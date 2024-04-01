МИД РФ: Россия прорабатывает вопрос снятия с Талибана статуса террористической организации

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МИД РФ: Россия прорабатывает вопрос снятия с Талибана статуса террористической организации

Россия намерена снять с афганского движения Талибан* статус террористической организации, запрещенной в России. Как заявили в российском МИДе, вопрос находится в проработке.

Несколько российских министерств прорабатывают вопрос снятия с Талибана* террористического статуса, окончательное решение по нему будет принимать высшее руководство страны. Как оказалось, внести движение в список террористических оказалось гораздо легче, чем удалить из него. Но, все идет к тому, что талибы больше не будут считаться в России террористами.



Что касается снятия с движения талибов статуса террористической организации, то этот вопрос прорабатывается МИД России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны

- рассказали в МИД России.

На сегодняшний день талибы контролируют Афганистан, они лояльно относятся к России и Китаю и очень не любят американцев. Поскольку талибы являются единственной централизованной властью, то Россия налаживает с ними сотрудничество по многим вопросам. В мае этого года делегация движения посетит Россию, талибов пригласили на стартующий в Казани форум: "Россия – Исламский мир: KazanForum".

Напомним, что талибы пришли к власти в Афганистане в 2021 году, находившиеся в стране американские войска позорно бежали, бросив свое вооружение, а также людей, помогавших им на протяжении многих лет.
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    43 комментария
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    1. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 20:57
      Украине скоро объявят джихат?Талибан вроде как против ИГИЛ,а ВСУ с последним сотрудничает.На месте Зеленского я бы заранее подготовил самолёт,чтобы не было как в 2021 году в Кабуле.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +9
        Сегодня, 21:08
        Талибан вроде как против ИГИЛ,а ВСУ с последним сотрудничает.

        Мы становимся гибче... Ну не одним же Штатам этим пользоваться... Позабыв про все обиды на Талибан времён "афганской войны", пытаемся использовать принцип - враг моего врага пусть и не друг, но хотя бы временный союзник... Ну, а почему бы это не использовать...???
        1. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          +8
          Сегодня, 21:19
          Талибы, конечно, ребята радикальные. И для для женщин у них ограничений уж слишком много, даже на взгляд русского.
          Но со своим уставом в чужой монастырь не едут. Они к нам не лезут (хотя патрули у Кушки, отлавливающие наркокараваны, стоит бы усилить дронами с автоматическим поиском и круглосуточным наблюдением), и нам не стоит их учить, как правильно жить.
          Американцев презирают, ИГИЛ ненавидят, русских, помня их деятельность, уважают. Порядок в стране поддерживают. Да и на переговоры в Москву не раз летали, успешные переговоры. Чего ещё надо, чтоб статус террористов снять?
          1. ЦитатаЛаврова Ранг пользователя
            ЦитатаЛаврова
            -5
            Сегодня, 21:25
            А ваше высказывание о том, как талибы (*ЗАПРЕЩЕННАЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ) порядок поддерживают - это просто пять баллов!!! Ощущение, что просто реально не даёте своему мозгу времени осознать написанное вами же.
            1. Shurik70 Ранг пользователя
              Shurik70
              +1
              Сегодня, 21:34
              Талибов объявили террористами ещё при СССР.
              С разным наследием досталось нам и это.
              Там вообще много чего досталось, что стоило-бы отменить ещё в 1991-ом.
              Отлов японцами и англичанами рыбы в наших водах, например, наконец-то прекращён.
              Стоит внимательно все договоры перетрясти.
              Талибы изменились. Сильно изменились.
              1. ЦитатаЛаврова Ранг пользователя
                ЦитатаЛаврова
                +4
                Сегодня, 21:40
                Да вы что??? То есть, это не они признали независимость Ичкерии и призвали к священной войне против России в 2020?
                Это вот они изменились ?

                СССР существовал в 2003 году, когда их (талибов) объявили террористами ? Вот уж не знал...
                1. ЦитатаЛаврова Ранг пользователя
                  ЦитатаЛаврова
                  +1
                  Сегодня, 21:51
                  Поправлюсь - не в 2020, а в 2000, конечно.
              2. Aken Ранг пользователя
                Aken
                +2
                Сегодня, 21:44
                Когда появились Талибы, СССР не было уже 3 года.
          2. usr01 Ранг пользователя
            usr01
            0
            Сегодня, 21:26
            Цитата: Shurik70
            ...статус террористов снять

            украине передать! чтоб честно! wink
          3. Бледар Ранг пользователя
            Бледар
            0
            Сегодня, 21:54
            И для для женщин у них ограничений уж слишком много, даже на взгляд русского.

