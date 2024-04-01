ВСУ снова нанесли удар по Белгороду из РСЗО Vampire, российская ПВО перехватила часть снарядов

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ВСУ снова нанесли удар по Белгороду из РСЗО Vampire, российская ПВО перехватила часть снарядов

Украинские вооруженные формирования снова нанесли удар по Белгороду, использовав РСЗО чешского производства. Российская ПВО перехватила большую часть снарядов, но власти города отмечают ряд попаданий по гражданским объектам, включая многоквартирные жилые дома.

Киевская хунта стремится компенсировать неудачи на фронте обстрелами мирного населения. Как заявил недавно Зеленский, ВСУ поставлена задача превратить Белгородскую область в серую зону, чтобы на ее территории не могли жить люди. Вот и стараются нацисты, нанося ежедневные удары по городам и поселкам региона. Ни дня не проходит, чтобы Белгород не атаковали беспилотники, реактивные наряды или ракеты.



На этот раз ВСУ ударили из РСЗО RM-70 Vampire, российские средства ПВО перехватили 17 реактивных снарядов, но часть из них попала по городу.

Около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку (...) с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО семнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью

- говорится в сообщении.

По имеющейся на данный момент информации, часть боеприпасов упала в черте города, повредив жилые дома и машины на улицах Горького, Шаландина, Славянской и бульваре Юности, отмечается повреждение гаражей на улице Губкина. Сообщается о нескольких раненых, о погибших сведений нет. На местах работают экстренные службы.
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    47 комментариев
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    1. ВадимЖивов Ранг пользователя
      ВадимЖивов
      -2
      Сегодня, 17:38
      Ну что сказать. Интересно подобные заявления раз вяжут нам руки?
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +1
        Сегодня, 17:43
        Ну что сказать. Интересно подобные заявления раз вяжут нам руки?

        а вы за 2 с лишним года не поняли? если не поняли отвечаю - нет, "мы не такие"
        1. ВадимЖивов Ранг пользователя
          ВадимЖивов
          +1
          Сегодня, 17:45
          А жаль. Что касаемо городов 404, мне нравится словосочетание,, лунный пейзаж,,
        2. кредо Ранг пользователя
          кредо
          +6
          Сегодня, 18:01
          То что англосаксы приложили к этому обстрелу руки не вызывает сомнения, сомнение вызывает наше неспешное уничтожение критической инфраструктуры на западе Украины, а также на сопредельных с нашими областями регионами Украины.

          Пора бы уже понять, что половинчатые решения приводят лишь к половинчатым результатам и как следствие разрушаются наши города и посёлки, гибнет мирное население. Полумеры для нас же губительны. angry
        3. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          0
          Сегодня, 19:26
          Цитата: Владимир80
          а вы за 2 с лишним года не поняли? если не поняли отвечаю - нет, "мы не такие"
          Да мы не такие, по гражданским не стреляем, но нам никто не мешает выключить наконец таки свет не только в Харькове, в Киеве и в остальных городах. По всей стране.
      2. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +1
        Сегодня, 17:45
        А разве руки, у нас, связаны? Тут какая-то другая причина.
        1. ВадимЖивов Ранг пользователя
          ВадимЖивов
          +1
          Сегодня, 17:47
          Просто нужен приказ. А его нет. hi
          1. Эдик Ранг пользователя
            Эдик
            -2
            Сегодня, 17:59
            Просто нужны мозги ,а их нет! hi
            1. dmi.pris1 Ранг пользователя
              dmi.pris1
              +1
              Сегодня, 18:05
              Про отсутствие мозгов-мысль интересная..Хотелось бы услышать развернутую мысль.
              1. Эдик Ранг пользователя
                Эдик
                -3
                Сегодня, 18:07
                То пишут такое!
                Цитата: ВадимЖивов
                Ну что сказать. Интересно подобные заявления раз вяжут нам руки?

                Цитата: ВадимЖивов
                Просто нужен приказ. А его нет.
        2. Владимир80 Ранг пользователя
          Владимир80
          -1
          Сегодня, 17:50
          Цитата: Лешак
          Тут какая-то другая причина

          либо очередной хитрый план ("несомненно гениальный"), либо импо.тенция...
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 17:55
            А я выскажу такое мнение.Там наверху понимают,что такой приказ отдать просто некому.Я не имею в виду генералов Арбатского округа,с ними все нормально.А тех,кто должен это претворять на земле
            1. Эдик Ранг пользователя
              Эдик
              -1
              Сегодня, 18:21
              Цитата: dmi.pris1
              А я выскажу такое мнение.

