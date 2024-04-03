«Армата» и Су-57 по-индийски: дружить надо с Россией!
Индия вообще может служить примером того, как не надо делать в стиле «Свое – значит, лучшее в мире». Действуя таким образом, вообще можно далеко зайти и не суметь, например, в модернизацию «своего» самолета Су-30МКИ, о чем мы уже писали.
Но у ВВС Индии есть свой «не имеющий аналогов в мире» истребитель «Теджас», его мы прибережем на десерт, поскольку этот летучий цирк с конями заслуживает отдельного повествования, как эпик.
И все-таки самолет – очень сложный механизм, и создать его не так просто, как танк или автомат. Хотя и с этим в Индии большие проблемы. В смысле – с автоматами и танками.
Вообще техника высших порядков дается индусам с огромными проблемами. Да, они очень хотят делать все сами и ни от кого не зависеть. Это очень правильный подход с одной стороны, а с другой…
Эпос об автомате
Ну что автомат? Или штурмовая винтовка? Есть русский Калашников, есть американские М-15/М-16, есть бельгийский FN. Выбирай, покупай, производи.
Нет, это слишком просто. Надо найти свой путь, как у мандалорцев, а каков он будет – это уже третий вопрос.
До определенного момента армия Индии вооружалась бельгийской продукцией, с которой проблем не было. Но с бельгийскими винтовками ни у кого не было особенных проблем, а уж про тех, у кого на вооружении были АК, мы молчим, потому что проблемы были исключительно у противников.
И вот индийские военные решили, что кровь из носу, но нужно свое. Такое, чтобы на параде кровь из глаз от патриотизма и в бою врага стальной метлой выметало.
Но просто взять и начать производить по лицензии – это не карри, потому решили сделать так: взять несколько образцов от мировых лидеров и на основании их соорудить что-то такое, свое. Сказано – сделано, взяли образцы и начали ваять.
Уже то, что было взято, должно было вызвать недоумение:
- автомат Калашникова. Тут понятно, надежность, технологичность, цена;
- израильский «Галил». С этим вообще не совсем все понятно, потому что «Галил» делался на основе финского автомата Valmet Rk 62, который в свою очередь был лицензионной копией АК;
- британская L1A1. Ну тут вообще все странно, видимо, историческая ориентация на британских хозяев сказалась, не иначе. Но так как L1A1 сама была создана на базе ставшей классикой FN FAL,
В общем, все это добро свалили в одну кучу и начали вокруг танцевать зажигательный индийские танцы с песнями. И танцевали не много, ни мало, а целых 17 лет. Именно столько времени прошло с момента, как первый образец, получивший имя INSAS увидел свет в середине 80-х годов прошлого века на государственном арсенале Indian State Ordnance Factory Board.
17 лет – это вроде как не очень быстро, но тут, видимо, сыграл индийский менталитет. Они же вообще не очень поспешные ребятки, смысл куда-то нестись, сломя голову, если впереди еще бессчетное количество перерождений? Карма – штука непростая для понимания, но колесо Сансары вертится, а значит – все идет согласно тысячелетним установкам.
Так что 17 лет для индуса – это как 17 мгновений апреля. Быстро, но ненапряжно, а потому, протанцевав столько лет, в 1998 году индийское Минобороны торжественно (а как иначе?) объявило о принятии на вооружение системы «Indian National Small Arms System» — индийской национальной системы стрелкового оружия.
INSAS просто шикарно смотрелась на индийских парадах, наверное, дикторы с восхищением говорили о том, что это первая индийская полностью отечественная система стрелкового оружия, не имеющая аналогов в мире. Но вопросу перевооружения своей армии на отечественное оружие был в большом приоритете у индийских военных, так что целый год Индия наслаждалась наличием новой современной винтовки INSAS в своей армии.
Целый год… А потом грянула очередная индо-пакистанская война, названная Каргильской.
И вот тут начали вылезать наружу все недостатки винтовки, причем в таких количествах, что солдаты индийской армии реально поднимали бунты, требуя вернуть обратно автоматы Калашникова.