            Всмысле "ДАЖЕ для русского"?? У талибов по всем мыслимым и немыслимым меркам огромное количество ограничений женщинам. Они не имеют права получать образование, показывать своё лицо на публике, выглядеть вызывающе и еще куча. Но это не повод не наводить мосты с Афганистаном, к тому же может быть их радикальная позиция со временем смягчится - может всё-таки женщинам разрешат получать нормальное медицинское образование и начнут их допускать в свои больницы, для начала. Понятно, что их радикализм обусловлен борьбой с западным миром, чтобы не допустить просачивания "либерализма и демократии" через даже малые попущения. "Сегодня женщины получают образование, а завтра они с волосами, выкрашенными в радужные цвета орут с плакатами на площади".
        2. ЦитатаЛаврова Ранг пользователя
          ЦитатаЛаврова
          +2
          Сегодня, 21:19
          "Nóscitur á soció turpíve probóv hominís mens..."
          - "Скажи мне, кто твой друг...."
          1. Dart2027 Ранг пользователя
            Dart2027
            -1
            Сегодня, 21:40
            Цитата: ЦитатаЛаврова
            Скажи мне, кто твой друг.

            А Ваши друзья кто?
            1. ЦитатаЛаврова Ранг пользователя
              ЦитатаЛаврова
              -1
              Сегодня, 21:45
              Только Владимир Владимирович!
              Ну ещё армия и флот.

              Ну про ваши предпочтения не спрашиваю, они очевидны.
        3. astepanov Ранг пользователя
          astepanov
          -1
          Сегодня, 21:32
          Цитата: Lev_Russia
          Мы становимся гибче...
          Куда уж гибче, хребта совсем нет. Хамас у нас тоже не террористы, а сплошь пламенные борцы и партизане. По мне, так важно не то, как воспринимается та или иная банда, а чем она является на самом деле.
          хватить повторять за англосаксами, пора уж начинать жить своим умом и интересами своей страны
          Если интересы своей страны побуждают заигрывать с бандитами, то стоит подумать, правильные ли эти интересы
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            +2
            Сегодня, 21:40
            Цитата: astepanov
            Если интересы своей страны побуждают заигрывать с бандитами, то стоит подумать, правильные ли эти интересы

            Ещё как правильные. Англосаксы так весь мир себе на службу поставили. Есть, что перенимать.
          2. Dart2027 Ранг пользователя
            Dart2027
            0
            Сегодня, 21:41
            Цитата: astepanov
            Если интересы своей страны побуждают заигрывать с бандитами, то стоит подумать

            бандиты ли они.
        4. Ратник с пулеметом Ранг пользователя
          Ратник с пулеметом
          +1
          Сегодня, 21:36
          Все равно с ними аккуратней быть надо, а то как бы эта контора для нас троянским козлом не оказалась... request
        5. Aken Ранг пользователя
          Aken
          +4
          Сегодня, 21:43
          Позабыв про все обиды на Талибан времён "афганской войны",

          Советские войска выведены из Афганистана в 1989 году.
          Движение Талибан появилось в 1994 году.
          Какие обиды?
      2. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 21:38
        Цитата: OrangeBigg
        На месте Зеленского я бы заранее подготовил самолёт,чтобы не было как в 2021 году в Кабуле.

        тут ему проще, если что в женское платье переоденется и рванет на машине в сторону польской границы
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +6
      Сегодня, 20:57
      Давно пора, хватить повторять за англосаксами, пора уж начинать жить своим умом и интересами своей страны. yes
    3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +9
      Сегодня, 21:00
      Контролируют Афганистан. Сотрудничают с нашей страной. Ненавидят Америку. Это все,что требуется для добрососедских отношений. Мир меняется- украинцы- НЕ братский народ. Талибы- добрые соседи. Каждый народ прлучил то,что честно заслужил.
      1. BlackMokona Ранг пользователя
        BlackMokona
        +2
        Сегодня, 21:04
        Цитата: Андрей Николаевич
        Контролируют Афганистан. Сотрудничают с нашей страной. Ненавидят Америку. Это все,что требуется для добрососедских отношений. Мир меняется- украинцы- НЕ братский народ. Талибы- добрые соседи. Каждый народ прлучил то,что честно заслужил.

