The Times: Разработанные для ВВС Британии разведывательно-ударные БПЛА Watchkeeper не способны летать в ненастную погоду

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The Times: Разработанные для ВВС Британии разведывательно-ударные БПЛА Watchkeeper не способны летать в ненастную погоду

Британские ВВС сели в лужу с беспилотниками Watchkeeper, на разработку которых были потрачены баснословные суммы и длительное время. Как оказалось, они не способны летать в ненастную погоду, пишет The Times.

Британское издание ссылается на слова экс-замглавы Минобороны Великобритании Марка Франсуа, который заявил, что система закупок британской армии желает лучшего. В пример он привел беспилотники Watchkeeper, стоящие на вооружение ВВС Великобритании. Как отмечается, на разработку этих дронов было потрачено 1,4 млрд. фунтов стерлингов и 20 лет, а в итоге оказалось, что они не способны летать при ненастной погоде.



Разведывательно-ударный БПЛА Watchkeeper разработан на основе израильского беспилотника Hermes 450. Однако в процессе разработки британское Минобороны предъявило к создаваемому дрону более 2,5 тысячи новых требований, что сильно затянуло разработку. К тому же британские БПЛА получились гораздо дороже и тяжелее, что сказалось на их возможностях.

На сегодняшний день на вооружении ВВС Великобритании стоит 54 БПЛА Watchkeeper стоимостью 6,27 млн. долларов каждый, но ни один из них не используется. Предполагалось, что БПЛА Watchkeeper будут вести разведку и наносить высокоточные удары, но вместо этого они просто стоят. Хотя первый из них поступил на вооружение всего лишь в 2018 году, восемь БПЛА уже списаны. Причиной стали многочисленные аварии в ходе испытательных и тренировочных полетов. В британском военном ведомстве пытаются оправдаться за потраченные средства заявляя, что данные БПЛА якобы применялись в Афганистане, где показали себя "с самой лучшей стороны". Видимо, там погода на них не действовала.
  • https://en.wikipedia.org
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3 комментария
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  1. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:53
    Чем хуже у них , тем лучше для нас.
  2. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 09:53
    Как оказалось, они не способны летать в ненастную погоду, пишет The Times.
    А с зонтом не пробовали? laughing
  3. Alex 22 22 Ранг пользователя
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 09:57
    А как так происходит? С авианосцами обгадились, с БМП Аякс обгадились, с беспилотником обгадились. А по нашим сообщениям МИ 6 на Украине прям дьяволы какие то, что хотят то и делают. Какой то когнитивный диссонанс получается. Тут дуболомы, а тут гении.

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