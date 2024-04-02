По ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане ударил украинский беспилотник UJ-22 Airborne

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По ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане ударил украинский беспилотник UJ-22 Airborne

Появились подробности по атаке беспилотников на промышленные объекты на территории особой экономической зоны «Алабуга», расположенной в Республике Татарстан в Российской Федерации. Украинские формирования атаковали промышленные предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

По последним данным, полученным российскими компетентными органами, атаку на ОЭЗ «Алабуга» враг совершил, использовав беспилотный летательный аппарат UJ-22 Airborne. Это – многоцелевой ударный беспилотник, разработанный украинской компанией и используемый вооруженными силами Украины с 2020 года.



Известно, что максимальная дальность полета дрона в автономном режиме составляет 800 километров. Он способен развивать максимальную скорость до 160 километров в час, крейсерскую скорость – 120 километров в час. Отметим, что на Украине очень активно занимаются разработкой и строительством беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых киевский режим пытается компенсировать отсутствие нормальной авиации и дальнобойных ракет.

Ранее мы сообщали, что предприятия в Елабуге и Нижнекамске подверглись атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. В Елабуге в результате разрушения помещений общежития предприятия пострадали люди, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Тревожным фактором является нарастающая дальность ударов украинской беспилотной авиации. Татарстан расположен на весьма значительном удалении от украинской границы, но, как оказалось, и сюда могут долететь дроны противника. При этом вопросов немало. Если дрон летел с территории Украины, то как такую, достаточно значительных размеров цель, не была замечена на дистанции более 1000 км? Если беспилотник запускался диверсантами с территории РФ после сборки, то встаёт вопрос о возможности транспортировать через границу немалую массу взрывчатки. В сети не исключается и версия использования дрона с территории другого сопредельного государства.
  • Wikipedia / VoidWanderer
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27 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. ASAD Ранг пользователя
      ASAD
      +2
      Сегодня, 10:04
      Что-то не верю что вна краине способны создать такой БПЛА. Спонсоры постарались.
  2. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    +9
    Сегодня, 10:03
    Ну, и откуда был произведен запуск ? Опять неизвестно? Практически, получается, что под удар могут попасть любые объекты в любом регионе страны. Возникает ряд вопросов. Ответы известны тем, кто думает головой, а не телевизором.
    1. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 10:15
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Ну, и откуда был произведен запуск ? Опять неизвестно?
      Получается, что он семь часов летел над Россией и ни одна собака не загавкала? А граница Украины по расстоянию до Елабуги - на самом-самом пределе радиуса этого аппарата, если только не ещё дальше.
      Что-то у меня сомнения, что их с Украины запустили...

      Говорил уже и ещё раз повторю - нет у нас на Украине и на Банковой конкретно "братьев". Пока со Спасской башни беспилотником звезду не сшибут - в Кремле это не поймут не зачешутся...

      Пусть не город - один квартал Киева смешать с гов...грунтом за каждый беспилотник. Объявить заранее, дать 24 часа, чтобы мирные ушли - и начинать превращать те же Киев, Львов, Ивано-Франковск в пашню. Пять беспилотников - пять кварталов. Десять - значит, десять.

      Добрая Америка и добрые евреи знают, как это делается, а мы "злые азияты", но гуманные... Блин...
  3. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +10
    Сегодня, 10:05
    Владимир Владимирович Путин ничего не хочет объяснять стране,которая его снова выбрала президентом,что вообще происходит?Почему в киеве так много непрекасамых мест,почему позволяем выносить в пыль Белгород?Зачем он тогда до власти рвался,чтобы это и дальше происходило?
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +2
      Сегодня, 10:06
      сами не летаем, а другие летают.
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 10:11
        Цитата: Аэродромный
        сами не летаем, а другие летают.

        я про региональное ПВО если что.
    2. Alien From Ранг пользователя
      Alien From
      +1
      Сегодня, 10:14
      Уважаемый Бережливый! Зашоренных лошадей у нас мега много, включая мою тёщу. Ей телевизор правду говорит и баста, и таких просто море.......увы. тошнит уже от этого фарса. Кто может понять-поймет
    3. Mедвежонок Ранг пользователя
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 10:17
      Он задается вопросом, как выбраться из этой неразберихи. Переговоры уже идут за столом, вы не должны делать ничего, что могло бы расстроить ваших дорогих западных партнеров. НАТО напрягает мускулы, пытаясь оказать давление, добиваясь более выгодных условий. Обратите внимание, сколько западных политиков и других поджигателей войны посетило Киев. Прилетела ли за это время хоть одна ракета? Мы очень, очень осторожны, чтобы не сжечь за собой мосты, потому что эта суматоха однажды закончится, и нам придется как-то сосуществовать с Европой. Некоторые люди мечтают об этом. «О, моя вилла на озере Комо».
    4. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
      Сабуров_Александр53
      0
      Сегодня, 10:18
      Вот так на третьем году СВО приходит понимание о соотношении сил и возможностей противоборствующих сторон. А удар по Банковой в Киеве, конечно потешит наше самолюбие, но вряд ли что-то изменит в ходе войны. Но я бы ударил, показательно....да так, чтобы до линии метро у ст."Арсенальная" достать. Кто не в курсе, это самая глубокая станция в мире более 105 метров.
  4. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    +4
    Сегодня, 10:05
    Это – многоцелевой ударный беспилотник, разработанный украинской компанией и используемый вооруженными силами Украины с 2020 года.

