Карл Хаусхофер, Третий рейх и оккультизм: реальность и вымысел
Историческое становление геополитики как политической науки неразрывно связано с именем немецкого географа и социолога Карла Хаусхофера. Он по праву считается одним из основоположников континентально-европейской школы геополитики. Сейчас геополитику изучают в университетах, однако долгое время она рассматривалась политологами как «фашистская» наука.
Это связано с тем, что немецкая школа геополитики (основанная еще Ратцелем), ярчайшим представителем которой был К. Хаусхофер, была практически разгромлена после Второй мировой войны, под лозунгом денацификации, как «предоставлявшая оправдание нацистской военной экспансии». На Западе Хаусхофера провозгласили «учителем Гитлера» и чуть ли не основным идейным вдохновителем национал-социализма, даже несмотря на то, что тот никогда не состоял в НСДАП и всего несколько раз встречался с фюрером.
В офисе главного юрисконсульта США в сентябре 1945 года утверждали, что «Хаусхофер был интеллектуальным крестным отцом Гитлера. Именно Хаусхофер, а не Гесс, написал «Майн кампф»… Геополитика была не просто академической теорией. Это был энергичный план по завоеванию центральной части Евразии и господству над миром».
Немецкое эмигрантское издание Neue Weltbühne еще в январе 1940 года провозгласило из Парижа: «Все, чего Гитлер достиг или желает достичь в будущем... это программа геополитика Карла Хаусхофера; он думает, планирует и рекомендует; Гитлер повинуется» [2].
Некоторые любители сенсаций, пошли еще дальше – они стали утверждать, что Хаусхофер учил Гитлера тайным оккультным наукам. Якобы он не только проходил «обучение» в магических обществах и был членом общества «Туле» (в котором он на самом деле никогда не состоял), но и основал тайное общество «Вриль». Фигура Хаусхофера таким образом в подобной околофантастической литературе стала окружаться этаким мистическим ореолом могущественного кукловода нацистов, владеющего сверхъестественными силами.
В 1962 году немецкий политолог Карл Дитрих Брахер в своем классическом исследовании Die nationalsozialistische Machtergreifung впервые попытался не впадать в крайности (хотя это и не всегда у него получалось) и, указав на тесную связь между Хаусхофером и заместителем фюрера Рудольфом Гессом, тем не менее отверг как чрезмерно упрощенное представление о прямой линии влияния Хаусхофера на Гитлера [4].
Однако среди историков до сих пор нет единого мнения по этому вопросу.
Где же правда? Кем на самом деле был Карл Хаусхофер? Действительно ли он был идейным вдохновителем Гитлера и занимался оккультизмом?
В данном материале автор постарается развеять некоторые легенды относительно личности немецкого ученого.
Геополитические концепции Карла Хаусхофера
Карл Хаусхофер родился 27 августа 1869 года в Мюнхене в семье профессора Макса Хаусхофера. Он выбрал карьеру военного, проходя службу в баварском корпусе, а затем в качестве преподавателя в военной академии. В 1896 году Карл женился на Марте Мейер-Досс, происходившей из наполовину еврейской семьи [3].
В 1908 году он получил назначение военным атташе в Японии. Для японского общества это было время послевоенной эйфории, вызванное победоносной войной с Россией, время планов построения «Великой Японии», включающей Курильские острова и Сахалин, Манчьжурию, часть континентального Китая, Тайвань, страны Юго-Восточной Азии вплоть до Австралии, многие острова Тихого океана [5].
Знакомство с духовным миром японцев произвело на Хаусхофера большое впечатление и по возвращению в Германию он начал работать над книгой о Японии. Она вышла в 1913 году под названием «Дай Нихон». Его первая работа получила положительные отзывы и побудила автора к написанию диссертации [3].
Солдат и геополитик Карл Хаусхофер (1869–1946) со своей женой Мартой и сыновьями
Первая мировая война прервала его научную карьеру. К. Хаусхофер отправляется в армию и принимает участие в боях на Западном и Восточном фронтах. По окончанию войны он ушел в отставку в звании генерала и получил должность приват-доцента географии Мюнхенского университета [3].
