Ровно год назад украинские спецслужбы устроили убийство военкора Владлена Татарского

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Ровно год назад украинские спецслужбы устроили убийство военкора Владлена Татарского

2 апреля 2024 года исполнился ровно год с момента убийства военного корреспондента и блогера Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин). Его убили в результате террористического акта в одном из кафе Санкт-Петербурга в 2023 году.

Владлен Татарский родился в 1982 году. У него была непростая биография, с 2014 по 2019 гг. он служил в Народных милициях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В 2021 году военкор получил российское гражданство. С самого начала специальной военной операции Владлен Татарский активно освещал ее с пророссийских позиций. Естественно, что деятельность военкора очень не нравилась киевскому режиму.

С целью устрашения российского населения и устранения патриотически настроенных лидеров общественного мнения, украинские спецслужбы решили организовать теракт с целью убийства Владлена Татарского. Свои планы противник решил осуществить 2 апреля 2023 года. В этот день в кафе в Санкт-Петербурге намечался творческий вечер Владлена Татарского под названием «Есть такая профессия военкор».

Во время проведения мероприятия, в 18:13, в помещении прогремел взрыв. В результате взрыва Владлен Татарский погиб. Как установило следствие, военкору передала статуэтку со взрывчатым веществом девушка по имени Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), завербованная агентом украинских спецслужб. Вскоре после совершения теракта она была задержана.

В январе 2024 года суд признал ее виновной по п."б" ч.3 ст.205 УК РФ (террористический акт), ч.4 ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и ч.4 ст.327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление). Террористка была приговорена к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, и к штрафу в 600 тысяч рублей.

Владлен Татарский навсегда останется в памяти россиян как бесстрашный участник Русской Весны в Донбассе и борьбы против украинского нацистского режима, талантливый военный корреспондент, блогер и просто настоящий патриот нашей большой страны. В день его памяти редакция "Военного обозрения" еще раз приносит свои глубокие соболезнования родным и близким этого замечательного человека.
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    11 комментариев
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    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +4
      Сегодня, 08:39
      Мои соболезнования родным и близким Владлена.
      Пора уничтожить "гнездо" киевских террористов.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 09:01
        Ты ушел, как солдат и как воин,
        И не всякому это дано,
        Но ты был по натуре героем,
        Про которых снимают кино…
        Ты ушел и мучительно больно,
        Что уходят такие как ты –
        Ты ушел как мужчина – достойно,
        От войны и мирской суеты…
        Загорелась еще одна свечка,
        А душа твоя стала звездой…
        И потомки твои будут вечно,
        Тебя помнить, гордиться тобой!!!
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 08:41
      2 апреля 2024 года исполнился ровно год с момента убийства военного корреспондента и блогера Владлена Татарского
      Помянем душу убиенного. Исполнители понесли наказание, а вот заказчики к сожалению еще здравствуют.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +2
        Сегодня, 08:45
        Хоть бы по телеку показали, как эту Трепову жизнь за один год пообтрепала, чтобы другим террористам было не повадно.
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 09:21
        Цитата: rotmistr60
        а вот заказчики к сожалению еще здравствуют.

        Укры организаторы, а заказчики за океаном.
    3. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 08:43
      Террористка была приговорена к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, и к штрафу в 600 тысяч рублей.
      Очень мягкое наказание, учитывая тот факт, что взрывом был убит один человек и пострадало ещё 33.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 09:22
        Цитата: Gomunkul
        Очень мягкое наказание

        Да она и так 27 лет не проживет в "крытке".
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 08:45
      «2 апреля 2024 года исполнился ровно год с момента убийства военного корреспондента и блогера Владлена Татарского» —

      — Помним,скорбим ...
    5. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 08:52
      как бесстрашный участник Русской Весны в Донбассе

      Очень многих героев Русской Весны мы потеряли...
    6. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      0
      Сегодня, 08:57
      Одного, потом еще одного, потом еще, еще, еще 150 человек... Заказчиков заочно, осудили, посадили, расстреляли, но они спокойно живут, топчут землю и мутят новые теракты.
    7. militari97 Ранг пользователя
      militari97
      0
      Сегодня, 08:58
      Какие же люди.. Не далекие... Готовые поучаствовать в терроре за бабки...

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