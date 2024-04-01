Military TV: ВС России развернули новейшие 152-мм САУ «Коалиция-СВ» на Донбассе

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Military TV: ВС России развернули новейшие 152-мм САУ «Коалиция-СВ» на Донбассе

Российские новейшие самоходные артиллерийские установки "Коалиция" появились в зоне СВО, российское командование развернуло некоторое количество САУ на Донбассе. С таким утверждением выступает американский YouTube-канал Military TV.

Американцы утверждают, что какое-то количество новейших российских САУ уже находится на территории "Восточной Украины". Якобы командование ВС России планирует использовать "Коалицию" для ударов по ключевым районам ВСУ, поскольку данная САУ является самой дальнобойной в арсенале российских войск, она превосходит даже артиллерию НАТО.



Установки "Коалиция СВ" развернули в Восточной Украине. Они нацелились на ключевые твердыни ВСУ в Донбассе. Хотя точное количество этих самоходок не известно, можно точно сказать, что они играют существенную роль в конфликте

- заявляет канал.

Со своей стороны отметим, что информации о появлении в зоне СВО новейших САУ "Коалиция-СВ" не поступало, ни официальной, ни даже слухов. Впрочем, Минобороны такую информацию и не распространяет, так что все может быть. О завершении государственных испытаний САУ "Коалиция-СВ" Ростех сообщил в октябре прошлого года. При этом серийное производство началось гораздо раньше. Вместе с САУ в серийное производство пошла и транспортно-заряжающая машина.

Стрельба САУ 2С35 "Коалиция-СВ" в большей степени автоматизирована и компьютеризирована, гаубица может работать в режиме "Шквал огня", при котором несколько снарядов, выпущенных из орудия под разными углами, одновременно достигают цели. Максимальная дальность стрельбы высокоточным снарядом - 80 км. Экипаж находится в изолированной бронекапсуле. Основа огневой мощи - пушка 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.
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    9 комментариев
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    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +3
      Сегодня, 18:45
      С почином. Давно заждались полезных новинок. soldier
    2. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +2
      Сегодня, 18:49
      Дождались таки.
      Со своей стороны отметим, что информации о появлении в зоне СВО новейших САУ "Коалиция-СВ" не поступало, ни официальной, ни даже слухов
      Будем верить Military TV. Ну очень хочется чтобы это было правдой.
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 19:12
        Ну а почему это должно быть неправдой?Так долго ждали что уже и не верится.Тем временем не Коалицией единой.По контрбатарейке хорошие новости.Британская The Sunday Times отмечает, что за несколько последних дней ВС России применили ФАБы различной мощности более 700 раз.

        По информации Министерства обороны, расчет САУ 2С7М «Малка» на Южно-Донецком направлении уничтожил две самоходки противника: американскую Paladin и польскую Krab.

        «Уникальность САУ "Малка" в том, — рассказывают офицеры-артиллеристы, — что это одно из самых мощных орудий в российской армии. Его калибр 203-мм, а активно-реактивный снаряд может уничтожить цель на дальности более 45 км. Во время сегодняшнего боя мы получили координаты о нахождении самоходок противника: вначале одной, затем другой. Навелись и отработали по ним. Один снаряд — одна САУ. Наши операторы БПЛА подтвердили поражение целей первыми выстрелами».

        Самоходная артиллерийская установка «Малка» ведет не только контрбатарейную борьбу с противником на дальних дистанциях, она способна своим тяжелым снарядом разносить на куски железобетонные бункеры противника и пункты управления с высокой точностью и гарантией полного уничтожения.«Самоходка "Малка" получила свое название от инженерного и чертежного инструмента, вымеряющего углы. Траектории смертельных ударов она вычерчивает четко», — похвалился артиллерист.



        https://dzen.ru/a/ZgpGLC0mig0npSX8
    3. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 19:02
      Для ощутимого эффекта их нужно хотя бы несколько десятков иметь , причём сконцентрированно на одном из направлений, а не размазанно по всему фронту. Следовательно они должны поступать крупными комплектами в определенные соединения . А из этого следует , что....Впрочем в Генштабе и без сопливых разберутся .
      1. Митрич73 Ранг пользователя
        Митрич73
        0
        Сегодня, 19:05
        Если основной задачей будет контрбатарейная борьба то по огевому взводу на 60 км фронта вполне достаточно.
        1. КВУ-НСвД Ранг пользователя
          КВУ-НСвД
          -1
          Сегодня, 19:14
          . основной задачей будет контрбатарейная борьба то по огевому взводу на 60 км фронта вполне достаточно.

          При позиционной тягомотине возможно . А при задаче прорыва лучше иметь новейшие средства поражения на направлении основного удара . Правда и скрытность развертывания необходимо обеспечить
    4. Ил-2 Ранг пользователя
      Ил-2
      +1
      Сегодня, 19:09
      По крайней мере Коалиция может стрелять за пределом поражения ФПВ дронов- уже полдела
    5. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      0
      Сегодня, 19:18
      Российские новейшие самоходные артиллерийские установки "Коалиция" появились в зоне СВО, российское командование развернуло некоторое количество САУ на Донбассе.

      Там совместно с системами конторбатарейными системами новейшими ..!!!
      Проблема у России была ,не добивали мы до натовских дальнобоев (по мирным мочили падлы) ..Сейчас думаю расклад изменится Падлы скоро вам хана !
      Да еще ФАБ-3000 !В этом году ВСЕ решится и ненадейтесь на плен и т.д. Кто хотел те сдались и позывной "ВОЛГА" принимается пока..А потом к бандере
    6. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 19:21
      Установки "Коалиция СВ" развернули в Восточной Украине. Они нацелились на ключевые твердыни ВСУ в Донбассе. Хотя точное количество этих самоходок не известно, можно точно сказать, что они играют существенную роль в конфликте - заявляет канал.
      Установка скорее психологическая. А из космоса перепутать САУ "Мста-С" и "Коалиция-СВ" не так уж и сложно. recourse

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