ВВС Израиля нанесли ракетный удар по зданию иранского консульства в Дамаске
ВВС Израиля нанесли очередной авиаудар по сирийской столице, в городе прогремел мощный взрыв. Как сообщает местная пресса, израильские ракеты атаковали иранское консульство, которое является резиденцией посла Ирана в Сирии.
Израиль нанес удар по Дамаску, целью удара стало здание иранского консульства. По данным сирийского Минобороны, израильская авиация зашла со стороны Голанских высот, запустив несколько ракет. Часть из них ПВО Сирии перехватила, остальные поразили цель. Сообщается о гибели и всех, находившихся в консульстве, здание полностью разрушено.
- говорится в сообщении сирийского военного ведомства.
По неподтвержденной информации, в результате атаки на консульство Ирана погиб бригадный генерал "Аль-Кудс" КСИР Мохаммад Реза Захеди, курирующий операции в Сирии и Ливане. Якобы израильская разведка получила информацию о встрече Захеди с высокопоставленными членами шиитских формирований Сирии, которая и проходила в здании консульства.
Отмечается, что это первый удар Израиля по зданию дипломатической миссии, до этого Тель-Авив атаковал только военные объекты. К чему это приведет, покажет время, но градус эскалации на Ближнем Востоке евреи подняли очень высоко.
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