Украинские беспилотники атаковали промышленные предприятия в Елабуге и Нижнекамске Татарстана

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Украинские беспилотники атаковали промышленные предприятия в Елабуге и Нижнекамске Татарстана

Украинские беспилотники добрались до Татарстана, под удар попали Елабуга и Нижнекамск. Как сообщают власти региона, имеются пострадавшие в результате удара беспилотника по зданию общежития.

По имеющимся данным, украинские беспилотники атаковали промышленные предприятия в двух городах. Предварительно, никаких повреждений, способных повлиять на производственный процесс, они не получили, но пострадали люди в ходе атаки на общежитие в Елабуге. По данным властей, ранения получили двое подростков и один взрослый, позднее стало известно, что количество пострадавших возросло до шести.



Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь

- заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.


В частности, атакована инфраструктура НПЗ "Елаз-Нефтепродукт" и общежитие. Удар по зданию был нанесен с помощью легкомоторного самолета Аэропракт А-22, который используется ВСУ для ударов по топливно-энергетической структуре России. Отметим, что от места возможного запуска до цели удара составляет не менее 1100 километров. Это вновь актуализирует вопрос о том, откуда именно были запущены беспилотники.

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    80 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +19
        Сегодня, 09:17
        буферная зона блин. я под Ёбургом уже в небо на шум смотрю.
        1. AdAstra Ранг пользователя
          AdAstra
          +1
          Сегодня, 09:56
          Везёт Вам, Вы ещё только начали. Я давно это уже в своём городе делаю при звуках похожих на звуки летательных аппаратов.
          1. Ilya-spb Ранг пользователя
            Ilya-spb
            0
            Сегодня, 10:13
            Я обратил внимание, что бандеровцы тщательно выверяют маршрут и запускают один, два, три самолета.

            На них работают все силы разведки НАТО.

            Один самолет спрятать легче, чем рой беспилотников.
      2. Комментарий был удален.
    2. Желтый пузырь Ранг пользователя
      Желтый пузырь
      -8
      Сегодня, 09:15
      Интересно когда это закончится? где победа за 10 лет? почему нас за дураков держат ?почему фашисткая украина свободна?
    3. Федор 5755 Ранг пользователя
      Федор 5755
      +2
      Сегодня, 09:15
      ПВО видимо совсем разучилось сбивать такие жирные цели??
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        -3
        Сегодня, 09:18
        Цитата: Федор 5755
        ПВО видимо совсем разучилось сбивать такие жирные цели??
        тыл же... понаехавших много,может и тут же запускают.
        1. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          +2
          Сегодня, 09:29
          Понятно, тут нужна сеть мониторинговая, мобильные расчеты и жесткие меры для внутренних ушлепков, независимо от от пола и возраста. Не ухо отрезать, а вывести за ближайший куст и шлепнуть показательно, а лучше повесить.
          1. Розмари Ранг пользователя
            Розмари
            +4
            Сегодня, 09:39
            Цитата: ИванИванов
            Понятно, тут нужна сеть мониторинговая, мобильные расчеты и жесткие меры для внутренних ушлепков, независимо от от пола и возраста. Не ухо отрезать, а вывести за ближайший куст и шлепнуть показательно, а лучше повесить.

            Вы правда хотите чтобы по нашим городам и весям ходили мобильные расчеты, наделенные правом "вывести за ближайший куст и шлепнуть показательно, а лучше повесить" всех кого они посчитают ушлепком?
            И Вы точно уверены, что будете из тех кто водит за ближайший куст, а не из тех кого туда водят?
            1. ИванИванов Ранг пользователя
              ИванИванов
              +8
              Сегодня, 09:42
              Мобильные расчеты для пво нужны. Для предателей смерш. В период ВОВ была такая система была , и ничего, пережили, не расстреляли всех, вопреки перестроечным сказкам.
    4. Комментарий был удален.
    5. Тима Ранг пользователя
      Тима
      +12
      Сегодня, 09:18
      БПЛА размерами не маленький и пролетел более 1 000 тысячи километров. Получается все предприятия РФ находятся под угрозой поражения БПЛА на удаление 1000 -1200 км!
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        -1
        Сегодня, 09:31
        Цитата: Тима
        1 000 тысячи километров. Получается все предприятия РФ находятся под угрозой поражения БПЛА на удаление 1000 -1200 км!

