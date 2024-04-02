Инженерный корпус армии США устраняет последствия разрушения грузовым судном моста в Балтиморе

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Инженерный корпус армии США устраняет последствия разрушения грузовым судном моста в Балтиморе

В Соединенных Штатах на прошлой неделе произошла масштабная авария с участием морского контейнеровоза Dali. И теперь инженерный корпус армии США устраняет последствия разрушения грузовым судном моста Френсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд), в опору которого оно врезалось.

Об этом сообщает газета USA Today.



Авария парализовала работу одной из крупнейших морских гаваней на восточном побережье США, поэтому ликвидация ее последствий играет первостепенное значение. Проведение восстановительных работ осложняется большим количеством стальных обломков мостовой конструкции, а также наличием газопровода, который проходит по дну непосредственно под судном.

Сейчас главная задача американских военных инженеров – не дать течению сдвинуть с места контейнеровоз, который удерживает тысячи тонн стальных обломков конструкции моста. Один из чиновников сообщил журналистам, что судно длиной около 270 метров будет стабилизировано с помощью якорей и буксиров.

Тем временем специалисты изучают тяжелую ферменную конструкцию, которая упала поперек судоходного канала. Разборка частей моста продолжается с субботы.

Для подъема секции массой четыре тысячи тонн привлечено несколько подъемных кранов. Грузоподъемность одного из них составляет тысячу тонн.

Следует также учитывать, что экипаж до сих пор находится на борту контейнеровоза.

На данный момент Береговая охрана США подготовила альтернативный канал для прохода судов, пока основной маршрут перекрыт.
  • Минобороны США
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7 комментариев
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  1. Msi Ранг пользователя
    Msi
    0
    Сегодня, 09:44
    Авария парализовала работу одной из крупнейших морских гаваней на восточном побережье США

    Как всё очень уязвимо... Такое ощущение, что не сильно торопятся американцы. request
  2. Msi Ранг пользователя
    Msi
    0
    Сегодня, 09:46
    Следует также учитывать, что экипаж до сих пор находится на борту контейнеровоза.

    Любопытно... lol
    наличием газопровода, который проходит по дну непосредственно под судном.
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 09:49
    Кто бы сказал причину как пароход с экипажем превратился в беспилотник с ИИ , выбравший единственный правильный курс для нанесения максимального ущерба,жаль якорь до дна не дошёл- лоцман не знал о газопроводе у моста?Лоцман всё делал для нанесения максимального ущерба мог бы ещё газовый бздынь произойти.
    1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 09:59
      tralflot1832
      (Андрей С.)
      0
      Сегодня, 09:49..якорь до дна не дошёл- лоцман не знал о газопроводе у моста?Лоцман всё делал для нанесения максимального ущерба мог бы ещё газовый бздынь произойти.
      Видимо, контракт с лоцманом на таран моста, не предусматривал повреждение подводного кабеля. wink
      Андрей, hi !
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 10:17
        Щериф hi Расшифровка речевого регистратора ,говорит о том что за две минуты до столкновения Капитан самоустранился от управления ,команды отдавал только лоцман.И влупить так ювелирно по опоре это надо большой опыт .А можно было бы уйти вправо ,без таких катастрофических последствий.Все индийские моряки сейчас обеспокоены оказаться без работы.
        1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
          a.s.zzz888
          0
          Сегодня, 10:21
          tralflot1832
          (Андрей С.)
          0
          Сегодня, 10:17...Расшифровка речевого регистратора ,говорит о том что за две минуты до столкновения Капитан самоустранился от управления ,команды отдавал только лоцман.И влупить так ювелирно по опоре это надо большой опыт .А можно было бы уйти вправо ,без таких катастрофических последствий.Все индийские моряки сейчас обеспокоены оказаться без работы.
          Да, лоцман как то подставился. мерикатосы говорили там было ДВА лоцмана.
          Но это мерикатосы, им веры нет. Хотя...
          tralflot1832, отношусь с уважением к профессиональному подходу. soldier
          1. tralflot1832 Ранг пользователя
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 10:23
            Да два лоцмана,один 10 летним опытом ,второй стажёр ничего не трогай,молчи и пошёл на три буквы. laughing

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