Японской и вообще дальневосточной проблематике были посвящены и последующие работы ученого: «Японская империя в ее географическом развитии» и «Геополитика Тихого океана». Затем Хаусхофер начинает осмысливать геополитическую ситуацию в мире в целом и публикует работы «Мировая политика сегодня», «Статус-кво и обновление жизни», «Геополитика панидей» [5].
В 1927 году Карл Хаусхофер публикует крупную работу «Границы в их географическом и политическом значении», в которой предстает последователем Ратцеля. Для него концепция государства как живого организма является последней истиной, а главной задачей – создание целостного учения о живых органах этого организма – границах государства. Хаусхофер на 230 страницах подробно анализирует научную литературу по этой тематике (труды Ф. Ратцеля, О. Мауля, Р. Зигера, Е. Шене, Дж. Брайса, Г. Тейлора, Ф. Тернера, Д. Уэхары и др.), рассматривает границы с точки зрения их географической, биогеографической, психологической, исторической и политической сущности [5].
В 1931 году выходит в свет очередная крупная работа Хаусхофера «Панидеи в геополитике», в которой он обосновывает сущность практической геополитики (сегодня мы бы сказали «геостратегии») как реализацию масштабных внешнеполитических концепций – панидей. Панидеи, по взглядам Хаусхофера, провозглашаются целыми народами, охватывают большие пространства и имеют мировое политическое значение [5].
Хаусхофер выдвинул идею «панрегионов» – больших пространств, на которые мир разделен по «меридиональному» принципу, с центром каждого региона в северном полушарии и периферией в южном. Хаусхофер выделял четыре панрегиона – Америка, с центром в США, Европа – Ближний Восток – Африка, с центром в Германии, Восточная Азия и Тихоокеанский регион, с центром в Японии, Россия – Русская равнина и Сибирь, Персия и Индия.
Стоит отметить, что Хаусхофер был очень эрудированным человеком и изучил труды своих соотечественников, а также англичанина Макиндера (и его идею Хартланда), шведа Челлена, француза Видаля де ла Блаша, американца Мэхена и других геополитиков. Не обошел он вниманием и русских ученых, прежде всего сочинения публициста и социолога Н. Я. Данилевского. Так, к типичным панидеям Хаусхофер относил проекты панславистов, пангерманистов, панисламистов, Сунь Ятсена, Н. Я. Данилевского, доктрину Монро.
Геополитику Хаусхофер определял как «учение о связях политических процессов с землей» и как «искусство, способное руководить практической политикой». Он призывал геополитиков научить народ «геополитически мыслить», а политиков – «геополитически действовать».
По мнению К. Хаусхофера, отличие между политической географией и геополитикой состояло в том, что при рассмотрении проблемы пространства и государства «политическая география рассматривает государство с точки зрения пространства, а геополитика рассматривает пространство с точки зрения государства». К тому же, полагал он, «геополитика подготавливает инструменты для политического действия и директивы для политической жизни в целом». Цель геополитики, по мнению Хаусхофера, должна состоять в прогнозе предполагаемого мирового политического развития в будущем, выявлении его основных черт [3].
В своей наиболее известной геостратегической работе «Континентальный блок» (1940), которая была написана в обстановке сближения Германии и СССР, Хаусхофер писал о том, что пришло время реализовать убийственную для англо-американского союза панидею – создать континентальный блок: Центральная Европа – Евразия – Япония, фактически представляющий собой Хартланд, доминирующий над Мировым островом (Евразия и Африка) и одновременно разделяющий его на сферы влияния.
Хаусхофер, Гитлер и нацизм
Оценивая послевоенное устройство Европы, К. Хаусхофер сближался в своих позициях с «революционным консерватизмом» по вопросу понимания сущности Версальской системы, считая её «продолжением войны другими средствами». Созданная система «нового порядка», по его мнению, носила несправедливый характер, так как нарушала установленный природой принцип естественного распределения пространства между странами, создав взамен него блок буферных государств, не позволяющий Германии осуществлять жизненный рост [3].
К. Хаусхофер считал проблему жизненного пространства одним из важнейших вопросов геополитической науки в целом. В статье «Основы, сущность и цели геополитики», опубликованной в 1928 году в сборнике «Элементы геополитики», он подчеркивал, что эта молодая наука при правильном ее понимании являлась одним из наиболее эффективных средств борьбы за справедливое распределение жизненного пространства на Земле [6].
