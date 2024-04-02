По ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане ударил украинский беспилотник UJ-22 Airborne
Появились подробности по атаке беспилотников на промышленные объекты на территории особой экономической зоны «Алабуга», расположенной в Республике Татарстан в Российской Федерации. Украинские формирования атаковали промышленные предприятия в Елабуге и Нижнекамске.
По последним данным, полученным российскими компетентными органами, атаку на ОЭЗ «Алабуга» враг совершил, использовав беспилотный летательный аппарат UJ-22 Airborne. Это – многоцелевой ударный беспилотник, разработанный украинской компанией и используемый вооруженными силами Украины с 2020 года.
Известно, что максимальная дальность полета дрона в автономном режиме составляет 800 километров. Он способен развивать максимальную скорость до 160 километров в час, крейсерскую скорость – 120 километров в час. Отметим, что на Украине очень активно занимаются разработкой и строительством беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых киевский режим пытается компенсировать отсутствие нормальной авиации и дальнобойных ракет.
Ранее мы сообщали, что предприятия в Елабуге и Нижнекамске подверглись атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. В Елабуге в результате разрушения помещений общежития предприятия пострадали люди, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Тревожным фактором является нарастающая дальность ударов украинской беспилотной авиации. Татарстан расположен на весьма значительном удалении от украинской границы, но, как оказалось, и сюда могут долететь дроны противника. При этом вопросов немало. Если дрон летел с территории Украины, то как такую, достаточно значительных размеров цель, не была замечена на дистанции более 1000 км? Если беспилотник запускался диверсантами с территории РФ после сборки, то встаёт вопрос о возможности транспортировать через границу немалую массу взрывчатки. В сети не исключается и версия использования дрона с территории другого сопредельного государства.
- Wikipedia / VoidWanderer
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