Карл Хаусхофер, Третий рейх и оккультизм: реальность и вымысел

«...Мы же на самом деле, основываясь на работе англичанина Х. Макиндера, пропагандируем во всем мире идею того, что только прочная связь государств по оси Германия – Россия – Япония позволит нам всем подняться и стать неуязвимыми перед методами «анаконды» англосаксонского мира» [9].