        И после этого решения смогут иммигрировать да присылать своих имамов проповедовать джихад к нам. wassat
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +1
          Сегодня, 21:30
          присылать своих имамов проповедовать джихад к нам. wassat

          Куда к нам? wassat Вы о чём? Вы в Израиле живёте...
          Лучше про "успехи" в Газе расскажите...
      2. spirit Ранг пользователя
        spirit
        +1
        Сегодня, 21:14
        Талибы- добрые соседи.

        Ага) сегодня соседи,а когда им будет выгодно,с удовольствием поддержат своих"бородатых друзей,борцов за свободу" которые придут строить шариат к "вам" домой fellow
        1. михаилл Ранг пользователя
          михаилл
          -1
          Сегодня, 21:37
          Цитата: spirit
          а когда им будет выгодно,с удовольствием поддержат своих"бородатых друзей,борцов за свободу"

          Если ставить выгоду во главу угла, то да. Содом и Гоморий.
          Любить надо человеков, а не выгоду с них иметь.
        2. Dart2027 Ранг пользователя
          Dart2027
          +3
          Сегодня, 21:42
          Цитата: spirit
          бородатых друзей,борцов за свободу

          Которых гораздо больше поддерживали безбородые американцы, англичане и т.п.
    4. denk20 Ранг пользователя
      denk20
      0
      Сегодня, 21:04
      Вопрос в другом. Готовы ли талибы действовать и работать от имени государства Афганистан?
    5. лесничий Ранг пользователя
      лесничий
      +3
      Сегодня, 21:08
      Да пора бы уже, всё-таки единственная центральная власть в стране и в последнее время не слышно каких-то страшных злодеяний от них. Соседи всё-таки, отношения нужно налаживать и нечего слушать Запад, они сами и есть террористы.
    6. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 21:09
      Что касается снятия с движения талибов статуса террористической организации, то этот вопрос прорабатывается МИД России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны

      - рассказали в МИД России.
      Про афганское "сельское хозяйство" ни слова ...
      1. АА17 Ранг пользователя
        АА17
        -1
        Сегодня, 21:47
        Про афганское "сельское хозяйство" ни слова ...


        Недавно на сайте АШ была интересная статья. В ней рассказывалось о выходцах из Таджикистана, приезжающих в Россию. Также есть информация о ИГИЛ и о сельском хозяйстве.

        Привожу отрывок.
        Посмотрите всю статью.
        Очень познавательно.

        На данном этапе России выгодно сотрудничать с ИГИЛ.

        ....Мало того, у всех на слуху эпичное строительство оросительных систем в Афгане устроенное талибским правительством. Для воды будет использована вода Вахша – притока Аму-Дарьи и помимо оросительных каналов талибы строят монументальные ГЭС, а для производства электроэнергии долины будут водою заполнены. В настоящий момент те долины, которые готовы заполнять водою для ГЭС заселены этническими противниками победительных пуштунов – таджиками, а раньше в пресловутых долинах рос героиновый мак. Соответственно талибы считают что делают доброе дело, а Россия и Китай – на своем опыте понаблюдавшие на «героиновые эпидемии» у себя дома их в этом деле поддерживают. Но куда при этом деваться производителям мака из того же Панджшера?

        Как я уже говорил – с афганским Панджшерским ущельем граничит область Пяндж бывшей Курган-тюбинской а нынче Хатлонской (после объединения областей Курган-тюбе и Куляба) области. Именно туда талибы массово выдавливают таджикских наркопроизводителей из Афгана. Туда и в сопредельные области персидского Хорасана.

        По слухам это население «сильно на хмуром» и «эти-то - ваще дикие». Соответственно бывшие советские таджики – хоть они в свое время и считались местными «исламистами» из этих краев теперь массово выезжают. И выезжают они к нам в Россию.

        То есть с момента «окончательной победы талибов в Афгане» - характер эмиграции из этой республики в Россию разительно изменился. Теперь к нам едут те самые, кто некогда «живым людям забивал гвозди в голову прилюдно на площади», а также их дети и внуки и эти вообще по-русски не говорят, и даже не собираются. Надобно понимать, что эти люди в массе своей «кровники» для того же Рахмона и всего его окружения, а так же ярые противники руководства Ирана и талибов в Афгане, так что на их родинах никто их в массе не ждет и все из этого вытекающее.
        Зачем, и что именно делать с этой волной – мне не понятно, но надеюсь компетентные органы в этом всем разберутся. ...
        https://aftershock.news/?q=node/1361555
        1. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          0
          Сегодня, 22:07
          Надеюсь ответственные должностные лица из специальных служб более чем информированы про некоторых представителей таджикского народа на территории Российской Федерации.
    7. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +2
      Сегодня, 21:16
      лояльно относятся к России и Китаю и очень не любят американцев

