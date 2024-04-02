Ровно год назад украинские спецслужбы устроили убийство военкора Владлена Татарского
2 апреля 2024 года исполнился ровно год с момента убийства военного корреспондента и блогера Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин). Его убили в результате террористического акта в одном из кафе Санкт-Петербурга в 2023 году.
Владлен Татарский родился в 1982 году. У него была непростая биография, с 2014 по 2019 гг. он служил в Народных милициях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В 2021 году военкор получил российское гражданство. С самого начала специальной военной операции Владлен Татарский активно освещал ее с пророссийских позиций. Естественно, что деятельность военкора очень не нравилась киевскому режиму.
С целью устрашения российского населения и устранения патриотически настроенных лидеров общественного мнения, украинские спецслужбы решили организовать теракт с целью убийства Владлена Татарского. Свои планы противник решил осуществить 2 апреля 2023 года. В этот день в кафе в Санкт-Петербурге намечался творческий вечер Владлена Татарского под названием «Есть такая профессия военкор».
Во время проведения мероприятия, в 18:13, в помещении прогремел взрыв. В результате взрыва Владлен Татарский погиб. Как установило следствие, военкору передала статуэтку со взрывчатым веществом девушка по имени Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), завербованная агентом украинских спецслужб. Вскоре после совершения теракта она была задержана.
В январе 2024 года суд признал ее виновной по п."б" ч.3 ст.205 УК РФ (террористический акт), ч.4 ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и ч.4 ст.327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление). Террористка была приговорена к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, и к штрафу в 600 тысяч рублей.
Владлен Татарский навсегда останется в памяти россиян как бесстрашный участник Русской Весны в Донбассе и борьбы против украинского нацистского режима, талантливый военный корреспондент, блогер и просто настоящий патриот нашей большой страны. В день его памяти редакция "Военного обозрения" еще раз приносит свои глубокие соболезнования родным и близким этого замечательного человека.
Информация