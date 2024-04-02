Российский холдинг KMZ начинает производство высокоскоростных катеров серии MASTER PRO для силовых структур России
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Российский военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) запускает серийное производство высокоскоростных катеров серии MASTER PRO для силовых структур России. Об этом сообщил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
KMZ выкупило документацию и права на производство высокоскоростных катеров, которые используются, в основном, пограничниками. Такие катера развивают скорость до 100 км в час, чего вполне хватает для перехвата возможных нарушителей границы. Всего пограничники получили примерно 200 катеров такого типа, но их требуется гораздо больше.
KMZ приобрел документацию и эксклюзивные права на катера серии MASTER PRO, ранее производимые компанией "Меркурий Трейдинг". Серийное производство данных катеров для силовиков будет запущено не позднее второго квартала 2024 года
В настоящее время на KMZ идет подготовка к запуску в серийное производство двух моделей со стационарными и подвесными моторами. Катера серии MASTER-540 и MASTER-651 будут выпускаться в комплектации с двумя стационарными моторами и водометными движителями, а также с одним подвесным мотором. Длина катера класса MASTER составляет до семи метров, вместимость - восемь человек.
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