Советник Байдена по нацбезопасности отправляется в Саудовскую Аравию для согласования «мега-сделки» с Израилем

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Советник Байдена по нацбезопасности отправляется в Саудовскую Аравию для согласования «мега-сделки» с Израилем

В Саудовскую Аравию отправился советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан. В который раз в Вашингтоне заявляют о том, что США «желают содействовать заключению крупной сделки (в прессе США её называют мега-сделкой) между Саудовской Аравией и Израилем».

Встреча Салливана с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом запланирована на четверг, 4 апреля. В рамках этой встречи, как сообщают американские медиа, планируется «выйти на устойчивый трек нормализации отношений между двумя странами».



Обозреватель американского издания Axios Барак Равид:

Поскольку война в секторе Газа продолжается, а до президентских выборов в США осталось всего семь месяцев, чиновники Белого дома признают, что шанс на заключение исторического мирного соглашения очень мал. Поездка Салливана показывает, что президент Байден по-прежнему полон решимости добиться заключения сделки между Израилем и Саудовской Аравией.

Одновременно с этим в США заявляют об «активизации работы» по созданию проекта американо-саудовского договора в военной сфере. В частности, говорится о том, что США «выражают поддержку саудовской гражданской ядерной программы».

В Белом доме хотят добиться лояльности Эр-Рияда, договорившись с бен Салманом, а затем «проводить разъяснительную работу» с израильским властями – в первую очередь с Нетаньяху.

При этом в самой Саудовской Аравии ясно дают понять, что на те или иные сделки они готовы пойти только, после того как Израиль прекратит свою войну в секторе Газа. При этом администрация Байдена перед выборами тоже хотела бы, чтобы Нетаньяху взял хотя бы паузу (если не успеет до осени полностью превратить сектор Газа в пыль своими бомбардировками, осуществляемыми в том числе американскими 2000-фунтовыми авиабомбами Mk84). В этом случае для Демпартии одной проблемой было бы меньше. В любом случае, американскую администрацию не интересуют палестинцы, да и саудиты тоже. Её интересует то, с каким багажом она подойдёт к выборам.
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    7 комментариев
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    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 07:07
      США «желают содействовать заключению крупной сделки (в прессе США её называют мега-сделкой) между Саудовской Аравией и Израилем».
      Американцы однако самоуверенные оптимисты если считают, что сегодня можно заключить эту "мега-сделку" даже соблазняя СА поддержкой гражданской ядерной программы. После того, как Израиль начал откровенный геноцид в отношении палестинцев мало вероятно, что СА пойдет на какие-то договоренности с ним. Последние поездки американцев в СА показали, что их встречают там довольно холодно.
      1. Наган Ранг пользователя
        Наган
        +2
        Сегодня, 07:14
        Да и вообще, и Израиль, и СА ждут, чем кончатся выборы. И тем и другим Маразматик Джо поперек горла, и давать ему предвыборные очки в виде дипломатического успеха никто не собирается. И правильно делают. А на палестинцев сауды клали.
        1. rotmistr60 Ранг пользователя
          rotmistr60
          0
          Сегодня, 07:20
          А на палестинцев сауды клали.
          Может и клали, но у СА и Израиля своеобразные отношения (дипломатические не поддерживаются). Кроме этого в свое время Саудовская Аравия поддерживала Лигу арабских государств против Израиля в поддержку палестинцев.
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 07:29
            Американец отправляется к мусульманам для сделки с Израилем... Когда это восприняли бы как плохой анекдот...
    2. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 07:09
      При этом в самой Саудовской Аравии ясно дают понять, что на те или иные сделки они готовы пойти только, после того как Израиль прекратит свою войну в секторе Газа.
      Ну, такой вполне себе конкретный запрос. А шо таки на ето скажет исравиль?
    3. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 07:20
      превратить сектор Газа в пыль своими бомбардировками, осуществляемыми в том числе американскими 2000-фунтовыми авиабомбами Mk84).

      Ясно почему США молчат, про ФАБ-3000.
      1. Наган Ранг пользователя
        Наган
        0
        Сегодня, 07:27
        МК-84 по размерам и весу куда ближе к ФАБ-1500, даже поменьше будет. Зато ее F-16 поднимает, и вроде даже F-35 во внутренние отсеки берет.

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