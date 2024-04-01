Мой опыт мог бы быть полезным Украине. Я готов воевать в небе Украины в рядах ВСУ, пилотируя F-16.

Как и в случае с эксплуатацией дорогостоящих систем ПВО натовского производства, первое время управлять истребителями F-16 на Украине могут не украинцы или, как минимум, не только украинцы. Речь идёт о том, что первыми, кто окажется в кабинах истребителей американского производства, вполне могут стать кадровые или отставные лётчики стран НАТО.Косвенно такая версия подтверждается публикуемой в западных эфирах информацией о том, что «некоторые лётчики стран НАТО, включая США, выражают желание воевать в кабине F-16 на Украине». Один из таких – Дэниел (Дэн) Хэмптон, заявивший, что он и «группа других военных лётчиков» готовы «сражаться на Украине, пилотируя F-16, когда эти самолёты будут туда поставлены».Хэмптон сначала делал такие заявления для медиа США, а теперь подтвердил свои намерения в эфире украинского телевидения. По его словам, у него есть профессиональный опыт в виде более чем 150 боевых вылетов с эксплуатацией именно американских истребителей F-16.Хэмптон:Украинская журналистка поинтересовалась у американца, возможно ли такое. На этот вопрос Хэмптон отвечать не решился.В любом случае, российское ПВО будет сбивать F-16, кто бы в них ни находился – украинские или натовские лётчики.