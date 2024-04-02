Ровно год назад украинские спецслужбы устроили убийство военкора Владлена Татарского

2 апреля 2024 года исполнился ровно год с момента убийства военного корреспондента и блогера Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин). Его убили в результате террористического акта в одном из кафе Санкт-Петербурга в 2023 году.Владлен Татарский родился в 1982 году. У него была непростая биография, с 2014 по 2019 гг. он служил в Народных милициях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В 2021 году военкор получил российское гражданство. С самого начала специальной военной операции Владлен Татарский активно освещал ее с пророссийских позиций. Естественно, что деятельность военкора очень не нравилась киевскому режиму.С целью устрашения российского населения и устранения патриотически настроенных лидеров общественного мнения, украинские спецслужбы решили организовать теракт с целью убийства Владлена Татарского. Свои планы противник решил осуществить 2 апреля 2023 года. В этот день в кафе в Санкт-Петербурге намечался творческий вечер Владлена Татарского под названием «Есть такая профессия военкор».Во время проведения мероприятия, в 18:13, в помещении прогремел взрыв. В результате взрыва Владлен Татарский погиб. Как установило следствие, военкору передала статуэтку со взрывчатым веществом девушка по имени Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), завербованная агентом украинских спецслужб. Вскоре после совершения теракта она была задержана.В январе 2024 года суд признал ее виновной по п."б" ч.3 ст.205 УК РФ (террористический акт), ч.4 ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и ч.4 ст.327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление). Террористка была приговорена к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, и к штрафу в 600 тысяч рублей.Владлен Татарский навсегда останется в памяти россиян как бесстрашный участник Русской Весны в Донбассе и борьбы против украинского нацистского режима, талантливый военный корреспондент, блогер и просто настоящий патриот нашей большой страны. В день его памяти редакция "Военного обозрения" еще раз приносит свои глубокие соболезнования родным и близким этого замечательного человека.