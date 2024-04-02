Секретарь Совбеза РФ: Страны НАТО ведут подготовку наёмников и диверсантов для участия в антироссийских операциях

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Секретарь Совбеза РФ: Страны НАТО ведут подготовку наёмников и диверсантов для участия в антироссийских операциях

В этом году, 4 апреля, исполняется 75 лет со дня образования Североатлантического альянса. Примечательно, что дата эта почти совпадает с 25-летием масштабных бомбардировок Югославии, в ходе которых погибли свыше 2,5 тысяч человек, ранения получили более 12 тысяч мирных жителей. Применение боеприпасов с обедненным ураном привело к росту онкологических заболеваний в этом регионе, что и сейчас, спустя четверть века, продолжает уносить жизни людей.

В целом за время своего существования НАТО провело более 20 крупных военных операций во многих странах мира. Прикрываясь лозунгами защиты демократии и прав человека, западный военный блок стал олицетворением международной агрессии и насилия, заявил секретарь Совета безопасности России в интервью изданию «Аргументы и факты» (АиФ).



Углубляться в кровавую историю НАТО не стану, но ее надо знать, чтобы понять сущность альянса как стабильного многолетнего источника опасности, кризисов и конфликтов

— считает секретарь Совбеза РФ.

Этот военно-политический блок был создан по инициативе США для противостояния СССР, а затем и Организации Варшавского договора, и все время действует в интересах Вашингтона, подчеркнул Патрушев. Для давления на неугодные страны и правительства Соединенные Штаты не чураются использовать весь доступный набор инструментов — военный, политический и экономический. Североатлантический союз задействуется в качестве инструмента Вашингтона в проведении «гибридных войн». Все члены альянса покорно выполняют волю англосаксонского истеблишмента, для которого собственные цели всегда оправдывают любые способы их достижения, включая террор.

При этом с момента образования и до распада Советского Союза, и как следствие окончания периода холодной войны, в НАТО вступили всего четыре новых члена. Однако вопреки заверениям тогдашних лидеров США после роспуска Варшавского договора альянс провел несколько волн расширения, в основном за счет принятия в свой состав бывших государств СССР и европейских союзников Советского Союза. Сегодня в состав блока входят 32 страны с общей численностью вооруженных сил около четырех миллионов человек. Еще пять государств участвуют в программах НАТО по расширению партнерства, напомнил Патрушев.

Теперь главным стратегическим противников в первую очередь в Европе Вашингтон и Брюссель открыто называют Россию, закрепив это определение в стратегии НАТО. Все прежние заверения об отсутствии агрессивных намерений в отношении нашей страны оказались ложью. Более того, изначально созданный именно как альянс по обеспечению безопасности в Североатлантическом регионе, этот военно-политический блок, не стесняясь, вышел за пределы географического мандата и открыто заявил о глобальных амбициях, объявив своим стратегическим противником и Китай.

Руководство альянса не скрывает, что проходящие в настоящее время в Европе крупнейшие со времен распада СССР военные маневры вблизи российских границ «Стойкий защитник-2024» направлены именно на «сдерживание» России

— подчеркнул Патрушев, напомнив, что только в прошлом году НАТО провело 130 коалиционных и более тысячи национальных военных учений и тренировок.

Готовить Украину к противостоянию с Россией Североатлантический альянс начал еще с 1995 года. В 2004 году, жертвуя суверенитетом страны в угоду альянса, Верховная рада приняла закон о свободном доступе сил НАТО на территорию Украины, напомнил секретарь Совбеза РФ. Милитаризация этой страны кардинально усилилась после устроенного Западом госпереворота в 2014 году.

Североатлантический альянс де-факто является стороной украинского конфликта, активно участвует в организации обстрелов неонацистами российских территорий

— констатировал Патрушев, подчеркнув, что демилитаризация Украины остается одной из важнейших задач СВО.

Страны альянса не только снабжают киевский режим все более мощным оружием, но и ведут подготовку наемников и диверсантов для их участия в антироссийских операциях, напомнил Патрушев. В планы США и НАТО входит сохранение Украины или хотя бы ее части в качестве всецело подконтрольной им антироссийской территории, полностью заточенной на обслуживание интересов Североатлантического блока.
  • Аппарат Свобеза РФ
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8 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 10:33
    Секретарь Совбеза РФ: Страны НАТО ведут подготовку наёмников и диверсантов для участия в антироссийских операциях
    Как бы, и не ново. request При всем уважении к спецам - это обычный дежурный отчет? request
  2. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:34
    Североатлантический альянс де-факто является стороной украинского конфликта, активно участвует в организации обстрелов неонацистами российских территорий
    Что уже давно не является секретом, как цели и задачи стоящие перед НАТО в отношении России. Не ради спортивного интереса перед значимыми ракетными атаками и атаками БПЛА самолеты-разведчики НАТО находятся в воздухе. Пока мы отвечаем НАТО по возможности уничтожением их военных советников, инструкторов, спецов и наемников, часть из которых кадровые военные.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:35
    «Страны НАТО ведут подготовку наёмников и диверсантов для участия в антироссийских операциях» —

    — Надо отвечать.Зеркально,ассиметрично,но надо отвечать ...
  4. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +2
    Сегодня, 10:35
    А мы? Мы ведет подготовку наемников и диверсантов для диверсий н их территории, начиная со свинарника ? Мы приглашаем наемников, которым США поперек горла стоят? Этим должны в том числе посольства заниматься - вербовкой, а не 40 минутными жалобными спичами.
    1. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 10:38
      А мы? Мы ведет подготовку наемников и диверсантов для диверсий н их территории,
      Судя по тому как истерит Франция, то такая работа ведётся и даже место где это происходит всем известно -Сахель.
  5. AdAstra Ранг пользователя
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 10:47
    Да не может быть, да что вы такое говорите. (ирония и сарказм).
  6. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
    Юрась_Беларусь
    +2
    Сегодня, 11:00
    Дежурная речь чиновника.
  7. sdivt Ранг пользователя
    sdivt
    0
    Сегодня, 11:28
    с момента образования и до распада Советского Союза, и как следствие окончания периода холодной войны, в НАТО вступили всего четыре новых члена

    Почему не озвучить, что каждое вступившее в НАТО государство - это просчет нашей политики?
    К примеру, Турция. По итогам Второй Мировой Турцию осадили и демилитаризировали, но Сталину этого показалось мало. Он требовал пересмотра конвенции Монтрё в пользу СССР, и передачи нескольких территорий к советскому Закавказью. В итоге ничего из этого мы не получили, а Турция из более-менее притихшей к тому времени страны стала активно двигаться в западном направлении, и в 1952 году вошла в НАТО
    Греция. После войны была нейтральной ко всем, и занята своими собственными проблемами - гражданской войной. Но СССР слишком активно решил помочь оппозиционному движению (возглавляемому компартией Греции), и после его проигрыша руководство страны решило больше не рисковать и в том же 1952 году Греция вошла в НАТО.
    Германия. После нашей победы была разделена на 4 части - советскую (впоследствии ГДР), британскую, американскую и французскую.По условиям раздела ни одна часть Германии не могла вступать ни в один милитаризационный блок, и вообще, иметь вооружение. Берлин должен был стать особой, отдельной территорией, открытой всем четырём участникам. Но были допущены как политические и экономические просчеты, так и просчеты в управлении. Итог - объединение западных земель в одну страну - ФРГ, и в 1955 году ФРГ вошла в НАТО
    Про страны бывшего Варшавского договора, как и про пост-советские республики уже и не упоминаю. Старая истина, если кто-то теряет, значит, кто-то находит. Мы их потеряли - Запад нашел

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