Вообще не совсем понятно, как взяв такие прекрасные винтовки, как АК и FN FAL, можно было создать такое лютое и непригодное к употреблению.
Осечка была бичом INSAS. Как это вышло, учитывая, что затвор копировали с АК, сказать очень сложно. Но факт: сравнение с АК-103 показало, что русский автомат дает 0,02% осечек, в то время как INSAS давала легко и непринужденно 3%. Это значит, что стандартный цинк на 2 000 патронов АК выпускал без единой осечки. И второй такой же цинк. И только на третьем, где-то в районе пятитысячного выстрела, АК мог позволить себе сделать осечку. INSAS согласно статистике из 2000 патронов засекал 60. То есть, осечка была на каждые 33 выстрела. Практически в каждом магазине.
Представьте себя на месте индийского солдата. Насколько уютно можно чувствовать себя в бою, зная, что в каждом магазине сидит возможность осечки одного патрона, что может стоить вам жизни?
Вот и у индийских солдат в Каргильской войне, хоть и выигранной, сложилось впечатление о полной боевой непригодности нового оружия.
Неудивительно, что проплясав вокруг INSAS еще 10 лет в попытках хоть как-то улучшить работу винтовки, в 2010 году индийское Минобороны подписало договор с Болгарией о закупке у болгар АК местного лицензионного производства.
Почему болгарские АК? Ну тут все просто: цена.
Болгарская копия АК стоила 22 000 рупий. Российский АК обходился бюджету Индии в 25 500 рупий. Не то чтобы сильно дороже, но вот так решили индусы, в очередной раз сэкономить хоть на чем-то. Прикол в том, что «своя» винтовка INSAS, которая не стреляла по-человечески, обходилась бюджету страны более чем в 27 000 рупий.
В 2015 году Министерство внутренних дел начало срочное перевооружение своих батальонов центральной резервной полиции (вы поняли, аналог Внутренних войск СССР) с INSAS на АК-103, так как чаша терпения лопнула и в МВД поняли, что все попытки сделать что-то вменяемое из INSAS проваливаются.
Ну и дальше покатилось по наклонной, в итоге военные в 2016 году решили, что самое место для INSAS – это хорошо охраняемые склады. И в 2018 году была приобретена лицензия на производство в Индии АК-203.
А INSAS в количестве около миллиона единиц была помещена на склады территориальной самообороны. Откуда ее извлекут ну в случае самого плохого расклада типа всеобщей мобилизации.
И остается только сожалеть о потраченном времени и ресурсах типа 400 миллионов долларов, потраченных на создание этого шедевра. Зато теперь армия Индии будет иметь на вооружении вполне приличное оружие, единственным недостатком которого будет сборка индийскими руками.
Эпос о танке-мутанте
Тут круче. Это вам не какие-то там два десятка лет, это история длится больше половины века. По меркам истории, конечно, не время, но тем не менее. И вот тут не совсем понятно, что было раньше, курица или яйцо, но с танком, который «Арджун» получилось все точно так же, как с автоматом, даже круче.
Что хотели на выходе конструкторы «Арджуна», сказать сложно, возможно, относительная простота немецкого «Леопарда» (если сравнить с тем же «Леклерком») и нарезное орудие, как у «Челленджера», но явно «Лего», яркого и прикольного не вышло. Получился реально какой-то жуткий гибрид, собранный по принципу «я его слепила из того, что было».
Тот случай, когда государственная концепция «Делай в Индии!», а это, надо сказать, не просто девиз, это государственная программа с выделением нешуточных средств, если что. И сегодня, спустя полсотни лет, история «Арджуна» выглядит таким распилом, что впору в Болливуде снимать сериал «Арджуна» серий так на пятьсот или даже больше, поскольку танк все еще болтается в «перспективных».
Как наша «Армата».
Но если Т-14 – реально перспективный танк, то каким образом таковым можно считать танк, которому за пятьдесят?