              Я не знаю, ну вот вы как бы все тут военные... Фронт и так у нас более двух тысяч километров.Неужели непонятно, что они специально это делают, чтобы как можно сильнее растянуть наши войска? И просто от того, чтобы хоть как-нибудь нам досадить!Отодвинем там, будут в другой район накидывать.Это война, и от этого никуда не уйти.И какой приказ то вам всё надо?
              1. dmi.pris1 Ранг пользователя
                dmi.pris1
                0
                Сегодня, 18:42
                Верно.Все размазано тонким слоем.Причем,даже если и была бы возможность собрать кулак для прорыва обороны,то сразу по расположению накидывают всем ,что есть у них под рукой
        3. OrangeBigg Ранг пользователя
          OrangeBigg
          -4
          Сегодня, 18:04
          Вроде как что то назревает в районе Харькова.
          Ситуация для украинской армии на всей линии боевого соприкосновения сейчас является критической. Главной проблемой для ВСУ на данный момент является Часов Яр, который может в скором времени перейти под контроль российских войск.Для того чтобы сохранить "элитные" части ВСУ, украинское командование начало перебрасывать подразделения "Азова" (террористическая и экстремистская организация, запрещенная в России) с целью использовать их в дальнейших боевых действиях.

          "Есть здесь и такой нюанс, что Украина неслучайно стягивает вооруженные силы в Харьковскую область", — заявил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин.
          Он подчеркнул, что именно с этим регионом проходит граница с Белгородской областью, в связи с чем российская армия начала первый этап санитарной защиты от атак со стороны украинских войск. Однако до куда будет проходить эта зона, вероятно, как считает эксперт, до пределов Харькова.
          1. Лешак Ранг пользователя
            Лешак
            +4
            Сегодня, 18:26
            Извините, первый этап санитарной защиты от атак со стороны украинских войск это отселение из Белгородской области граждан России? Я как-то наивно полагал, что санитарная защита будет в сторону Украины...
      3. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +4
        Сегодня, 18:05
        До кремля далеко,желания быть на деле жёстким у кого-то в кремле нету,поэтому обстрелы будут фактически непрерывными!
      4. cmax Ранг пользователя
        cmax
        +2
        Сегодня, 18:08
        ....Ну что сказать. Интересно подобные заявления развяжут нам руки?...,

        А кто их завязывал? Руки эти.
        Хозяин - барин.
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +13
      Сегодня, 17:39
      Что значит-пресечена попытка?Уничтожены на подходе к позициям,перехвачено все,что летело..А это...Да,понятно,что перехватить все невозможно.Но тогда и не надо говорить о пресечении
    3. ASAD Ранг пользователя
      ASAD
      +4
      Сегодня, 17:42
      Не понимаю! Ну неужели в нашей огромной ,не самой бедной стране нет техники и вооруженных специально обученных людей чтобы создать зону отчуждения хотя бы у крупных городов? Хотя и мелкие поселки ни в чём не виноваты.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +7
        Сегодня, 17:46
        Ну,нет их.Не несем потери?Несем,причем тяжелые.И в людях и в технике.Что бы создать санитарную зону необходимо еще столько же,сколько находится на фронте.
        1. ASAD Ранг пользователя
          ASAD
          +11
          Сегодня, 17:50
          У меня, живущего за 4 тысячи километров ощущение беспомощности. А что испытывают жители Белгорода? Это всё таки НАША земля .
        2. Владимир80 Ранг пользователя
          Владимир80
          0
          Сегодня, 17:51
          Что бы создать санитарную зону необходимо еще столько же,сколько находится на фронте

          вот и агитация за мобилизацию подоспела... если воевать методами 100-летней давности народу никакого не хватит!
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            +3
            Сегодня, 17:56
            Хм..а его уже не хватает,походу..
        3. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          -4
          Сегодня, 18:03
          Дмитрий, я в восхищении, как так вот, никогда бы про вас так не подумал.Всё таки вы не безнадёжны.+Но минусов вам сейчас напихають.
      2. parusnik Ранг пользователя
        parusnik
        +3
        Сегодня, 18:35
        Ну неужели в нашей огромной ,не самой бедной стране нет техники
        А откуда ей взяться?Хотя,нет Армату построили..Но дорогая собака..Очень..Сами посудите,уж сколько лет говорится о замене АН-2,на Байкал,что ли? А он взлететь не может двигателя нет,но АН-2 летал на отечественном!И летал лет 40 с лишним.Привел в качестве примера.Авиамодельном кружке,из всякого хлама моторчики делали, не достающие детали сами вытачивали.Патамушта в нашем уездном магазине не продавались.А ща все продается.Зачем самим делать?Мы же не бедные,все купим.
    4. Alien From Ранг пользователя
      Alien From
      +6
      Сегодня, 17:43
      Под обстрелом НАШИ земли. 87 процентов.
    5. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 17:48
      Когда до наших дойдет что проще РСЗО уничтожать-чем РС-ими выпущенные?
      1. parusnik Ранг пользователя
        parusnik
        +2
        Сегодня, 18:39
        проще РСЗО уничтожать
         А может еще проще, газ отключить и не поставлять нефтепродукты?
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          0
          Сегодня, 18:43
          Видите смысл-в сказанном?
          1. parusnik Ранг пользователя
            parusnik
            +1
            Сегодня, 18:45
            Вижу,предприятия не на дровах работают, да и техника не на лошадях передвигается.Или Вы думаете,что РСЗО на лошадиных упряжках таскают и артиллерию и т.д.
            1. костя1 Ранг пользователя
              костя1
              -1
              Сегодня, 18:49
              Неужели видите?-я к тому что на любую конкретную тему всегда можно важно сказать-а выключить им свет lol
              1. parusnik Ранг пользователя
                parusnik
                +1
                Сегодня, 18:55
                Вы когда нить читали новость за 2 года,что поврежден газопровод на украинской или российской территории?Или белгородцы сидят на газовом терминале если их так регулярно обстреливают? По ходу вы уверены, что предприятия на Украине,работают исключительно на электричестве,а перевозки и передвижение военной техники производится исключительно при помощи тяглового скота. hi
    6. Mig45jef Ранг пользователя
      Mig45jef
      +3
      Сегодня, 17:48
      Bonjour,
      Il faudrait peut-être être capable de les intercepter tous ! Ce n'est pas possible ? C'est une question de... budget ? Quand on joue au capitalisme voilà ce qui arrive ! La Russie a t'elle besoin de milliardaires ou de logements convenables, juste un exemple au hasard.
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        -2
        Сегодня, 18:05
        Когда война случается, такое происходит.
      2. parusnik Ранг пользователя
        parusnik
        0
        Сегодня, 18:41
        А Вам свои нужны? И нам тоже..Если их не будет,может и войны прекратятся?
    7. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +11
      Сегодня, 17:49
      Дальность стрельбы этого «Вампира» - 20, 5 км...Я не представляю, где её можно упрятать и как так незаметно подобраться к Белгороду?
      Да похрену, что там:
      Киевская хунта стремится компенсировать неудачи на фронте обстрелами мирного населения