    И почему это завод не обнаружила разведка и партизаны. Его давно пора превратить в бездонную яму. Да и средства для этого имеются отменные.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:06
    «Военное обозрение
    Новости Сегодня,09:06
    Украинские беспилотники атаковали промышленные предприятия в Елабуге и Нижнекамске Татарстана» —
    «Военное обозрение
    Новости Сегодня,09:59
    По ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане ударил украинский беспилотник UJ-22 Airborne» —


    — Ещё раз,или то же самое?
  6. Марвелл Ранг пользователя
    Марвелл
    0
    Сегодня, 10:08
    Злость накапливается все больше и больше..Кто виноват и что делать,вот основной вопрос в России.
    Все тяним резину ,хотя энергетику вроде раздолбали по всей украине и продолжаем добивать ..
    Если не решим вопрос с краиной в этом году ,то может начаться смута ..Давай ВВП снимай белые перчатки и действуй ,87% этого ждут от тебя Уставать начинаем от этой 404
    Хоть замочил бы кого нибудь Будана например..Зе понятно живой нужен для мирового Суда!
    1. Николай310 Ранг пользователя
      Николай310
      0
      Сегодня, 10:14
      Ура-патриот, может хватит шапками махать, как вы там уничтожаете...

      У Украины несколько АЭС, которые вырабатывают электроэнергию. Которые НИКТО атаковать не будет. Соответственно какая-то генерация(и весьма немаленькая) там будет ВСЕГДА.

      Вместо того, чтобы билиберду сочинять, лучше учебник географии почитайте...
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        0
        Сегодня, 10:25
        АЭС без связки с ТЭС и ГЭС работать не смогут.
  7. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    0
    Сегодня, 10:11
    Что не похоже то что прилетело с тем что в статье показали....
    Сравните сами - толщина фюзеляжа явно разная в носовой части. ИМХО то что прилетело это скорее был какой небольшой самолёт типа Сессны с беспилотным управлением.....
    1. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 10:18
      Верное замечание. Нифига не этот беспилотник прилетел, который сейчас указывают. По кадрам видно, что это именно Аэропракт А-22.
  8. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    0
    Сегодня, 10:13
    Цитата: Бережливый
    Владимир Владимирович Путин ничего не хочет объяснять стране,которая его снова выбрала президентом,что вообще происходит?Почему в киеве так много непрекасамых мест,почему позволяем выносить в пыль Белгород?Зачем он тогда до власти рвался,чтобы это и дальше происходило?

    Какие избиратели, такой и президент.
  9. VLAD-96 Ранг пользователя
    VLAD-96
    +1
    Сегодня, 10:13
    Ну что, Герасим Шойгутович опять в очередной раз выразят озабоченность, пообещает ответить злодеям и Конашенков опять зачитает массу побед на всех фронтах с шашкой наголо! Ведь всё идёт по плану! И мы да же ещё не начинали?
    А мы так и будем смотреть как хoxлы занимаются терроризмом и вредительством, уже во многих местах на территории России! И это будет продолжаться по нарастающей! Так и до Урала скоро Беспилотники и ракеты чубатые будут запускать, уже ничего удивительного. Ибо Всё идёт по плану!
  10. mark1 Ранг пользователя
    mark1
    +1
    Сегодня, 10:14
    Все пуски с территории РФ с относительно небольшого расстояния производятся, ни в какие "чкаловские" супер перелеты над "тупыми" ПВОшниками я не верю. Кто то из чрезвычайно-чрезвычайных, мышей не ловит.
  11. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    0
    Сегодня, 10:14
    Надеюсь, это единичный случай, иначе это плохо для тылов!
  12. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 10:16
    Да этот враг с 2014 года ведёт себя, как террористическое государство, а мы, точнее, российская власть, через 10 лет пускается в рассуждения о пользе и вреде уничтожения врага и помогающим ему спонсоров.
    Понятно, что при такой дальности полёта должна быть использована какая-то навигационная система.
    Непонятно отчего после полётов средств разведки НАТО происходит именно такой обострение полётов БПЛА.
    Если ГШ считает, что ВСУ получает разведданные от НАТО, то воздушные цели в виде конкретных типов БПЛА и самолётов должны сбиваться на основе причастности к террористическому режиму.
    Если требуется - переименуйте СВО на КТО...Но нельзя же получать такие «пощёчины» на третьем году войны и останавливаться на половине пути.
  13. дрозд68 Ранг пользователя
    дрозд68
    +1
    Сегодня, 10:19
    Пво просрали цель.6 часов лета и не увидели?????? То есть лети куда хочешь.круто .
  14. miry_mir Ранг пользователя
    miry_mir
    0
    Сегодня, 10:19
    понятно что дыра! так и до Урала с Казахстана скоро начнут присылать,капец какой то. А мы все церемонимся.
  15. avia12005 Ранг пользователя
    avia12005
    +1
    Сегодня, 10:21
    Единственный способ борьбы с такими ударами - это рисование красных линий, лучше двойных и тройных, сопровождаемых заявлениями МИД.
  16. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:22
    не исключается и версия использования дрона с территории другого сопредельного государства.
    Намек на Казахстан? Запуск украинских беспилотников с территории сопредельных государств, с учетом разветвленной сети агентуры ГУР и СБУ, исключать нельзя. Но все же все чаще возникают вопросы почему украинские БПЛА спокойно летают над нашей территорией. С нарастанием наших ударов по территории украины закономерно будет возрастать их желание ударить по нашей и как можно болезней.
  17. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:24
    расположенной в Республике Татарстан
    Напомните, Татарстан на каком расстоянии от Руины находится?
  18. sdivt Ранг пользователя
    sdivt
    0
    Сегодня, 10:24
    значительных размеров цель, не была замечена на дистанции более 1000 км

    В этот радиус входит не один десяток атомных энергоблоков России
    Нам по-прежнему надо верить, что небо над ними - на замке?

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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