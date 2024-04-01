ВСУ снова нанесли удар по Белгороду из РСЗО Vampire, российская ПВО перехватила часть снарядов
Украинские вооруженные формирования снова нанесли удар по Белгороду, использовав РСЗО чешского производства. Российская ПВО перехватила большую часть снарядов, но власти города отмечают ряд попаданий по гражданским объектам, включая многоквартирные жилые дома.
Киевская хунта стремится компенсировать неудачи на фронте обстрелами мирного населения. Как заявил недавно Зеленский, ВСУ поставлена задача превратить Белгородскую область в серую зону, чтобы на ее территории не могли жить люди. Вот и стараются нацисты, нанося ежедневные удары по городам и поселкам региона. Ни дня не проходит, чтобы Белгород не атаковали беспилотники, реактивные наряды или ракеты.
На этот раз ВСУ ударили из РСЗО RM-70 Vampire, российские средства ПВО перехватили 17 реактивных снарядов, но часть из них попала по городу.
- говорится в сообщении.
По имеющейся на данный момент информации, часть боеприпасов упала в черте города, повредив жилые дома и машины на улицах Горького, Шаландина, Славянской и бульваре Юности, отмечается повреждение гаражей на улице Губкина. Сообщается о нескольких раненых, о погибших сведений нет. На местах работают экстренные службы.
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