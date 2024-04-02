Инженерный корпус армии США устраняет последствия разрушения грузовым судном моста в Балтиморе

В Соединенных Штатах на прошлой неделе произошла масштабная авария с участием морского контейнеровоза Dali. И теперь инженерный корпус армии США устраняет последствия разрушения грузовым судном моста Френсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд), в опору которого оно врезалось.Об этом сообщает газета USA Today.Авария парализовала работу одной из крупнейших морских гаваней на восточном побережье США, поэтому ликвидация ее последствий играет первостепенное значение. Проведение восстановительных работ осложняется большим количеством стальных обломков мостовой конструкции, а также наличием газопровода, который проходит по дну непосредственно под судном.Сейчас главная задача американских военных инженеров – не дать течению сдвинуть с места контейнеровоз, который удерживает тысячи тонн стальных обломков конструкции моста. Один из чиновников сообщил журналистам, что судно длиной около 270 метров будет стабилизировано с помощью якорей и буксиров.Тем временем специалисты изучают тяжелую ферменную конструкцию, которая упала поперек судоходного канала. Разборка частей моста продолжается с субботы.Для подъема секции массой четыре тысячи тонн привлечено несколько подъемных кранов. Грузоподъемность одного из них составляет тысячу тонн.Следует также учитывать, что экипаж до сих пор находится на борту контейнеровоза.На данный момент Береговая охрана США подготовила альтернативный канал для прохода судов, пока основной маршрут перекрыт.

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