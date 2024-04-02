Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с ударом Израиля по дипмиссии Ирана в Дамаске

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Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с ударом Израиля по дипмиссии Ирана в Дамаске

Удар Израиля по дипломатической миссии Ирана в Дамаске будет рассмотрен на открытом заседании Совбеза ООН, инициатором которого выступила Россия. Как сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, пройдет оно во вторник, 2 апреля.

Миссия Ирана в ООН призвала Совет Безопасности организации принять меры к Израилю, который не соблюдает международные договоренности и устав ООН. Представитель Ирана назвал атаку ВВС Израиля на консульство Ирана в Дамаске "трусливым террористическим актом". Тегеран направил соответствующее письмо в СБ ООН, а Россия запросила заседание Совета безопасности. В Израиле отказались комментировать информацию о ракетном ударе по дипмиссии Ирана.



После воздушной атаки Израиля на консульство Ирана в Дамаске иранцы обратились в СБ ООН с просьбой осудить эту акцию. В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН. Мальтийское председательство назначило его на 15:00 по Нью-Йорку 2 апреля

- написал Полянский в ТГ-канале.

Как ранее сообщало "Военное обозрение", 1 апреля ВВС Израиля из района Голанских высот атаковали Дамаск, нанеся ракетный удар по дипломатической миссии Ирана. В результате атаки здание полностью разрушено, погибли одиннадцать человек, среди которых семь иранских военных, включая двух высокопоставленных генералов, а также трое сирийцев и один ливанец. Официальный Тегеран заявил, что оставляет за собой право на ответные действия, как будет "наказан агрессор", решение примут позже.
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    27 комментариев
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    1. Dimy4 Ранг пользователя
      Dimy4
      -6
      Сегодня, 07:34
      Специально и стукнули реакцию проверить. Ответят, озабоченность выразят или у Кремля фломастеры попросят?
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        -1
        Сегодня, 07:41
        Цитата: Dimy4
        Специально и стукнули реакцию проверить. Ответят, озабоченность выразят или у Кремля фломастеры попросят?

        Такие же провокаторы, как укры с Крокусом. Только последствия могут быть более плачевными.
        Зря Саливан едет в Сауди Араби.
        1. Дедок Ранг пользователя
          Дедок
          +1
          Сегодня, 07:59
          Зря Саливан едет в Сауди Араби.


          он едет в запланированную поездку, а подгадали ли к ней этот удар или нет, мы не знаем
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +8
        Сегодня, 08:11
        И что-Израиль не выполнил НИ ОДНОЙ (из более тридцати резолюций!) СовБеза ООН.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 08:23
          И что-Израиль не выполнил НИ ОДНОЙ (из более тридцати резолюций!) СовБеза ООН
          Имея такого покровителя, как США, плевать он хотел как на резолюции, так и на СовБез. Израиль, это преступное и террористическое государство
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            -1
            Сегодня, 08:26
            Цитата: Голландец Михель
            Имея такого покровителя, как США, плевать он хотел как на резолюции

            Так свои же сидят в конгрессах и парламентах США, свои всегда радеют за своих.
            1. Голландец Михель Ранг пользователя
              Голландец Михель
              +1
              Сегодня, 08:29
              Так свои же сидят в конгрессах и парламентах США
              Свои там так же главные редактора и владельцы всех СМИ, включая мелкие региональные газетенки. Свои заправляют и Голливудом, который так же, как и СМИ формирует общественное мнение. Благодаря американским СМИ там все думают, что Израиль - это оплот демократии и свободы
              1. carpenter Ранг пользователя
                carpenter
                -1
                Сегодня, 08:36
                Цитата: Голландец Михель
                Благодаря американским СМИ там все думают, что Израиль - это оплот демократии и свободы

                Все верно, хотя эти ребята уже зарвались.
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +6
      Сегодня, 07:38
      Удар Израиля по дипломатической миссии Ирана в Дамаске будет рассмотрен на открытом заседании Совбеза ООН
      Если заседание не сорвут сторонники Израиля (как это произошло с обсуждением нападения на Югославию), то интересно будет послушать, как Сша и их подпевалы в СБ ООН будут это интерпретировать и куда попытаются повернуть "оглобли".
      1. rasl_iz_pitera
        rasl_iz_pitera
        -3
        Сегодня, 07:42
        США скажут простите случайно. Израиль скажет били по террористам. Скажут Россия бомбит мирные обьекты. А в Иране нарушаются права человека. Взаимные обвинения.Типа чья бы корова мычала. Вот и все.
      2. Дедок Ранг пользователя
        Дедок
        0
        Сегодня, 08:00
        Если заседание не сорвут сторонники Израиля (как это произошло с обсуждением нападения на Югославию)

        да кто нибудь это сделает, сорвет
    3. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      +2
      Сегодня, 07:40
      И что ООН пальцем пригрозит. ООН стала бесполезной организацией как Лига наций перед второй мировой войной. ООН существует пока что, пока не применили ЯО. Как применят ООН точно закроется и потом трасформируется
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 07:47
        И что ООН пальцем пригрозит. ООН стала бесполезной организацией как Лига наций перед второй мировой войной.

