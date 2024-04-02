Лидеры России и Белоруссии обменялись поздравлениями с Днем единения народов

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Лидеры России и Белоруссии обменялись поздравлениями с Днем единения народов

Сегодня, 2 апреля народы России и Белоруссии отмечают общий праздник – День единения народов двух стран. Праздник берёт своё начало в 1996 году, когда был подписан договор об образовании сообщества Беларуси и России, заложивший основу созданию единого Союзного государства.

Президенты России и Белоруссии обратились с поздравлениями к народам двух государств.



Владимир Путин отметил, что на фоне происходящих в мире непростых процессов многоплановые связи двух стран поступательно развиваются, а институты Союзного государства укрепляются.

О больших достижениях в развитии двухсторонних связей говорится и в праздничном обращении белорусского президента Александра Лукашенко, который является также председателем Высшего государственного совета Союзного государства.

Сердечно поздравляю вас с Днем единения народов Беларуси и России. Этот праздник вот уже четверть века воплощает волю братских народов вместе обустраивать общий союзный дом во благо будущих поколений

- говорится в обращении президента Белоруссии.

Лукашенко отметил, что единению братских народов Белоруссии и России способствовали общие культура, мировоззренческие ценности и история.

Белорусский лидер напомнил и о важных исторических датах, которые будут отмечать две страны в этом и следующем году – 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (июль 2024 г.) и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне (май 2025 г.).
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15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 08:39
    «2 апреля народы России и Белоруссии отмечают общий праздник – День единения народов двух стран» —

    — «Наше Отечество – от Бреста до Владивостока. Это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут.
    Два государства, но Отечество у нас общее»
    (А.Г.Лукашенко)
    1. Старый мореходЪ Ранг пользователя
      Старый мореходЪ
      0
      Сегодня, 09:28
      Спадар, Вы не чытали Тут.Бай...
  2. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 08:46
    Вот интересно...
    Почему Белорусия не стала Антироссией? Хотя имела одинаковые "стартовые позиции" с т.н. "Украиной"...
    Роль личности в истории?
    Или... просто чья-то "недоработочка"?..
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 08:52
      Не совсем так.Давайте вспомним недавние бунты там.Да,загнали под плинтус,но это все еще может повторится
      1. james Ранг пользователя
        james
        +1
        Сегодня, 09:05
        Меньшинство - всегда агрессивно, а большинство - пассивно
    2. Старый мореходЪ Ранг пользователя
      Старый мореходЪ
      0
      Сегодня, 09:34
      Яшчэ не вечар... События минулых гадзын показали нам беларуску моладзь. И гэта... Ихнии "Волаты", им. Кастуся Калиновского... Вам этого недостаточно, чтобы понять, что Беларусь нуждается в карательной экспедиции российского воинства? КГБ Беларуси? Да там, у гэтаём калгасе, кожный кум, брат и сват. и усе на содержании Москвы. коя кормится от сибирских нищтяков. Как же вы все там, за Уралом, надоели нам, сибирякам.
  3. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 08:50
    Странно как то..Единения двух народов?Может все же ,народ-один?А все остальное-отрыжки политиков?
    1. Гардамир Ранг пользователя
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 09:12
      Знаете, если полистать газеты. То примерно до 2010 и Украина была дружественной страной. Натовцев из портов выгоняли. А потом благодаря, "самой лучшей внешней политике" сами знаетекого западенцы начали набирать силу. Гонять ветеранов вДень Победы. Но даже в 2014 году многие были ещёна нашей стороне. Харьков был более пророссийским, чем Крым...
    2. Старый мореходЪ Ранг пользователя
      Старый мореходЪ
      -1
      Сегодня, 09:37
      Адзын нарот? А попробуйте писать на каком-либо российском форуме даже не па-беларуску, а на суржике? Модераторы из "адиннарота", расейскага, забанят вмиг, даже не вникая в суть написанного.
  4. AdAstra Ранг пользователя
    AdAstra
    -2
    Сегодня, 09:05
    Офигеть праздник, что о нём практически никто не знает.
  5. Старый мореходЪ Ранг пользователя
    Старый мореходЪ
    +1
    Сегодня, 09:21
    Беларусь нуждается в дивизии НКВД в кожнаю вёску. Радзима маёва папеньки - ёпаная нищебородная Любань, коя имет жыцця от сваей швейной фабрики (под управлением "клятих москалей" и их заказов) и Любаньскаго рыбзавода (ихнии консервы речной рыбы тута в Сыбиры продаются по заоблачной цене - пока не вструмил: за кой я должОн выкладываць такие гроши?! - местное свежее дешевше) - так вот гэтая извечно нищебродная Любань вышла под бел-чарвона-белыми сцягами сваей моладзацью Гэть Расею! Так-то гэтаих уродов спасли от знищания 16 сибирских дивизий (помимо иных) в операции "Багратион". Бульбашей надыць пороть! Пшеки их пороли испокон веков, так оне им до сих пор готовы черевички лизать. Настояшчые, сапраудные беларусы имеют сваё жыцця у Сыбиры. А там... Там усякая поепень. Генэтичная. Мешанина. Оне даж сваю древнюю "Пагоню" именуют "Погоней". Вырадки... Гэта Беларусь! Гэта "незалежнасць". Мая айчына... радзима папеньки... Жаль...
    1. Анатоль Клим Ранг пользователя
      Анатоль Клим
      0
      Сегодня, 10:14
      Цитата: Старый мореходЪ
      Беларусь нуждается в дивизии НКВД в кожнаю вёску.

      Супакойся, выпі самагонкі, пажар бульбы з салам ды закусі агурком. Усё будзе добра drinks
  6. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 09:25
    Вы бы господин Гарант вместо презентаций озаботились бы всерьез созданием санитарной зоны, которая до сих пор не создана почему-то. Хотя бы серьезные массированные удары за прилеты по белгород, а не два плановых взрыва.
    1. Старый мореходЪ Ранг пользователя
      Старый мореходЪ
      -1
      Сегодня, 09:38
      Так пистеть не мешки ворочать. До них не долетает .
  7. Старый мореходЪ Ранг пользователя
    Старый мореходЪ
    -1
    Сегодня, 09:58
    Цитата: Старый мореходЪ
    Любань, коя имет жыцця от сваей швейной фабрики (под управлением "клятих москалей" и их заказов) и Любаньскаго рыбзавода (ихнии консервы речной рыбы тута в Сыбиры продаются по заоблачной цене - пока не вструмил: за кой я должОн выкладываць такие гроши?! -

    Весьма подозреваю, што беларусы от такой деятельности имеют не великие гроши, а с сибиряков Москва желает слупить больш, чым оно того стоит. Як бы так устроить государцво, шоб Дальний восток, Сибирь, Урал, Расея и Беларусь с Беломорьем были б одным целым без Москвы и москалей? Чалавек, переехавший на жыцця в Москву перестаёт быть человеком - он делается москвичём. Хай оне там усе са сваих рекламных кормятся. без нас. Мы все без Москвы проживём.

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