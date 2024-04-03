Харьков надо брать! Но когда и как
Не утихают споры по вопросу взятия Харькова. Что любопытно, споры ведутся и в украинских ресурсах, и в российских. Интересно то, что обе стороны приняли за аксиому сам факт штурма города. Не странно ли? Я уже писал о том, что противной стороне очень хочется именно этого штурма. Нас буквально подталкивают всеми способами.
Я уже упоминал об атаках на приграничные области РФ. Одной из целей этих «глупых» атак как раз и было желание заставить нас начать Харьковскую операцию. Для любого «стратега» понятно, что сотня километров с востока больше 39–40 километров от границы. Что проще, перейти границу и сразу выйти к Харькову.
А мирное население?
Сколько внезапно появилось в Интернете странных каналов из Харькова. Люди, которые многие месяцы не смели даже лайк поставить под пророссийским материалом, вдруг настолько осмелели, что открыто пишут о том, что ждут Русскую Армию. И это в условиях усиления активности СБУ в городе.
Как-то не складывается у меня картинка...
Тем более, я об этом тоже писал, Верховный поставил задачу создать демилитаризированную зону. Ствольная артиллерия сегодня бросает снаряды за полсотню километров… Немецкая PzH 2000 – на 56 км, французский «Цезарь» – на 54 км. Действительно, получается надо напрячь пупки и...
И рвануть километров на сто не меньше, чтобы нейтрализовать ракеты и РСЗО.
Выглядит все достаточно просто, если не считать потерь при штурме. Харьков – город миллионник! Это не Мариуполь или Бахмут. Организовать оборону там проще. Особенно с учетом отношения ВСУ к мирному населению. Десятки, если не сотни тысяч наших бойцов и точно – сотни тысяч погибших мирных жителей.
Вот цена этого штурма! Пиррова победа, которая прекрасно укладывается в те заявления Зеленского и армейских командиров о том, что сейчас их задача перемалывать Русскую Армию и держаться на рубежах обороны. Харьков идеально подходит на роль «мясорубки». Как и любой другой крупный город.
Так брать или не брать?
Ответ именно на этот вопрос сегодня ключевой.
Мне кажется, выглядит он вполне естественно. Брать!
Дискутировать можно лишь о том – когда.
В начале года я писал о возможных действиях нашей армии в зимнюю и весеннюю коампании, а некоторые комментаторы упрекали меня в том, что я обошел вопрос освобождения Харькова и Днепропетровска.
Действительно, не считал и не считаю, что взятие Харькова и Днепропетровска критически важно для нас сегодня. Овчинка выделки не стоит, как говорил мой мудрый дед когда-то. В том числе и потому, что по нашей давней традиции, армия получит приказ беречь мирных. Беречь ценой собственной жизни… Т. е. нас подталкивают к тому, что широко анонсировалось ещё до выборов президента, к ещё одной частичной мобилизации…
Чуть остужу горячие головы наших ура-патриотов.
Все разговоры о том, что «войны без потерь не бывает», «да мы только на морально-волевых передавим укров», «наше вооружение совершеннее украинского» и прочие, разбиваются простой географией. Не хочу спорить о том, у кого что больше или длиннее. Просто напомню, Бахмут по площади всего 41 квадратный километр. Харьков – 350! Далее сами считайте количество возможных потерь...
А вот блокировать города и лишить гарнизоны возможности обороняться – мы можем. Да и было это уже в 2022... Те удары, что были нанесены по инфраструктуре города, как раз об этом и говорят. Кстати, я довольно критически отношусь к их результатам. Нашей целью была остановка предприятий, а не лишение света мирных жителей. Но, по моим сведениям, до 80 % важнейших для Украины производств уже эвакуировано!
Мы как-то бездумно относимся к тем сообщениям, где говорится об ударах в каких-то селах в области и пригороде Харькова. Это же не по городу, значит – не особо важно. Считаю, что именно эти удары и есть важнейшая часть операции. Мы зачищаем область! В перспективе, особенно с учетом замедления западных поставок, это лишение ВСУ необходимых ресурсов для обороны.