Ведь работы по проектированию «Арджуна» в том далеком уже году, когда в Нижнем Тагиле начали собирать первые Т-72. Вот только Т-72 сегодня – заслуженный боевой ветеран, все еще актуальный на поле боя до «не могу», а «Арджун» все еще бегает в «перспективных».
Причем, эта перспектива – она какая-то однобокая. На бумаге «Арджун» громит все известные танки мира, включая российские Т-72 и Т-90, которые стоят на вооружении армии Индии. Но как только в очередной раз в Кашмире или Ладаке начинается очередной конфликт, то тягачи тащат к тем районам именно Т-90 и Т-72.
А в мирное время и на полигонах, если верить индийским военным, «Арджун» - это круче всех в мире.
Вообще изначально планировалось создание обычного ОБТ, как стоявшие тогда на вооружении индийской армии британские и советские танки, только, естественно, лучше по всем параметрам. Проектированием занялась весьма известная «Организация оборонных исследований и разработок» (The Defence Research and Development Organisation, сокращенно DRDO).
Первые машины планировалось поставить армии после 1980 года, а к началу 90-х вообще вытеснить все импортные машины из индийских танковых войск. А к 2000 году и вообще на смену «Арджун» должен был прийти какой-то новый танк следующего поколения…
Но DRDO не справилась с этой задачей. С большим треском провалив все планы.
Однако все не просто так и дело в том, что индусам создавать танк было особо не из чего. Тут эта программа «Делай в Индии!» сыграла очень непростую роль. С одной стороны, принцип «бери сове или умри» должен выполняться, с другой – а если брать нечего?
Своего приличного производства бронебойных снарядов в Индии не было. Равно как и опыта разработки таковых.
Своего мощного и надежного дизельного двигателя для танка не было.
Своего производства композитной брони не было.
Своего производства танковых пушек не было.
А так – все хорошо, бери и делай танк для Индии!
Хорошо, с пушкой помогли британцы. Очень уж они хотели выбить с рынка Россию. Дали с барского плеча экспериментальное 110-мм орудие. Немцы вызвались помочь с двигателем, трансмиссией и боеприпасами. Да и по лицензии от СССР уже начали производить танковый двигатель В-46, на котором катались «индийские» танки «Виджайянт».
В общем, начало вырисовываться что-то такое, компактное, весом около 40 тонн, но вдруг ударил гром: Пакистан ведет переговоры о закупке в США «Абрамсов»! Если это так, что соседи, с которыми по жизни отношения были более чем сложные, получали бы огромное преимущество!
Ну и как всегда в таких случаях: крик сверху «Все срочно переделать!»
Переделали. Получился лютый кошмар весом в 59 тонн, с запасом хода в 200 км на 1610 литрах топлива, со старой английской пушкой 120-мм, с непонятной перспективой перемещения, поскольку индийская транспортная сеть была откровенно не готова к перемещению такого монстра.
Зато все очень патриотично. Все «свое».
Когда ударила новая информация, что Пакистан покупает у Украины Т-84У, истерика вспыхнула с новой силой. Но на радость танкистам, в этот раз «патриоты» проиграли «бизнесменам», которые купили лицензию на Т-90 у России.
Вообще, если дать индийцу понимание того, что он должен делать, то есть, тупо производить детали и собирать из них танк, то он с этим вполне прилично справляется. Локализация у того же Т-72 достигла рекордных 93%, то есть, могут.
Да, какое-то (124 штуки) количество «Арджунов» все-таки изготовили. Не совсем понятно, зачем так много, для парадов хватило бы и трех десятков с лихвой. Говорят, что есть еще один контракт аж на 118 танков, каждый из которых стоит почти три миллиона долларов, а весь контракт тянет на миллиард. Ну понятно, что кроме танков еще надо много всего выпустить.
