Из военно-исторического музея в Астане была изъята восковая фигура первого президента Казахстана Назарбаева

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Из военно-исторического музея в Астане была изъята восковая фигура первого президента Казахстана Назарбаева

Восковая фигура первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева была снята с экспозиции и убрана из государственного военно-исторического музея вооруженных сил в Астане. Об этом сообщают средства массовой информации республики.

Фигуру Назарбаева в музее установили шесть лет назад. Но теперь было решено ее убрать. Вместо нее на том же месте установили восковую фигуру генерала армии Сагадата Нурмагамбетова - советского и казахстанского военачальника, первого министра обороны Казахстана, Героя Советского Союза и Народного Героя Казахстана.



Что касается фигуры Назарбаева, то после снятия с экспозиции ее убрали в фонды музея. В военном ведомстве страны, к компетенции которого относится и руководство этим музеем, пока не дают официальных комментариев относительно данной ситуации.

Это уже не первый случай демонтажа скульптур и фигур первого президента Казахстана. Так, ранее памятник Назарбаеву демонтировали в Национальном университете обороны Казахстана во все той же Астане. Этот памятник поставили всего четыре года назад – в 2020 году. Кроме того, памятник экс-президенту убрали из экспозиции Национального музея страны.

Все перечисленные действия с демонтажем памятников Назарбаеву связаны с политикой развенчания своеобразного «культа личности» первого президента Казахстана. Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев ранее распорядился убрать из документов Комитета национальной безопасности Казахстана пункт об организации государственной охраны первого президента страны. Таким образом, власти страны демонстрируют стремление к полному отмежеванию от Нурсултана Назарбаева, хотя 83-летний политик вряд ли уже имеет какие-то серьезные амбиции и особой опасности для действующей власти не представляет.
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    17 комментариев
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    1. Serg65 Ранг пользователя
      Serg65
      +2
      Сегодня, 09:01
      Король умер, да здравствует король! Всё как обычно....
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 09:05
        Король умер, да здравствует король!

        Всё как всегда... Каждый следующий султан зачищает память о предыдущем...!!! Чтоб не сравнивали...
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 09:32
          Цитата: Lev_Russia
          Каждый следующий султан зачищает память о предыдущем...!!!
          а если учесть что сегодняшний султан предыдущего и сверг, то кусок воска еще долго продержался в музее
        2. aybolyt678 Ранг пользователя
          aybolyt678
          0
          Сегодня, 09:35
          Цитата: Lev_Russia
          Каждый следующий султан зачищает память о предыдущем.

          такие султаны обычно плохо кончают, наоборот когда демонстрируется преемственность происходит стабильное развитие. У нас, зная это, например Ельцин центр демонстративно не трогают.
          Кроме того на Востоке принято оказывать уважение к старшим, нехорошо нарушать традиции
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 09:38
            Цитата: aybolyt678
            Кроме того на Востоке принято оказывать уважение к старшим, нехорошо нарушать традиции

            давно с "востока"?!
            1. aybolyt678 Ранг пользователя
              aybolyt678
              0
              Сегодня, 09:38
              детство в Бишкеке прошло
      2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        -3
        Сегодня, 09:25
        Надо полагать, освободили место для восковой фигуры Токаева. Но пока она не изготовлена, поставили там фигуру Нурмагамбетова. request
    2. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      0
      Сегодня, 09:06
      А ведь было практически "90+"%. laughing
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 09:33
        Цитата: AdAstra
        А ведь было практически "90+"%.

        ни когда за назика не голосовал, кстати только до 14 года было три попытки переворота в РК
        1. AdAstra Ранг пользователя
          AdAstra
          -1
          Сегодня, 09:34
          Много кто не голосовал, а проценты были hi
    3. Гардамир Ранг пользователя
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 09:13
      Не везде так. Ельцин умер. но дело его живет.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 09:15
      «Фигуру Назарбаева в музее установили шесть лет назад. Но теперь было решено её убрать» —

      — Хорошо ещё "оригинал" хранится в надёжном месте ...
    5. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +4
      Сегодня, 09:18
      Вот и делай добро людям после этого...
      Торопиться с памятниками, конечно, не надо, тем более прижизненными...
      Но... и слова благодарности НАДО успеть сказать... ещё при жизни.
      В. Пикуль вложил в уста Екатерины Великой (роман "Фаворит") правильную мысль!
      - Нельзя ставить памятники при жизни человека!
      Пусть он помрет сначала, никак не менее тридцати лет должно миновать, чтобы страсти поутихли, чтобы свидетели дел его повымерли, — лишь тогда истина обнаружится и поймут люди, достойна ли я места в истории государственной…
      Тогда уж и ставьте, черт с вами! (с)
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 09:34
        Цитата: Смею_заметить_
        Вот и делай добро людям после этого...

        а какое добро этот ворюга (назарбаев) сделал?!
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 09:39
        Цитата: Смею_заметить_
        Торопиться с памятниками, конечно, не надо, тем более прижизненными..

        Ну если в 21 веке статуя Уинстона Черчилля в Лондоне время от времени становилась объектом вандализма, то и Казахстане можно.
        Хотя в СССР с памятниками начали бороться еще при Хрущеве и до сих пор продолжают.
    6. smart fellow Ранг пользователя
      smart fellow
      0
      Сегодня, 09:53
      Казахстан при Токаеве движется по пути демократии как Южная Корея. От диктатуры к демократическому обществу западного типа. Токаев был заместителем Генерального секретаря ООН и Генеральным директором отделения ООН в Женеве (2011—2013).
    7. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
      JÜRGEN WEGNER
      0
      Сегодня, 09:56
      Я всех тонкостей не знаю, но воевать со стариками и памятниками чести не делает.

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