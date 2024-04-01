«Харьков или не Харьков» - украинская сторона активизировала обсуждение темы основного «направления российского летнего контрнаступления»

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«Харьков или не Харьков» - украинская сторона активизировала обсуждение темы основного «направления российского летнего контрнаступления»

«Харьков или не Харьков» - вот в чём вопрос. Примерно так можно охарактеризовать идущее в стане врага обсуждение того, куда будет направлено российское «летнее контрнаступление». Сама терминология именно о «контрнаступлении» стала традиционной для украинской «военно-экспертной» среды. Слово «наступление» они не употребляли для своей прошлогодней кампании, не употребляют его и для операции российской. Это притом, что пока о наступлении/контрнаступлении ВС РФ говорят в первую очередь сами украинцы и их западные спонсоры.

Если проанализировать украинские публикации за последние две недели, то примерно три четверти из них посвящены тому, что, «как только подсохнет грунт, Россия пойдёт в контрнаступление на Харьков». Ставленнику киевского режима на Харьковщине уже задают вопросы о том, когда будет начата эвакуация жителей этого города. По словам Синегубова, «пока эвакуация жителей Харькова не планируется».



Около 20 процентов украинских публикаций сводятся к тому, что «Россия нарастит усилия на востоке – для выхода к границам Днепропетровской области». И чтобы окончательно не посеять «зраду», украинские эксперты практически хором говорят, что «для успешного контрнаступления у России нет ни сил, ни средств». Иного мнения придерживаются эксперты на Западе. Тот же Илон Маск заявляет, что в случае очередного отказа Киева от переговоров Россия может «захватить и другие территории Украины».

При этом есть и попытки «у той стороны» проанализировать ситуацию достаточно рассудительно и обстоятельно. Например, высказываются мысли о том, что если ВС РФ начнут наступление на Харьков, то это добавит к нынешней примерно 1200-км линии фронта (соприкосновения) ещё как минимум километров 200-250. С одной стороны, это по определению приведёт к необходимости для командования ВСУ перебрасывать к Харькову внушительные резервы или снимать войска с других участков фронта, но с другой стороны – создаст и дополнительную нагрузку, собственно, на российские Вооружённые силы.

Единственное, в чём мнения экспертов со стороны противника сходятся, так это в том, что без американской поддержки «будет совсем плохо» и что можно не выстоять вообще. И это не только финансовая подпитка, которую планируют вынести на голосования 9 апреля в палате представителей США, но и «расширение партнёрства» в сфере разведки. Командование ВСУ хочет от Пентагона знать о любом перемещении подразделений российской армии. Поэтому для нашей стороны в любом случае крайне важно попытаться эту составляющую противодействия врага если не «выключить» полностью, то как минимум сделать для Киева бессмысленной.
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    17 комментариев
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    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +2
      Сегодня, 20:56
      Может Харьков, может Сумы, может Херсон или Запорожье, а может и Николаев с Одессой.
      Раскиньте колоду карт на столе, может что-нибудь и выгадаете. laughing
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 21:24
        Конечно желательно и Харьков и Сумы и Херсон и Запорожье и Николаев с Одессой, причём всё сразу, но так не получится... Сил не хватит... Харьков или Одесса, по моему... Из Харькова запускают к нам дроны и ДРГ и обстреливают нашу территорию, а Одесса как порт принимает военные грузы и запускает морские дроны по нашим кораблям... При штурме крупных городов с большим населением количество штурмующих должно быть сопоставимо с количеством жителей города...(из практики 2-й мировой) Хватит ли сил - вот в чём вопрос...???
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 21:58
          Только не из практики второй мировой, а из практики Великой Отечественной.
        2. антивирус Ранг пользователя
          антивирус
          0
          Сегодня, 22:03
          количество штурмующих должно быть сопоставимо с количеством жителей города...(из практики 2-й мировой) Хватит ли сил -
          ---Тогда лучше идти на мемель.
          Отрезать курляндскую группировку нато от центрального командования брусселя
        3. Alexej Ранг пользователя
          Alexej
          0
          Сегодня, 22:03
          Вообще без выхода к морю Украина никому не нужна из западных стран, по этому предпочтительней отбить Одессу и соединиться с Приднестровьем, но для этого необходимо форсировать кучу всяких водных преград по суше, или высаживаться с моря. Оба варианта ужасны и натовцы надавали кучу ракет на этот случай. Чтобы с моря зайти в Одессу без огромных потерь, нужно её снести чуть ли не полностью. В общем максимум на что рассчитывать - это Харьков взять, и то сомневаюсь. Скорее всего наши войска дойдут на востоке до Славянска с Краматорском, а на юге до Орехова, потом осень.
      2. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        0
        Сегодня, 21:55
        Цитата: кредо
        Может Харьков, может Сумы, может Херсон или Запорожье, а может и Николаев с Одессой.
        Раскиньте колоду карт на столе, может что-нибудь и выгадаете. laughing

        К границе польши выйдем soldier А может и дальше ..
        Такая работа у России ..Стравили нас твари жестко
        Свободу Ирландии и Шотландии !!! Индейцы и негры а США должны получить миллионные компенсации за геноцид и вернуть свои земли исторические ... Даешь Афроамериканскую
        страну и Индейские земли вернуть коренным народам закованным в резервациях !!!
        Бастуйте товарищи ,Русские вам помогут ..!!!!
    2. denk20 Ранг пользователя
      denk20
      0
      Сегодня, 21:10
      Контрнаступление? А наша Армия отступала?
    3. Маргадон Ранг пользователя
      Маргадон
      +1
      Сегодня, 21:12
      Одесса и Николаев - ИМХО приоритетные цели...
    4. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      0
      Сегодня, 21:12
      С крупными городами очень трудно будет. Я слабо представляю, как всё будет происходить what
      1. Sugoi_Dekai Ранг пользователя
        Sugoi_Dekai
        +2
        Сегодня, 21:16
        Окружение и удушение. Выходите и сдавайтесь или умирайте в городе без продуктов.
        1. bambr731 Ранг пользователя
          bambr731
          +1
          Сегодня, 21:19
          Окружение и удушение.

          Да, пожалуй только осада. Иначе в городских боях столько наших бойцов поляжет, что мама не горюй
        2. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          -1
          Сегодня, 21:29
          Все это пустое.Судя по происходящему для,всего этого просто нет сил.Возможно освобождение Харькова,Сум.Но не более.
      2. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        0
        Сегодня, 21:48
        Можно применить действенный метод. Сносить всё перед собой, а потом заходить в руины и добивать тех, кто выжил под обломками. Полагаю, так и бойцам на ЛБС полегче будет.
    5. Алексей Лантух Ранг пользователя
      Алексей Лантух
      -2
      Сегодня, 21:22
      Что бы наступать (захватить) Харьков нужно от 200 до 300 тыс вооруженных и обученных бойцов. Сомневаюсь, что у нас есть такие резервы. Ну, Харьков ещё понятно - по дороге к Днепру и способствует освобождению Донбасса, а Сумы то зачем? Так, что стратегическое наступление до средины лета - вряд ли.
    6. TOS-NN Ранг пользователя
      TOS-NN
      0
      Сегодня, 21:32
      Пусть гадают на кофейной гуще, картах Таро, сходят
      к ясновидящим и прорицателям. Можно закодировать
      харьковскую линию обороны и все другии линии какие
      есть. Навести порчу от сглаза и сглаз от порчи.
      Облить взлётные полосы, мосты и жд.узлы водой от
      святых озёр и ручьёв.
      Никто не знает куда и какими силами ударит русская
      армия.
      Тем более, что этого пока не знают ни сам Главком,
      ни наш Министр обороны.
      Думайте, думайте, время течёт быстро...
    7. Арка Ранг пользователя
      Арка
      +1
      Сегодня, 21:32
      Клоуны дешевые даже терминологию освоить не могут. А так пусть гадают.
      Как говорится чем бы дитя не тешилось, лишь бы своих не заводило.
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 21:49
      Чего гадать и мозги напрягать?-будет-увидите laughing

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