Foreign Policy: НАТО не хватает сил и средств для противостояния России в Арктике

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Foreign Policy: НАТО не хватает сил и средств для противостояния России в Арктике

Несмотря на предпринимаемые попытки усилить свои позиции в Арктике, НАТО не в состоянии бороться с Россией в этом регионе. К такому выводу пришел старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард. Статья вышла в издании Foreign Policy.

НАТО предпринимает попытки расшириться в северном направлении, но у альянса не хватает ресурсов для борьбы с Россией, плотно обосновавшейся в Арктике. В Брюсселе возлагали определенные надежды на Швецию и Финляндию, но они их не оправдали. Как оказалось, ни одна из стран НАТО, включая США, не готовила свои силы к действиям в северных широтах. Только Норвегия более-менее готова там действовать, но в одиночку она не может сделать ничего, если учитывать сосредоточенные в Арктике российские силы.



Даже с учетом Финляндии и Швеции альянсу не хватает военного присутствия на Севере. (...) Очевидно, что блок плохо подготовлен к противостоянию военным возможностям России в Арктике

- считает аналитик.

Самая главная проблема - это действующие в северных широтах российские атомные подводные лодки, а имеющихся в Арктике возможностей НАТО по их выявлению катастрофически мало. Если противолодочные самолеты в этих широтах еще летают, то кораблей с противолодочным оборудованием там практически нет. А попытки ввести туда обычные корабли закончились плачевно, они просто не приспособлены для действий на Севере.

Таким образом, НАТО не способно противостоять России в Арктике, имеющихся сил и средств явно недостаточно, подводит итог Одгаард.
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    6 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 06:27
      « НАТО не способно противостоять России в Арктике» —

      — «Не ходите,yankees,в Арктику гулять!» ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 06:58
        НАТО не в состоянии бороться с Россией в этом регионе.

        При вашем вот таком бессилье, оставьте Арктику России!!!
    2. Наган Ранг пользователя
      Наган
      0
      Сегодня, 06:38
      Кто бы объяснил, нахрена вообще НАТО действовать в Арктике? Русские подлодки? Так они годятся только для одного сценария, мировой ядерной войны. А в этом случае, даже если все эти подлодки уничтожить каким-то фантастическим чудо-оружием, уравнение гарантированного взаимного уничтожения практически не изменится. Да и вообще, никто не хочет до этого доводить. А сил и средств у СФ для вторжения в Норвегию путем массированной высадки морского десанта нет. Да и кому нужна Норвегия, если основные действия гипотетической большой конвенциональной войны в Европе развернутся в Польше плюс-минус два лаптя по карте.
      Так что явно кто-то хочет срубить либо бабла за публикацию, либо политических очков, если за публикацией стоят конкретные политики, либо (так и быть, считаем это заговором военно-промышленного лобби) бабла на постройке военного флота ледового класса.
      1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
        Виктор Ленинградец
        -2
        Сегодня, 07:03
        Кто бы объяснил, нахрена вообще НАТО действовать в Арктике? Русские подлодки?

        С языка сняли, уважаемый Револьвер моего деда!
        В грядущем противостоянии задачей НАТО будет установление блокады на линии м.Нордкап - о.Медвежий - о.Шпицберген. Цель - блокирование Северного флота в Северном Ледовитом океане и недопущение его и стратегической авиации к действиям на морских коммуникациях НАТО. К задаче максимум можно отнести попытку оккупации Кольского п-ова и о.Новая Земля с целью вытеснения Северного флота из незамерзающих районов.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 06:39
      у альянса не хватает ресурсов для борьбы с Россией, плотно обосновавшейся в Арктике
      НАТО и в первую очередь Сша действительно проспали укрепление России в Арктике, а теперь бегут за поездов в надежде заскочить в последний вагон. Как бы они не пыжились, какие бы "грозные" речи не произносили, но нивелировать усиление российского военного присутствия в Арктике уже не смогут.
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 07:25
      Страны НАТО очень возмущены что в Арктике на СМП нет пиратов и хуситов с ПКР. bully

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