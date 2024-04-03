Многогранный талант. Германские тральщики типа «1935»
Перевод статьи Seetuechtig, kampfstark, vielseitig. Deutsche Minensuchboote 1935, опубликованной в немецком журнале Schiff Classic № 1/2024.
Автор: Hans Karr (фрегатен-капитан запаса).
Перевод: Slug_BDMP.
Примечание переводчика. Благодарю за помощь в переводе некоторых технических деталей Александра, он же navy_korabel. Также благодарю ЭФЗ за проверку правописания и редактуру всех моих переводов для ВО.
С первого до последнего дня Второй мировой войны новейшие тральщики типа «1935» были важным элементом германского флота. Они применялись не только для обнаружения и уничтожения мин, их установки и борьбы с подводными лодками, но и, благодаря мощному артиллерийскому вооружению, для борьбы с неприятельскими легкими надводными силами.
Январь 1778 года, война за независимость Североамериканских колоний (1778–1783). Плывущие по реке Делавэр понтоны с бочками, наполненными порохом, вызывают панику на британских кораблях, стоящих на рейде Филадельфии. Реальный урон был минимальным, но первый шаг к созданию морского минного оружия был сделан (данный инцидент вошел в историю как Битва с бочками. – Прим. переводчика).
Надежно работающие образцы морских мин появились к 1870-м годам. С этого времени, постоянно совершенствуясь, они прочно заняли место в арсеналах морских держав. Первым случаем масштабного применения нового вида оружия стала Русско-японская война 1904–1905 годов. Тогда же встал вопрос и о защите от него.
Создание специальных кораблей для борьбы с морскими минами долго не относилось к числу приоритетных задач при развитии флотов. Флот Германской империи использовал для этой цели устаревшие миноносцы. В случае войны предполагалось дополнительно использовать гражданские суда – буксиры, рыболовецкие суда и т. д. Но опыт первых же месяцев войны показал, что всё не так просто. Необходимы специализированные корабли, и в 1915–1916 годах они появились.
Новый класс кораблей
После поражения в войне в соответствии с условиями Версальского договора Германия была обязана очистить от мин отведенные ей районы Северного моря. Для этого было необходимо сохранить в работоспособном состоянии большое число тральщиков, которые после окончания данных работ в основном остались в составе рейхсмарине. Но к 1930-м годам они были настолько изношены, что ребром встал вопрос о замене.
Согласно указу 1935 года на основе удачного проекта 1916 был предложен новый тральщик типа «1935». При разработке должны были быть учтены новые веяния в развитии противоминного оружия.
Тральщик типа «1916» германского императорского флота с бортовым номером «104», служивший в кригсмарине под обозначением «М504»
Тральщики типа «1916» императорского флота. Эти корабли были одними из первых, специально разработанных для противоминной обороны. Активно применялись с 1917 года.
Кроме того, данные корабли должны были быть способны выполнять сторожевые и противолодочные задачи. Реализация этих требований привела к росту водоизмещения: оборудование для обнаружения и обезвреживания мин и прочее вооружение и оборудование требовало места.
Согласно условиям Лондонского морского договора 1930 года, на корабли с водоизмещением до 600 тонн не распространялись никакие ограничения количественного и качественного характера. Поэтому германская сторона заявила для этого класса кораблей водоизмещение 600 тонн, хотя это и не соответствовало действительности. С самого начала разработки стало ясно, что для реализации всех требований военных придется превысить данный лимит.
Для покрытия всех технических, логистических и административных потребностей соединения кораблей – флотилии – предусматривались различные варианты тральщиков, как то: флагманский корабль флотилии, корабль флагманского инженера, корабль флагманского минера, корабль для размещения врача и медперсонала…
Всего таких вариантов было восемь (от Типа А по Тип Н).
М5 – один из первых тральщиков нового типа – «1935»
Первая серия кораблей
Первый заказ на постройку девяти тральщиков был выдан в конце 1935 года трём верфям: гамбургской «Штюлькен Верфт» (3 ед.), штеттинской «Одерверке» (3 ед.) и «Флендерверке» в Любеке (также 3 ед.).
Головной корабль – М1 – сошел со стапеля в Гамбурге 5 мая 1937 года и вступил в строй 1 сентября 1938. Последний же корабль предвоенной постройки – М20 – был спущен на воду 16 июня 1939. Флаг же над ним был поднят 11 декабря 1939 года.
