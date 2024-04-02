Ливанская «Хизбалла» пообещала Израилю «удары возмездия» за гибель генералов КСИР при ударе по консульству Ирана

Это новое преступление сионистского противника не останется без ответа, Израиль ждет возмездие. Израиль напрасно считает, что ликвидацией командиров он сможет остановить нарастающую волну народного сопротивления в регионе

Ливанская "Хизбалла" отреагировала на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске, пообещав Тель-Авиву "удары возмездия". Об этом говорится в официальном заявлении движения.Ливанское шиитское движение пообещало Израилю отмстить за гибель двух иранских генералов. Как заявили представители "Хизбаллы", если своими действиями Израиль хотел снизить эскалацию конфликта на ближнем Востоке, то получилось совсем наоборот, теперь еврейское государство ожидают "удары возмездия". Других подробностей пока нет.- говорится в заявлении движения.Напомним, что в понедельник, 1 апреля 2024 года, израильские ВВС нанесли ракетный удар по зданию иранского консульства в Дамаске. В результате удара погибли семь иранских офицеров, включая командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР в Сирии и Ливане бригадного генерала Мохаммада Реза Захеди, а также генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими, который курировал взаимодействие с "Хизбаллой", а также другими шиитскими организациями в Ливане и Сирии.МИД Ирана уже вручил ноту представителю Швейцарии, который представляет интересы США. Также Тегеран заявил, что оставляет за собой право на ответные действия в отношении Израиля.