Командование ВС США озаботилось укреплением противовоздушной обороны баз на острове Гуам на фоне напряжённости с Китаем

Военное ведомство США создает специальную группу для разработки архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны американских военных объектов на острове Гуам в Тихом океане. Об этом сообщает издание Defense News.Ранее стало известно, что заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Билл ЛаПланте подписал документ о создании исполнительного офиса совместного проекта оборонных систем Гуама. В состав офиса войдут представители всех военных служб Пентагона. Сейчас уже распределяются деньги на финансирование офиса.В 2023 году американская армия получила задание по разработке плана реализации концепции противовоздушной и противоракетной обороны острова Гуам. Одна из главных задач – объединить системы ПВО армии и ВМС в единую инфраструктуру с целью упорядочения управления.На решение задач по укреплению ПВО и ПРО объектов на острове Пентагоне запросил 1,5 миллиарда долларов. На эти деньги планируется усовершенствовать армейскую противовоздушную оборону, поскольку ранее основное внимание уделялось финансированию военно-воздушных и военно-морских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Только на датчики систем ПВО и приобретение ЗРК Patriot и ряда других зенитных ракетных комплексов с целью их размещения на острове, армия собирается в 2024 году потратить 638 миллионов долларов.В свою очередь, военно-морские силы США рассматривают возможность предоставления технологий и возможностей системы Aegis. На острове также планируется установить четыре радара AN/TPY-6.Отметим, что шаги по укреплению противовоздушной и противоракетной обороны Гуама предпринимаются на фоне растущей напряженности в отношениях США и Китая. В Вашингтоне рассматривают Пекин в качестве главного потенциального противника в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наращивание Китаем своего ракетного потенциала создает определенные риски для американского военного присутствия в Тихом океане. В случае конфликта удары китайских ракет придутся и по базам на острове Гуам.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»