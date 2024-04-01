Немецкая пресса отмечает, что российская армия эффективно применяет планирующие корректируемые авиабомбы при уничтожении оборонительных укреплений ВСУ.Как пишет немецкий журналист Кристоф Ваннер в опубликованном в немецком издании Die Welt репортаже, в Авдеевке, где боевики киевского режима на протяжении многих лет обустраивали мощный укрепрайон, все фортификационные сооружения были уничтожены ударами ФАБ с УМПК. При этом Ваннер отмечает, что в номенклатуре вооружений ВС РФ имеются авиабомбы разной мощности, вплоть до способных уничтожить практически любые укрепления ФАБ-3000.Ранее американский журнал Forbes писал, что ВСУ не способны противостоять ударам российских планирующих авиабомб, способных в крайне короткие сроки уничтожить любую оборону. По данным издания, украинская армия не обладает какими-либо средствами и вооружениями, которые смогли бы справиться с этими бомбами. В материале напоминается, что всего несколько сотен таких авиабомб полностью уничтожили мощную оборону ВСУ в Авдеевке.По мнению западных экспертов, обустраиваемые Киевом оборонительные линии в виде противотанковых траншей, минных полей и бетонных блиндажей не смогут остановить потенциальное наступление российской армии. Чтобы успешно противостоять широкомасштабным наступательным действиям, необходимо располагать значительными количествами артиллерии, пехоты, боеприпасов, а также средств ПВО. Кроме того, нужно обеспечить бесперебойное снабжение, близко расположенные децентрализованные склады боеприпасов, к тому же иметь подготовленные резервы, расположенные в непосредственной близости от линии обороны.

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