Американский лётчик заявил, что готов в рядах ВСУ воевать в небе Украины в кабине F-16

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Американский лётчик заявил, что готов в рядах ВСУ воевать в небе Украины в кабине F-16

Как и в случае с эксплуатацией дорогостоящих систем ПВО натовского производства, первое время управлять истребителями F-16 на Украине могут не украинцы или, как минимум, не только украинцы. Речь идёт о том, что первыми, кто окажется в кабинах истребителей американского производства, вполне могут стать кадровые или отставные лётчики стран НАТО.

Косвенно такая версия подтверждается публикуемой в западных эфирах информацией о том, что «некоторые лётчики стран НАТО, включая США, выражают желание воевать в кабине F-16 на Украине». Один из таких – Дэниел (Дэн) Хэмптон, заявивший, что он и «группа других военных лётчиков» готовы «сражаться на Украине, пилотируя F-16, когда эти самолёты будут туда поставлены».



Хэмптон сначала делал такие заявления для медиа США, а теперь подтвердил свои намерения в эфире украинского телевидения. По его словам, у него есть профессиональный опыт в виде более чем 150 боевых вылетов с эксплуатацией именно американских истребителей F-16.

Хэмптон:

Мой опыт мог бы быть полезным Украине. Я готов воевать в небе Украины в рядах ВСУ, пилотируя F-16.

Украинская журналистка поинтересовалась у американца, возможно ли такое. На этот вопрос Хэмптон отвечать не решился.

В любом случае, российское ПВО будет сбивать F-16, кто бы в них ни находился – украинские или натовские лётчики.
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    78 комментариев
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    1. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      +14
      Сегодня, 19:42
      Мой опыт мог быть полезным Украине. Я готов воевать в небе Украины в рядах ВСУ, пилотируя F-16

      Застрелиться проще – ехать никуда не надо и похоронят оперативно в открытом гробу.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 19:45
        Имя, фамилия и номер места на кладбище...??? Дэниел (Дэн) Хэмптон... Остальное неважно... Место на кладбище, тут уж как получится... После падения самолёта часто и хоронить то нечего... am
        1. nik-mazur Ранг пользователя
          nik-mazur
          +3
          Сегодня, 19:46
          Цитата: Lev_Russia
          Имя, фамилия и номер места на кладбище

          Ну, я не знаю, как у американцев принято хоронить бывших лётчиков-самоубийц.
        2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          +3
          Сегодня, 19:54
          Имя, фамилия и номер места на кладбище...??? Дэниел (Дэн) Хэмптон..
          ...скорей всего номер останков..Фэ-16.001..потому как первый в партии
          1. кредо Ранг пользователя
            кредо
            +7
            Сегодня, 20:21
            "Я готов воевать в небе Украины в рядах ВСУ, пилотируя F-16", - произнёс Хемптон и засиял как свежеиспечённый крендель.
            "Уточните пожалуйста" , перебила его журналистка - "Вы твёрдо решили защищать наше небо?".

            "Да, конечно", отчеканил Хемптон, его широкая улыбка буквально осветила всю студию, и он продолжил - "у меня сейчас появился шикарный симулятор F-16, с визуальным видом украинской местности, поэтому я готов воевать хоть целый день, с утра до ночи и с ночи до утра."
            "Это круто", почти шёпотом произнесла журналистка и глядя на Хемптона подумала про себя - "У нас недоумков в армии уже перебор и лишние нахлебники нам не нужны, самим на довольствие денег не хватает." stop
            1. dmi.pris1 Ранг пользователя
              dmi.pris1
              -1
              Сегодня, 20:34
              Кстати,прочитайте в нете про этого персонажа.Это боевой летчик,опытный.И у него есть счет сбитых самолетов.Я согласен,что чел занялся саморекламой,но надо и понимать,это серьезный враг
              1. кредо Ранг пользователя
                кредо
                +2
                Сегодня, 20:47
                Кстати,прочитайте в нете про этого персонажа.Это боевой летчик,опытный...

