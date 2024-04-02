Спецслужбы РФ: Спрятанными в доставленных с Украины иконах взрывчатыми веществами можно было бы взорвать пятиэтажный дом
Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации предотвратила контрабанду взрывчатых веществ с территории Украины в нашу страну. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Взрывчатку пытались ввезти в страну с территории Латвии.
По утверждению ФСБ, груз следовал по маршруту с территории Украины в Румынию, далее в Венгрию, Словакию, Польшу, Литву, Латвию и затем уже в Российскую Федерацию.
Как сообщили в спецслужбе, для доставки взрывчатки использовались иконы, в которых вражеская агентура спрятала гексоген. По утверждению начальника отдела экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) УМВД России по Псковской области Дмитрия Белоцерковского, в иконах было обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности.
- цитирует эксперта «Российская газета».
Кроме того, в иконах были обнаружены диверсионные взрыватели промышленного производства с замедлителями. Такие взрывные устройства используют подразделения специального назначения для проведения диверсионных актов.
Задержанный за контрабанду взрывчатки мужчина рассказал оперативникам, что иконы со взрывчаткой должны были доставить в Москву. В российской столице их собирались выгрузить. Естественно, что затем гексоген использовали бы для совершения террористических актов на территории нашей страны.
На фоне провалов на фронте киевский режим перешел к террористическим методам. И ранее украинские спецслужбы не гнушались терактов и убийств политических противников, в том числе на российской территории. Но теперь террористическая сущность украинского квазигосударства стала еще более очевидной.
Информация