      Сколько можно слышать это нытьё про какую-то хунту? Ранесите в пыль места, где она может быть...
    8. Дед-дилетант Ранг пользователя
      Дед-дилетант
      -2
      Сегодня, 18:00
      1. Мое личное мнение - пора начинать создавать ту самую санитарную зону, о которой говорил президент. То есть - либо действительно превращать в лунный пейзаж территорию, с которой возможны обстрелы нашей территории, либо брать ее под контроль. В противном случае обстрелы будут продолжаться.
      2. Наша разведка работает, и работает хорошо. Нужна самая малость - дать точные координаты местонахождения всех главарей хунты клоуна. Ракетчикам. Если вся верхушка будет уничтожена, то фронт просто посыплется. По мне - дешевле истратить десяток ракет, чем продолжать терять людей от обстрелов нацистов.
    9. Roust Ранг пользователя
      Roust
      0
      Сегодня, 18:09
      Жалость и милосердие к врагу дорого нам обходится.
    10. Million Ранг пользователя
      Million
      +6
      Сегодня, 18:15
      А Кремль ничего не может сделать для защиты граждан России в Белгородской области?
      Вот прям совсем нет никаких решений?
      1. parusnik Ранг пользователя
        parusnik
        +3
        Сегодня, 18:43
        В случае с Крокусом,не защитили,что уж говорить про Белгород?
      2. Fisher Ранг пользователя
        Fisher
        +1
        Сегодня, 19:16
        В прошлом году, если не ошибаюсь, Путин что-то поручал
    11. Mедвежонок Ранг пользователя
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 18:25
      Это было близко к трагедии. Люди, выходящие из автобуса, укрылись за бетонным навесом на автобусной остановке, когда в 4-5 метрах взорвалась ракета. Только правильное решение местных властей, построивших в городе бункеры и бетонные заграждения, спасает человеческие жизни.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 19:07
        Хорошо.Выод из этого найден.. am Строим массово бункеры и заграждения.Раз ничего другого нп дано
    12. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      +4
      Сегодня, 18:41
      На мирных у хунты снарядов и ракет всегда достаточно ..А мы все миндальничаем !
      Я за жесткий вариант ответки и постоянно долбить по западной украине
      Запад не раз уже заявлял ,что западная украина окажет сопротивление в любом случае ..и мерзко ухмыляются ..Пора бы уж расгести ее к чертям !!
    13. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      +3
      Сегодня, 18:42
      Не важно что там хунта компенсирует, значит не всё так плачевно у них если по Белгороду стреляют.
      Вообще всё сбить сложно, это рсзо, может выпускать пачкой неуправляемые снаряды, их там может быть и 20 штук, этот вампир подобие бм града, только вроде чуть другие характеристики у боеприпасов.
    14. VLAD-96 Ранг пользователя
      VLAD-96
      +2
      Сегодня, 19:14
      А ведь Пригожин предупреждал про Белгородскую область, просто МО и другие ответственные проигнорили и решили что так нормально будет. А выходит пол области надо эвакуировать! Ну видимо всё идёт по плану, у нас СВО и этот план одним наиглавнейшим известен...
      А Пригожин просто им под ногами путался - мешался и его убрали.

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