Штурмовые группы ВС России выбили противника из укрепрайона и вышли к окраинам Часова Яра

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Штурмовые группы ВС России выбили противника из укрепрайона и вышли к окраинам Часова Яра

Штурмовые группы российских войск продолжают прорываться к Часову Яру, на вечер понедельника появилась информация, что им удалось взять несколько опорников на господствующих высотах у города, тем самым продвинувшись вперед. Об этом сообщают российские ресурсы.

По последним данным, до окраин Часова Яра осталось не более 600 метров, российские войска значительно расширили зону контроля, выбив ВСУ из укрепрайона в лесополосе от восточной окраины Лиственного леса к заказнику Ступки-Голубовские 2. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, очень много FPV-дронов, в том числе ночных. Тем не менее наши продолжают идти вперед, уже наносятся удары по первым домам микрорайона Канал, где противник расположил расчеты ПТРК и снайперов.



После того как был потерян ряд опорников и ключевых позиций между Часовым Яром и Богдановкой, ВСУ начали выстраивать оборону непосредственно среди жилых домов микрорайона Канал. По данным разведки, оборонительные линии выстраиваются среди жилых кварталов, наблюдательные пункты засечены в многоквартирных домах на улицах Горбатова и Зелёной. Отмечается переброска резервов с Константиновки.


По мнению бойцов с передовой, противник намерен превратить Часов Яр во второй Бахмут, по крайней мере, наблюдаемая тактика обороны аналогична бахмутовской. На данный момент российские войска подошли к микрорайону Канал, остальной город находится за каналом Северный Донец - Донбасс, где выстроена новая линия обороны. Командование ВСУ намерено сделать из Часова Яра очередную "крепость".
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    8 комментариев
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    1. Pavel73 Ранг пользователя
      Pavel73
      +1
      Сегодня, 07:01
      Враг таков, что для него чем больше разрушений жилых домов и жертв, тем лучше. Причём неважно, с какой стороны. Им нужно показывать картинку руин в западном медиапространстве. Чтобы их пожалели и дали ещё денег, оружия и боеприпасов.
    2. Rom8681 Ранг пользователя
      Rom8681
      0
      Сегодня, 07:03
      Отмечается переброска резервов с Константиновки.
      .
      Нечем уничтожить, только отмечаем?
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 07:07
        Авдеевка. Всё больше сообщений о штурмах под Уманским. Российская армия при поддержке большого количества бронетехники со вчерашнего дня пытается прорваться к селу - к западу от Тоненького. Во вчерашний боях было потеряно от 10 до 12 единиц техники с нашей стороны. Несмотря на потери продвижение составило более одного километра.
        https://voenhronika.ru/
        1. Nastia Makarova Ранг пользователя
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 07:21
          очень тяжело но все таки пробиваются вперед
    3. эгссп Ранг пользователя
      эгссп
      0
      Сегодня, 07:08
      Может всё-таки Северский Донец?
    4. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 07:13
      ВСУ начали выстраивать оборону непосредственно среди жилых домов микрорайона Канал.
      нацистская практика укрорейха. Надеюсь мирное население, если осталось, покинет эти дома.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 07:13
      По мнению бойцов с передовой, противник намерен превратить Часов Яр во второй Бахмут
      Противнику наплевать на жилые застройки, оставшихся людей, т.к. понимает, что все равно в определенный момент придется оставить этот населенный пункт. Поэтому принцип "выжженной земли" будет работать по полной. Нашим ребятам удачи и минимальных потерь.
    6. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 07:27
      Часов Яр им удобен для обороны. Они его до последнего держать будут

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