                Про его боевой опыт мне искать лень, но сдаётся мне, что опыт его был в основном с заведомо слабым противником, не обладающим такими системами ПВО и РЭБ как у нас. Я уж не говорю про наших воздушных асов.

                Так что будем исходить из того, что враг, в лице англосаксов, злой, коварный и беспринципный и гадить будет нам постоянно и бомбить наши мирные города без разбора, без каких-либо угрызений совести.
                Надежда лишь на то, что Верховный главнокомандующий сдержит своё слово и аэродромы базирования этих "бравых героев" будут уничтожатся по месту их нахождения. soldier
              2. Machete Ранг пользователя
                Machete
                +1
                Сегодня, 20:55
                Сейчас подавляющее большинство авиации сбивается с земли. У него больше шансов просто не долететь до наших ястребов.
              3. Василенко Владимир Ранг пользователя
                Василенко Владимир
                +2
                Сегодня, 21:15
                Цитата: dmi.pris1
                И у него есть счет сбитых самолетов

                война в Персидском заливе, Косово, Ираке, простите но опыта войны с равным противником у него нет, а то что он сейчас делает это реклама своих книг и не более
              4. Ратник с пулеметом Ранг пользователя
                Ратник с пулеметом
                +1
                Сегодня, 21:47
                Счёт сбитых где,во Вьетнаме?тогда это почти дед дементий...
                1. nik-mazur Ранг пользователя
                  nik-mazur
                  0
                  Сегодня, 22:05
                  Цитата: Ратник с пулеметом
                  Счёт сбитых где,во Вьетнаме

                  Если во Вьетнаме, то там Ф-16 не было – начало эксплуатации в 1978 году.
        3. gurzuf Ранг пользователя
          gurzuf
          +1
          Сегодня, 20:05
          После падения самолёта часто и хоронить то нечего...Это если еще повезет залезть в этот самый самолет.
        4. Ратник с пулеметом Ранг пользователя
          Ратник с пулеметом
          +2
          Сегодня, 21:45
          Вот и закопают прямо в кабине,а этот дятел воевать в ней собрался,150 вылетов на разгон папуасов это "сильно "))
      2. karabas-barabas Ранг пользователя
        karabas-barabas
        +1
        Сегодня, 20:07
        Так даже если он летать не будет, а будет находиться у Ф-16 и пилотов, он сможет немало всяких трюков и опыта по ходу передать, во время планирования миссий. На самом деле Ф-16 у ВСУ неприятная вещь, но Ф-16 с опытными американскими лётчиками это действительно опасно. Есть такой нюанс, первые Ф-16 будут Блок20/22, машины из 90х, неплохие, но далеки от последних версий Ф-16. Я полагаю это делается из-за большой сложности системы и чтоб постепенно привести ВВС ВСУ к Ф-16 Блок 50/52. А вот участие наёмников пилотов с США позволит сразу пустить в ход Ф-16 Блок 50/52.
        1. nik-mazur Ранг пользователя
          nik-mazur
          +7
          Сегодня, 20:19
          Цитата: karabas-barabas
          он сможет немало всяких трюков и опыта по ходу передать, во время планирования миссий

          Есть подозрения, что ни один американский лётчик не имеет опыта действий против сопоставимой, а то и превосходящей по эффективности авиации противника и мощной ПВО.
          1. karabas-barabas Ранг пользователя
            karabas-barabas
            -7
            Сегодня, 20:36
            Цитата: nik-mazur
            Есть подозрения, что ни один американский лётчик не имеет опыта действий против сопоставимой, а то и превосходящей по эффективности авиации противника и мощной ПВО.

