Армия России вошла в Семёновку к западу от Авдеевки, взяв под контроль южную часть села

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Армия России вошла в Семёновку к западу от Авдеевки, взяв под контроль южную часть села

С фронта приходят сообщения о новом успехе российской армии к западу от Авдеевки. Российская пехота при поддержке артиллерии выбила противника с занимаемых позиций на обширном участке к северу от Орловки и взяла под контроль южную часть села Семёновка.

До недавнего времени Семёновка оставалась единственным населённым пунктом так называемой второй линии обороны ВСУ к западу от Авдеевки, который полностью контролировался войсками украинского режима. Теперь ВСУ отступили в северную часть Семёновки, примыкающей к Бердычам.





На данный момент под контролем Вооружённых сил России находится не менее 40 процентов территории села Семёновка. При этом противник продолжает отступать, в том числе в западном направлении – в сторону 1-й Новосёловки. Но отступать в направлении этого села – значит идти по полям, по открытой местности. Соответственно, отступающие подразделения ВСУ превращаются в мишени для наших артиллеристов и операторов FPV-дронов.

На Семёновку противник делал особую ставку, так как она расположена за естественной преградой - местным прудом.

Напомним, что ранее армия России освободила сёла Тоненькое, Орловка, а также заняла значительную часть Бердычей. Все эти населённые пункты входили во вторую линию обороны Сырского после потери сначала Авдеевки, а потом и первой линии обороны - района села Ласточкино.
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    9 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
    2. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:18
      Всё больше сообщений о штурмах под Уманским. Российская армия при поддержке большого количества бронетехники со вчерашнего дня пытается прорваться к селу - к западу от Тоненького. Во вчерашний боях было потеряно от 10 до 12 единиц техники с нашей стороны. Несмотря на потери продвижение составило более одного километра. Бои идут в полях и посадках.
    3. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      0
      Сегодня, 08:30
      В этом секторе прогресс идет наилучшими темпами.Война изменилась. Применение механизированных войск в нынешнем сценарии с существующим вооружением является сложным. Их нужно применять с осторожностью, чтобы не повторить ошибок противника во время его неудачного контрнаступления летом 2023 года.
    4. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
      ваш вср 66-67
      -2
      Сегодня, 08:31
      Цитата: carpenter
      Всё больше сообщений о штурмах под Уманским. Российская армия при поддержке большого количества бронетехники со вчерашнего дня пытается прорваться к селу - к западу от Тоненького. Во вчерашний боях было потеряно от 10 до 12 единиц техники с нашей стороны. Несмотря на потери продвижение составило более одного километра. Бои идут в полях и посадках.


      Новости прямо прекрасные!
      Хо хлов бьют и в хвост и в гриву!
      Ну а потери с нашей стороны - прискорбно.
      Но и без потерь войны не бывает.
      Всем нашим бойцам удачи в их нелегком, ратном труде, и всем вернуться живыми!
    5. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      -4
      Сегодня, 08:48
      Опять сочинение на свободную тему. Там идут ожесточенные бои, при этом никакого контроля за населенным пунктом с нашей стороны нет! Зачем придумывать то, чего нет на самом деле? Нужно объявлять о взятии, когда это станет фактом.
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 08:58
        А кто и что придумал? В статье написано что под контролем не менее 40 процентов села, а это правда. И о взятии села никто не объявлял. Зачем придумывать то, чего нет на самом деле:? Так корёжат хорошие новости для России?
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 08:51
      На Семёновку противник делал особую ставку
      Противник сначала делает на какой-то населенный пункт "особую ставку", громко заявляя о его неприступности, а после оставления этого рубежа так же громко говорит, что он (рубеж, н.п.) не представлял тактической, а тем более стратегической значимости поэтому отошли со спокойной душой оставив в земле несколько тысяч своих в/сл.
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        -3
        Сегодня, 08:55
        по Елабуге кто читал ?что то прилетело там. Татарстан.
        1. Аэродромный Ранг пользователя
          Аэродромный
          -1
          Сегодня, 09:03
          РТ опубликовало уже, чего минусим ? мне тоже не нравится.
          Беспилотники впервые атаковали Татарстан. Есть пострадавшие
          https://www.e1.ru/text/incidents/2024/04/02/73411418/
    7. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 10:11
      На Семёновку противник делал особую ставку, так как она расположена за естественной преградой - местным прудом.
      Ну, это не Черное море, все таки...

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