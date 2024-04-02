МИД Ирана - США: «Бомбардировки иностранных посольств в независимых странах - тоже мир, основанный на правилах?»

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МИД Ирана - США: «Бомбардировки иностранных посольств в независимых странах - тоже мир, основанный на правилах?»

В МИД Ирана был вызван сотрудник швейцарского посольства, который представляет интересы Соединённых Штатов Америки. Ему была вручена нота в связи со вчерашним ударом по иранскому консульству в сирийской столице Дамаске.

Министр иностранных дел Иран Хосейн Амир Абдоллахиан заявил о том, что Вашингтон несёт прямую ответственность за израильский удар по дипломатической миссии на территории иностранного государства. По словам Абдоллахиана, ответственность эта очевидна уже по той простой причине, что США поставляют Израилю различные виды оружия, оказывают военно-техническую помощь.



До сотрудника швейцарского посольства, как сообщается, были доведены данные о масштабах атаки, а также о её последствиях.

Абдоллахиан:

США в связи с ударом по консульству на территории суверенного государства должны быть привлечены к международной ответственности.

В МИД Ирана напомнили о том, что США постоянно заявляют о необходимости «сохранения мира, основанного на правилах». В связи с этим иранская сторона задаёт вопрос:

Бомбардировки иностранных посольств и консульств на территории зарубежных государств тоже входят в формат «мира, основанного на правилах?»

Напомним, что в результате израильской атаки погибли несколько человек, включая командующего силами «Аль-Кудс» в Сирии генерала Сахдара Захеди.
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    14 комментариев
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    1. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +7
      Сегодня, 06:05
      Если это действительно "такие правила", то значит и мы имеем полное право разнести в щепки любое консульство, любой страны , оказывающей поддержку и поставку вооружения Украине...
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        +1
        Сегодня, 06:13
        Желательно вместе с кураторами, к примеру, украинских националистов hi ...
      2. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +1
        Сегодня, 06:28
        Поддерживаю Вас! Мы ведь хорошо помним как нато прекрасно попало " по ошибке" по китайскому посольству в Югославии. Почему бы нам тоже не ошибиться в Киеве по нескольким посольсвам??!! Тем более в них и руководят окраиной и проведением боевых действий против нашей страны!
      3. BecmepH Ранг пользователя
        BecmepH
        0
        Сегодня, 06:44
        Цитата: svp67
        Если это действительно "такие правила", то значит и мы имеем полное право разнести в щепки любое консульство, любой страны , оказывающей поддержку и поставку вооружения Украине...

        К сожалению - "мы не такие"...
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 06:53
          К сожалению - "мы не такие"...

          Тут так, либо никто не соблюдают правила, либо правила соблюдает все... Выиграть у противника не соблюдающего правила практически невозможно, если сам пытаешься их соблюдать... Так что хватит!!! Если никаких правил, значит для всех никаких... Да, мы не такие как они, но это не должно нам мешать воевать и нацистов y6иваmь!!! am
          1. BecmepH Ранг пользователя
            BecmepH
            +1
            Сегодня, 07:00
            Цитата: Lev_Russia
            К сожалению - "мы не такие"...

            Тут так, либо никто не соблюдают правила, либо правила соблюдает все... Выиграть у противника не соблюдающего правила практически невозможно, если сам пытаешься их соблюдать... Так что хватит!!! Если никаких правил, значит для всех никаких... Да, мы не такие как они, но это не должно нам мешать воевать и нацистов y6иваmь!!! am

            Всё верно говорите. И почти все так думают и хотят действовать как враг. Но, к сожалению, мы, почему то, соблюдаем правила, которые не мы установили...
    2. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      +2
      Сегодня, 06:13
      это определенно теракт совершенный с использованием армии тут не осуждать нужно а зачищать пилотов в местах их обитания))Кузьминов тоже думал что поймал за орешки счастье-птицу а она оказалась питухом)))пораскинул мозгами еще и переехали думали что это мусор какой то разбросали наверно товарищи персы берите на вооружение
    3. SEVERIN Ранг пользователя
      SEVERIN
      0
      Сегодня, 06:24
      Никаких правил нет и быть не может - есть международное право!
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 06:30
      Вашингтон несёт прямую ответственность за израильский удар по дипломатической миссии на территории иностранного государства
      То, что Израиль под покровительством Сша наплевал на все международные нормы и дипломатическую неприкосновенность - факт, который обязан быть рассмотрен и осужден в ООН и не просто погрозя пальчиком, а с введением санкций и т.д.. Но коль это "установленные западом правила", то тогда им могут последовать и другие, допустим недовольные политикой Сша, Израиля, ЕС, которых уверен найдется немало?
    5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 06:36
      «Министр иностранных дел Ирана заявил о том, что Вашингтон несёт прямую ответственность за израильский удар по дипломатической миссии» —

      — Да ничего он не несёт.Ни за Израиль,ни за себя.
      К ответственности надо привлекать ...
      1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
        a.s.zzz888
        0
        Сегодня, 07:24
        Владимир Владимирович Воронцов
        (Владимир Владимирович Воронцов)
        0
        Сегодня, 06:36
        Новый
        «Министр иностранных дел Ирана заявил о том, что Вашингтон несёт прямую ответственность за израильский удар по дипломатической миссии» —

        — Да ничего он не несёт.Ни за Израиль,ни за себя.К ответственности надо привлекать ...
        Предупредить? Вынести на вид? Строго предупредить? Предупредить с занесением в л/дело? request
    6. certero Ранг пользователя
      certero
      +2
      Сегодня, 06:46
      Да, вот такой мир, где правила устанавливают США. Не нравится такой мир, пробуйте менять. Только я почему-то думаю что Иран по Израилю не ударит в ответ. Потому что опасно это, израильтяне могут в ответ ещё сильнее ударить.
      Вот так это работает. Например если бы в двадцать втором году несколько ракет случайно попали бы куда-нибудь по территориям стран которые собирались поставлять оружие на Украину, подтверждая слова "пусть только попробуют", вполне возможно мы не увидели бы на Украине никаких западных танков или другого вооружения.
      1. КЗаКВО32923 Ранг пользователя
        КЗаКВО32923
        0
        Сегодня, 07:22
        Без поддержки сионистов США, сионисты Израиля даже не осмелились бы войти в Газу!
    7. Комментарий был удален.
    8. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 07:22
      МИД Ирана - США: «Бомбардировки иностранных посольств в независимых странах - тоже мир, основанный на правилах?»
      Министр иностранных дел Иран Хосейн Амир Абдоллахиан заявил о том, что Вашингтон несёт прямую ответственность за израильский удар по дипломатической миссии на территории иностранного государства.
      Не в бровь, а в глаз! Но только услышат ли его? Сомневаюсь. Видимо время просто разговоров проходит/прошло.
      исравуль сам захотел чтобы его зарыли в камни и песок.

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