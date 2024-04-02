Украинские беспилотники атаковали промышленные предприятия в Елабуге и Нижнекамске Татарстана
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Украинские беспилотники добрались до Татарстана, под удар попали Елабуга и Нижнекамск. Как сообщают власти региона, имеются пострадавшие в результате удара беспилотника по зданию общежития.
По имеющимся данным, украинские беспилотники атаковали промышленные предприятия в двух городах. Предварительно, никаких повреждений, способных повлиять на производственный процесс, они не получили, но пострадали люди в ходе атаки на общежитие в Елабуге. По данным властей, ранения получили двое подростков и один взрослый, позднее стало известно, что количество пострадавших возросло до шести.
Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь
- заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
В частности, атакована инфраструктура НПЗ "Елаз-Нефтепродукт" и общежитие. Удар по зданию был нанесен с помощью легкомоторного самолета Аэропракт А-22, который используется ВСУ для ударов по топливно-энергетической структуре России. Отметим, что от места возможного запуска до цели удара составляет не менее 1100 километров. Это вновь актуализирует вопрос о том, откуда именно были запущены беспилотники.
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