Именно из-за этого в западной и особенно советской литературе на протяжении десятилетий Карла Хаусхофера изображали как фашистского теоретика, который дал Адольфу Гитлеру идею о «завоевании жизненного пространства». И сейчас в исторической и публицистической литературе достаточно часто можно встретить утверждения о том, что Хаусхофер был «влиятельным советником Гитлера». Более того, ему приписывают чуть ли не участие в составлении «Майн Кампф» [7].
Давайте попытаемся разобраться, насколько это соответствует действительности.
В первую очередь следуют отметить, что влияние Хаусхофера на Гитлера и национал-социалистическую идеологию сильно преувеличено. Даже такие сторонники серьезного влияния Хаусхофера на Гитлера, как историк Хольгер Г. Хервиг, признают, что «влияние Хаусхофера на Гитлера определить сложно. У них было менее дюжины встреч, в основном публичных. Вопреки распространенному мнению, Хаусхофер ни словом не обмолвился о «Майн Кампф», он отказался давать на нее рецензию в своем журнале Zeitschrift für Geopolitik, поскольку она имела «мало общего с геополитикой» [2].
С Гитлером Хаусхофера познакомил ученик профессора – Рудольф Гесс, ставший впоследствии заместителем фюрера по нацистской партии. Именно Гесс довел до сведения Гитлера идеи Хаусхофера [7]. При этом не стоит переоценивать и степень воздействия самого Гесса на Гитлера – она была весьма относительна [6].
Юлиус Шауб, адъютант Гитлера, вспоминая об отношении фюрера к Хаусхоферу, однозначно указывал на то, что слухи о влиянии идей Хаусхофера на Гитлера были явно преувеличенными. Всего с 1922 по 1938 год Гитлер и Хаусхофер встречались не более десяти раз. Фюрер никогда не считал профессора геополитики национал-социалистом, хотя и находил, что некоторые из его тезисов можно было использовать для задач НСДАП. Поскольку ему было известно о «еврейском происхождении» супруги Хаусхофера, то он относился к профессору геополитики всегда с «некоей осторожностью» [1].
Будучи патриотом, Хаусхофер, разумеется, пытался влиять на политику Германии, чтобы направить ее в нужное русло, однако одно дело «пытаться влиять», совсем другое – «оказывать ключевое влияние». Гитлер, судя по всему, был знаком с геополитическими теориями – можно предположить, что при принятии своих решений в 1940–1941 годах он мог руководствоваться принципом: «Кто владеет Восточной Европой, господствует над Хартландом; кто правит Хартландом, господствует над Мировым островом; кто правит Мировым островом, господствует над миром» [8].
Но данная формула мирового господства принадлежит не Хаусхоферу (советский историк В. И. Дашичев, например, ошибочно приписывает ее именно немецкому мыслителю), а английскому мыслителю сэру Хэлфорду Дж. Макиндеру. Именно ему принадлежит теория Хартланда, который выступает «цитаделью Мирового острова».
Есть основания утверждать, что именно благодаря стараниям К. Хаусхофера Гитлер познакомился с «Политической географией» Ф. Ратцеля и впоследствии использовал некоторые его тезисы в «Майн Кампф» [3]. В то же время Гитлер на протяжении всей своей жизни отказывался признавать какой-либо интеллектуальный долг перед мюнхенским географом; ни имя «Хаусхофер», ни термин «геополитика» не упоминаются в его наиболее важных трудах и публичных выступлениях [2].
Когда покровитель Хаусхофера Рудольф Гесс улетел в Англию, Гитлер решил сорвать всю свою злобу «на породнившемся с евреями профессоре» [1]. Из воспоминаний В. Шелленберга известно, что Хаусхофер привлекался к расследованию в связи с полетом Гесса.
Идеи нацистской Германии по завоеванию мира под руководством Адольфа Гитлера сильно отличались от идей Хаусхофера. В частности, Хаусхофер выступал за блок Германия – Россия – Япония и был противником вторжения в Советский Союз. Он писал так:
Большинство руководителей Национал-социалистической партии придерживались диаметрально противоположных взглядов на другие страны, нежели сам Хаусхофер. Предложенная им «система мира» никем не учитывалась [1].