После начала войны и возросшими в результате этого потребностями флота командование кригсмарине запланировало постройку 260 тральщиков. В действительности же с сентября 1938 по июнь 1943 в строй вступили 69 единиц этого типа, построенных на десяти верфях.
Основными причинами того, что планы не были полностью реализованы, называли:
– сложность конструкции и связанную с этим длительность постройки (430 000 человеко-часов на один корабль);
– высокие требования к квалификации машинной команды;
– вызванный войной дефицит материалов, нефти и рабочей силы.
Корпус спущенного со стапеля в Любеке М21. Этот корабль пережил войну, достался в качестве трофея американцам, которые передали его во Францию
Тип М40 и М43
Вышеуказанные проблемы вынудили создавать упрощенные корабли типа М40, которые могли в большом количестве строиться на маленьких верфях, а в качестве топлива для их машин использовался уголь, в достатке имеющийся в Германии. С сентября 1942 по декабрь 1944 в строй вступили 129 из 240 запланированных тральщиков этого типа.
Дальнейшим их развитием стал проект тральщиков типа М43.
Он предусматривал секционный принцип постройки. Отдельные секции изготавливались на различных предприятиях во внутренних районах страны, а затем по железной дороге доставлялись на верфи «Нептун» в Ростоке или «Шихау» в Кёнигсберге, где и производилась окончательная сборка. Это должно было обеспечить ещё более высокий темп строительства.
Головной М601 вступил в строй 22 ноября 1944. Всего же из запланированных 450 кораблей типа «1943» было построено 17.
Устройство
При длине корпуса 68,1 метра, ширине 8,7 метра и осадке в 2,65 метра стандартное водоизмещение составило 772 тонны. Сварной корпус с продольно-поперечной схемой набора делился на 12 водонепроницаемых отсеков. Днище было двойным на 87 процентах длины корпуса. В целях экономии массы надстройка изготавливалась из алюминиевого сплава, и лишь мостик защищался 10-миллиметровой стальной броней. Первые корабли серии (с М1 по М24) имели остроскулые обводы носовой части корпуса. Начиная с М25 от острой скулы отказались.
Главная энергетическая установка включала в себя два котла высокого давления с нефтяным отоплением (давление – 32 атмосферы, температура пара – 450 градусов), вырабатывающих пар для двух паровых машин двойного расширения мощностью по 1 750 лошадиных сил. Данные машины приводили в движение два гребных вала с винтами постоянного шага. Это обеспечивало кораблям максимальную скорость 18 узлов.
Первые два корабля – М1 и М2 – в порядке эксперимента оснастили крыльчатыми движителями Фойта-Шнайдера, которые хорошо себя зарекомендовали. Все корабли, начиная с М25, должны были получить такие движители, но затянувшееся их изготовление и вызванный начавшейся войной дефицит материалов и комплектующих не дали этим планам сбыться.
Запас угля в 143 тонны обеспечивал «тридцать пятым» дальность плавания в 5 000 морских миль при скорости в 10 узлов.
Для обеспечения работы бортового оборудования, противоминного вооружения и системы защиты от магнитных мин требовалось большое количество электроэнергии. Она вырабатывалась турбогенератором и четырьмя дизель-генераторами (2х20 кВт и 2х40 кВт). Все это сложное оборудование требовало высокой квалификации персонала, каковая могла быть достигнута лишь тщательной длительной подготовкой.
Главный калибр кораблей включал в себя две 105-мм пушки 10.5 cm/45 SK C/32 со щитами, установленные на носу и в корме. Зенитное вооружение состояло из одной 37-мм полуавтоматической пушки 3.7 cm/L83 SK C/30 и двух 20-мм автоматов 2 cm/65 C/30.
В ходе войны количество 20-мм зениток, в том числе в 4-ствольном исполнении, увеличивалось.
Тральщик М4 1-й флотилии тральщиков. Построен на «Одерверке» в Штеттине. С 1945 года очищал от мин Балтийское море в составе германской минно-тральной администрации
Противоминное вооружение было следующим:
– против контактных мин:
• подсекающий трал;
• параван-охранитель;
– против донных мин с магнитным взрывателем:
• электродный электромагнитный трал;
• петлевой электромагнитный трал;
• соленоидный электромагнитный трал;
– против донных мин с акустическим взрывателем:
• акустические буи;
• взрывной источник звука (ВИЗ).
