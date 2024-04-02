Спецслужбы РФ: Спрятанными в доставленных с Украины иконах взрывчатыми веществами можно было бы взорвать пятиэтажный дом

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Спецслужбы РФ: Спрятанными в доставленных с Украины иконах взрывчатыми веществами можно было бы взорвать пятиэтажный дом

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации предотвратила контрабанду взрывчатых веществ с территории Украины в нашу страну. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Взрывчатку пытались ввезти в страну с территории Латвии.

По утверждению ФСБ, груз следовал по маршруту с территории Украины в Румынию, далее в Венгрию, Словакию, Польшу, Литву, Латвию и затем уже в Российскую Федерацию.

Как сообщили в спецслужбе, для доставки взрывчатки использовались иконы, в которых вражеская агентура спрятала гексоген. По утверждению начальника отдела экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) УМВД России по Псковской области Дмитрия Белоцерковского, в иконах было обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности.

Массы изъятого взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома

- цитирует эксперта «Российская газета».

Кроме того, в иконах были обнаружены диверсионные взрыватели промышленного производства с замедлителями. Такие взрывные устройства используют подразделения специального назначения для проведения диверсионных актов.

Задержанный за контрабанду взрывчатки мужчина рассказал оперативникам, что иконы со взрывчаткой должны были доставить в Москву. В российской столице их собирались выгрузить. Естественно, что затем гексоген использовали бы для совершения террористических актов на территории нашей страны.

На фоне провалов на фронте киевский режим перешел к террористическим методам. И ранее украинские спецслужбы не гнушались терактов и убийств политических противников, в том числе на российской территории. Но теперь террористическая сущность украинского квазигосударства стала еще более очевидной.
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    18 комментариев
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    1. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 09:50
      Скоро начнут внутриполосным способом провозить.
      1. Mitos Ранг пользователя
        Mitos
        +2
        Сегодня, 09:58
        Красные линии не помогли? Как легко в европе через несколько стран взрывчатка перемещается. Нота протеста будет? Везли в Москву. Т.е. там ее ктото ждал. Есть над чем работать.
      2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        +1
        Сегодня, 10:06
        Будь я таможенником, сходу бы заподозрил неладное. Всю жизнь из России вывозят иконы, а тут вдруг наоборот...
        Недавно был дефицит куриных яиц, вот где раздолье для контрабанды ВВ, когда можно спрятать в упаковку из 10 шт, одно-два "небьющихся ".
        Но ещё больше удивляет, что после наших кавказских войн и текущей СВО с кучей неразорвавшихся снарядов, надо везти взрывчатку из-за бугра, таким замысловатым путем.
    2. Alien From Ранг пользователя
      Alien From
      -3
      Сегодня, 09:51
      Как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Доголосовались.
    3. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 09:52
      Но теперь террористическая сущность украинского квазигосударства стала еще более очевидной.
      Осталось только укрорейх наказать за ВСЁ. Как террористическое не до гос-во.
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 09:53
      Запад сейчас будет использовать все возможные средства ,для принуждения нас к переговорам на их условиях.
    5. лесничий Ранг пользователя
      лесничий
      +2
      Сегодня, 09:53
      Ну теперь Америка снова займётся выгораживанием укрорейха, мол они здесь не причем, это русские по АлиЭкспресс заказали.
    6. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      -1
      Сегодня, 09:54
      На Пасху готовили бесы терракты ..Вот и все ,а Россия все в белых перчатках воюет ..Как бы кого не обидеть и т.д..
      Ни Родины ,ни Веры ,ни Совести на этой территории ..Все гадят и гадят кроваво ..Чего этим добиваются ?
      Когда мужики все за вилы возьмутся и на усроину попрут молча скрипя зубами ?
      1. Николай310 Ранг пользователя
        Николай310
        +2
        Сегодня, 09:57
        С вилами на фпв-дроны???

        Ну если только с молитвой...
        1. LuckyBlog Ранг пользователя
          LuckyBlog
          0
          Сегодня, 10:17
          вилы бывают разного калибра.
    7. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 09:55
      «Для доставки взрывчатки использовались иконы» —

      — Ничего святого ...
    8. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 09:59
      Как сообщили в спецслужбе, для доставки взрывчатки использовались иконы, в которых вражеская агентура спрятала гексоген. По утверждению начальника отдела экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) УМВД России по Псковской области Дмитрия Белоцерковского, в иконах было обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности.
      Насколько я помню книжку с грифом "ДСП", которую мы читали в армии, гексоген - это прессованный порошок белого цвета. Порошок бывает "пластичным"?
      Кто-то, по-моему, врёт... Может быть, неосознанно, но тогда просто не надо выдумывать подробности, в которых не понимаешь.
      1. Гнусный скептик Ранг пользователя
        Гнусный скептик
        0
        Сегодня, 10:05
        гексоген - это прессованный порошок белого цвета. Порошок бывает "пластичным"? Кто-то, по-моему, врёт... Может быть, неосознанно, но тогда просто не надо выдумывать подробности, в которых не понимаешь.

        Порошок не бывает, взрывчатка на основе гексогена - бывает.
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 10:24
          Цитата: Гнусный скептик
          Порошок не бывает, взрывчатка на основе гексогена - бывает.
          На Каширском шоссе, напомню, в подвал носили "мешки с сахаром".
          А если смешивать порошок с пластификатором - это понижать мощность в пересчёте на килограмм. Других подробностей не будет. Всё остальное написано в той книжке, которую нам в армии давали читать. Я то, что читал в той книжке, даже жене не рассказывал никогда.
    9. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:01
      По утверждению ФСБ, груз следовал по маршруту с территории Украины в Румынию, далее в Венгрию, Словакию, Польшу, Литву, Латвию и затем уже в Российскую Федерацию.

      В иконах перевозить гексоген, могут только исчадия Сатаны, или параноики.
      "Тело параноика — суть его власть, с нею вместе оно расцветет или съежится".
    10. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 10:07
      Во как? А не Пасху ли они собирались рвануть; в церкви?
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 10:19
        Цитата: Иезекиль 25-17
        Во как? А не Пасху ли они собирались рвануть; в церкви?
        Вполне себе.
        Принесли на Пасху иконку в церковь освятить... Для сатанистов с Украины - самое то.
        Даже подозреваю, что не сами додумались - есть у них, кому за них думать. Такие же сатанисты.
    11. eskulap Ранг пользователя
      eskulap
      0
      Сегодня, 10:20
      Если посмотреть а корень, то эта новость -очередная залипуха от наших спецслужб:
      - никакой конкретики в виде веса(взорвать 5этажный дом такое себе ) видео, только уже выясненый путь по Европе-наверно уши обрезали нарочному
      - путь выяснили, а главное просрали -адресат, исполнитель , агентура - вдруг канал не единственный,
      Короче очковтирательство

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