        получается, что "контрики" мышей не ловят, запускают все эт с территории РФ, а не с территории шумерии
        ввезли разобранный к нам, тут собрали и уже на месте запустили
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +4
          Сегодня, 09:49
          Цитата: Василенко Владимир
          получается, что "контрики" мышей не ловят, запускают все эт с территории РФ, а не с территории шумерии
          ввезли разобранный к нам, тут собрали и уже на месте запустили

          Признать это - расписаться в собственной бездеятельности...
          Если такое происходит, то полёт этой этажерки должны были заметить в определённых местах.
          А у РФ есть граница, которую ни зверь не перебежит, ни птица не перелетит, ни гад не переползёт? Или всё держится на чести и совести администрации районов?
          1. AdAstra Ранг пользователя
            AdAstra
            0
            Сегодня, 09:51
            " Или всё держится на чести и совести администрации районов."
            hi
      2. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 09:31
        Цитата: Тима
        БПЛА размерами не маленький и пролетел более 1 000 тысячи километров. Получается все предприятия РФ находятся под угрозой поражения БПЛА на удаление 1000 -1200 км!

        ну сказанул же один чиновник на днях,что ПВО у его города нет... не знаю что с ним дальше.
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +2
          Сегодня, 09:51
          Цитата: Аэродромный
          ну сказанул же один чиновник на днях, что ПВО у его города нет... не знаю что с ним дальше.

          И всего-то сказал,
          Что там нет ПВО...
          Он не пулей убит -
          Задолбали его... crying
      3. Тима Ранг пользователя
        Тима
        +7
        Сегодня, 09:33
        У меня вопрос к специалистам. Возможно ли охрана воздушного пространства около предприятий ВПК РФ с привлечением военнослужащих срочной службы, например по данному случаю сбивать такие большие с помощью ЗУ-23-2 Зенитная установка . Я не специалист, но можно же над этим поработать!
        1. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          0
          Сегодня, 09:44
          На взгляд с дивана к ЗУ можно и дроны-истребители добавить. Главное обнаружить вовремя. Цель хоть и низколетящая но тихоходная.
        2. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 09:49
          Пенсионер, но когда то это дело... знал/участвовал.
          Отсутстствует/нарушена/работает неэффективно/бардак/слабая/не хватает сил и средств ... (на выбор, короче), СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА не обеспечивает и не гарантирует безопасности объектов военного и народно-хозяйственного назначения.
          Конечно, стоит признать, что такой, рабочей эффективной, системы нет ни у кого, нигде, но от этого лучше не становится.
          Дополнительно... любой обнаруженный БПЛА, дальнего действия, это цель, которую можно сбить, при должной подготовке с помощью штатных вооружений.
          1. ИванИванов Ранг пользователя
            ИванИванов
            0
            Сегодня, 10:04
            Дополнительно... любой обнаруженный БПЛА, дальнего действия, это цель, которую можно сбить, при должной подготовке с помощью штатных вооружений.