«Тридцать пятые» и сами могли ставить мины. Для этого на палубе, по бортам, имелись 39-метровые минные рельсы. Корабли могли иметь на борту от 20 до 60 мин разных типов. Но в таком случае использовать кормовое орудие и буксируемое противоминное оборудование было либо невозможно, либо ограниченно возможно.
Для поиска подводных лодок на борту имелся самый современный на то время гидролокатор, для уничтожения же лодок побортно устанавливались четыре бомбомета.
На крыше мостика стоял дальномер. С 1944 года некоторые корабли серии получили радиолокаторы.
Дополнительные плавсредства включали в себя тузик, две шлюпки и моторный катер. На первых кораблях серии для подъема/спуска катера в средней части корпуса по правому борту имелась пара гравитационных шлюпбалок конструкции фирмы «Патент». Начиная с М13 их заменил подъемник в виде десятиметровой рамы, ставший «визитной карточкой» этого типа кораблей и прозванный моряками «футбольными воротами».
Численность экипажа изначально составляла 84 человека. В течение войны она увеличилась до 119 – в основном это были номера расчетов зенитных орудий.
Острая потребность в боевых кораблях заставила переклассифицировать некоторые из «тридцать пятых» в боевые корабли (Kampfboot). Они лишились второй мачты и «футбольных ворот», а на освободившееся место установили зенитки.
Общая схема тральщиков типа «1935»
«Рабочие лошадки»
Тральщики типа «1935» воевали с первого до последнего дня войны. На Балтике и в Северном море, в Норвегии и Ла-Манше – везде для них хватало самой разнообразной работы. И это было не только обезвреживание мин, их установка и борьба с подлодками. Мощное артиллерийское вооружение позволяло им эффективно бороться с неприятельскими легкими надводными силами. Не просто так английские моряки прозвали их «Эсминцами Ла-Манша» (англ. Channel Destroyers).
Можно без преувеличения сказать, что тральщики типа «1935» были идеальными кораблями для выполнения боевых и охранных задач в прибрежной зоне.
Сверху – один из тральщиков «1935» в процессе достройки. Вооружение ещё не установлено. Предположительно, «Атлас-Верке», Бремен.
Снизу – повседневная жизнь на борту.
На учениях. На фото хорошо виден подъемник моторного катера – «футбольные ворота». На заднем плане – детонирующие мины
Боевой путь
Уже в польской кампании 1939 года тральщики типа «1935» участвовали в боевых действиях в западной части Данцигской бухты: противоминные задачи, обстрел береговых целей, огневая поддержка частей вермахта, наступающих на Хельской косе, а также эскортирование крупных кораблей флота. Неоднократно обнаруживались польские подводные лодки, производился сброс глубинных бомб, но достоверного уничтожения подлодок не было.
В оставшиеся месяцы 1939 и в начале 1940 года основным театром боевых действий стали Немецкая бухта и Северное море. Повседневными задачами в это время были: установка минных полей Западного вала, контроль оставляемых для собственного использования проходов в них, борьба с британскими подлодками, конвойная служба. К этому можно добавить обучение и сколачивание новых соединений кораблей. В январе 1940 пришли первые победы: уничтожение двух британских субмарин – Starfish и Seahorse.
В операции «Учения на Везере» – захвате Дании и Норвегии – участвовала 2-я флотилия тральщиков. Она высадила десант в Эгерзунде на юго-западном побережье Норвегии. Затем последовала проводка конвоев из Германии и в обратном направлении. В этом принимала участие и 1-я флотилия.
Мины и британские подлодки представляли собой постоянную опасность и не давали расслабиться. Тогда же пришли и первые потери. 18 июня в Рамсой-фьорде подорвался на мине и затонул М5.
В норвежской кампании особенно отличился М1 под командованием капитан-лейтенанта Ханса Бартельса. В историю войны на море этот корабль вошел как «Тигр фьордов». На его счету дерзкая операция по захвату Эгерзунда, где были взяты в качестве трофеев норвежский эсминец, четыре миноносца, четыре вооруженных китобойных судна; перехват многочисленных торговых и рыболовных судов, пытающихся бежать в Англию; дерзкие операции на норвежском побережье…
За эти успехи и проявленные при этом мастерство, храбрость и изрядную толику авантюризма Бартельс был удостоен Рыцарского креста, став дедсятым моряком вообще и первым из моряков тральщиков, удостоенных этой награды. Весь экипаж был награжден Железными крестами 2-го класса.
