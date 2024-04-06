Колдовство в Древнем Риме

Официальная и запрещённая магия



Этрусская булла – один из распространённых амулетов. V век до н. э. Художественный музей Уолтерса

Колдовство по-римски



Табличка с проклятиями. Музей Римских бань в Бате



Женская кукла с иглами. IV век н. э. Лувр

Аврелия, девушка из римской семьи патрициев, положила глаз на Луция, молодого человека, который планирует стать сенатором. Она обратилась к одной женщине с сомнительной репутацией, и та посоветовала написать на свинцовой табличке любовное заклинание, чтобы приворожить Луция. А если не получится, то «пусть у него сломается пенис». Закончив эту процедуру, Аврелия приказывает одной из своих рабынь закопать табличку на перекрёстке улиц, по которым каждый день ходит Луций. Теперь остаётся только ждать, пока колдовство подействует.Это одна из тысяч табличек с проклятиями, которые древние римляне использовали для колдовства. Хотя магия была частью официальной религии, и были свои священники у государства, часто люди, независимо от их социального положения, прибегали к колдовству. Государство с подозрением относилось к этой практике и преследовало её, хотя и без особого успеха.Фундаментальное различие между официальной магией и колдовством заключалось в связи со сверхъестественными силами. Первое было частью практики, проводимой государственными священниками, формой посредничества со сверхъестественным: гадания и подношения богам.Гадание, имеющее этрусские корни – способ подготовки к событиям. Священники наблюдали за полётом птиц, приносили в жертву животное, смотрели на его внутренности, определяя по ним исходы будущих событий. Подношения – прошения милости у богов и попытка «подкупить» их с помощью подарков или жертвоприношений.Согласно поверьям римлян, если богам не нравились подарки, то они не вмешивались в событие или меняли его исход в пользу противника. Захотел так поставить ставку (ставки – зло), слабую подачку богу оставил, он взял и подкрутил событие в другую сторону. И все твои деньги улетели. А нужно было всего лишь не поскупиться на дары.Третьим видом магии, который входил в рамки дозволенного, хотя технически это всё же колдовство, были амулеты, которые отпугивали от злых чар.Колдовство также вызывало сверхъестественные силы, но заставляло их использовать свою направленность с помощью заклинаний и ритуалов. Разница в том, что вызывающий мог напрямую добиться выполнения своих целей. Это делало его потенциально опасным человеком, ведь тип магии обычно был связан с божествами или адскими существами. Такая магия не контролировалась государством, власти запрещали её использование и преследовали тех, кто её применял.Чтобы заклинание подействовало, нужно было соблюдать определённый процесс. Обычно к сагам (колдуньям) обращались женщины, которые приносили необходимые ингредиенты для зелья. Общество к сагам относилось не очень, хотя многие пользовались их услугами, они часто жили в трущобах и в опасных местах. Если римлянину/римлянке нужно было воспользоваться услугами колдуньи, то он это делал часто через посредника – своего раба.Сагами зачастую были иностранки – гречанки, египтянки. Они были обычным явлением в Риме во времена поздней республики, и их стало больше при империи. Власти относились к ним с крайним недоверием. Сулла и Юлий Цезарь первыми приняли законы, карающие смертью любого, кто практиковал магию для вреда другому.Колдовство состояло из трёх частей: зелий, табличек с заклинаниями, кукол (римская версия вуду).Зелья относились к магии и медицине. Врачи готовили средства, которые якобы могли усилить половую потенцию или пробудить желание. Плиний Старший, один из видных фигур Древнего Рима, упоминает о них, хотя и указывает на большое количество суеверий по этому поводу. Также к зельям относились и яды – быстрого действия, когда наступала смерть, или замедленного, вызывающего болезни.Таблички для заклинаний делали из воска (на нём легко писать) и свинца (металл, по поверьям римлян, связанный с подземным миром). На них писали послание, состоящее из трёх частей: призыв к сверхъестественным силам, просьба о желании и последствия, если желание не исполнится.Наиболее распространённые из них связаны с приворотом и часто заканчивались грозными посланиями человеку, которого якобы любят, если он не отвечал взаимностью. Например: «пусть его жена умрёт в брачную ночь», «пусть ему будет обещана ужасная судьба», «сломай пенис» или «пусть собаки изнасилуют её». По завершении таблички нужно закапывать в местах сильной магической силы – перекрёстки дорог, колодцы или пещеры из-за их связи с подземным миром.Колоссы (куклы) были фигурками в форме человека из глины, воска или металла. Пришедшие из греческого мира, они использовались для проклятий. Их протыкали иглами или гвоздями, но иногда закапывали вместе с табличками с проклятиями для их усиления или около дома, чтобы защитить от воров.Даже христианство не остановило распространение колдовства. Среди населения вера в магию оставалась укоренившейся. Часто обвинения в колдовстве исходили не от властей, а от простых людей, которые обвиняли соседей, врагов в гибели своего скота, смерти близкого и т. п. И даже духовенство порой грешило тёмной стороной магии, что, конечно же, только тормозило её искоренение.Как мы знаем, колдовство и вера в него никуда не делась – привет Средним векам, привет и настоящему времени.