            В том то и дело. А с обнаружением то какая проблема? Укры уже ставят микрофоны на вышках, герани отслеживают. Нет естественных высот, можно создать искусственные. Сколько их на город надо или хотя бы на предприятия важные? Сколько нужно мобильных расчетов или команд с беспилотниками, чтобы отслеживать и валить наверняка? Для сбития летающей байды не нужны ведь средства какие-то сложные. Такое впечатление, что просто не занимаются толком.
          2. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 10:07
            Вот в параллельной ветке про войну с НАТО..А представьте,что полетят тысячи более скоростные и с большим зарядом...Зато годами вешали лапшу про ПВО неимеющееаналогов... Тут говорят про мобильные группы,ВНОС..А почему бы и не принять этот опыт..Наших дедов?
          3. Aken Ранг пользователя
            Aken
            +1
            Сегодня, 10:15
            Если в каждом городе делать систему предупреждения, придётся ввезти ещё 40-50 миллионов ценных специалистов.
    6. ескела Ранг пользователя
      ескела
      +7
      Сегодня, 09:20
      3 год войны ,а уже дальше 150 км от ленточки все на расслабонах. (
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +4
        Сегодня, 09:50
        Вот это то и раздражает больше всего и главное - ничто, кроме новостей, мобилизации не способствует. Недавно Ашманов рассказывал - в МО, не говоря о чиновничьих структурах, до сих пор айфонами пользуются. И, конечно, не верят, что их могут слушать или, тем более, отключить в один момент. Хотя опыт с резервами должен был всех чему-то научить. Это какой уровень тупизны и пофигизма должен быть? А мы на одного Силуанова волну гоним, не сообразил, мол, вовремя, идеалист-романтик. У нас таких придурков во власти толпа, оказывается. Недавно Песков признался детям на форуме, что у него айфон. Честно, удивлен дремучестью.
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          0
          Сегодня, 10:16
          Отказ от айфона - это понижение общественного статуса. Для уважаемого чела это никак не можно.
          1. ИванИванов Ранг пользователя
            ИванИванов
            0
            Сегодня, 10:21
            В том то и дело. Чего мы хотим после этого. Ашманов вообще дикую рассказал историю - были в МО, беседовали с одним дядечкой с большими звездами. Тот шутит - из-за вас с Касперской нас на бабушкофоны посадили - показывает. Пошутили, посмеялись (хотя что тут смешного?), господин пошел по своим делам, а из заднего кармана торчит айфоновская лопата. И вот эти вещи приходится объяснять там, откуда по идее должна исходить инициатива запрета. Все наши шишки, песков в первую очередь, висит на плотном крючке, к бабке можно не ходить, если только он его не в сейфе железном хранит. Наверняка не хранит.
    7. Rom8681 Ранг пользователя
      Rom8681
      +3
      Сегодня, 09:20
      Цитата: Тима
      БПЛА размерами не маленький и пролетел более 1 000 тысячи километров. Получается все предприятия РФ находятся под угрозой поражения БПЛА на удаление 1000 -1200 км!

      Да, выходит,что так.
      Прощупали наше ПВО
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +5
        Сегодня, 09:46
        А чего его щупать?
        Северо-Запад открыт. Уже дождались.
        Ждём прилёта в Нижний Тагил.
      2. Наган Ранг пользователя
        Наган
        +1
        Сегодня, 09:56
        Цитата: Rom8681
        Прощупали наше ПВО

        Не впервые, кстати. Помнится, на литаке подобного класса некий Матиас Руст на Красной площади приземлился во времена недоброй памяти Горбатого и перестройки.
    8. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 09:21
      НАТО через украинцев ловит нас на неожиданности принятия решений.Следующим будет бизнес - джет из аэропорта Борисполь?
      1. Canecat Ранг пользователя
        Canecat
        +6
        Сегодня, 09:26
        Следующим будет бизнес - джет из аэропорта Борисполь?

        Борисполь - Москва... ага, с демонстративным пролетом над МКАДом
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 09:29
        По Кремлю,что ли?Из Борисполя?Не удивлюсь
    9. Комментарий был удален.
    10. Комментарий был удален.
    11. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      -8
      Сегодня, 09:23
      Будем усиливать оборону предприятий , и уничтожать бандэрлогов.
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +8
        Сегодня, 09:28
        Цитата: Ирек
        Будем усиливать оборону предприятий , и уничтожать бандэрлогов.

        как будете ?
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          +10
          Сегодня, 09:36
          как будете ?