Ну и последнее.
Мне непонятно, почему некоторые россияне решили, что мы превосходим ВСУ по всем показателям. Тут, думаю, со мной согласятся те, кто реально видит противника ежедневно, есть и вина СМИ. Мы столько пишем о том, что мобилизованные украинцы – это что-то аморфное, не способное воевать, что создается впечатление, что наши подразделения чуть ли не прогулочным шагом двигаются вперед.
При этом как-то вскользь проходят сообщения про многочисленные контратаки. Вчера была проведена первая значительная атака с использованием танков. Мы атаковали и даже имеем некоторый успех. Но из 36 машин подбито 5 (!) (по украинским источникам – 8). Это аморфная масса, жаждущая побыстрее попасть в плен, так встретила наших танкистов? Добавим к потерям ещё две БМП...
Короче говоря, на данный момент времени считаю операцию по освобождению Харькова нецелесообразной.
Для проведения харьковской операции не вижу военной целесообразности, да и необходимых сил и средств тоже. Хотя, учитывая, что свое мнение я сформировал исключительно на данных из открытых источников, как говорится, возможны варианты. Но вероятность таких вариантов стремится к нулю…
Теоретически можно брать Харьков несколькими способами
Позволю себе немного «повольничать», т. е. пофантазировать на тему, как можно было бы взять Харьков…
Это скорее варианты действий, чем анализ ситуации. Рассуждения на вольную тему. Это не противоречит написанному выше. Такие рассуждения просто помогают снять «шоры с глаз» при разборах действий обеих сторон. Сложно быть на одной стороне и в то же время объективно относиться к другой.
Итак, первый вариант, о котором я уже написал выше.
Штурм в лоб!
Думаю, повторяться не стоит. Огромные потери. Разрушение города и... необходимость увеличения резервов для обороны захваченных территорий. Кроме этого, введение в город серьезных сил Росгвардии для нейтрализации «партизан» и вражеских ДРГ. Разрушенный город создаст множество возможностей для работы диверсантов…
Другой вариант видится более вероятным.
Мы, в конечном итоге берем город в полукольцо, прижимаем ВСУ к реке и продолжаем подчищать окружающую местность. Т. е. фланговыми ударами сужаем полукольцо и занимаем Левобережье. В этом случае при успехе операции по освобождению Левобережья, мы блокируем и водное сообщение с городом. Осада и принуждение гарнизона к сдаче города.
Ну и третий фантастический вариант.
Западный, в частности израильский, вариант захвата города-миллионника. Думаю, описывать то, какими способами израильтяне «воюют» с террористами не стоит.
Кстати, выше я писал о количестве потерь среди мирного населения в случае штурма, Газа – прекрасная иллюстрация к этим словам. На одного террориста сотни мирных жителей…
Что дальше?
Тоже естественный вопрос...
Я не ставил перед собой цель анализировать задачи, которые, вероятно, будут решать наши ВС в летней кампании 2024. Просто потому, что пока не закончена весенняя кампания. А без понимания ее итогов говорить о будущем глупо. Хотя свое мнение я уже многократно озвучивал.
Нам необходимо подчищать побережье и выходить к западным границам Украины. Лишить Киев выхода к морю. И, в конечном итоге, ликвидировать это псевдогосударство.
Думаю, даже стоит рассмотреть вопрос о возращении каких-то территорий другим странам. Например Белоруссии.
Украинцы, думаю, с радостью с этим согласятся. Кто-то уже обосновался в Европе, кто-то реализует уже имеющийся паспорт соседнего государства, кто-то станет россиянином или белорусом…
Возвращаясь к Харькову, скажу – это первый серьезный город, который нам необходимо брать. Наскоком, как это было, например, с Херсоном, его теперь не взять.
Поэтому операция должна быть гениально разработана и ювелирно проведена. Это уже задача наших командиров и штабов. Опыта и таланта им не занимать, что они уже неоднократно доказали...
Информация