Ливанская «Хизбалла» пообещала Израилю «удары возмездия» за гибель генералов КСИР при ударе по консульству Ирана

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Ливанская «Хизбалла» пообещала Израилю «удары возмездия» за гибель генералов КСИР при ударе по консульству Ирана

Ливанская "Хизбалла" отреагировала на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске, пообещав Тель-Авиву "удары возмездия". Об этом говорится в официальном заявлении движения.

Ливанское шиитское движение пообещало Израилю отмстить за гибель двух иранских генералов. Как заявили представители "Хизбаллы", если своими действиями Израиль хотел снизить эскалацию конфликта на ближнем Востоке, то получилось совсем наоборот, теперь еврейское государство ожидают "удары возмездия". Других подробностей пока нет.



Это новое преступление сионистского противника не останется без ответа, Израиль ждет возмездие. Израиль напрасно считает, что ликвидацией командиров он сможет остановить нарастающую волну народного сопротивления в регионе

- говорится в заявлении движения.

Напомним, что в понедельник, 1 апреля 2024 года, израильские ВВС нанесли ракетный удар по зданию иранского консульства в Дамаске. В результате удара погибли семь иранских офицеров, включая командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР в Сирии и Ливане бригадного генерала Мохаммада Реза Захеди, а также генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими, который курировал взаимодействие с "Хизбаллой", а также другими шиитскими организациями в Ливане и Сирии.

МИД Ирана уже вручил ноту представителю Швейцарии, который представляет интересы США. Также Тегеран заявил, что оставляет за собой право на ответные действия в отношении Израиля.
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    11 комментариев
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    1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 07:07
      Ливанская «Хизбалла» пообещала Израилю «удары возмездия» за гибель генералов КСИР при ударе по консульству Ирана
      Может быть от "обещаний" перейдут к делу? request Мой пост, просто вопрос по ситуации в САР.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 07:23
        Как заявили представители "Хизбаллы", если своими действиями Израиль хотел снизить эскалацию конфликта на ближнем Востоке, то получилось совсем наоборот

        Когда то я считал евреев умными и практичными людьми, а в этом ударе по Консульству Ирана в Сирии ни ума нет, ни практичности... Только слепая злость и ярость... Два теракта в одном на территории независимого государства... А главное зачем и для чего...??? Ну убили 2-х генералов и испортили свой имидж в глазах своих немногочисленных сторонников... Ну сделают в Иране двух полковников генералами и ряды Хамаса желающими отомстить пополнятся, а Израиль кроме мусульманской ненависти и имиджевых потерь от этого что получит...???am
        1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
          a.s.zzz888
          +1
          Сегодня, 07:26
          Lev_Russia
          (Лев)
          +1
          Сегодня, 07:23
          Когда то я считал евреев умными и практичными людьми, а в этом ударе по Консульству Ирана в Сирии ни ума нет, ни практичности... Только слепая злость и ярость... Два теракта в одном на территории независимого государства... А главное зачем и для чего...??? Ну убили 2-х генералов и испортили свой имидж в глазах своих немногочисленных сторонников... Ну сделают в Иране двух полковников генералами и ряды Хамаса пополнятся, а Израиль кроме мусульманской ненависти от этого что получит...???am
          Согласен. Ждем начала развязки?
        2. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          0
          Сегодня, 07:27
          Удары по консульствам и посольствам равносильны казусу Белли. Даже после объявления войны, воюющие страны, позволяют дипломатам беспрепятственно покинуть территорию враждебной страны.
        3. Luminman Ранг пользователя
          Luminman
          0
          Сегодня, 07:27
          Израиль кроме мусульманской ненависти от этого что получит...???

          Рано или поздно, но арабы его скинут в море. Желательно, конечно, чтобы пораньше...
        4. Андрей Николаев_4 Ранг пользователя
          Андрей Николаев_4
          0
          Сегодня, 07:27
          Полностью согласен,тоже не понимаю действий Израиля. Чувство,что они просто хотят показать что им все всё равно.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 07:14
      «"Хизбалла" пообещала Израилю "удары возмездия" за гибель генералов КСИР» —

      — Да начинайте уже "возмездить" ...
    3. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 07:15
      Израиль похлеще провокатор третьей мировой войны, чем Украина.
    4. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      +1
      Сегодня, 07:20
      Обещания это удары ракетами по воробьям. 10% из них в какую нибудь цель да попадут. За генерала ответят пару рядовых и один сержант
    5. Комментарий был удален.
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 07:25
      Ливанское шиитское движение пообещало Израилю отмстить за гибель двух иранских генералов
      Время покажет, но то, что "Хезболла" постарается это сделать сомнений нет.
    7. Luminman Ранг пользователя
      Luminman
      0
      Сегодня, 07:26
      Ливанская «Хизбалла» пообещала Израилю «удары возмездия»

      Да и Ирану самому неплохо бы ответить...

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