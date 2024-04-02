«Десоветизация» энергетики киевского режима: Нанесены удары по энергетическим объектам в Кривом Роге, Днепропетровске и оккупированном ВСУ Запорожье

Российские войска продолжили «десоветизировать» украинскую энергетику. Киевский режим, снося памятники Ленину, советским воинам, русским учёным, композиторам, поэтам, другим деятелям политики, науки и искусства, почему-то напрочь отказывается сносить «ненавистное советское наследие» в виде электростанций, объектов газотранспортной системы и т.п.ВС РФ нанесли новые удары по объектам электрической генерации и распределения энергетических мощностей в Днепропетровской области. Под ударом оказались такие объекты в Кривом Роге.Украинская сторона заявляет об атаке на один из таких объектов с применением ракеты Х-59. В результате взрывов возникли пожары, в том числе на объектах, которые «запитывают» предприятия военной промышленности киевского режима на этом направлении. Несколько таких предприятий в Кривом Роге были обесточены.Серия взрывов – в Днепре (переименованный Днепропетровск), а также в оккупированном ВСУ Запорожье.Удары в течение ночи наносились по объектам и позициям ВСУ, предприятиям военной промышленности и перепрофилированным в такие в Харькове и Харьковской области.

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