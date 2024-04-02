Армия России вошла в Семёновку к западу от Авдеевки, взяв под контроль южную часть села
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С фронта приходят сообщения о новом успехе российской армии к западу от Авдеевки. Российская пехота при поддержке артиллерии выбила противника с занимаемых позиций на обширном участке к северу от Орловки и взяла под контроль южную часть села Семёновка.
До недавнего времени Семёновка оставалась единственным населённым пунктом так называемой второй линии обороны ВСУ к западу от Авдеевки, который полностью контролировался войсками украинского режима. Теперь ВСУ отступили в северную часть Семёновки, примыкающей к Бердычам.
На данный момент под контролем Вооружённых сил России находится не менее 40 процентов территории села Семёновка. При этом противник продолжает отступать, в том числе в западном направлении – в сторону 1-й Новосёловки. Но отступать в направлении этого села – значит идти по полям, по открытой местности. Соответственно, отступающие подразделения ВСУ превращаются в мишени для наших артиллеристов и операторов FPV-дронов.
На Семёновку противник делал особую ставку, так как она расположена за естественной преградой - местным прудом.
Напомним, что ранее армия России освободила сёла Тоненькое, Орловка, а также заняла значительную часть Бердычей. Все эти населённые пункты входили во вторую линию обороны Сырского после потери сначала Авдеевки, а потом и первой линии обороны - района села Ласточкино.
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