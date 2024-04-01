ВВС Израиля нанесли ракетный удар по зданию иранского консульства в Дамаске

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ВВС Израиля нанесли ракетный удар по зданию иранского консульства в Дамаске

ВВС Израиля нанесли очередной авиаудар по сирийской столице, в городе прогремел мощный взрыв. Как сообщает местная пресса, израильские ракеты атаковали иранское консульство, которое является резиденцией посла Ирана в Сирии.

Израиль нанес удар по Дамаску, целью удара стало здание иранского консульства. По данным сирийского Минобороны, израильская авиация зашла со стороны Голанских высот, запустив несколько ракет. Часть из них ПВО Сирии перехватила, остальные поразили цель. Сообщается о гибели и всех, находившихся в консульстве, здание полностью разрушено.



Сегодня, примерно в 17:01 израильский противник начал воздушную агрессию со стороны оккупированных Голанских высот, нацелившись на здание иранского консульства в Дамаске. (...) Агрессия привела к разрушению всего здания, мученической гибели и ранениям всех, кто находился внутри. Ведется работа по устранению последствий удара: извлечения тел шахидов, оказание помощи раненым и разборка завалов

- говорится в сообщении сирийского военного ведомства.

По неподтвержденной информации, в результате атаки на консульство Ирана погиб бригадный генерал "Аль-Кудс" КСИР Мохаммад Реза Захеди, курирующий операции в Сирии и Ливане. Якобы израильская разведка получила информацию о встрече Захеди с высокопоставленными членами шиитских формирований Сирии, которая и проходила в здании консульства.

Отмечается, что это первый удар Израиля по зданию дипломатической миссии, до этого Тель-Авив атаковал только военные объекты. К чему это приведет, покажет время, но градус эскалации на Ближнем Востоке евреи подняли очень высоко.
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    8 комментариев
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    1. ВохаАхов Ранг пользователя
      ВохаАхов
      +1
      Сегодня, 19:19
      Чем не казус белли. Ждём ответной реакции от Ирана.
      1. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        0
        Сегодня, 19:22
        Цитата: ВохаАхов
        Чем не казус белли.

        Это покруче будет.
      2. РусскийПатриот Ранг пользователя
        РусскийПатриот
        0
        Сегодня, 19:25
        Аххахахахахахахахпххп
        Стерпят, как обычно.
    2. koksalek Ранг пользователя
      koksalek
      -1
      Сегодня, 19:22
      Евреи напрашиваются на утилизацию
    3. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 19:22
      Теперь получат ответу по какому нибудь из своих диппредставительств и начнут свои завывания
    4. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 19:23
      "Доиграются" до полномасштабного возгорания на ближнем востоке. От такого конфликта мало ни кому не покажется, Израилю в первую очередь.
      1. rasl_iz_pitera
        rasl_iz_pitera
        0
        Сегодня, 19:26
        Израиль самостоятельно две войны выиграл против нескольких арабских стран которым помогал СССР. Если надо США введут войска. Это не Украина. Еврейское лобби в США очень сильное и могущественное.
    5. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      0
      Сегодня, 19:24
      Это уже удар по лицу. Иран скорее всего промолчит. Также как и Китай когда был нанесен удар по посольству в Югославии. Скорее всего опять обстреляют территорию на авось. У них тоже есть множество красных линий

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