Вообще «Арджун», как мне кажется, просто средство зарабатывания денег под маркой патриотического «Делай в Индии». Потому что в Индии реально сделали больше 2 500 штук Т-72 и еще более 1 000 Т-90, и это танки более боеспособные, чем «Арджун». По крайней мере, «Арджун» за 50 лет своего бытия не участвовал ни в одном бою, чего не скажешь о российских танках, которые применяются систематически и регулярно.
Зато он, «Арджун», индийский и очень патриотично катается на парадах. Ну совсем как у нас «Армата». Но в бой пойдут более приспособленные для этого Т-90, потому что они надежнее и дешевле. Ну действительно, кто в здравом уме пошлет в бой танки, каждый из которых тянет на три миллиона долларов?
Нет, вообще шанс был. В 2019 году, когда «загорелось» в спорном высокогорном регионе Аксайчин на индийско-китайской «линии контроля», индийские военные планировали переброску и использование там «Арджуна». Заодно и проверили бы в бою. Но выяснилось, что для действий в горах «Арджун» не приспособлен, довезти его туда сложно, а потому воевать пошли (ну тогда Китай и Индия не сцепились) все те же многократно испытанные, проверенные и надежные Т-90С и Т-72М1.
Может, потому китайцы и передумали?
В общем, «Арджун» оказался неспособен воевать в принципе, «танк будущего» по очередной индийской программе FMBT так и остался на бумаге, а вот в прошлом году индийцы опять объявили большой технологический тендер на создание «танка будущего»: Future Ready Combat Vehicle (FRCV). Это новое и сногсшибательное творение, которое в Индии называют «универсальным танком» должно полностью заменить Т-72М1… к 2030 году!!!
Учитывая, что на дворе вовсю 2024-й, становится понятно, что нашим «старичкам» Т-72М1 уход на пенсию из индийской армии не светит. А вот еще полторы-две сотни увлекательного сериала мы увидим.
Мини-эпос о бесполезном самолете
Танцы по созданию этого самолета идут не так долго, как с танком «Арджун», но не менее зажигательно. Все уже поняли, что речь идет о «Теджасе», многоцелевом истребителе из программы «Сделано в Индии».
Однодвигательная бесхвостка, как списанная с «Миража», сегодня смотрится как визитер из прошлого века на фоне реальных современных самолетов. Ухнули на это аж полтора миллиарда долларов.
Разработка этого чуда идет с 1983 года. Первый прототип выкатили из цеха в 1996 году. Выкатывали под гром оваций, потому что этот самолет мог нести вдвое больше вооружения, чем откровенно устаревавший на тот момент МиГ-21.
Но Миг-21 продолжил летать и был отправлен на пенсию буквально недавно. А первый полет «Теджас» совершил только в 2001 году, то есть, через пять лет с момента постройки.
Учитывая, что строили самолет тоже пять лет, возникают не очень удобные вопросы. Не крутовато ли – пять лет устранять недостатки? Простите, за такое время напильником до зеркального блеска можно отполировать, что там вообще было построено?
Хорошо, в 2001 году «Теджас» полетел. Вопрос – как. Так, что индийцы упали в ноги своим друзьям из Израиля и слезно начали молить довести до ума это летающее недоразумение. Израильские спецы снизошли (я так понимаю – за пригоршню долларов) и еще через пять лет летало уже три прототипа.
В марте 2012 года был подписан контракт на поставку ВВС Индии первых 40 истребителей. И уже в 2020 году, всего-то через 37 лет, первый «Теджас» был принял ВВС Индии.
Если вспомнить, то именно в 2020 году в Индии окончательно умер игравшийся несколько лет горе-конкурс MMRCA. На его руинах решили-таки сыграть тендер на покупку 114 самолетов импортного производства, не оставлять же ВВС без самолетов? Тендер не доиграли, поскольку патриотизм снова победил, и 6 миллиардов долларов решили потратить на закупку не 114 импортных самолетов по 52,6 млн за штуку (это не самые последние модели F-16 или Су-30, если что), а купить аж 83 легких истребителя «Теджас». По 72,2 млн долларов за штуку. Это уже реально F-16 Block 70/72, F-15D, Су-30МК и так далее. То есть, самолеты, которые если и оставят от «Теджаса» мокрое место, то не очень большое по размерам.
