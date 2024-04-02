Большинство американцев считают, что Байден не доживёт до конца второго президентского срока

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Большинство американцев считают, что Байден не доживёт до конца второго президентского срока

И в Соединённых Штатах, и в мире, очевидно, ни для кого не секрет, что у нынешнего пожилого американского президента Джо Байдена серьёзные проблемы со здоровьем. Несмотря на то, что 46-му президенту США в этом году исполнится 82 года, его окружение пытается продвинуть его на следующий президентский срок, выдвигая кандидатом на выборы в ноябре этого года.

Однако американские граждане уже давно не в восторге от внутренней политики администрации Джо Байдена и еще большие сомнения у них вызывает его способность и дальше руководить мировой державой.



Согласно проведенному британским изданием Daily Mail опросу среди американцев, значительная их часть не верит, что, если даже Байден выиграет президентские выборы 2024 года, он доживет до конца своего второго президентского срока.

Лишь 38% опрошенных выразили уверенность в том, что Джо Байден доживет до 2029 года, когда закончится его предполагаемый второй президентский срок. Остальные же 62% считают, что он умрет в ближайшие годы.

При этом 36% американцев заявили, что после смерти Байдена его заменит нынешний вице-президент США Камала Харрис. Однако еще 26% отметили, что они без понятия, кто заменит Байдена на посту президента в случае его смерти.

У граждан США укрепилось твердое убеждение, что нынешний хозяин Белого дома «слишком стар и слаб» для нового президентского срока, заключает Daily Mail.
  • Официальный сайт Белого дома
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11 комментариев
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  1. Добрый Ранг пользователя
    Добрый
    +1
    Сегодня, 09:49
    Большинство американцев считают, что Байден не доживёт до конца второго президентского срока
    Под большинством американцев следует понимать ЦРУ или клан Рокфеллеров???
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 10:05
      У граждан США укрепилось твердое убеждение, что нынешний хозяин Белого дома «слишком стар и слаб» для нового президентского срока, заключает Daily Mail.

      Ну не скажите... У склероза тоже есть свои положительные стороны... Байден просто забудет что он стар и слаб и такого натворит, что всем миром потом будем вспоминать кульбиты "самоходного деда"...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:50
    «Большинство американцев считают, что Байден не доживёт до конца второго президентского срока» —

    — С первого срока бы не откинулся по УДО ...
  3. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:55
    А мало-ли что американцы щитают , их мнение властные структуры не интересует.
  4. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 09:56
    Однако американские граждане уже давно не в восторге от внутренней политики администрации Джо Байдена и еще большие сомнения у них вызывает его способность и дальше руководить мировой державой.
    это самоходное, с трудом ходячее, и чаще падающее на ровном месте, не более чем ширма для закулисных магнатов, которые косят бабки вагонами.
  5. Наган Ранг пользователя
    Наган
    0
    Сегодня, 10:00
    Хрен он получит второй срок. Хотя... "Неважно, как проголосуют. Важно, как сосчитают." - кто сказал?
    1. ARIONkrsk Ранг пользователя
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 10:10
      Цитата: Наган
      Хрен он получит второй срок. Хотя... "Неважно, как проголосуют. Важно, как сосчитают." - кто сказал?

      А вообще хотелось бы чтоб насчитали ему второй срок, позорное для США и юмористическое шоу для остального мира должно продолжаться, тем более есть вариант сценария с его смертью.
  6. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:01
    Мне нравится формулировка госдепа,если кто скажет правду - Джо Байден - старик с признаками деменции.Это незаконное вмешательство в выборы и минимум наказания санкции!!! bully
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 10:15
      А что сказка дурна -- то рассказчика вина. Изловить бы дурака да отвесить тумака, ан нельзя никак -- ведь рассказчик-то д-урак ! А у нас спокон веков нет суда на дураков!..
      Лёня Филатов.(С)
  7. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    +1
    Сегодня, 10:14
    Лишь 38% опрошенных выразили уверенность в том, что Джо Байден доживет до 2029 года

    Я думал что в США глупых людей меньше, а тут по опросу, из трех каждый третий глупый.
  8. Тихонов_Александр Ранг пользователя
    Тихонов_Александр
    0
    Сегодня, 10:19
    Кто его знает - может и доживёт до конца второго срока! ЕБН в 76 лет загнулся, а этому 82 - и он как огурчик! Потом, когда начнёт дуть в штаны, его научат как Рейгана, когда тот совсем слетел с катушек, попрощаться с соотечественниками. Делов-то!

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