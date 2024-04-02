Из военно-исторического музея в Астане была изъята восковая фигура первого президента Казахстана Назарбаева

Восковая фигура первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева была снята с экспозиции и убрана из государственного военно-исторического музея вооруженных сил в Астане. Об этом сообщают средства массовой информации республики.Фигуру Назарбаева в музее установили шесть лет назад. Но теперь было решено ее убрать. Вместо нее на том же месте установили восковую фигуру генерала армии Сагадата Нурмагамбетова - советского и казахстанского военачальника, первого министра обороны Казахстана, Героя Советского Союза и Народного Героя Казахстана.Что касается фигуры Назарбаева, то после снятия с экспозиции ее убрали в фонды музея. В военном ведомстве страны, к компетенции которого относится и руководство этим музеем, пока не дают официальных комментариев относительно данной ситуации.Это уже не первый случай демонтажа скульптур и фигур первого президента Казахстана. Так, ранее памятник Назарбаеву демонтировали в Национальном университете обороны Казахстана во все той же Астане. Этот памятник поставили всего четыре года назад – в 2020 году. Кроме того, памятник экс-президенту убрали из экспозиции Национального музея страны.Все перечисленные действия с демонтажем памятников Назарбаеву связаны с политикой развенчания своеобразного «культа личности» первого президента Казахстана. Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев ранее распорядился убрать из документов Комитета национальной безопасности Казахстана пункт об организации государственной охраны первого президента страны. Таким образом, власти страны демонстрируют стремление к полному отмежеванию от Нурсултана Назарбаева, хотя 83-летний политик вряд ли уже имеет какие-то серьезные амбиции и особой опасности для действующей власти не представляет.

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