Как Франция Макрона рвётся в лидеры НАТО

Наполеоновские планы

Великие «французские» океаны

Кроме НАТО – ничего?

Планы – во всяком случае угрозы Парижа впрямую вмешаться в военную ситуацию на Украине проистекают из новой геополитической стратегии Пятой республики. Точно так же можно расценивать и растущую военно-политическую активность Франции в Армении.Париж при Макроне даже не пытается камуфлировать достаточно агрессивную нацеленность на укрепление стратегических позиций Франции где-либо, но – исключительно в рамках общей натовской стратегии. А не в отрыве от неё.В этом главное отличие от геополитической стратегии Парижа в периоды президентства генерала Шарля де Голля – Жоржа Помпиду – Алена Поэра (1958–1974). Несколько неожиданное, но весомое тому подтверждение в том, что с декабря 2023 года Франция возобновила военное сотрудничество с Австралией.Более того, Париж, по сути, идёт на интеграцию с учреждённым в 2021 году военно-политическим блоком AUKUS (Австралия, Великобритания и США). Хотя пока конкретно известно только о том, что Франция разрешила австралийским военно-морским силам пользоваться её военными объектами на Тихом океане.Речь идёт о базах ВВС-ВМС на тихоокеанских территориях Франции – в Полинезии, на островах Новая Каледония, Уоллис и Футуне. Напомним, в этой связи, что в общей территории островов и акватории Тихого океана доля Франции превышает 20 %.Как сообщает Bloоmberg, соглашение по военному сотрудничеству с Канберрой подписано в декабре 2023 года. По этому соглашению «стороны договорились расширить взаимный доступ своих вооруженных сил на региональные объекты обеих стран».При этом в документе поясняется, что доступ к объектам Франции «в Тихом и Индийском океанах будетК соглашению примыкает уточняющая «дорожная карта» – о включении в сотрудничество территорий Франции в Индийском океане.Там, в сравнении с Тихим океаном – не меньше французских территорий: острова Майотта, Реюньон, Тромлён, Эпарсе, Кергелен, Сент-Поль, Новый Амстердам, Круазо – тоже с обширными примыкающими акваториями.Bloоmberg расценивает визит в Австралию в декабре главы французского МИД Катрин Колонна, когда и было подписано упомянутое соглашение, как признак «возвращения к более тёплым отношениям двух стран».Как известно, эти отношения резко обострились из-за пакта AUKUS, который фактически сорвал в 2021 году французско-австралийскую сделку на поставку Канберре нескольких атомных подводных лодок на сумму 56 млрд евро.Катрин Колонна заявила в Канберре, что соглашение являетсяЧто же касается упомянутой «дорожной карты» по Индийскому океану, это лишний раз подтверждает, что сфера действия AUKUS распространяется и на этот бассейн.Франция, повторим, и здесь располагает обширными территориями. Плюс к тому французская зона и в Индийском океане граничит с австралийской: принадлежащие Австралии в этом бассейне острова Косовые, Рождества и Херд с их акваторией соседствуют с зоной Франции.Тем временем официозная парижская радиостанция RFI отмечала, что одновременно с визитом главы французского МИД в Австралию министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню участвовал в конференции министров обороны тихоокеанского Юга в Нумеа (столице французской Новой Каледонии).Здесь былиДругие подробности официально пока не сообщаются.Но по некоторым данным, восемь стран-участниц форума в Нумеа готовят бессрочное соглашение о коллективной оборонной взаимопомощи, планируемое к подписанию не позже середины текущего года. В этом форуме участвовали Франция, Чили, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Фиджи, Тонга и – опять-таки – участница АUKUS Австралия.Потому можно предположить, что военно-политическое сотрудничество Франции с означенным блоком, как и его сфера действия, распространяются и до тихоокеанского региона Южной Америки. Тем более что с чилийской акваторией и тамошним островом Пасхи граничат британские острова Питкерн.В целом ситуация с учётом упомянутых факторов напоминает середину 1950-х годов, незадолго до Суэцкого кризиса. Тогда по инициативе Вашингтона и Парижа был создан военно-политической блок СЕАТО, де-факто распущенный только в 1978 году.В СЕАТО, напомним, участвовали Пакистан (по 1972 г.), Франция (до 1973 года включительно), Таиланд (по 1975 г.), США и Филиппины. Похоже, теперь формируется некий аналог такого блока.Но вопрос только в том, что Франция получает взамен означенной политики. Эммануэлю Макрону многие напоминают, что Париж слишком долго был и остаётся сориентирован исключительно на НАТО.При этом собственно НАТО, изрядно надоевшее уже и многим американским политикам, начиная с Дональда Трампа, не слишком оглядывается на Париж.Так в чём же может сейчас заключаться главный «бартер» для французского президента?в том, что США с Австралией прекратят, если уже не прекращают свою давнюю поддержку антифранцузских сепаратистов на многих территориях, так или иначе подконтрольных Парижу. Как в упомянутых бассейнах, так и в Латинской Америке – а это Гвиана, острова Гваделупа, Мартиника, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен.Очевидно, что для имперских амбиций нынешних руководителей Франции стратегически важно сохранение этих, да и всех зарубежных французских территорий. И такой тренд вполне может считаться для Парижа бессрочным.как в прессе, так и в экспертном сообществе высказываются предположения, что Вашингтон и Лондон не будут расшатывать сохраняющиеся военно-политические и экономические позиции Парижа в ряде «постфранцузских» стран Африки.Африканский «французский» список ещё более ёмкий – Кот-Дивуар, Сенегал, Габон, Того, Бенин, Чад, Конго, Джибути, Союз Коморских островов. И такую англо-американскую лояльность связывают прежде всего с тем, что Париж сегодня оперативно налаживает партнёрство Франции с Австралией – AUKUS.