            Смотрим послужной список и тип ЛА сбитых Ф-16 и не надо гадать. Да и в общем уже всегда известен уровень подготовки пилотов США, последние десятилетия в Аризоне всех пилотов НАТО готовят. В ВКС РФ мягко скажем сейчас не лучшие времена, как в плане ЛА, так и лётчиков.
            1. nik-mazur Ранг пользователя
              nik-mazur
              0
              Сегодня, 21:47
              Цитата: karabas-barabas
              Смотрим послужной список и тип ЛА сбитых Ф-16 и не надо гадать

              Прекрасная мысль. Смотрим:
              Согласно официальной информации F-16 ВВС США и стран НАТО одержали в общей сложности 8 воздушных побед. Все победы были одержаны в Ираке и на Балканах.
              Кроме того, согласно официальной информации ВВС Израиля израильскими F-16 было одержано около 40 воздушных побед над самолётами ВВС Сирии.
              Таким образом общее число воздушных побед F-16 под управлением пилотов из США, Израиля и стран НАТО составляет около 50 самолётов.


              Всего около 50 воздушных побед, если верить, что израильские ВВС сбили сорок самолётов. Если без участия евреев, то всего 8 (восемь, Карл!). Вопрос о том, где и как герой новости намолотил двадцать самолётов, так остаётся висеть в воздухе.

              Кстати, о боевом применении Ф-16. Небольшая выписка из Википедии. Не всё, понятное дело, но вполне характерное и показательное:

              Боевое применение F-16
          2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
            Крымский партизан 1974
            0
            Сегодня, 20:40
            что ни один американский лётчик не имеет опыта действий против сопоставимой,
            ...были..но это было давно...и при чём все провальные....в Корее в результате воздушной бойни образовалось два государства...во Вьетнаме полный провал...ну вот как то так...единственно против папуасов и прочей и...да такие амерпилоты нужны
            1. Кмон Ранг пользователя
              Кмон
              -1
              Сегодня, 21:23
              Корею так-то успешно вбомбили в каменный век. Даже целей достойных бомбардировки не осталось, все лежало в руинах. Спас ситуацию миллион китайских добровольцев, сами корейцы уже ничего не могли.
              1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
                Крымский партизан 1974
                +1
                Сегодня, 21:25
                Корею так-то успешно вбомбили в каменный век.
                ...ни фиг себе, ядерное оружие и космические технологии это каменный век???...очнись
                1. Кмон Ранг пользователя
                  Кмон
                  -1
                  Сегодня, 21:27
                  Я про Северную Корею времен Корейской войны. Там сплошные руины были.
                  1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
                    Крымский партизан 1974
                    +1
                    Сегодня, 21:30
                    Там сплошные руины были.
                    ...а разве в югокорее было по другому?...всё бло в руинах, но благодаря пилотам СССР КНДР родилось и самостоятельно вышли в космос
                    1. Кмон Ранг пользователя
                      Кмон
                      -1
                      Сегодня, 21:33
                      Главным образом благодаря миллиону китайских добровольцев. Миги действовали на небольшом участке, да и налеты не остановили, хотя вынудили перейти на ночные бомбардировки. Не знаю многое ли уцелело в ЮК, но СК успешно выбомбили.
                      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
                        Крымский партизан 1974
                        +1
                        Сегодня, 21:35
                        Не знаю многое ли уцелело в ЮК, но СК успешно выбомбили.
                        .... Пхеньяну главное мосты сохранили , через которые по сей день движется необходимое оборудование и товары
              2. nik-mazur Ранг пользователя
                nik-mazur
                0
                Сегодня, 22:07
                Цитата: Кмон
                Корею так-то успешно вбомбили в каменный век. Даже целей достойных бомбардировки не осталось

