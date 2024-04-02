Российский холдинг KMZ начинает производство высокоскоростных катеров серии MASTER PRO для силовых структур России

8
Российский холдинг KMZ начинает производство высокоскоростных катеров серии MASTER PRO для силовых структур России

Российский военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) запускает серийное производство высокоскоростных катеров серии MASTER PRO для силовых структур России. Об этом сообщил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

KMZ выкупило документацию и права на производство высокоскоростных катеров, которые используются, в основном, пограничниками. Такие катера развивают скорость до 100 км в час, чего вполне хватает для перехвата возможных нарушителей границы. Всего пограничники получили примерно 200 катеров такого типа, но их требуется гораздо больше.



KMZ приобрел документацию и эксклюзивные права на катера серии MASTER PRO, ранее производимые компанией "Меркурий Трейдинг". Серийное производство данных катеров для силовиков будет запущено не позднее второго квартала 2024 года

- приводит РИА Новости слова Даниленко.

В настоящее время на KMZ идет подготовка к запуску в серийное производство двух моделей со стационарными и подвесными моторами. Катера серии MASTER-540 и MASTER-651 будут выпускаться в комплектации с двумя стационарными моторами и водометными движителями, а также с одним подвесным мотором. Длина катера класса MASTER составляет до семи метров, вместимость - восемь человек.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    8 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. rosomaha Ранг пользователя
      rosomaha
      +1
      Сегодня, 08:20
      Учитывая насыщение укрии катерами, мне видится такая идея-катер истребитель. Для борьбы с бэк и катерами, лодками. Скоростной, легко бронированный. Оснащен РЛС и опт/электр сист, рэб. Экипаж 5-6 чел. Вооружение: осн-турель с авт пушкой, возможно с ПТУР (напр как мод кливер), пара кордов, возможно несколько РПГ/ршг для курсовой стрельбы. Концепция как у бмпт или тяж истребителей ВМВ
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +1
        Сегодня, 08:34
        Учитывая насыщение укрии катерами

        Мне видится такая идея - взятие Одессы и Николаева. Вот это я называю кардинальным решением проблемы.
        А катера понадобятся на Балтике.
        Предрекаю в скором времени появление массы неопознанных дронов и катеров, базирующихся непонятно где, но роящихся в Финском заливе с совершенно определёнными целями.
        Балтийский флот ждут весёлые времена. Надо готовиться.
    2. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +2
      Сегодня, 08:36
      В Днепровскую флотилию пойдут ? Или на ЧФ ? И чьи движки ?
    3. Gpn27 Ранг пользователя
      Gpn27
      +1
      Сегодня, 08:38
      Интересно, какие моторы на них будут ставить? Сам корпус важен, но его скорость зависит от моторов.
      1. Alex 22 22 Ранг пользователя
        Alex 22 22
        +1
        Сегодня, 09:23
        Присоединяюсь. Очень интересно кто будет производить моторы? А то как с нашими самолетами: корпуса есть а моторов авиационных нет.
    4. Ю-81 Ранг пользователя
      Ю-81
      0
      Сегодня, 08:46
      Настоящий Руssкий катер)) KMZ Master Pro)))) Вопрос "чьи двигатели" тоже интересует)))
      Патриотизм. Традиции. Зашибись.
      1. AdAstra Ранг пользователя
        AdAstra
        -1
        Сегодня, 09:05
        И защита русского языка. hi
    5. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      -1
      Сегодня, 09:04
      "Пилите Шура - они золотые"(с).

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»