М1 всю войну действовал в Норвегии и 12 января 1945 был потоплен неприятельской авиацией. Бартельсу, к тому времени уже корветтен-капитану, в ноябре 1943 года было поручено сформировать и подготовить первое подразделение специального назначения кригсмарине – Einheit von Marine-Kleinkampfmitteln.
Высокие гости на борту М1. Слева – капитан-лейтенант Бартельс, в центре – генерал-полковник Николас фон Фалькенхорст (командующий германскими войсками в Норвегии), справа – адмирал Отто фон Шрадер (командующий морскими силами в западной Норвегии)
В течение всей войны «тридцать пятые» работали на протяжении всего норвежского побережья.
После захвата Франции под германский контроль перешли порты на атлантическом побережье. Это существенно улучшило стратегическое положение немецкого флота и позволяло постоянно воздействовать на британские морские коммуникации, в том числе и с помощью мин. Британцам приходилось прилагать огромные усилия для обеспечения безопасности этих путей для своих транспортных и военных кораблей. Эта задача осложнялась ещё и тем, что большинство противоминных кораблей были спешно переоборудованы из гражданских буксиров, траулеров и тому подобных судов. При этом они были разбросаны по многочисленным небольшим гаваням.
1-я и 2-я флотилии тральщиков вскоре оказались в Ла-Манше и Бискайском заливе. Новых кораблей не хватало. Строительство тральщиков типа «1935» затягивалось, поэтому нагрузка на имеющиеся была очень высока. Траленье мин, сторожевая и конвойная служба, в общем, вся черная, повседневная деятельность флота. Никогда нельзя было быть уверенным, что очищенные от мин проходы через пару дней снова не окажутся заминированы. Вдобавок к этому постоянная угроза со стороны вражеской авиации и легких надводных сил.
Подготовка крупномасштабных операций, вроде нереализованной высадки в Британии («Зеелёве»), требовала особого напряжения от всех весьма немногочисленных сил кригсмарине.
В боевом походе
Основной же задачей всегда оставались очистка от мин и поддержание в безопасном состоянии морских коммуникаций. Важным было ещё и то, чтобы противник, обнаруживший минно-тральные работы, не смог сделать выводы о характере будущей операции. В качестве примера можно привести обеспечение 2-й флотилией выхода в боевой поход и возвращение из него вспомогательного крейсера «Михель».
Как гласит девиз германских минно-тральных сил: «Там, где флоту лишь предстоит пройти, мы уже прошли» (Wo die Flotte faert, sind wir schon gewesen).
К рубежу 1942–1943 годов в строю находились 23 тральщика типа «1935». Будничным явлением были материальные и людские потери. Так, 14 мая 1943 года перед Хук-ван-Холланд британскими торпедными катерами был потоплен М18. В июле 1943 в бою с британским эсминцем и торпедными катерами погиб М153… Всего в Ла-Манше и Бискайском заливе погибли четырнадцать «1935».
В составе соединения
Навстречу концу
После высадки союзников во Франции в гаванях на побережье Ла-Манша находились 14 тральщиков 2-й и 6-й флотилий, большинство с повреждениями различной степени тяжести. Все они были приведены в негодность, а экипажи по земле ушли в сторону Германии. В объявленных «крепостями» Сен-Назере и Лориане, а также на островах до конца войны продолжали сражаться многочисленные корабли, в том числе три «тридцать пятых» (М10, М38, М85). М10 был потоплен полевой артиллерией 13 марта 1945.
Вернемся на Балтику.
Здесь с самого начала войны против СССР (с 22 июня 1941 года) были задействованы многочисленные минно-тральные силы. Тральщики типа «1935» 1-й и 3-й флотилий занимались очисткой от мин портов на Балтике и конвойной службой. В конечном счете удалось запереть Советский флот в Финском заливе с помощью минных и сетевых заграждений. Охраняющие их корабли постоянно подвергались опасности советских ударов. И здесь мощные 105-мм орудия «тридцать пятых» делали их главной силой охранных соединений.
По мере продвижения сухопутного фронта на запад и выхода из войны Финляндии в сентябре 1944 боевые действия в Финском заливе завершились.
В восточной Балтике тральщики занимались сопровождением конвоев, перевозкой войск и грузов, эвакуацией беженцев и раненых. И все это под постоянными ударами советской авиации и легких сил флота.