                Понятно. В Северной Корее американцы опять победили, стало быть.
                Северные корейцы-то курсе?
        2. Pete Mitchell Ранг пользователя
          Pete Mitchell
          0
          Сегодня, 20:32
          Цитата: karabas-barabas
          первые Ф-16 будут Блок20/22, машины из 90х, неплохие, но далеки от последних версий Ф-16
          Европейские самолеты это 16MLU - в принципе подтянуты до возможностей block50/52….
          Цитата: nik-mazur
          Цитата: karabas-barabas
          он сможет немало всяких трюков и опыта по ходу передать, во время планирования миссий
          ни один американский лётчик не имеет опыта действий против сопоставимой, а то и превосходящей по эффективности авиации противника и мощной ПВО.
          В этом деле у 404ых опыта больше
          1. karabas-barabas Ранг пользователя
            karabas-barabas
            -2
            Сегодня, 20:46
            Цитата: Pete Mitchell
            В этом деле у 404ых опыта больше

            Я имел ввиду специфические знания систем Ф-16, которые могут сильно помочь в планировании и тактике миссий. Откуда у ВСУ знания по Ф-16?
            1. Pete Mitchell Ранг пользователя
              Pete Mitchell
              0
              Сегодня, 20:59
              Цитата: karabas-barabas
              знания систем Ф-16, которые могут сильно помочь в планировании…

              За отведенное время, они в лучшем случае научатся выходить в точку пуска АСП типа маленьких кр… А планированием там и так вроде не 404ые занимаются…., с английским у местных все еще не очень, не тот уровень.
        3. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 20:36
          А вот участие наёмников пилотов с США позволит сразу пустить в ход Ф-16 Блок 50/52.
          ..почитай коммент nik-mazur(Николай)...это и есть реалии, амсер пилоты со времён вьетнама ещё ни разу не сталкивались с таким серьёзным противником...и это не учитывая воздушные поединки
          1. karabas-barabas Ранг пользователя
            karabas-barabas
            -1
            Сегодня, 20:51
            Цитата: Крымский партизан 1974
            пилоты со времён вьетнама ещё ни разу не сталкивались с таким серьёзным противником.

            А с кем ВКС РФ сталкивались?? Хотя что значит серьёзный противник? Ирак, Сербия, серьёзный противник? Опыт и большой перечень типов ЛА, которые до сих пор на вооружении многих стран, всё ерунда.? Хотите верить что ВВС США дилетанты и аматёры по сравнению с российскими пилотами сугубо Ваше личное дело.
            1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
              Крымский партизан 1974
              +1
              Сегодня, 20:58
              Хотите верить что ВВС США дилетанты
              ...нет...ввс сша это родина авиации, как не крути...и вся амерстратегия построена на роли авиации....но это время уходит в связи с огромной роли ПВО...ну как то так...и единичный тупица роли уже ни какой не сыграет,....потому как будет под номером...читай мой коммент
        4. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 21:19
          Цитата: karabas-barabas
          он сможет немало всяких трюков и опыта по ходу передать, во время планирования миссий.

          не буду спорить о его профессионализме как пилота, но простите опыта для данной военной компании у него в разы меньше чем у шароварников как бы мы к ним не относились
          война в югославии против нато миг 21 и миг 29, ПВО уровня 60-70 годов, что он может рассказать и чему научить?!!
          чел занят продажей своих книг и не более
      3. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +2
        Сегодня, 20:22
        "Не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати ".
    2. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      +3
      Сегодня, 19:44
      Libre à lui de choisir ou il veut...mourir !
    3. ИВЗ Ранг пользователя
      ИВЗ
      +3
      Сегодня, 19:45
      А какая нам разница, кто будет сидеть в этой самой кабине? Даже и предмета для обсуждения как-то не нашёл. Возможно, что он лучше знает матчасть, но украинцы безусловно лучшие чем амеры воины.
      1. old64 Ранг пользователя
        old64
        -2
        Сегодня, 19:52
        Вообще то серьёзный соперник. Есть боевой опыт (151 боевых вылетов) и более 20 сбитых.
        1. nik-mazur Ранг пользователя
          nik-mazur
          +3
          Сегодня, 20:25
          Цитата: old64
          более 20 сбитых

          Ну, обалдеть! Это где же он столько намолотил? Ветеран Второй Мировой что ли?
        2. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +2
          Сегодня, 21:18
          А где про это можно почитать? А то гугл всё время на укропские ресурсы выводит по этому запросу.
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            0
            Сегодня, 21:41
            А где про это можно почитать? А то гугл всё время на укропские ресурсы выводит по этому запросу.

