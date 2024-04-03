Многогранный талант. Германские тральщики типа «1935»

Патрульный, затем учебный корабль Wespe (бывший М24). Подъемник для катера – «футбольные ворота» – оставался до последних дней его визитной карточкой

Французский трофей М38. В 1947 включен в состав французского флота под названием Oise. В 1958 переименован в Q90 и исключен со службы.

Сверху – британские истребители-бомбардировщики Бристоль «Бофайтер» атакуют в районе острова Боркум тральщик «1935». Август 1944 г. Снизу слева – тральщик «1940» с угольным отоплением котлов. В центре – тральщик «1943», увеличенный в размерах по сравнению с «1940» и приспособленный к постройке секционным способом

Высокие гости на борту М1. Слева – капитан-лейтенант Бартельс, в центре – генерал-полковник Николас фон Фалькенхорст (командующий германскими войсками в Норвегии), справа – адмирал Отто фон Шрадер (командующий морскими силами в западной Норвегии)

На учениях. На фото хорошо виден подъемник моторного катера – «футбольные ворота». На заднем плане – детонирующие мины

Сверху – один из тральщиков «1935» в процессе достройки. Вооружение ещё не установлено. Предположительно, «Атлас-Верке», Бремен. Снизу – повседневная жизнь на борту.

Тральщик М4 1-й флотилии тральщиков. Построен на «Одерверке» в Штеттине. С 1945 года очищал от мин Балтийское море в составе германской минно-тральной администрации

Корпус спущенного со стапеля в Любеке М21. Этот корабль пережил войну, достался в качестве трофея американцам, которые передали его во Францию

Тральщики типа «1916» императорского флота. Эти корабли были одними из первых, специально разработанных для противоминной обороны. Активно применялись с 1917 года.

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