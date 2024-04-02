«Большинство американцев считают, что Байден не доживёт до конца второго президентского срока»

И в Соединённых Штатах, и в мире, очевидно, ни для кого не секрет, что у нынешнего пожилого американского президента Джо Байдена серьёзные проблемы со здоровьем. Несмотря на то, что 46-му президенту США в этом году исполнится 82 года, его окружение пытается продвинуть его на следующий президентский срок, выдвигая кандидатом на выборы в ноябре этого года.Однако американские граждане уже давно не в восторге от внутренней политики администрации Джо Байдена и еще большие сомнения у них вызывает его способность и дальше руководить мировой державой.Согласно проведенному британским изданием Daily Mail опросу среди американцев, значительная их часть не верит, что, если даже Байден выиграет президентские выборы 2024 года, он доживет до конца своего второго президентского срока.Лишь 38% опрошенных выразили уверенность в том, что Джо Байден доживет до 2029 года, когда закончится его предполагаемый второй президентский срок. Остальные же 62% считают, что он умрет в ближайшие годы.При этом 36% американцев заявили, что после смерти Байдена его заменит нынешний вице-президент США Камала Харрис. Однако еще 26% отметили, что они без понятия, кто заменит Байдена на посту президента в случае его смерти.У граждан США укрепилось твердое убеждение, что нынешний хозяин Белого дома «слишком стар и слаб» для нового президентского срока, заключает Daily Mail.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»