          Натравим на них Конашенку.
    12. Nastia Makarova Ранг пользователя
      Nastia Makarova
      +3
      Сегодня, 09:23
      целый самолет пропустили? как так
    13. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 09:23
      Ну это большой наш успех. Этот авиамодельный кружок с вялолетящим укролетом никак нельзя отследить за 1000 км? Вот его действительно не видно, или мониторинг у нас до сих пор отсутствует несмотря на 2 года войны? Ума не хватает создать мониторинговую сеть, поставьте хотя бы вышки на предприятиях и мобильную пво.
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        -3
        Сегодня, 09:29
        да не с украины они летят, уже даже ежу понятно, 1200 км по прямой до СТАРОЙ границы
        1. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          +2
          Сегодня, 09:37
          Опять же наблюдение нужно, можно в несколько слоев, по сектору появления примерно будет понятно, откуда запускают. Плюс совсем другие законы на земле, не шашлычок с коньячком как сейчас. Запустил - не в теплый изолятор фсб поедешь, на на ближайшей березе висеть. Хотя последнее с верховным соплежуем нереально.
        2. Эльдорадо Ранг пользователя
          Эльдорадо
          +1
          Сегодня, 09:43
          На уровне слухов, некие общины с отсутствующей социальной ответственностью, развозят и запускают беспилотники.
          1. ИванИванов Ранг пользователя
            ИванИванов
            0
            Сегодня, 10:10
            Не исключено, кстати, При этом проблема приезжих радикально решать снова не хоят, все на уровне кампаний
      2. Voronezh Ранг пользователя
        Voronezh
        +1
        Сегодня, 09:38
        Какой авиамодельный кружок? Это нормальный двухместный легкомоторный самолет.
    14. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +4
      Сегодня, 09:26
      А после выходки Матиаса Руста в МО СССР начались чистки...
      Каждый косяк имеет должность, звание, имя и фамилию.
      Не можешь создать СИСТЕМУ - уйди.
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +3
        Сегодня, 09:41
        Аполитично рассуждаете.
        В современной России так не принято.
      2. Леха с Андроида. Ранг пользователя
        Леха с Андроида.
        +3
        Сегодня, 09:41
        после выходки Матиаса Руста в МО СССР начались чистки.

        А после неё ПВО оказалось обезглавленным окончательно...
        за одной глупостью последовала следующая.
    15. Хорон Ранг пользователя
      Хорон
      +5
      Сегодня, 09:27
      Отметим, что от места возможного запуска до цели удара составляет не менее 1100 километров.

      До казахстана гораздо ближе и сомнительно что это направление жёстко мониторится.
      1. Баюн Ранг пользователя
        Баюн
        0
        Сегодня, 10:07
        Та же мысль. Завез фурой в "Тыгдым-Тыгдымскую" область и пуляй, куда хочешь.

        Над рекой можно так пустить, что ни одна РЛС не засечет. На речных островах надо "Панцири" размещать. С земли заглубление берегов реки очень сложно промониторить. Даже с "низкого" берега цель на "минус один метр" будет, не говоря уж о "высоком".

        Еще бы и воды сопредельных государств на Каспии внимательнее понаблюдать. Для запуска такой штуки с катапульты вполне "рыболов" неказистый сгодится.
        1. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          0
          Сегодня, 10:11
          Для этих звездолетов панцири не нужны, достаточно зу или скоростного беспилотника, главное найти вовремя.
    16. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 09:28
      под удар попали Елабуга и Нижнекамск
      ну их откровенно запускают с территории РФ, 1200 км по прямой, ну закройте вы наконец въезд для шароварников, проверяйте идущие грузы в РФ
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        +4
        Сегодня, 09:32
        ну запустить маленький дрон возможно но тут целый самолет, подумали что это самолетик местного авиаклуба и не сбивали?
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          -2
          Сегодня, 09:37
          ну размеры по видео не понятны, беспилотник самолетного типа не более
          1. ИванИванов Ранг пользователя
            ИванИванов
            0
            Сегодня, 10:14
            ну их откровенно запускают с территории РФ, 1200 км по прямой, ну закройте вы наконец въезд для шароварников, проверяйте идущие грузы в РФ