К. Хаусхофер высказывался за создание сложной системы геополитических союзов, предостерегал от авантюристической агрессии против Востока и предсказывал, что германская армия потерпит поражение, «если попытается проглотить обширные земли России». Как отмечают американские авторы Палмер и Перкинс, за такую «крамолу» Хаусхофер угодил в концлагерь Дахау [10].
Известный германский специалист по истории нацизма Г. Я. Якобсен в двухтомной работе «Карл Хаусхофер: жизнь и дело» отмечал охлаждение Хаусхофера к нацизму с середины 1930-х годов и последующее устранение его от активной политической деятельности. Противоречие между концепцией евроазиатского континентального блока К. Хаусхофера и гитлеровской политикой, достигшей апогея в агрессии против СССР, по мнению Якобсена, является наглядным примером своеобразия его идей, их отличия от нацистской политической практики [3].
Другой историк Ф. Ебелинг в исследовании «Геополитика: Карл Хаусхофер и его учение о пространстве. 1919–1945» констатировал отличие геополитического и нацистского подходов к разрешению внешнеполитических проблем. Первый основывался на стратегии геополитических союзов в противоположность авантюристической линии Гитлера.
Ебелинг делает акцент на трагической судьбе К. Хаусхофера, которая оказывается неразделимой с крахом немецкой геополитики. Автор считает, что различие в использовании средств между геополитикой, базировавшейся на тактике государственных соглашений, и нацистской внешнеполитической концепцией, базирующейся на стратегии войны, не позволяет отождествлять их.
Таким образом, утверждения о том, что Хаусхофер был «учителем Гитлера» и основным вдохновителем нацизма представляются необоснованными.
Общество «Туле» и оккультизм
Тема оккультизма и его роли в нацистской Германии продолжает оставаться достаточно популярной в литературе. Так, в исторической фантастике, публицистике и весьма сомнительного плана исторической литературе, посвященной «оккультному рейху», Карл Хаусхофер предстает как «высший посвященный» общества «Туле» и едва ли не главный маг Третьего рейха.
Существенная часть подобной информации о Хаусхофере взята из книги французских писателей Жака Бержье и Луи Повеля «Утро магов». В ней рассказываются красочные истории о том, что Хаусхофер «был членом Светящейся Ложи, тайного буддистского общества в Японии и общества Туле. Отнюдь не как геополитик, но как ученик Восточных мистерий Хаусхофер провозглашал необходимость «возвращения к истокам» человеческой расы в Центральной Азии» [11].
Историк Николас-Гудрик Кларк, который исследовал роль оккультизма на нацистскую идеологию, отмечает, что подобные утверждения являются ложными, ибо нет никаких доказательств связи Хаусхофера с обществом «Туле» [11].
Основатель общества «Туле» Рудольф фон Зеботтендорф в своей книге «До прихода Гитлера» (Bevor Hitler kam: Urkundlich aus der Frühzeit der Nationalsozialistischen Bewegung), которая была опубликована и на русском языке, ни разу не упоминает Карла Хаусхофера.
Если верить «историкам-фантастам», то профессор Карл Хаусхофер продолжил начатое Дитрихом Эккартом дело, то есть посвящение Гитлера в «тайные науки». Хаусхофер якобы принадлежал к группе «искателей истины», которая сложилась вокруг Георгия Ивановича Гурджиева, который в литературе выступает не только как агент русской тайной полиции, но и как учитель молодого Далай-ламы [1]. Впоследствии Хаусхофер якобы создает эзотерическое общество «Вриль», вдохновившись тибетской мистикой.
При этом, как справедливо отмечает историк Андрей Васильченко, никаких исторических свидетельство того, что Хаусхофер вообще когда-либо был на Тибете, на самом деле нет [1].
По большей части все «свидетельства» участия Хаусхофера в тайных эзотерических обществах носят очень сомнительный характер и имеют очень отдаленное отношение к истории.
Впрочем, тема оккультизма в Третьем рейхе, это тема для отдельного материала.