        Зато даёт возможность погавкаться за круглым столом лицом к лицу сразу со всеми своими врагами... Больше такой возможности нигде нет... И то что наши всё чаще требуют собираться Совбезу ООН, это хороший знак... Раньше показательные порки устраивал в основном Запад...
      2. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        0
        Сегодня, 08:40
        ООН стала бесполезной организацией как Лига наций перед второй мировой войной

        И более того, вредной организацией!
    4. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 07:46
      США передали Израилю дополнительно бомбы и самолеты.У евреев праздник.Хотя они не понимают что ли ,времена изменились
    5. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      0
      Сегодня, 07:59
      It is not a crime to take civilian lives in Tel-Aviv (since IDF killed 32,000 Palestenian civilians). Only constant and severe bombing in Tel-Aviv, may solve the "israeli', problem. A joint and co-ordinated operation from Lebanon, Syria, Iran, Iraq and Yemen are needed - supported by Russia, China and South Africa + like minded islamic countries. In 2024, Israel must be finished forever. The death of Israel will cripple USA. Otherwise, our childrens and grandchildrens will suffer.
      1. chimik70 Ранг пользователя
        chimik70
        0
        Сегодня, 08:11
        It's not that simple, USA won't stand aside
        1. sodium20 Ранг пользователя
          sodium20
          -1
          Сегодня, 08:30
          Always remember, In 2024, Russia is fighting for survival. At least 54 countries supplying weapons for Ukraine and 18,000 sanctions sponsored by USA and Israel.
      2. chimik70 Ранг пользователя
        chimik70
        0
        Сегодня, 08:16
        And Russia will not aggravate relations with Israel, at the moment it does not need it. And if we take into account how many Russians, far from being poor, have Israeli citizenship, then this scenario seems extremely unlikely
        1. sodium20 Ранг пользователя
          sodium20
          -1
          Сегодня, 08:34
          Jews from Russia, already dumped Russia long time ago. Always remember, the jewish oligarchs, who fled to USA, were responsible for the fall of Soviet Union.
    6. rosomaha Ранг пользователя
      rosomaha
      +5
      Сегодня, 08:06
      А почему не собирают совбез по поводу постоянных обстрелов Белгорода? Укры ежедневно бью из РСЗО по жилым кварталам, школам и больницам, а на м/н арене про это ни ни. Причем используются для этого не только чешские системы, но и польские, румынские дальнобойные снаряды-про это тож ни ни. Можете считать меня провокатором, но в совр мире уважение построено на страхе, что за гадость прибудет неотвратимая ответка- на этом стоит амеровская дипломатия и им не перечат. Вот тут, говорили об использовании БП только на тер-рии укрии, пофиг по РФ тож можно, а что она нам сделает, с нами нато, нет у нас действенных рычагов воздействия на такие страны, или есть, но мы их не используем, потому как себе дороже получится-деньги нам нужны...намек думаю понятен. Посм на запад, если война, то во всех сферах которые возможны, и всеми доступными способами-цель оправдывает средства, морали сантименты к черту, главное достичь поставленной цели, выиграть войну, а победителей не судят и он же пишут историю.
      1. _DD_ Ранг пользователя
        _DD_
        +1
        Сегодня, 10:06
        Они (США) подписали резолюцию о прекращении огня в Газе, а потом сказали что её можно не выполнять ( а она обязательно к выполнению ), они уничтожили этот институт, идти туда бесполезно

        Этот же созыв нужен лишь для того чтобы в очередной раз макнуть Золотой миллиард в их экскрименты, в тот факт что они ратуя за порядок в мире попирают все правила которые сами же и выдумали
        1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
          a.s.zzz888
          0
          Сегодня, 10:15
          _DD_
          +1
          Сегодня, 10:06
          Новый
          Они (США) подписали резолюцию о прекращении огня в Газе, а потом сказали что её можно не выполнять ( а она обязательно к выполнению ), они уничтожили этот институт, идти туда бесполезно
          " Рука руку моет". А кровавые по локоть у обеих террористических государств, особенно.
    7. Ингвар 72 Ранг пользователя
      Ингвар 72
      +1
      Сегодня, 08:26
      По уму нужно разместить в Иране ЯО, но еврейское лобби сильно не только в США, но и в России.
    8. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 08:45
      США дипломатов переведёт в разряд расходный материал?
    9. _DD_ Ранг пользователя
      _DD_
      0
      Сегодня, 10:04
      США проигнорировали предыдущие решение Совбеза о прекращении огня в Газе

      Правила теперь официально не работают, Совбез окончательно утратил всякий смысл
    10. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 10:13
      Удар Израиля по дипломатической миссии Ирана в Дамаске будет рассмотрен на открытом заседании Совбеза ООН, инициатором которого выступила Россия.
      мерикатосы однозначно заветуют. И к бабке не ходи. фашисты не выдадут террористов.

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