            Понятно, что все отследить трудно, посылки мелкими партиями под разным видом, в большом количестве. Зарубежную почту тогда перекрывать надо наглухо, или особый контроль для нее вводить. В чем угодно моуг вести - продукты, мелочь всякая. иконки вон, говорят, использовали. Но конечный то продукт вполне себе большой и заметный. И по исполнителям профилактика плюс жесткие меры. которых нет до сих пор, т.к. перестроечная контузия кремлевских никак не лечится..
        2. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          0
          Сегодня, 10:04
          Как бы это смешно не выглядело, но вполне такое может быть. В этих краях не редко летают самолетики как раз подобного типа.
      2. Гардамир Ранг пользователя
        Гардамир
        +2
        Сегодня, 09:42
        То есть выхотите сказать, что ради ваших хотелок, укоо-то бизнес должен страдать.?
      3. Voronezh Ранг пользователя
        Voronezh
        +3
        Сегодня, 09:46
        Да с какой территории? Вы хоть в поисковике посмотрите. Легкомоторный двухместный самолет переделанный в беспилотник. Азербайджан так АН 2 переделывал
    17. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +6
      Сегодня, 09:29
      Украинские беспилотники атаковали промышленные предприятия в Елабуге и Нижнекамске Татарстана

      По видео. Надо больше говорить и объяснять населению, что не надо ждать попадания, а падать заранее...
      1. dnestr74 Ранг пользователя
        dnestr74
        0
        Сегодня, 10:22
        А как видос снять, а взрыв посмотреть? На мониторе же не убивает?
    18. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      +1
      Сегодня, 09:35
      Все в сад господа, все в сад. Рука-лицо...
    19. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +3
      Сегодня, 09:38
      Ждём следующего удара по Омску, Новосибирск, Красноярск...вообщем НАТО руками укронациков расширяют географию ударов...Аууу в Кремле!!!
      Вы там готовы к ударам по всей стране натовскими прокси?
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        +2
        Сегодня, 09:42
        к этому надо было готовится с самого начала, война где далеко из картинки в телевизоре
    20. akropin Ранг пользователя
      akropin
      +5
      Сегодня, 09:39
      Эти беспилотники больше влияют на понимание обществом, что происходит на самом деле, чем любое политическое ток-шоу по ТВ.
    21. Роман_ Ранг пользователя
      Роман_
      +3
      Сегодня, 09:40
      Шел третий год...
      Сказочные руко)I(опы рассказывают про дружеский народ который нельзя лишить света и инфраструктуры. "Дружеский" народ слыша что в России идет Странная Военная Операция отправляет смертоносные дары простым людям доказывая, что идет война. Но вечером по голубому экрану пролепечут о ФАКТАХ и растение хрен так и продолжит колоситься... Сказочные руководители, если руки у вас из ягодиц торчат, так поменяйте их с головой местами. Возможно очередное нажатие рук на голову приведет к просветлению в ваших мягких полушариях.
    22. Voronezh Ранг пользователя
      Voronezh
      +3
      Сегодня, 09:43
      Ну это уже конкретный прохлоп ПВО. Такую машину нельзя не заметить
      1. Комментарий был удален.
    23. Mamkin Batya Ранг пользователя
      Mamkin Batya
      +2
      Сегодня, 09:43
      Характеристики самолёта а22
      Макс. дальность полёта (90 л топлива, штиль): 580 км, вес пустого 306 кг взлетный вес 450 кг. Вес отсутствующего пилота компенсирует переоборудование в БПЛА+взрывчатка.
      Циркулем на каре проводите круг в 580 км и определяете возможные зоны пуска.
      1. AdAstra Ранг пользователя
        AdAstra
        +1
        Сегодня, 09:47
        Эка вы написали "циркулем на карте". После всяких реформ не все знают, что такое "круг" не говоря уже о "циркуле", а "карта" это такое приложение в смартфоне.
      2. Розмари Ранг пользователя
        Розмари
        0
        Сегодня, 09:52
        Цитата: Mamkin Batya
        Вес отсутствующего пилота компенсирует переоборудование в БПЛА+взрывчатка.

