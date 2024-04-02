Советник Байдена по нацбезопасности отправляется в Саудовскую Аравию для согласования «мега-сделки» с Израилем

Поскольку война в секторе Газа продолжается, а до президентских выборов в США осталось всего семь месяцев, чиновники Белого дома признают, что шанс на заключение исторического мирного соглашения очень мал. Поездка Салливана показывает, что президент Байден по-прежнему полон решимости добиться заключения сделки между Израилем и Саудовской Аравией.

В Саудовскую Аравию отправился советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан. В который раз в Вашингтоне заявляют о том, что США «желают содействовать заключению крупной сделки (в прессе США её называют мега-сделкой) между Саудовской Аравией и Израилем».Встреча Салливана с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом запланирована на четверг, 4 апреля. В рамках этой встречи, как сообщают американские медиа, планируется «выйти на устойчивый трек нормализации отношений между двумя странами».Обозреватель американского издания Axios Барак Равид:Одновременно с этим в США заявляют об «активизации работы» по созданию проекта американо-саудовского договора в военной сфере. В частности, говорится о том, что США «выражают поддержку саудовской гражданской ядерной программы».В Белом доме хотят добиться лояльности Эр-Рияда, договорившись с бен Салманом, а затем «проводить разъяснительную работу» с израильским властями – в первую очередь с Нетаньяху.При этом в самой Саудовской Аравии ясно дают понять, что на те или иные сделки они готовы пойти только, после того как Израиль прекратит свою войну в секторе Газа. При этом администрация Байдена перед выборами тоже хотела бы, чтобы Нетаньяху взял хотя бы паузу (если не успеет до осени полностью превратить сектор Газа в пыль своими бомбардировками, осуществляемыми в том числе американскими 2000-фунтовыми авиабомбами Mk84). В этом случае для Демпартии одной проблемой было бы меньше. В любом случае, американскую администрацию не интересуют палестинцы, да и саудиты тоже. Её интересует то, с каким багажом она подойдёт к выборам.