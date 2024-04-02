Концерн «Калашников» впервые представит на выставке применяемый в зоне СВО беспилотник СКАТ 350М

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Концерн «Калашников» впервые представит на выставке применяемый в зоне СВО беспилотник СКАТ 350М

Разведывательный беспилотник "СКАТ 350М", применяемый в зоне СВО, впервые продемонстрируют широкой публике на выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «Экспотехностраж", которая пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба концерна "Калашников".

Разведывательный комплекс "СКАТ 350М" стоит на вооружении подразделений Росгвардии, принимающих участие в спецоперации. Беспилотник доказал свою эффективность, военнослужащие отмечают высокие разведывательные возможности данного комплекса. Отмечается, что при помощи такого БПЛА удалось вскрыть местонахождение одной из РСЗО RM-70 Vampire ВСУ, участвующей в обстреле Белгорода.

Беспилотник СКАТ 350М является дальнейшим развитием БПЛА Supercam 350, который зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, работая в связке с дронами-камикадзе "Ланцет". В результате проведенных модернизаций с учетом опыта участия в боевых действиях и получился СКАТ 350М.



СКАТ 350 М получил инновационные крылья и управляющие элементы, обеспечивающие высокую механическую прочность. Также автоматизированы некоторые функции, что значительно упростило работу оператора. Беспилотник способен работать в дневное и ночное время суток, он способен захватывать и удерживать цель в автоматическом режиме.

Размах крыла - 3,2 метра, взлетный вес - 15 кг, продолжительность полета - 2 часа, скорость - 120 км/час. Двигатель электрический, дальность полета с поддержкой радио и видеосигнала - до 100 км, высота полета - от 300 метров до 2 км. Посадка парашютным способом в автоматическом или полуавтоматическом режиме.
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    3 комментария
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    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 08:44
      Разведывательный беспилотник "СКАТ 350М",
      Действительно внешне похож на ската. Редкий случай когда название совпадает с обликом.
      военнослужащие отмечают высокие разведывательные возможности данного комплекса
      И это главное.
    2. Andy_nsk Ранг пользователя
      Andy_nsk
      0
      Сегодня, 09:26
      Не понимаю, почему такие изделия не выпускаются большими сериями. Только не надо мне говорить, что не хватает каких-то микросхем. Я в теме и прекрасно умею решать такие вопросы. Думаю, что проблемы чисто экономические: либо производитель заламывает непомерную цену, либо в МО кого-то жаба душит.
    3. cpls22 Ранг пользователя
      cpls22
      0
      Сегодня, 09:57
      Силуэтом "Альбатрос" напоминает. Похоже, они все одного семейства.

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