«Харьков или не Харьков» - вот в чём вопрос. Примерно так можно охарактеризовать идущее в стане врага обсуждение того, куда будет направлено российское «летнее контрнаступление». Сама терминология именно о «контрнаступлении» стала традиционной для украинской «военно-экспертной» среды. Слово «наступление» они не употребляли для своей прошлогодней кампании, не употребляют его и для операции российской. Это притом, что пока о наступлении/контрнаступлении ВС РФ говорят в первую очередь сами украинцы и их западные спонсоры.Если проанализировать украинские публикации за последние две недели, то примерно три четверти из них посвящены тому, что, «как только подсохнет грунт, Россия пойдёт в контрнаступление на Харьков». Ставленнику киевского режима на Харьковщине уже задают вопросы о том, когда будет начата эвакуация жителей этого города. По словам Синегубова, «пока эвакуация жителей Харькова не планируется».Около 20 процентов украинских публикаций сводятся к тому, что «Россия нарастит усилия на востоке – для выхода к границам Днепропетровской области». И чтобы окончательно не посеять «зраду», украинские эксперты практически хором говорят, что «для успешного контрнаступления у России нет ни сил, ни средств». Иного мнения придерживаются эксперты на Западе. Тот же Илон Маск заявляет, что в случае очередного отказа Киева от переговоров Россия может «захватить и другие территории Украины».При этом есть и попытки «у той стороны» проанализировать ситуацию достаточно рассудительно и обстоятельно. Например, высказываются мысли о том, что если ВС РФ начнут наступление на Харьков, то это добавит к нынешней примерно 1200-км линии фронта (соприкосновения) ещё как минимум километров 200-250. С одной стороны, это по определению приведёт к необходимости для командования ВСУ перебрасывать к Харькову внушительные резервы или снимать войска с других участков фронта, но с другой стороны – создаст и дополнительную нагрузку, собственно, на российские Вооружённые силы.Единственное, в чём мнения экспертов со стороны противника сходятся, так это в том, что без американской поддержки «будет совсем плохо» и что можно не выстоять вообще. И это не только финансовая подпитка, которую планируют вынести на голосования 9 апреля в палате представителей США, но и «расширение партнёрства» в сфере разведки. Командование ВСУ хочет от Пентагона знать о любом перемещении подразделений российской армии. Поэтому для нашей стороны в любом случае крайне важно попытаться эту составляющую противодействия врага если не «выключить» полностью, то как минимум сделать для Киева бессмысленной.