Сверху – британские истребители-бомбардировщики Бристоль «Бофайтер» атакуют в районе острова Боркум тральщик «1935». Август 1944 г.
Снизу слева – тральщик «1940» с угольным отоплением котлов.
В центре – тральщик «1943», увеличенный в размерах по сравнению с «1940» и приспособленный к постройке секционным способом
На службе победителей
В течение войны от воздействия противника погибли 29 тральщиков типа «1935». Ещё пять были уничтожены своими экипажами во избежание захвата их противником. Оставшиеся 35 единиц достались победителям в качестве трофеев.
СССР получил 13 из них. Корабли были переданы Черноморскому флоту, где служили в качестве судов специального назначения. Некоторые оставались в строю вплоть до 1960-х годов.
Американские и британские трофеи были переданы Германской минно-тральной администрации (GM/SA), и до сентября 1947 года силами немецких экипажей под контролем британцев они занимались очисткой от мин акваторий Балтийского и Северного морей.
Возрождающиеся французские ВМС вынуждены были заниматься тем же самым у своего побережья. Поэтому естественным было решение использовать для этой цели стоящие во французских портах германские тральщики, в том числе 5 «тридцать пятых» – М9, М24, М28, М38, М85.
Так как эксплуатировать и ремонтировать корабли без немецких специалистов было невозможно, таковых навербовали из числа военнопленных. Несмотря на взаимное недоверие, желающие нашлись. Корабли вышли в море со смешанными экипажами. С конца 1946 года началось постепенное освобождение немцев, и их должности занимали французы.
После завершения минно-тральных работ в сентябре 1947 года эти корабли, а также корабли расформированной к этому времени GM/SA были включены в состав французского флота. Они получили названия по именам французских рек и прослужили до конца 1950-х.
Французский трофей М38. В 1947 включен в состав французского флота под названием Oise. В 1958 переименован в Q90 и исключен со службы.
Вновь под немецким флагом
На рубеже 1956–1957 годов вновь создаваемые ВМС ФРГ – бундесмарине – приобрели у Франции 5 тральщиков «1935» за 1 миллион марок за единицу. В оборонном бюджете эта статья расходов была названа как «оплата за поддержание в рабочем состоянии». Корабли получили следующие названия:
– Biene («Пчела») – бывш. Belfort, бывш. M205;
– Bremse («Слепень») – бывш. Vimy, бывш. M253;
– Brummer («Падальная муха») – бывш. Yser, бывш. M85;
– Hummel («Шмель») – бывш. Laffaux, бывш. M81;
– Wespe («Оса») – бывш. Ailette, бывш. M24.
С бортовыми номерами F 207–F 211 они составили 1-ю эскадру эскортных кораблей.
Ремонт и переоборудование этой «насекомой флотилии» или более официально «кораблей класса Wespe» были закончены в 1958 году. Изменения коснулись вооружения. Теперь оно включало одно 105-мм орудие, одну 40-мм и несколько 20-мм зениток. Все противоминное вооружение было снято. |На носу был установлен бомбомет – Hodgehog.
В 1960 году корабли были переклассифицированы в учебные. 105-мм орудие было заменено на 40-мм. Оборудованы дополнительные жилые помещения. Служба учебных «Ос» продолжалась до октября 1963 года.
Патрульный, затем учебный корабль Wespe (бывший М24). Подъемник для катера – «футбольные ворота» – оставался до последних дней его визитной карточкой
Конечная станция
На рубеже 1950–1960-х годов «тридцать пятые» были самыми большими боевыми кораблями зарождающихся бундесмарине. Они совершили многочисленные заграничные плавания, посетили порты ближайших соседей, а также средиземноморский регион, Северную Африку. Во многих из них они стали первыми гостями из числа немецких военных кораблей после Второй мировой.
По окончании активной службы они использовались в качестве блокшивов или кораблей-мишеней. Wespe был потоплен в качестве мишени в октябре 1973, остальные же пошли «на иголки» в середине семидесятых.
Так завершилась почти 40-летняя служба этого очень удачного класса кораблей. Отличаясь высокими мореходными качествами, универсальностью, надежностью и живучестью, они были на войне и в мирной жизни настоящими «рабочими лошадками» флота.
Примечание переводчика. О боевом пути большинства кораблей «1935» можно узнать здесь.
- Hans Karr (фрегатен-капитан запаса), Перевод: Slug_BDMP
- Журнал «Schiff Classic»
Информация