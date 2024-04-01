МИД РФ: Россия прорабатывает вопрос снятия с Талибана статуса террористической организации
Россия намерена снять с афганского движения Талибан* статус террористической организации, запрещенной в России. Как заявили в российском МИДе, вопрос находится в проработке.
Несколько российских министерств прорабатывают вопрос снятия с Талибана* террористического статуса, окончательное решение по нему будет принимать высшее руководство страны. Как оказалось, внести движение в список террористических оказалось гораздо легче, чем удалить из него. Но, все идет к тому, что талибы больше не будут считаться в России террористами.
- рассказали в МИД России.
На сегодняшний день талибы контролируют Афганистан, они лояльно относятся к России и Китаю и очень не любят американцев. Поскольку талибы являются единственной централизованной властью, то Россия налаживает с ними сотрудничество по многим вопросам. В мае этого года делегация движения посетит Россию, талибов пригласили на стартующий в Казани форум: "Россия – Исламский мир: KazanForum".
Напомним, что талибы пришли к власти в Афганистане в 2021 году, находившиеся в стране американские войска позорно бежали, бросив свое вооружение, а также людей, помогавших им на протяжении многих лет.
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