Заключение
Подводя итоги, следует отметить, что Карл Хаусхофер был многогранным человеком: географом, журналистом, профессором, поэтом, солдатом, учителем, писателем, создателем геополитической доктрины о необходимости создания континентального блока или оси: Берлин – Москва – Токио. Его карьера пришлась на самый судьбоносный период истории Германии.
Отношения Хаусхофера с нацистским режимом были неоднозначными.
С одной стороны, он считал важной задачей объединение всех немцев в рамках Германского государства, а поэтому достигнутое Гитлером к концу 1938 года бескровное присоединение Австрии и Судетской области представлялось ему верхом геополитического искусства.
С другой стороны, он понимал, что, если Германия, действуя в одиночку, будет и дальше расширять свое жизненное пространство в Европе, это приведет к войне с ведущими европейскими державами.
Хаусхофер разделял мысли Бисмарка о недопустимости для Германии войны на два фронта – на Западе и на Востоке, по этой причине он пытался повлиять на руководство Третьего рейха, чтобы оно строило свою политику на научной геополитической основе и предприняло шаги для создания континентального блока Берлин – Москва – Токио. Однако Гитлер с пренебрежением относился к идеям профессора.
После известного перелета Гесса в Великобританию и без того не слишком значительное влияние Хаусхофера на германскую политику серьезно упало. В мае 1941 года, сразу после этого полета, Хаусхофер был задержан по подозрению в соучастии в его организации и подвергнут допросу. Никаких серьезных обвинений ему предъявить не смогли, однако отношения с режимом были окончательно испорчены.
Очередным ударом судьбы для Карла Хаусхофера стало расследование заговора в целях покушения на Гитлера 20 июля 1944 года. Его сын Альбрехт был хорошо знаком со многими его участниками и, вероятно, знал об их планах. В течение нескольких месяцев ему удавалось скрываться. Летом 1944 года, не найдя Альбрехта Хаусхофера, гестапо арестовало его отца. Около месяца К. Хаусхофер провел в концлагере Дахау. Хаусхофера-младшего гестапо арестовало только перед Рождеством, а в ночь с 22 на 23 апреля 1945 года, когда в Берлине уже шли бои, Альбрехта вместе с группой других заключенных расстреляли [12].
10 марта 1946 года Карл Хаусхофер и его жена покончили с собой. Поводом для совершения самоубийства стал вызов в Нюрнбергский трибунал для дачи показаний. Причины же, естественно, носили более глубокий характер.
Германия, патриотом которой был Хаусхофер, в очередной раз была разгромлена и унижена. Геополитика, которой была посвящена вся жизнь ученого, не оправдала возлагавшихся на нее надежд и была больше никому не нужна. Сын Альбрехт, способностями которого Карл Хаусхофер восхищался, погиб в застенках гестапо.
Таким образом, практически все, что ему было дорого, К. Хаусхофер потерял, а впереди его ожидали обвинения в сотрудничестве с нацистами и, возможно, тюремное заключение [12].
Самоубийство Хаусхофера стало символическим завершением заключительного этапа развития немецкой школы классической геополитики.
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[1]. Васильченко А. В. Сумрачный гений III Рейха. Карл Хаусхофер. – М.: Вече, 2013.
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[3]. Артамошин С. В. Идейные истоки национал-социализма. – Брянск: Издательство БГУ, 2002.
[4]. См. Karl Dietrich Bracher, et al., Die nationalsozialistische Machtergreifung. Studien zur Errichtung des totalitären Herrschaftssystems in Deutschland 1933/34 (Cologne and Opladen: Westdeutscher 1962) p. 226.
[5]. Исаев Б. А. Геополитика: Учебник. Изд. 2-е, исправленное и дополненное – СПб.: Питер. 2016.
[6]. Рукавицын П. М. Немецкая школа классической геополитики: этапы эволюции и вклад в развитие науки.
[7]. Хаусхофер К. О геополитике. Работы разных лет // М.: Мысль, 2016.
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[9]. Цитата по: Салфетников Д. А. Геополитика: история и современность: учеб. пособие / Д. А. Салфетников. – Краснодар: КубГАУ, 2018.
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[11]. Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма: Тайные арийские культы и их влияние на нацистскую идеологию. – СПб.: Евразия, 1995.
[12]. Рукавицын П. М. Немецкая классическая геополитика в период фашистской диктатуры
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