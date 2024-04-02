Штурмовые группы ВС России выбили противника из укрепрайона и вышли к окраинам Часова Яра
Штурмовые группы российских войск продолжают прорываться к Часову Яру, на вечер понедельника появилась информация, что им удалось взять несколько опорников на господствующих высотах у города, тем самым продвинувшись вперед. Об этом сообщают российские ресурсы.
По последним данным, до окраин Часова Яра осталось не более 600 метров, российские войска значительно расширили зону контроля, выбив ВСУ из укрепрайона в лесополосе от восточной окраины Лиственного леса к заказнику Ступки-Голубовские 2. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, очень много FPV-дронов, в том числе ночных. Тем не менее наши продолжают идти вперед, уже наносятся удары по первым домам микрорайона Канал, где противник расположил расчеты ПТРК и снайперов.
После того как был потерян ряд опорников и ключевых позиций между Часовым Яром и Богдановкой, ВСУ начали выстраивать оборону непосредственно среди жилых домов микрорайона Канал. По данным разведки, оборонительные линии выстраиваются среди жилых кварталов, наблюдательные пункты засечены в многоквартирных домах на улицах Горбатова и Зелёной. Отмечается переброска резервов с Константиновки.
По мнению бойцов с передовой, противник намерен превратить Часов Яр во второй Бахмут, по крайней мере, наблюдаемая тактика обороны аналогична бахмутовской. На данный момент российские войска подошли к микрорайону Канал, остальной город находится за каналом Северный Донец - Донбасс, где выстроена новая линия обороны. Командование ВСУ намерено сделать из Часова Яра очередную "крепость".
Информация