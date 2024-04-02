Командование ВС США озаботилось укреплением противовоздушной обороны баз на острове Гуам на фоне напряжённости с Китаем

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Командование ВС США озаботилось укреплением противовоздушной обороны баз на острове Гуам на фоне напряжённости с Китаем

Военное ведомство США создает специальную группу для разработки архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны американских военных объектов на острове Гуам в Тихом океане. Об этом сообщает издание Defense News.

Ранее стало известно, что заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Билл ЛаПланте подписал документ о создании исполнительного офиса совместного проекта оборонных систем Гуама. В состав офиса войдут представители всех военных служб Пентагона. Сейчас уже распределяются деньги на финансирование офиса.



В 2023 году американская армия получила задание по разработке плана реализации концепции противовоздушной и противоракетной обороны острова Гуам. Одна из главных задач – объединить системы ПВО армии и ВМС в единую инфраструктуру с целью упорядочения управления.


На решение задач по укреплению ПВО и ПРО объектов на острове Пентагоне запросил 1,5 миллиарда долларов. На эти деньги планируется усовершенствовать армейскую противовоздушную оборону, поскольку ранее основное внимание уделялось финансированию военно-воздушных и военно-морских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Только на датчики систем ПВО и приобретение ЗРК Patriot и ряда других зенитных ракетных комплексов с целью их размещения на острове, армия собирается в 2024 году потратить 638 миллионов долларов.

В свою очередь, военно-морские силы США рассматривают возможность предоставления технологий и возможностей системы Aegis. На острове также планируется установить четыре радара AN/TPY-6.

Отметим, что шаги по укреплению противовоздушной и противоракетной обороны Гуама предпринимаются на фоне растущей напряженности в отношениях США и Китая. В Вашингтоне рассматривают Пекин в качестве главного потенциального противника в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наращивание Китаем своего ракетного потенциала создает определенные риски для американского военного присутствия в Тихом океане. В случае конфликта удары китайских ракет придутся и по базам на острове Гуам.
  • Wikipedia / Mark Holloway from Beatty, Nevada, USA
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3 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:33
    Военное ведомство США создает специальную группу для разработки архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны
    . Да ладно, прям таки "новую архитектуру" создают.
    Понятно, что эффективность ПВО - ПРО, зависит не от одной единственной причины, как бы "плотность заградительного огня" одно из первых мест занимает.
    Или надеются так наархитектурить, что б каждый первый выстрел был прямо в цель?
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:38
    Сейчас уже распределяются деньги на финансирование офиса
    Только успел подписать документ о создании офиса, как тут же началось распределение денег. По неволи задумаешься о том, что первично: усиление ПВО или все таки деньги, которые необходимо правильно распределить? Сколько лет говорят об опасности, которую представляет для Сша Китай, а ПВО на о. Гуам озаботились только сегодня.
  4. knn54 Ранг пользователя
    knn54
    0
    Сегодня, 08:43
    -Рассматривают возможность предоставления технологий и возможностей системы Aegis.
    Янкесы хотят совместить данную систему(черноморский бассейн) с системой раннего обнаружения в Румынии.При ПОЛНОМ одобрении Эрдогана

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