      Старый принцип: враг моего врага - мой друг
    8. Rom8681 Ранг пользователя
      Rom8681
      +2
      Сегодня, 21:17
      Цитата: Lev_Russia
      враг моего врага пусть и не друг, но хотя бы временный союзник

      Согласен с вами.
      Штаты и Европа этим пользуются,а мы, как-то в мать Терезу всё играем
    9. Viktior Vinland
      Viktior Vinland
      +1
      Сегодня, 21:23
      Это же мракобесие и торговля наркотиками. Еще и женщин разрешили побивать камнями.
      Вот так друзья...
      1. старпом Лом Ранг пользователя
        старпом Лом
        +1
        Сегодня, 21:30
        Производство наркотиков в Афганистане как раз американцы возродили , в мире об этом прямо говорить побаиваются, но статистику производства при Талибане и после прихода США подтверждают, предпочитая дальше не комментировать. У американцев давние традиции в этой области , ЦРУ уже однажды спалилось на международной торговле наркотой для финансирования своих операций , в конгрессе расследование официально это подтвердило, но наказан конечно никто не был, так , пожурили немного.
      2. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        0
        Сегодня, 21:44
        Да пусть у себя там что хотят, то и делают.
        Это же какая морковка: "Вот вы с США дружите, и они вам говорят, что в вашей стране можно делать, а что нельзя. А вот если с нами дружить будете, то сами станете такие вопросы решать!"
    10. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      -1
      Сегодня, 21:25
      В мае этого года делегация движения посетит Россию, талибов пригласили на стартующий в Казани форум: "Россия – Исламский мир: KazanForum".

      Москва заходит с козырей! Привлечь на свою сторону Афганистан - дорогого стоит. Это новый рынок плюс возврат и окучивание старого, среднеазиатского. Гудбай, Америка, можешь пока у армян в мудях пошебуршать...
    11. fiv Ранг пользователя
      fiv
      0
      Сегодня, 21:26
      Талибан не только власть в Афганистане. Талибан остался без денег из-за сша. Талибан сидит на воде в Средней Азии. Проблема воды очегь сильно назрела и через нее в Афган вновь пытаются влезть штаты. Наладить отношения с талибами - прищемить штатам, решить вопросы с водой и вернуть влияние в Сред Азии. И создать противовес Турции. И создать союзника Сирии. Остапа понесло...
    12. ЦитатаЛаврова Ранг пользователя
      ЦитатаЛаврова
      -3
      Сегодня, 21:27
      Кстати, вопрос к администрации сайта, а почему значок сноски стоит в тексте статьи, но не раскрыто, что он означает маркировку ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАПРЕЩЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ?
      Можно вас попросить выполнить требования российского законодательства ?
    13. guest Ранг пользователя
      guest
      0
      Сегодня, 21:27
      Как оказалось, внести движение в список террористических оказалось гораздо легче, чем удалить из него.

      Если внести так легко, то чего Украина ещё не в этом списке?
    14. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      +1
      Сегодня, 21:29
      Ну начнется скоро вой на болотах и кваканье запада ..Шуму будет ))))))
      Там кто подзабыл ,вооружение США оставило специально (на 8 лярдов) все боеспособно и т.д.
      Как думаете для чего ? Вторжение в Азию в подбрюшье России
      А Талибы отказались и наркоту уничтожают амерскую ..
      Шурави там все помнят Мы были настоящими воинами и много строили для простого народа ...
      И это не забывается !!!
    15. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      0
      Сегодня, 21:37
      ХАМАС на очереди ..Ну вы поняли про что я ..После удара по псольству Ирана в Сирии нагло провакационно ...
      Ведь евреи Россию провоцируют этим ударом падлы Зла нехватает уже на такие новости ..С укронациками вашим проектом с сша разберемся и тогда уже ..
    16. 123_123 Ранг пользователя
      123_123
      0
      Сегодня, 22:00
      Цитата: Shurik70
      ИГИЛ ненавидят

      Почему бы и нет. 3,14ндосы уже огребли от них, ИГИЛ - выкормыш вашингтона тоже, есть общие враги. Кстати, выращивание мака в Афганистане поощряли как раз американцы, при их частичной оккупации его производство значительно увеличилось, талибы же с этой заразой боролись, не знаю как сейчас.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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