Секретарь Совбеза РФ: Страны НАТО ведут подготовку наёмников и диверсантов для участия в антироссийских операциях
В этом году, 4 апреля, исполняется 75 лет со дня образования Североатлантического альянса. Примечательно, что дата эта почти совпадает с 25-летием масштабных бомбардировок Югославии, в ходе которых погибли свыше 2,5 тысяч человек, ранения получили более 12 тысяч мирных жителей. Применение боеприпасов с обедненным ураном привело к росту онкологических заболеваний в этом регионе, что и сейчас, спустя четверть века, продолжает уносить жизни людей.
В целом за время своего существования НАТО провело более 20 крупных военных операций во многих странах мира. Прикрываясь лозунгами защиты демократии и прав человека, западный военный блок стал олицетворением международной агрессии и насилия, заявил секретарь Совета безопасности России в интервью изданию «Аргументы и факты» (АиФ).
— считает секретарь Совбеза РФ.
Этот военно-политический блок был создан по инициативе США для противостояния СССР, а затем и Организации Варшавского договора, и все время действует в интересах Вашингтона, подчеркнул Патрушев. Для давления на неугодные страны и правительства Соединенные Штаты не чураются использовать весь доступный набор инструментов — военный, политический и экономический. Североатлантический союз задействуется в качестве инструмента Вашингтона в проведении «гибридных войн». Все члены альянса покорно выполняют волю англосаксонского истеблишмента, для которого собственные цели всегда оправдывают любые способы их достижения, включая террор.
При этом с момента образования и до распада Советского Союза, и как следствие окончания периода холодной войны, в НАТО вступили всего четыре новых члена. Однако вопреки заверениям тогдашних лидеров США после роспуска Варшавского договора альянс провел несколько волн расширения, в основном за счет принятия в свой состав бывших государств СССР и европейских союзников Советского Союза. Сегодня в состав блока входят 32 страны с общей численностью вооруженных сил около четырех миллионов человек. Еще пять государств участвуют в программах НАТО по расширению партнерства, напомнил Патрушев.
Теперь главным стратегическим противников в первую очередь в Европе Вашингтон и Брюссель открыто называют Россию, закрепив это определение в стратегии НАТО. Все прежние заверения об отсутствии агрессивных намерений в отношении нашей страны оказались ложью. Более того, изначально созданный именно как альянс по обеспечению безопасности в Североатлантическом регионе, этот военно-политический блок, не стесняясь, вышел за пределы географического мандата и открыто заявил о глобальных амбициях, объявив своим стратегическим противником и Китай.
— подчеркнул Патрушев, напомнив, что только в прошлом году НАТО провело 130 коалиционных и более тысячи национальных военных учений и тренировок.
Готовить Украину к противостоянию с Россией Североатлантический альянс начал еще с 1995 года. В 2004 году, жертвуя суверенитетом страны в угоду альянса, Верховная рада приняла закон о свободном доступе сил НАТО на территорию Украины, напомнил секретарь Совбеза РФ. Милитаризация этой страны кардинально усилилась после устроенного Западом госпереворота в 2014 году.
— констатировал Патрушев, подчеркнув, что демилитаризация Украины остается одной из важнейших задач СВО.
Страны альянса не только снабжают киевский режим все более мощным оружием, но и ведут подготовку наемников и диверсантов для их участия в антироссийских операциях, напомнил Патрушев. В планы США и НАТО входит сохранение Украины или хотя бы ее части в качестве всецело подконтрольной им антироссийской территории, полностью заточенной на обслуживание интересов Североатлантического блока.
- Аппарат Свобеза РФ
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