        Вес отсутствующего пилота и нужного для пилотирования (и ненужного для БПЛА) оборудования компенсирует также дополнительный топливный бак.
      3. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +3
        Сегодня, 10:00
        Макс. дальность полёта

        соловей-тв и прочие пропаган.дисты, ежедневно вещающие сказки о глупости хох.лов и об отсуствии промышленности вна, не расскажут о том,что можно поставить доп. топливный бак - и дальность увеличится в 2 раза...
        1. Mamkin Batya Ранг пользователя
          Mamkin Batya
          0
          Сегодня, 10:18
          Расстояние по прямой от украины 1100-1200 км, максимально самолёт может взять 136 кг топлива это +- 180 литров, 1160 км. Соответственно, по прилёту баки будут пустые и бахнуть будет нечему и это при идеальных условиях при полете по прямой без маневрирования и отклонений для объекта потенциальных зон ПВО. Маловероятный сценарий.
    24. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +1
      Сегодня, 09:46
      Отметим, что от места возможного запуска до цели удара составляет не менее 1100 километров. Это вновь актуализирует вопрос о том, откуда именно были запущены беспилотники.

      Вот именно откуда и где ПВО? Да он чуть меньше "кукурузника"!!!
    25. PASus Ранг пользователя
      PASus
      0
      Сегодня, 09:49
      Аэропракт а22, если не изменяет память, то на авиафоруме, Юрий Яковлев и Олег Литовченко владеют этой фирмой, надоже как ловко пристроил свои поделки.
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        0
        Сегодня, 10:08
        Ну по этой логике и Ижмех ловко пристроили свои поделки. И не только он.
    26. Баюн Ранг пользователя
      Баюн
      0
      Сегодня, 09:49
      Не удивлюсь, если в Казахстане люди-У свободно действуют. На том направлении и ПВО-то серьезной, полагаю, нет.

      Привезли и в РФ собрали? Так это - еще хуже. Сбросили со стратосферника? Пока, надеюсь - фантастика, хотя, леший его знает. Технически сложно и дорого, но возможно.
    27. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
      Медведев_Дмитрий
      -2
      Сегодня, 09:52
      Цитата: Василенко Владимир
      получается, что "контрики" мышей не ловят, запускают все эт с территории РФ, а не с территории шумерии
      ввезли разобранный к нам, тут собрали и уже на месте запустили

      Явная дискредитация ФСБ, такие утверждения... Надо бы обратить внимание кому следует, а то такие персонажи уж очень умело маскируются под своих.
    28. _DD_ Ранг пользователя
      _DD_
      0
      Сегодня, 09:52
      Надо полагать запускали с Казахстана?
    29. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +2
      Сегодня, 09:52
      Цитата: Василенко Владимир
      да не с украины они летят, уже даже ежу понятно, 1200 км по прямой до СТАРОЙ границы

      Где столько взрывчатки взяли если не с Украины летят?
      Как наводили на цель?
      Вопросов множество.
    30. Не_боец Ранг пользователя
      Не_боец
      0
      Сегодня, 09:58
      Хотите вести правило что все, что взлетело без уведомления сбивать? То есть посадить всю легкомоторную авиацию на землю.
    31. Бомба Ранг пользователя
      Бомба
      0
      Сегодня, 09:58
      А где не имеющее аналогов в мире ПВО?
    32. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      +1
      Сегодня, 10:06
      Цитата: AdAstra
      Везёт Вам, Вы ещё только начали. Я давно это уже в своём городе делаю при звуках похожих на звуки летательных аппаратов.

      Кому как везёт.
      А в Сибири скоро начнётся сезон лесных пожаров . Чёрных лесозагатовителей и украинских диверсантов будут прикрывать с верху.
    33. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      0
      Сегодня, 10:07
      Цитата: Бомба
      А где не имеющее аналогов в мире ПВО?

      На дне балтийского моря.
    34. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      +1
      Сегодня, 10:13
      А чем дальше тем всё опаснее, в долгую и неспеша вот и видим какие результаты и не понятно что там дальше.
      Шапкозакедателей не видно, видимо в другой теме.
    35. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 10:23
      Аппарат не маленький, летел долго, что ж его пропустили то тогда? Понятно что пво не напосешся но можно же со стороны белгорода и закрыть небо

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