«Десоветизация» энергетики киевского режима: Нанесены удары по энергетическим объектам в Кривом Роге, Днепропетровске и оккупированном ВСУ Запорожье

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«Десоветизация» энергетики киевского режима: Нанесены удары по энергетическим объектам в Кривом Роге, Днепропетровске и оккупированном ВСУ Запорожье

Российские войска продолжили «десоветизировать» украинскую энергетику. Киевский режим, снося памятники Ленину, советским воинам, русским учёным, композиторам, поэтам, другим деятелям политики, науки и искусства, почему-то напрочь отказывается сносить «ненавистное советское наследие» в виде электростанций, объектов газотранспортной системы и т.п.

ВС РФ нанесли новые удары по объектам электрической генерации и распределения энергетических мощностей в Днепропетровской области. Под ударом оказались такие объекты в Кривом Роге.



Украинская сторона заявляет об атаке на один из таких объектов с применением ракеты Х-59. В результате взрывов возникли пожары, в том числе на объектах, которые «запитывают» предприятия военной промышленности киевского режима на этом направлении. Несколько таких предприятий в Кривом Роге были обесточены.

Серия взрывов – в Днепре (переименованный Днепропетровск), а также в оккупированном ВСУ Запорожье.

Удары в течение ночи наносились по объектам и позициям ВСУ, предприятиям военной промышленности и перепрофилированным в такие в Харькове и Харьковской области.
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    17 комментариев
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    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +5
      Сегодня, 06:21
      С добрым утром окраина! Погасить свет полностью на ней. Жрите бандеровцы декоммунизацию!!!
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 07:03
        Снести Днепрогэс к чертовой матери раз он украм мешает как наследие СССР... Поможем избавится им от наследства, которое их так тяготит...!!!
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +1
          Сегодня, 07:20
          Сносить плотину ДнепроГЭС не имеет смысла: машинные залы уже разрушены, генерации электроэнергии - нет.
          Радует, что мы наконец-то стали планомерно уничтожать нацистский топливно-энергетический комплекс.
          Закупил попкорн жду отключения от электричества Киева и Львова. good drinks
          1. Эдик Ранг пользователя
            Эдик
            0
            Сегодня, 07:27
            Так они все давно дизельками закупились! Замучаетесь ждать.
            1. Бородач Ранг пользователя
              Бородач
              0
              Сегодня, 07:29
              Дизелькам нужно дизельное топливо. Его нужно где-то брать. У дизель-генераторов маленькая мощность: на всех и всё электричества не хватит.
    2. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +5
      Сегодня, 06:21
      Всё верно, они же сами приняли закон о декоммунизации. Не забыть потом им счёт выставить, за помощь в его исполнении. laughing
    3. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 06:21
      Это надо бить упорно и планомерно.И добавлять.Вон,пишут-в Харькове даже при всех "критических поражениях" эл.энергию удалось подать,заработало метро.Правда с большими интервалами
    4. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +3
      Сегодня, 06:27
      Всё жду, когда ж начнут дэпо и железные дороги разносить...Декоммунизировать, так всё. Это все им досталось от коммунистов и царя
      1. ARIONkrsk Ранг пользователя
        ARIONkrsk
        +1
        Сегодня, 06:54
        Цитата: svp67
        Всё жду, когда ж начнут дэпо и железные дороги разносить...Декоммунизировать, так всё. Это все им досталось от коммунистов и царя

        Жд дорогу не сложно и не долго восстановить, а вот жд мосты...
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 07:09
          Дорога не может работать без депо,диспетчерских,пунктов экипировки.Это быстро не восстанавливается
      2. Аль Манах Ранг пользователя
        Аль Манах
        0
        Сегодня, 07:07
        Там около 30 тысяч километров железных дорог.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 06:34
      ВС РФ нанесли новые удары по объектам электрической генерации и распределения энергетических мощностей в Днепропетровской области
      Объекты энергетика это прекрасно, но не стоит забывать и про объекты транспорта и его инфраструктуру, которая способствует логистике военных сил и средств к ЛБС.
    6. Наган Ранг пользователя
      Наган
      +1
      Сегодня, 06:48
      Почему-то все вышеперечисленное находится на востоке бывшей УССР. А корень зла - западенское рагулье, почему их не вбомбили в доиндустриальную эпоху?
    7. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 06:48
      Пока Украина не перейдет на свечи и конную тягу надо продолжать.
    8. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 06:55
      Вот и правильно! Сидели же ваши дедушки при свечах и вы посидите. Возвращение к истокам wink
    9. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +1
      Сегодня, 06:57
      Цитата: Наган
      Почему-то все вышеперечисленное находится на востоке бывшей УССР. А корень зла - западенское рагулье, почему их не вбомбили в доиндустриальную эпоху?

      Во первых достается всем , просто плотность промышленности и энергетики кратно выше на востоке и юге Украины.
      Во вторых южные и восточные области рядом с фронтом и соответственно им априори больше прилетает .
    10. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 07:17
      Киевский режим,..почему-то напрочь отказывается сносить «ненавистное советское наследие» в виде электростанций, объектов газотранспортной системы и т.п.
      Ндо им помогать)) в этом вопросе, ой ак надо! laughing Таки ФАБЫ, ракеты различных наименований... good Чего только не пожалеешь для врага! bully

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