            Действительно не могу найти. Где о нём информацию получить можно правдивую?
        3. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 21:21
          Цитата: old64
          и более 20 сбитых.

          конкретно кого и где, его противники это миг 21
        4. nik-mazur Ранг пользователя
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 21:59
          Цитата: old64
          более 20 сбитых

          Кстати, о птичках:
          Согласно официальной информации F-16 ВВС США и стран НАТО одержали в общей сложности 8 воздушных побед. Все победы были одержаны в Ираке и на Балканах.

          То есть, все Ф-16 США и НАТО за всё время существования сбили 8 (восемь!) самолётов.
          А тут какоё-то суперпилот намолотил в одну харю более двадцати самолётов за 150 вылетов. Прямо Хартманн какой-то.
      2. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 21:20
        Цитата: ИВЗ
        но украинцы безусловно лучшие чем амеры воины.

        да и опыта в ЭТОЙ войне у них в разы поболее чем у матрасов
    4. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      +2
      Сегодня, 19:47
      Пропаганда- западные пилоты в отставке-обеспеченные люди и на верную смерть и м летат не нужно.
      1. Pete Mitchell Ранг пользователя
        Pete Mitchell
        -2
        Сегодня, 20:37
        Цитата: Болторез
        западные пилоты в отставке-обеспеченные люди
        Вы знакомы с такими? Я вот не очень представляю с чего бы им быть очень обеспеченными - не столь много они зарабатывают на службе.
      2. Кмон Ранг пользователя
        Кмон
        0
        Сегодня, 21:24
        Вы забываете что они а) ненавидят русских и охотно будут их убивать б) уверены что русские слабы и будут легко валиться пачками
        1. Pete Mitchell Ранг пользователя
          Pete Mitchell
          0
          Сегодня, 21:55
          Мне наверное везло, но пересекался в том числе с итальянцами, французами, англичанами…, никто не отличался глупостью. Да, поставленную задачу выполняли бы не задумываясь. И кстати они весьма осторожно высказывались о слабости русских, эти ребята не одурачены cnn/bbc, они вполне себе информированы, это не ”детишки” discovery channel
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 19:51
      Отмороженых везде хватает и да, их не так много, они быстро заканчиваются, когда их начинают эффективно ровнять с грунтом...
      Хотя, можно ведь и исламские радикальные дела вспомнить, но это реально, несколько другое, с полосатые, гейропейским "перелетные гуся и" их сравнивать бессмысленно, таких там мало и ещё меньше.
    6. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
      Себастьян Аристархович Перейра
      0
      Сегодня, 19:53
      Американская органика в украинских черноземах ....
      1. abrakadabre Ранг пользователя
        abrakadabre
        0
        Сегодня, 21:36
        Американская органика в украинских черноземах ....
        Так сказать, колорадский жук.
    7. Knell Wardenheart Ранг пользователя
      Knell Wardenheart
      +5
      Сегодня, 19:56
      Дураков не сеют и не пашут , но они вполне себе успешно размножаются почкованием и уже добрались до истребительной авиации.
      Штошшш..помнится давненько ,когда была война в Ираке (2003 ,вроде..) по ТВ видел тоже подобного рода репортажеЦ , там местный дурач0к ,можно сказать молочный брат заокеанского ,рвался также пилотом пилотить в армии Саддама. А один товарищ ,крупный политик ,которого нынче записали в пророки-мыслители , в не совсем трезвом виде обещал что на той войне солдат Джорджа Буша "порвут на части".
      Такие вот,маленькие и глупые истории в ретроспективе. Было,есть и будет. Кто то найдет свой конеЦ помочившись на трансформатор , ну а кто-то ломанувшись на чужую войну ,прямиком из своей ,какой-никакой сытой избёнки . И никакого дома-дерева-сына,нее.. Цель жизни помереть на чужой войнухе ,вот это даа ! Внушает. Приготовьте этому лётчику премию дарвина заранее.
    8. Владимириус Ранг пользователя
      Владимириус
      +1
      Сегодня, 19:56
      с самого начала было понятно, что украинские ф16 будут эксплуатировать америгадцы, другими словами все америгадское пво и авиация на территории украины 100% используется и будет использоваться амерами
    9. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      -4
      Сегодня, 20:01
      Готов и будет. это наши соплежуи ни помощи просить не могут ни сами идти до конца. Они даже с геями при власти Самарской области разобраться не могут:

      "В Самаре разворачивается невиданный скандал: обнародованы фото гей-свадьбы сотрудника областного Агентства по реализации молодёжной политики Дениса Леонтовича." "Открытый сторонник и пропагандист однополой любви — читает лекции советникам директоров школ по воспитанию, выступает перед самарскими школьниками и пользуется поддержкой властей (вот, например, здесь его награждает вице-спикер губдумы Александр Живайкин)."
      1. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        +1
        Сегодня, 20:22
        Цитата: ИванИванов
        Они даже с геями при власти Самарской области разобраться не могут

        В огороде бузина, а в Киеве дядька.
        Вы по долгу службы набрасываете или из любви к ̶с̶р̶а̶ч̶... искусству?
      2. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 20:23
        Цитата: ИванИванов
        Они даже с геями при власти Самарской области разобраться не могут

        Что-то непонятно, что общего между обсуждаемой темой и проблемами пид...сов? Это у вас личный больной вопрос или накинуть на вентилятор приспичило? Ну прям щас всё бросим и переключимся на проблемы ЛГБТ. Вброс не засчитывается, грубая работа.
      3. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 21:36
        Цитата: ИванИванов
        В Самаре разворачивается невиданный скандал: обнародованы фото гей-свадьбы
        в огороде бузина, ...
    10. Старый_геолог Ранг пользователя
      Старый_геолог
      -1
      Сегодня, 20:05
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      Американская органика в украинских черноземах ....

