Лидеры России и Белоруссии обменялись поздравлениями с Днем единения народов
15
Сегодня, 2 апреля народы России и Белоруссии отмечают общий праздник – День единения народов двух стран. Праздник берёт своё начало в 1996 году, когда был подписан договор об образовании сообщества Беларуси и России, заложивший основу созданию единого Союзного государства.
Президенты России и Белоруссии обратились с поздравлениями к народам двух государств.
Владимир Путин отметил, что на фоне происходящих в мире непростых процессов многоплановые связи двух стран поступательно развиваются, а институты Союзного государства укрепляются.
О больших достижениях в развитии двухсторонних связей говорится и в праздничном обращении белорусского президента Александра Лукашенко, который является также председателем Высшего государственного совета Союзного государства.
Сердечно поздравляю вас с Днем единения народов Беларуси и России. Этот праздник вот уже четверть века воплощает волю братских народов вместе обустраивать общий союзный дом во благо будущих поколений
- говорится в обращении президента Белоруссии.
Лукашенко отметил, что единению братских народов Белоруссии и России способствовали общие культура, мировоззренческие ценности и история.
Белорусский лидер напомнил и о важных исторических датах, которые будут отмечать две страны в этом и следующем году – 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (июль 2024 г.) и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне (май 2025 г.).
Официальный сайт Кремля
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация