав человека зачастую носит избирательный характер.

Сегодня израильское командование сообщило о завершении контртеррористической операции на территории больницы «Аль-Шифа». Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, сейчас наиболее активные действия армия Израиля предпринимает в городе Хан-Юнус на юге палестинского анклава.
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    12 комментариев
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    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 17:16
      Ага, аж два раза, бегом бегут и волосы назад, есть те кому можно ВОТ ТАК, а есть кому нельзя. Там по латыне хорошое есть изречение.
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        0
        Сегодня, 17:41
        Персам нужно собрать как можно больше фотофактов и разместить их в мусульманских странах, чтобы они тоже подключились к его требованиям.
        Возможно что это хоть как то повлияет на ситуацию с расследованием, хотя пока там находятся евреи провести будет невозможно, они не дадут. hi
        1. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          +3
          Сегодня, 18:12
          Да фактов предостаточно, только весь суннитский мир(это наиболее распространенная форма ислама) давно уже дружит с Западом и Израилем. Турция орет про геноцид палестинцев, а сама снаряд продает Израилю через США. Про ОАЭ или АР вообще молчу, как и они сами
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +4
      Сегодня, 17:22
      Как вовремя Нетаньяху в больницу лег!
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 17:26
        Егоза hi, так он не от ЭТОГО занемог, там внутри самого Израиля не всё благополучно. По ходу готовиться в отставку по состоянию здоровья.
    3. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:49
      Что бы вам самим не набить евреям рожу?
    4. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 18:00
      Будут ли международные ассамблеи и институты выполнять свои обязанности?

      - со скептицизмом отметил иранский чиновник.
      А в Толмуде ничего не сказано о наказании народа израилева no request
    5. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 18:09
      Вопрос к МУСу или это другое, понимать надо?
    6. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 18:09
      Начать войну с палестинцами и обосраться очень по-израильски. Особенно милыми были показные слезы Кирби и речь не о погибших палестинских детях .
    7. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 18:34
      По-моему, с преступной деятельностью Израиля борются только хуситы и Иран. Остальные, как воды в рот набрали
    8. Наган Ранг пользователя
      Наган
      0
      Сегодня, 18:54
      Когда в госпитале прячутся боевики, госпиталь становится законной военной целью.
      https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-military-says-troops-captured-hundreds-fighters-gaza-hospital-2024-03-22/
      https://apnews.com/article/israel-hamas-war-news-04-01-2024-e75cf75aa88a9133774a883d987115c1
    9. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 19:06
      Официальное телевидение Ирана:
      Израиль атаковал здание возле посольства Ирана в Дамаске - резиденцию иранского посла. Посол Ирана не пострадал в результате обстрела.

      Сирийские СМИ:
      Объектом нападения является резиденция иранского посла, расположенная рядом с посольством Ирана в Дамаске, несколько человек погибли.

      По примеру США решили действовать сионисты, которые в 1999 году разбомбили посольство КНР в Белграде. Правда в тот момент международная обстановка "благоволила" Западу, который легко позволил себе растоптать суверенитет независимой Сербии, наплевав на Совбез ООН и международное право.

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