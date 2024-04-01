Япония более 30 лет безуспешно пытается достроить завод по переработке отработанного ядерного топлива

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Япония более 30 лет безуспешно пытается достроить завод по переработке отработанного ядерного топлива

Официальные лица, освещающие тему ядерной энергетики в Японии, опасаются, что давний проект по строительству предприятия, предназначенного для переработки отработанного ядерного топлива, который хотели сдать в эксплуатацию ещё в 1997 году, может получить очередную задержку.

Автор статьи на сайте Asahi Shimbun пишет, что строительство началось 31 год назад. И в конце ноября прошлого года, завод по переработке, расположенный на полуострове Симокита на северной оконечности главного острова Хонсю, впервые показали им – японским журналистам.



Предполагается, что установка будет, если можно так выразиться, извлекать плутоний и уран из отработанного ядерного топлива. Переработанное топливо затем можно использовать для создания смешанного оксидного топлива, которое может работать в некоторых ядерных реакторах.

На данный момент незавершенность строительства объекта оставила Японию с 19 000 тонн отработанного ядерного топлива, которое буквально некуда девать. При этом запасы ядерных отходов будут только расти, поскольку администрация премьер-министра Фумио Кисиды планирует расширять атомную энергетику, чтобы (декларативно) сократить выбросы парниковых газов в Японии и уменьшить зависимость страны от всё более дорогого ископаемого топлива.

После неоднократных корректировок графика Наохиро Масуда, президент Japan Nuclear Fuel, заявил в декабре 2022 года, что завершение строительства завода должно произойти как можно раньше - в первой половине 2024 года.

Однако, на пресс-конференции, которая состоялась 31 января этого года, Масуда заявил:

Неуместно продолжать говорить, что строительство завода будет завершено в июне 2024 года.

Многие эксперты на заводе говорят, что завершить работы к лету 2024 будет «довольно сложно». Если будет принято официальное решение, это будет уже 27-й перенос сроков завершения строительства.

Одной из причин очередной задержки являются длительные проверки со стороны Управления по ядерному регулированию Японии. Механические проблемы также препятствовали прогрессу. В 2022 году, например, вышла из строя система охлаждения высокорадиоактивных жидких отходов.

Кроме этого, окончание строительства и ввод в эксплуатацию долгожданного для Японии предприятия не сильно изменят ситуацию с переработанным ядерным топливом. Даже если завод по переработке будет завершен, он сможет перерабатывать только 800 тонн отработавшего ядерного топлива в год на полную мощность, что очень мало по сравнению с 19 250 тоннами отработанного топлива, хранящимися по всей стране.
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13 комментариев
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 19:54
    Япония более 30 лет безуспешно пытается достроить завод по переработке отработанного ядерного топлива

    Ну так может не стоит... У    ж больно поганый опыт у Японии от общения со всем ядерным... Нагасаки, Хиросима, Фукусима... Может не стоит...
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +1
      Сегодня, 20:23
      С Россией договорится видно не с руки, денег жалко и хозяин не велит, вот и мучаются болезные 30 лет к ряду. fool
  2. Не_боец Ранг пользователя
    Не_боец
    0
    Сегодня, 19:58
    Мне одному кажется что переработка ОЯТ это разделение изотопов, то есть наработка делящегося материала для ядерной бомбы? С учетом того что у них есть все остальное, возможно промышленное производство ядерных зарядов.
    1. Eugen 62 Ранг пользователя
      Eugen 62
      +1
      Сегодня, 21:55
      [/quote] переработка ОЯТ это разделение изотопов, то есть наработка делящегося материала для ядерной бомбы?[quote]

      Могу ошибаться, но МАГАТЭ запрещает неядерным странам обогащать уран235 более, чем до 20 %. Для наших АЭС достаточно 5%. В отработанном топливе содержится его 1-1.5%. Т. е. его можно ещё использовать после обогащения. А плутоний можно использовать в т. н. МОКС топливе. Это смесь оксидов урана и плутония. Это топливо тоже можно использовать. Но не всегда и не везде. Физики-ядерщики более подробно могут объяснить.
  3. Andriuha077 Ранг пользователя
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 20:08
    Годзиллу пытаются перевести на фукусимскую водичку, островитяне отчаянные.
    Зря, самурайские вы духи.
    Вылезет и разломает заводик.
  4. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 20:14
    А куда они девали отработанное топливо со своих АЭС?
    1. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      0
      Сегодня, 20:49
      Цитата: костя1
      А куда они девали отработанное топливо со своих АЭС?

      Тихий Океан- самый большой океан на планете Земля, 50% площади всей водной поверхности.
  5. андрей мартов Ранг пользователя
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 20:15
    Потомучо журнал "Техника молодёжи", выпускавшийся в СССР,как раз около 30 лет как перестал выпускаться! А всем умным людям известно,что все открытия и научные наработки японцы копировали из журнала "Техника молодёжи".Нет советского журнала,нет и японских разработок.Это даже и ежу очевидно! . . . winked
  6. Павел_Свешников Ранг пользователя
    Павел_Свешников
    +1
    Сегодня, 20:24
    По ходу узкоглазые еще хитропопые. Я подозреваю, что втихаря сливают отходы в океан, так что получается смысл строить завод - только чтобы отвести подозрение других стран что сливают. Иначе давно бы достроили ибо просто залились бы этими отходами выше крыше.
    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 20:30
      Цитата: Павел_Свешников
      Я подозреваю, что втихаря сливают отходы в океан

      Дык они фукусиму давно успешно сливают negative
  7. Glagol1 Ранг пользователя
    Glagol1
    0
    Сегодня, 20:58
    И это при том, что им помогают полосатые и конечно, никаких санкций и бабла немерено. И все никак. Причина проста - атомная отрасль полного цикла - добыча, обогащение, производство сборок, АЭС, хранение и переработка отходов - чрезвычайно сложно. Кстати, Россия этот цикл после распада СССР не только удержала, но и развила. По всему миру полосатые бегают, уговаривая разные страны не работать с нами. Боятся…
  8. APAHAKC
    APAHAKC
    0
    Сегодня, 21:41
    наверное слишком высокие нормы безопасности! и это наверное хорошо, пусть везут в в чернобыль тут уже кто только не откладывал со всех сторон
  9. denk20 Ранг пользователя
    denk20
    +1
    Сегодня, 21:41
    Насколько помнится, переработкой должны заниматься поставщики, соответственно переработанное топливо должно вывозить в США. И там его должны хоронить или перерабатывать.

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