      Бедные украинские черноземы- какого только дерьма в них теперь нету!
    11. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 20:14
      А его спросили, как он относится к Гитлеру, нацистам-фашистам или ему пофигу с кем, лишь бы против России?
    12. Damien_C Ранг пользователя
      Damien_C
      +1
      Сегодня, 20:14
      Oh please do it.
      Get into that heap of scrap metal and fly towards a TOR M2 or an S400 because I'm having a bad week and I need cheered up.
    13. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 20:15
      Как любит говорить мой друг: говорить - это не мешки с цементом таскать)))
      1. Арка Ранг пользователя
        Арка
        0
        Сегодня, 21:40
        Но того, факта, что если Ф16 передадут то за штурвалами (да и технари) не из чубатых будут. Янкесы в штучном количестве будут. А массово всякая шушера пойдёт.
    14. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      0
      Сегодня, 20:16
      Судя по послужному списку, тёртый калач, профи с большим лётным опытом. Ну что ж, пусть попробует себя в небе укрорейха, если уж так свербит самолюбие. В Ираке и над Косово вряд ли ему встречались достойные противники в воздухе и современное ПВО. Будем посмотреть, надолго ли его хватит.
      Дэн Хэмптон известен своей двадцатилетней выслугой в Военно-воздушных силах Соединённых Штатов Америки. За этот период он осуществил 151 боевой вылет, принял участие в военных конфликтах Персидского залива, Ирака и Косово. Его отмечали рядом престижных наград, включая «Пурпурное сердце»
    15. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      0
      Сегодня, 20:16
      Надеюсь карьера летуна закончиться после взлета на окраине. Эту погань хоронить не будут.
    16. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 20:19
      Главное выяснить местожительства этого пилота. Ну а вдруг его не собьют над Украиной, так хоть перед домом может какие доминиканцы уработают
    17. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +1
      Сегодня, 20:23
      Ну, милости просим! С родителями надо попрощаться hi
      1. Pete Mitchell Ранг пользователя
        Pete Mitchell
        +1
        Сегодня, 20:41
        Цитата: Rage66
        Ну, милости просим!
        Представляю уровень азарта парней… если по аналогии с парнями на земле, то
        Цитата: Rage66
        С родителями надо попрощаться hi
    18. hiller Ранг пользователя
      hiller
      +2
      Сегодня, 20:35
      Был такой сенатор от штата Аризона ныне покойный. Летчик. Летал на фантомах во Вьетнаме. Люто ненавидел русских. Почему? Да сбили его русские над Ханоем, а вьетнамцы взяли в плен. "Как ракетчик Трушечкин сбил сенатора США Маккейна." Матрасники не знают собственной истории, а надо бы.
    19. pudelartemon Ранг пользователя
      pudelartemon
      0
      Сегодня, 20:40
      Я что-то не понял, ракета при подлёте будет спрашивать загранпаспорт перед тем,как взорваться?
    20. nordscout Ранг пользователя
      nordscout
      0
      Сегодня, 20:40
      Отвечу профессионально и любезно и, даже, на "ломаном" аглицком:"Welcome to the skies of Ukraine! We guarantee delivery of the pilot’s ashes to his homeland." А по существу заявления американского пилота- он, просто, не в курсе, относительно существующего уровня "сервиса" летательных аппаратов и предполётный подготовки пилотов на Украине... На томную хохлушку в пастель и чашку шоколада с круасаном, перед вылетом - рассчитывать не стоит...
    21. Junkman George Ранг пользователя
      Junkman George
      0
      Сегодня, 20:44
      In any case, Russian air defence will shoot down F-16s, no matter who is in them - Ukrainian or NATO pilots.

      Why work so hard at it? Bomb them ALL on the ground.
    22. tatarin1972 Ранг пользователя
      tatarin1972
      +1
      Сегодня, 20:47
      Идиот, завещание уже заверил у нотариуса?
    23. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      0
      Сегодня, 20:52
      Цитата: ИванИванов
      В Самаре разворачивается невиданный скандал: обнародованы фото гей-свадьбы

      Уважаемый, вы не ошиблись ресурсом?
      каким боком это относится в ВО?
    24. blackbeard Ранг пользователя
      blackbeard
      0
      Сегодня, 21:04
      мечтает встретить свою судьбоносную зенитную ракету
    25. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 21:08
      готов в рядах ВСУ воевать в небе Украины в кабине F-16
    26. denk20 Ранг пользователя
      denk20
      0
      Сегодня, 21:16
      Кто теперь поддержит ребят? Сколько за сбитый F-16?
    27. Deon59 Ранг пользователя
      Deon59
      0
      Сегодня, 21:35
      Хотите сказать , украинец не сможет летать на Ф16 после полгода обучения .
      1. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        0
        Сегодня, 21:43
        Сможет. Один раз. Посадке можно и не учить.
    28. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      -1
      Сегодня, 21:42
      Его опыт, ЕПРСТ. Он, что дЭбил? Цена его опыту в небе Украины полкопейки. Самоуверенный болван!
    29. alex-defensor Ранг пользователя
      alex-defensor
      0
      Сегодня, 21:47
      Улюлюканья в комментариях тут не уместны. К сожалению, западные военные могут не только умирать в небе бывшей Украины, но и убивать. А в соответствии с негласным правилом, их участие не будет считаться участием их стран. Так и пилоты СССР в небе Вьетнама воевали под видом вьетнамцев. Президент России недаром поторопил свою администрацию и Думу с принятием новых регионов в состав России, что бы хоть какие-то основания были, если что. Впрочем, для полного песца и оснований не нужно, но этот вариант дорого обойдется уже всему человечеству.

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