И, пока к 2028 году эта партия будет строиться, индийские конструкторы будут лихорадочно искать пути исправления всех недостатков «Теджаса».
Болливуд уже снял фильм с участием самолета. Назывался «Теджас», так звали и главного героя. Фильм оказался шедевром, собрав 700 000 долларов при затратах на производство 8 800 000 долларов.
С самолетом не сильно лучше. Вечно перспективные индийские ракеты класса «воздух-поверхность» все так же, как и танк «Арджун» пребывают в состоянии перспективных, а срочно закупленные французские AASM-Hammer почему-то отказываются дружить с индийскими системами наведения, хотя с «Рафалей» летают туда, куда им велено.
***
В общем, танцы, песни, и распил. Когда смотришь, какие деньги улетают у индийских партнеров на развлечения типа создания чисто индийского оружия, понимаешь, что есть чему поучиться и позавидовать. Но с вот этой патриотической программой «Делай в Индии!» у них явный перебор. Хотя они в каких-то сферах реально молодцы, если взять тот же Су-30МКИ, он не зря стоит дороже стандартного, там они напихали электроники и французской, и израильской и как-то это заставили все работать с нашими блоками. Но и заложено там на откаты тоже нормально.
Все эти метания и шарахания ожидаемо не приведут ни к чему приличному и эффективному. Индия несколько не та страна, которая богата исторической школой инженеров и конструкторов, тут понятно, что до середины прошлого века это была обычная британская колония, где развивать изобретательство было просто никому не нужно.
Упорство, с которым индийцы пытаются создать что-то свое – оно, конечно, похвально, но ведь это «свое» - просто тупо скопированное британское или русское. Да еще и в копировании как-то в отличие от китайских соседей индийцы не преуспевают. И дальше не преуспеют, это несколько иной путь развития, который не заканчивается там, где начинается простое лицензионное копирование.
Ну и плюс колоссальная индийская коррупция.
На самом деле, воровство – оно, конечно, да, было, есть и будет. Вопрос только под каким флагом. И можно развлекаться разработками по несколько десятков лет «отечественных» видов вооружения, но при условии, что за спиной у разработчиков будет стоять армия, вооруженная вполне нормальным оружием.
То, что откровенно убогий INSAS сменили на АК-103/203 – нормальный ход. Сколько еще будут танцевать вокруг «Арджуна» - вопрос, но есть Т-90 и Т-72, которые точно лучше того, что есть у Пакистана и Китая. «Теджас», конечно, можно потерпеть, потому что есть Су-30МКИ. И так далее.
Выражу мнение, что наразвлекавшись с игрой в создание «своего» оружия, светлые индийские головы таки вернутся к закупкам в России и производством у себя. Собственно, к тому, что у них более-менее пристойно получается. А там можно и еще раз попробовать что-то такое создать, типа «Брамоса», весьма успешная работа была.
Главное – не срываться, как они бросили проект истребителя FGFA. Вот это демонстрация самого подхода: нам не нравится, мы возьмем в другом месте, дешевле, может, не новое, но возьмем. И, отказавшись от разработки самолета «под себя», индийские деятели обрекли пилотов летать на МиГ-21, и вместо истребителя пятого поколения – «Теджас», которого реально в бараний рог может скрутить МиГ-29, который ничуть не эталон в небе.
А вообще безопасность Индии лучше всего обеспечит крепкая дружба с Россией, подкрепленная хорошим количеством валюты. И голова болеть о завтра не будет совсем, и можно будет дальше развлекаться изобретениями индийского оружия, не имеющего аналогов в мире в хорошем смысле этого слова.
Оно, чисто индийское, очень красиво смотрится. На парадах. А воевать лучше русским оружием. Оно для другого делалось, с ним надежнее.
- Роман Скоморохов
- bharat-rakshak.com, cornerspb.ru, flectone.ru, diabetis.ru, sharij.net
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